"Израел: Иран е слаб! Готови сме да ги атакуваме отново, ако е необходимо."

Израелската армия е готова да атакува Иран "за трети път, ако е необходимо", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Армията е готова и е в състояние на готовност за възобновяване на сраженията, за да установи отново преимущество във въздуха и отново да удари (. . .) Иран, за да елиминира заплахите", каза Кац на военна церемония.

На същата церемония израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е бил отслабен от двете военни кампании на Израел срещу Ислямската република.

"Иран и съюзниците му са по-слаби откогато и да било", каза още Нетаняху.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди по-рано днес САЩ да не прибягват до какъвто и да било по-нататъшен „военен авантюризъм“, предаде Ройтерс.

Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Иран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад.