Бахрейн и Кувейт под масиран ракетен обстрел след новите удари на САЩ срещу Иран

Ситуацията в Близкия изток навлезе в изключително опасна фаза на ескалация, след като в ранните часове на деня Кувейт и Бахрейн бяха подложени на масирани атаки с ракети и дронове.

Нападението е директен отговор от страна на Техеран след новата вълна от американски въздушни удари срещу цели в Иран. Към 4:30 часа българско време на 9 юли 2026 г. ситуацията в Персийския залив остава критично напрегната, а сирените за въздушна тревога принудиха хиляди граждани да потърсят убежище.

Кувейт отблъсна ударите, сирени вият в Бахрейн

Генералният щаб на кувейтската армия официално потвърди, че противовъздушната отбрана на страната е задействана на пълни обороти и успешно прехваща вражески цели. Властите в Кувейт обявиха, че чутите експлозии в различни части на страната са резултат от успешното унищожаване на ракетите и дроновете в цаплието на въздуха. От Министерството на външните работи на Кувейт определиха нападението като „пряка заплаха за националната сигурност и грубо нарушение на международното право“.

В същото време Министерството на вътрешните работи на Бахрейн активира сирените за ракетна опасност и призова жителите да запазят самообладание и незабавно да се насочат към най-близките безопасни прикрития. Според източници от сигурността, ПВО системите около столицата Манама също са ангажирали множество цели. Към този час няма официални данни за загинали или тежки материални щети в двете арабски държави.

Иран пое отговорност: Поразени са 85 обекта на САЩ

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) официално пое отговорност за ударите. В специално изявление, излъчено по държавната телевизия в Техеран, КГИР обяви, че флотът и аэрокосмическите сили са провели съвместна операция с балистични ракети и дронове.

Според Иран, мишени са били общо 85 стратегически военни съоръжения на САЩ, разположени в Бахрейн (включително Пети американски флот) и военновъздушната база „Али Ал Салем“ в Кувейт. Техеран твърди още, че е свалил и американски разузнавателен дрон MQ-9, опитал се да попречи на мисията.

Предисторията: Пакетът санкции на Тръмп и краят на примирието

Новият сблъсък бе провокиран, след като по-рано САЩ нанесоха мащабни въздушни удари по над 80 военни и пристанищни обекти в Южен Иран. Повод за американската офанзива стана обстрелът на три търговски танкера в Ормузкия проток.

В отговор администрацията на американския президент Доналд Тръмп предприе тежки икономически мерки, като официално отмени лиценза, позволяващ на Иран да продава петрол на международния пазар срещу щатски долари. По време на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп категорично обяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано през април, вече е в историята.

„За мен това споразумение приключи. Не искам да си имам работа с тях“, заяви Тръмп пред журналисти.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи действията на Вашингтон, определяйки ги като „абсолютно необходими“ за гарантиране на свободното корабоплаване в региона.

Реакцията на Техеран

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини САЩ в тежки нарушения на меморандума от Исламабад и коментира остро ситуацията в мрежата X:

„Ерата на тормоза и изнудването приключи. Ние няма да се пречупим под натиск“.Военното командване на Иран предупреди, че ако САЩ и техните регионални съюзници продължат с атаките, ще последва още по-мащабен и „разгромяващ отговор“. Поради ескалацията цените на петрола сорт „Брент“ на световните борси моментално скочиха с близо 6%, доближавайки нива от 79 долара за барел.

Източници: CENTCOM, Reuters, Associated Press, IRNA и FARS