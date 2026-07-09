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Израел: Иран е слаб! Готови сме да ги атакуваме отново, ако е необходимо

Израел: Иран е слаб! Готови сме да ги атакуваме отново, ако е необходимо

9 Юли, 2026 22:49 986 22

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  • доналд тръмп

На същата церемония израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е бил отслабен от двете военни кампании на Израел срещу Ислямската република

Израел: Иран е слаб! Готови сме да ги атакуваме отново, ако е необходимо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия е готова да атакува Иран "за трети път, ако е необходимо", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Армията е готова и е в състояние на готовност за възобновяване на сраженията, за да установи отново преимущество във въздуха и отново да удари (. . .) Иран, за да елиминира заплахите", каза Кац на военна церемония.

На същата церемония израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е бил отслабен от двете военни кампании на Израел срещу Ислямската република.

"Иран и съюзниците му са по-слаби откогато и да било", каза още Нетаняху.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди по-рано днес САЩ да не прибягват до какъвто и да било по-нататъшен „военен авантюризъм“, предаде Ройтерс.

Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Иран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глюпости ,

    3 6 Отговор
    А на бас , че Ошанките не са съгласни ..

    22:56 09.07.2026

  • 2 Разкъсайте го

    3 4 Отговор
    Нека терористите умрът

    22:56 09.07.2026

  • 3 Абе

    7 1 Отговор
    Матаняху не видя ли от руснаците ,че не се печели бързо война срещу голяма държава

    Коментиран от #9

    22:56 09.07.2026

  • 4 Иран поддържа Путин да не Умре

    3 11 Отговор
    Как ще е слаб
    Той даде дронове и технология на Бункерният Гном

    22:57 09.07.2026

  • 5 Костадинов

    5 5 Отговор
    Друзя да помогнем на нашите братишки иранците

    22:57 09.07.2026

  • 6 Розова Вата

    2 3 Отговор
    Ами мен кой ше ме оправи? Ако няма Турци и Цигани ?

    22:58 09.07.2026

  • 7 ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ

    7 2 Отговор
    Браво заради убийййййййййййците от исраиль ...сащ и Тръмп подаряват млрд долари на ИСРАИЛЬ да избиват невинни хора...

    22:58 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе ,

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Украйна не е чак толкова , голяма ... 🤭

    Коментиран от #11

    23:00 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе ,":

    Има-мяма 40 милиона население,което в момента е към 15 милиона без да броим заровените в дупки 2 милиона

    Коментиран от #13

    23:04 09.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    А ние да ви помагаме ли ,да избирате жени и деца,долни чи@@@@

    23:05 09.07.2026

  • 13 Абе ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    А намали немножко , де ... 😁🤭

    23:09 09.07.2026

  • 14 6135

    9 1 Отговор
    "Израел: Иран е слаб! Готови сме да ги атакуваме отново, ако е необходимо"

    Хубава статия ама трябваше да я сложите в раздел "Вицове за евреи"!

    23:10 09.07.2026

  • 15 Из падмасковие

    4 8 Отговор
    Халифата Иран гори като бала сено,братушки ирански солдати от ислямската армия горяха като факли ,пищяха и бягаха напосоки

    Коментиран от #22

    23:13 09.07.2026

  • 16 Уха

    3 2 Отговор
    Биби шести месец не излиза от бункера щото са слаби. Да завел премиера на Израел като плъх в канализацията е ярък пример на слабост.

    23:19 09.07.2026

  • 17 Натаняху

    1 2 Отговор
    Да свърша с чалмите и мятам оорките

    23:26 09.07.2026

  • 18 Летец Пешеходец

    1 1 Отговор
    След подновените удари на САЩ срещу Иран, въпрос на време е и Израел да се включи. Евреите искат да отслабят режима максимално, а в най- добрият случай да го ликвидират. Разногласията със американците и неустойчивата стратегия на Бай Дончо, обаче до момента провалят намеренията.

    23:26 09.07.2026

  • 19 Фактъ

    0 9 Отговор
    Израел попиля иран,останалото е за наивници,който разбрал разбрал

    Коментиран от #20

    23:27 09.07.2026

  • 20 6135

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Фактъ":

    Иран попиля израел,останалото е за наивници,който разбрал разбрал

    23:41 09.07.2026

  • 21 Колю парама

    1 2 Отговор
    "Израел: Иран е слаб! Готови сме да ги атакуваме отново, ако е необходимо."

    Атакувайте ги, необходимо е.

    23:53 09.07.2026

  • 22 Диюящ козар

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Из падмасковие":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    00:06 10.07.2026