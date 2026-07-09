Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Бахрейн и Кувейт под масиран ракетен обстрел след новите удари на САЩ срещу Иран

Бахрейн и Кувейт под масиран ракетен обстрел след новите удари на САЩ срещу Иран

9 Юли, 2026 04:27, обновена 9 Юли, 2026 04:42 1 067 3

  • ескалация-
  • близкия изток-
  • удари-
  • сащ-
  • иран

ПВО системите в региона работят на максимален капацитет, а временното примирие окончателно се разпадна след атаки срещу 85 американски обекта

Бахрейн и Кувейт под масиран ракетен обстрел след новите удари на САЩ срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток навлезе в изключително опасна фаза на ескалация, след като в ранните часове на деня Кувейт и Бахрейн бяха подложени на масирани атаки с ракети и дронове.

Нападението е директен отговор от страна на Техеран след новата вълна от американски въздушни удари срещу цели в Иран. Към 4:30 часа българско време на 9 юли 2026 г. ситуацията в Персийския залив остава критично напрегната, а сирените за въздушна тревога принудиха хиляди граждани да потърсят убежище.

Кувейт отблъсна ударите, сирени вият в Бахрейн

Генералният щаб на кувейтската армия официално потвърди, че противовъздушната отбрана на страната е задействана на пълни обороти и успешно прехваща вражески цели. Властите в Кувейт обявиха, че чутите експлозии в различни части на страната са резултат от успешното унищожаване на ракетите и дроновете в цаплието на въздуха. От Министерството на външните работи на Кувейт определиха нападението като „пряка заплаха за националната сигурност и грубо нарушение на международното право“.

В същото време Министерството на вътрешните работи на Бахрейн активира сирените за ракетна опасност и призова жителите да запазят самообладание и незабавно да се насочат към най-близките безопасни прикрития. Според източници от сигурността, ПВО системите около столицата Манама също са ангажирали множество цели. Към този час няма официални данни за загинали или тежки материални щети в двете арабски държави.

Иран пое отговорност: Поразени са 85 обекта на САЩ

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) официално пое отговорност за ударите. В специално изявление, излъчено по държавната телевизия в Техеран, КГИР обяви, че флотът и аэрокосмическите сили са провели съвместна операция с балистични ракети и дронове.

Според Иран, мишени са били общо 85 стратегически военни съоръжения на САЩ, разположени в Бахрейн (включително Пети американски флот) и военновъздушната база „Али Ал Салем“ в Кувейт. Техеран твърди още, че е свалил и американски разузнавателен дрон MQ-9, опитал се да попречи на мисията.

Предисторията: Пакетът санкции на Тръмп и краят на примирието

Новият сблъсък бе провокиран, след като по-рано САЩ нанесоха мащабни въздушни удари по над 80 военни и пристанищни обекти в Южен Иран. Повод за американската офанзива стана обстрелът на три търговски танкера в Ормузкия проток.

В отговор администрацията на американския президент Доналд Тръмп предприе тежки икономически мерки, като официално отмени лиценза, позволяващ на Иран да продава петрол на международния пазар срещу щатски долари. По време на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп категорично обяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано през април, вече е в историята.

„За мен това споразумение приключи. Не искам да си имам работа с тях“, заяви Тръмп пред журналисти.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи действията на Вашингтон, определяйки ги като „абсолютно необходими“ за гарантиране на свободното корабоплаване в региона.

Реакцията на Техеран

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обвини САЩ в тежки нарушения на меморандума от Исламабад и коментира остро ситуацията в мрежата X:

„Ерата на тормоза и изнудването приключи. Ние няма да се пречупим под натиск“.Военното командване на Иран предупреди, че ако САЩ и техните регионални съюзници продължат с атаките, ще последва още по-мащабен и „разгромяващ отговор“. Поради ескалацията цените на петрола сорт „Брент“ на световните борси моментално скочиха с близо 6%, доближавайки нива от 79 долара за барел.

Източници: CENTCOM, Reuters, Associated Press, IRNA и FARS


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мед мед

    3 3 Отговор
    за душата са ми тея новини

    04:53 09.07.2026

  • 2 Мдааа

    2 4 Отговор
    Ще мирише на изгорели чалми на ирански терористи

    05:31 09.07.2026

  • 3 Ъъъ

    2 0 Отговор
    "Бахрейн и Кувейт под масиран ракетен обстрел..."

    Рисковете да дуржиш американски пасиви в активите си..... 🤣

    05:40 09.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания