Американската армия нанесе мощни въздушни удари по Иран

Близкият изток отново се намира на ръба на пълномащабна война. През изминалата нощ Централното командване на САЩ (CENTCOM) предприе нова, мащабна серия от наказателни въздушни удари по ключови военни и стратегически обекти на територията на Иран. Действията на Вашингтон идват броени часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за спиране на огъня с Техеран за окончателно „приключено“, наричайки иранските лидери „безчестни хора“ по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.
Причината за ударите: Битката за Ормузкия проток
Новата вълна от американски офанзивни действия е пряк отговор на атаките от началото на седмицата, при които Иран удари с ракети и дронове три търговски кораба (включително катарски танкер за втечнен природен газ и саудитски петролен танкер) в жизненоважния Ормузки проток. От официалния профил на CENTCOM в социалната мрежа X потвърдиха, че операцията цели радикално да отслаби способността на Ислямската република да застрашава международното търговско корабоплаване. Ескалацията се дължи на опита на Техеран да наложи свой контрол над маршрутите в протока и да събира такси от преминаващите съдове.
Поразените цели и щетите в Иран
Според информация на американските военни и иранските държавни медии (агенциите ИРНА, Мехр и Фавс), ударите са били по-мащабни от предходните дни и са поразили десетки цели по южното крайбрежие на Иран:
- Бандар Абас и Сирик: Чути са серия от силни експлозии; поразена е критична пристанищна инфраструктура на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).
- Чабахар и Конарак: Поразена е диспечерска кула за управление на морския трафик и депа за ракети. Части от град Чабахар са останали без електричество. Шрапнели са засегнали и местна болница.
- Бушехр: Експлозии са докладвани в района на града, но според иранските власти гражданската ядрена електроцентрала „Бушехр“ не е претърпяла щети.
- Акула: Американски ракети са поразили железопътен мост в североизточната провинция Голестан.
- Жертви: Съобщава се за най-малко осем загинали ирански военнослужещи в южните райони, както и за един загинал пожарникар на летището в Ираншахр.
Икономически и дипломатически трусове
Паралелно с военните действия, Министерството на финансите на САЩ нанесе тежък икономически удар по Техеран, като анулира издадения миналия месец лиценз (waiver), който позволяваше на Иран да продава петрол на международните пазари.
Този ход веднага предизвика сътресения на световните борси – цената на суровия петрол сорт Brent скочи рязко с над 5% до близо 79 долара за барел. Международната морска организация (IMO) посъветва корабособствениците незабавно да преустановят изпращането на плавателни съдове през Ормузкия проток.
Междувременно, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и дипломати от Китай и Пакистан призоваха за „максимално въздържание“, предупреждавайки, че подновяването на войната, започнала първоначално на 28 февруари тази година, може да дестабилизира трайно цялата световна икономика.
Източници: CENTCOM, Reuters, Associated Press, IRNA и FARS
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🤣🥳👍
04:48 09.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
04:54 09.07.2026
5 оня с коня
04:55 09.07.2026
6 Вечната война на психопатите от САЩ
Afghanistan 1998, 2001-
Bosnia 1994, 1995
Cambodia 1969-70
China 1945-46
Congo 1964
Cuba 1959-1961
El Salvador 1980s
Korea 1950-53
Guatemala 1954, 1960, 1967-69
Indonesia 1958 Laos 1964-73
Grenada 1983
Iraq 1991-2000s, 2015-
Iran 1987
Korea 1950-53
Kuwait 1991
Lebanon 1983, 1984
Libya 1986, 2011-
Nicaragua 1980s
Pakistan 2003, 2006- Palestine 2010
Panama 1989
Peru 1965
Somalia 1993, 2007-08, 2010-
Sudan 1998
Syria 2014-
Vietnam 1961-73
Yemen 2002, 2009-
Yugoslavia 1999
Афганистан 2001-2021
Iran 2025
Iran 2026
04:56 09.07.2026
7 Бай Пешо моториста
Коментиран от #8
04:57 09.07.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #7 от "Бай Пешо моториста":Имам чувството, че бай Пешо е мноо умен!
🦧🦍🤣🥳👍
05:02 09.07.2026
9 Факти
05:06 09.07.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
05:08 09.07.2026
11 Стенли
05:19 09.07.2026