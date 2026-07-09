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Американската армия нанесе мощни въздушни удари по Иран

Американската армия нанесе мощни въздушни удари по Иран

9 Юли, 2026 04:34, обновена 9 Юли, 2026 04:42 837 11

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Вашингтон обяви края на временното споразумение, след като Техеран атакува танкери в Ормузкия проток; Иран отвърна с обстрел по американски бази в Бахрейн и Кувейт

Американската армия нанесе мощни въздушни удари по Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близкият изток отново се намира на ръба на пълномащабна война. През изминалата нощ Централното командване на САЩ (CENTCOM) предприе нова, мащабна серия от наказателни въздушни удари по ключови военни и стратегически обекти на територията на Иран. Действията на Вашингтон идват броени часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за спиране на огъня с Техеран за окончателно „приключено“, наричайки иранските лидери „безчестни хора“ по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Причината за ударите: Битката за Ормузкия проток

Новата вълна от американски офанзивни действия е пряк отговор на атаките от началото на седмицата, при които Иран удари с ракети и дронове три търговски кораба (включително катарски танкер за втечнен природен газ и саудитски петролен танкер) в жизненоважния Ормузки проток. От официалния профил на CENTCOM в социалната мрежа X потвърдиха, че операцията цели радикално да отслаби способността на Ислямската република да застрашава международното търговско корабоплаване. Ескалацията се дължи на опита на Техеран да наложи свой контрол над маршрутите в протока и да събира такси от преминаващите съдове.

Поразените цели и щетите в Иран

Според информация на американските военни и иранските държавни медии (агенциите ИРНА, Мехр и Фавс), ударите са били по-мащабни от предходните дни и са поразили десетки цели по южното крайбрежие на Иран:

  • Бандар Абас и Сирик: Чути са серия от силни експлозии; поразена е критична пристанищна инфраструктура на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).
  • Чабахар и Конарак: Поразена е диспечерска кула за управление на морския трафик и депа за ракети. Части от град Чабахар са останали без електричество. Шрапнели са засегнали и местна болница.
  • Бушехр: Експлозии са докладвани в района на града, но според иранските власти гражданската ядрена електроцентрала „Бушехр“ не е претърпяла щети.
  • Акула: Американски ракети са поразили железопътен мост в североизточната провинция Голестан.
  • Жертви: Съобщава се за най-малко осем загинали ирански военнослужещи в южните райони, както и за един загинал пожарникар на летището в Ираншахр.

Икономически и дипломатически трусове

Паралелно с военните действия, Министерството на финансите на САЩ нанесе тежък икономически удар по Техеран, като анулира издадения миналия месец лиценз (waiver), който позволяваше на Иран да продава петрол на международните пазари.

Този ход веднага предизвика сътресения на световните борси – цената на суровия петрол сорт Brent скочи рязко с над 5% до близо 79 долара за барел. Международната морска организация (IMO) посъветва корабособствениците незабавно да преустановят изпращането на плавателни съдове през Ормузкия проток.

Междувременно, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и дипломати от Китай и Пакистан призоваха за „максимално въздържание“, предупреждавайки, че подновяването на войната, започнала първоначално на 28 февруари тази година, може да дестабилизира трайно цялата световна икономика.

Източници: CENTCOM, Reuters, Associated Press, IRNA и FARS


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 4 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел!
    🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🤣🥳👍

    04:48 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    7 4 Отговор
    КРАВАРИ ПАШЛИ нaХУИ

    04:54 09.07.2026

  • 5 оня с коня

    8 4 Отговор
    НАТО е агресивен съюз, занимаващ се си интригите на САЩ!

    04:55 09.07.2026

  • 6 Вечната война на психопатите от САЩ

    7 2 Отговор
    Страните бомбардирани след ВСВ до днес от САЩ:
    Afghanistan 1998, 2001-
    Bosnia 1994, 1995
    Cambodia 1969-70
    China 1945-46
    Congo 1964
    Cuba 1959-1961
    El Salvador 1980s
    Korea 1950-53
    Guatemala 1954, 1960, 1967-69
    Indonesia 1958 Laos 1964-73
    Grenada 1983
    Iraq 1991-2000s, 2015-
    Iran 1987
    Korea 1950-53
    Kuwait 1991
    Lebanon 1983, 1984
    Libya 1986, 2011-
    Nicaragua 1980s
    Pakistan 2003, 2006- Palestine 2010
    Panama 1989
    Peru 1965
    Somalia 1993, 2007-08, 2010-
    Sudan 1998
    Syria 2014-
    Vietnam 1961-73
    Yemen 2002, 2009-
    Yugoslavia 1999
    Афганистан 2001-2021
    Iran 2025
    Iran 2026

    04:56 09.07.2026

  • 7 Бай Пешо моториста

    4 8 Отговор
    Имам чувството, че Иран непрекъснато си търси белята. Природата го е дарила с петрол и си измисля какви ли не поводи да бъде затрит.

    Коментиран от #8

    04:57 09.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Пешо моториста":

    Имам чувството, че бай Пешо е мноо умен!
    🦧🦍🤣🥳👍

    05:02 09.07.2026

  • 9 Факти

    2 2 Отговор
    Е жълт парцал… Факт!!!!

    05:06 09.07.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор
    Бай Дончо пак млати чалмите😈💀👺👹 изби им военното ръководство и аятолаха прати при девиците🤡💩☠️ и още бой искат 🙈

    05:08 09.07.2026

  • 11 Стенли

    2 1 Отговор
    Не 0вярвах, че ще го кажа , но бай Дончо надмина по глупост и дементиралия Байдън

    05:19 09.07.2026

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