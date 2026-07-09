"Израел: Иран е слаб! Готови сме да ги атакуваме отново, ако е необходимо."

Израелската армия е готова да атакува Иран "за трети път, ако е необходимо", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, пише БТА.
"Армията е готова и е в състояние на готовност за възобновяване на сраженията, за да установи отново преимущество във въздуха и отново да удари (. . .) Иран, за да елиминира заплахите", каза Кац на военна церемония.
На същата церемония израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е бил отслабен от двете военни кампании на Израел срещу Ислямската република.
"Иран и съюзниците му са по-слаби откогато и да било", каза още Нетаняху.
Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди по-рано днес САЩ да не прибягват до какъвто и да било по-нататъшен „военен авантюризъм“, предаде Ройтерс.
Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Иран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глюпости ,
22:56 09.07.2026
2 Разкъсайте го
22:56 09.07.2026
3 Абе
Коментиран от #9
22:56 09.07.2026
4 Иран поддържа Путин да не Умре
Той даде дронове и технология на Бункерният Гном
22:57 09.07.2026
5 Костадинов
22:57 09.07.2026
6 Розова Вата
22:58 09.07.2026
7 ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ
22:58 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе ,
До коментар #3 от "Абе":Украйна не е чак толкова , голяма ... 🤭
Коментиран от #11
23:00 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами
До коментар #9 от "Абе ,":Има-мяма 40 милиона население,което в момента е към 15 милиона без да броим заровените в дупки 2 милиона
Коментиран от #13
23:04 09.07.2026
12 Kaлпазанин
23:05 09.07.2026
13 Абе ,
До коментар #11 от "Ами":А намали немножко , де ... 😁🤭
23:09 09.07.2026
14 6135
Хубава статия ама трябваше да я сложите в раздел "Вицове за евреи"!
23:10 09.07.2026
15 Из падмасковие
Коментиран от #22
23:13 09.07.2026
16 Уха
23:19 09.07.2026
17 Натаняху
23:26 09.07.2026
18 Летец Пешеходец
23:26 09.07.2026
19 Фактъ
Коментиран от #20
23:27 09.07.2026
20 6135
До коментар #19 от "Фактъ":Иран попиля израел,останалото е за наивници,който разбрал разбрал
23:41 09.07.2026
21 Колю парама
Атакувайте ги, необходимо е.
23:53 09.07.2026
22 Диюящ козар
До коментар #15 от "Из падмасковие":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
00:06 10.07.2026