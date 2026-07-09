Американската армия нанесе мощни въздушни удари по Иран

Близкият изток отново се намира на ръба на пълномащабна война. През изминалата нощ Централното командване на САЩ (CENTCOM) предприе нова, мащабна серия от наказателни въздушни удари по ключови военни и стратегически обекти на територията на Иран. Действията на Вашингтон идват броени часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за спиране на огъня с Техеран за окончателно „приключено“, наричайки иранските лидери „безчестни хора“ по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Причината за ударите: Битката за Ормузкия проток

Новата вълна от американски офанзивни действия е пряк отговор на атаките от началото на седмицата, при които Иран удари с ракети и дронове три търговски кораба (включително катарски танкер за втечнен природен газ и саудитски петролен танкер) в жизненоважния Ормузки проток. От официалния профил на CENTCOM в социалната мрежа X потвърдиха, че операцията цели радикално да отслаби способността на Ислямската република да застрашава международното търговско корабоплаване. Ескалацията се дължи на опита на Техеран да наложи свой контрол над маршрутите в протока и да събира такси от преминаващите съдове.

Поразените цели и щетите в Иран

Според информация на американските военни и иранските държавни медии (агенциите ИРНА, Мехр и Фавс), ударите са били по-мащабни от предходните дни и са поразили десетки цели по южното крайбрежие на Иран:

Бандар Абас и Сирик : Чути са серия от силни експлозии; поразена е критична пристанищна инфраструктура на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).

: Чути са серия от силни експлозии; поразена е критична пристанищна инфраструктура на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC). Чабахар и Конарак : Поразена е диспечерска кула за управление на морския трафик и депа за ракети. Части от град Чабахар са останали без електричество. Шрапнели са засегнали и местна болница.

: Поразена е диспечерска кула за управление на морския трафик и депа за ракети. Части от град Чабахар са останали без електричество. Шрапнели са засегнали и местна болница. Бушехр : Експлозии са докладвани в района на града, но според иранските власти гражданската ядрена електроцентрала „Бушехр“ не е претърпяла щети.

: Експлозии са докладвани в района на града, но според иранските власти гражданската ядрена електроцентрала „Бушехр“ не е претърпяла щети. Акула : Американски ракети са поразили железопътен мост в североизточната провинция Голестан.

: Американски ракети са поразили железопътен мост в североизточната провинция Голестан. Жертви: Съобщава се за най-малко осем загинали ирански военнослужещи в южните райони, както и за един загинал пожарникар на летището в Ираншахр.

Икономически и дипломатически трусове

Паралелно с военните действия, Министерството на финансите на САЩ нанесе тежък икономически удар по Техеран, като анулира издадения миналия месец лиценз (waiver), който позволяваше на Иран да продава петрол на международните пазари.

Този ход веднага предизвика сътресения на световните борси – цената на суровия петрол сорт Brent скочи рязко с над 5% до близо 79 долара за барел. Международната морска организация (IMO) посъветва корабособствениците незабавно да преустановят изпращането на плавателни съдове през Ормузкия проток.

Междувременно, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и дипломати от Китай и Пакистан призоваха за „максимално въздържание“, предупреждавайки, че подновяването на войната, започнала първоначално на 28 февруари тази година, може да дестабилизира трайно цялата световна икономика.

Източници: CENTCOM, Reuters, Associated Press, IRNA и FARS