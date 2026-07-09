Тръмп от Великобритания: Ударите по Иран са възмездие, ако уцелят нови кораби, ще стане още по-лошо

Американският президент Доналд Тръмп пристигна на официално посещение във Великобритания и категорично обяви, че новите масирани въздушни удари на САЩ срещу Иран са директно възмездие за атаките срещу международното корабоплаване.

Ситуацията в Близкия изток остава критична, след като Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) предприе поредна наказателна операция срещу Ислямската република, съобщава БТА.

Предупреждението на Тръмп: „Ще стане още по-лошо“

Веднага след кацането си на британска земя, Доналд Тръмп използва своята социална мрежа Truth Social, за да коментира среднощните военни действия. Президентът придружи съобщението си със снимка от бомбардировките и отправи директна заплаха към властта в Техеран:

„Това е възмездие за вчерашния обстрел на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо!“

Думите му бяха потвърдени и пред придружаващите го медии, като държавният глава подчерта, че САЩ няма да толерират никакви опити за блокиране или застрашаване на търговските пътища в Ормузкия проток и Залива.

Новата вълна от удари и ситуацията на терен

Американската армия официално потвърди началото на новата серия от въздушни и ракетни удари. Поразени са множество стратегически цели по иранското крайбрежие, като Техеран вече съобщава за сериозни материални щети и прекъсвания на критична инфраструктура.

Експлозии по крайбрежието: Според иранската държавна телевизия и официалната агенция ИРНА, силни взривове са отекнали на остров Абу Муса, както и в района на пристанищния град Чабахар.

Поразена инфраструктура: В някои части на Чабахар е напълно прекъснато електроснабдяването.

Косвени щети: Иранските медии съобщават, че осколки от американски снаряди са засегнали болницата „Имам Али“ в град Чабахар.

Военната операция на САЩ започна само броени часове след като Тръмп обяви край на временното затишие, провокиран от поредните ирански провокации срещу търговски и военни плавателни съдове в региона.

Дипломатически совалки в опит за деескалация

Докато бомбите падаха над иранските позиции, в дипломатическата сфера започнаха спешни разговори за предотвратяване на пълномащабна регионална война.

Иранският външен министър Абас Арагчи е провел спешен телефонен разговор с премиера на Катар — държавата, която традиционно действа като ключов посредник между Вашингтон и Техеран. Според информация на Франс прес, двете страни са отправили съвместен призив за спешно намаляване на напрежението, определяйки настоящата ескалация като изключително опасна за стабилността на целия Близък изток.