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Тръмп от Великобритания: Ударите по Иран са възмездие, ако уцелят нови кораби, ще стане още по-лошо

Тръмп от Великобритания: Ударите по Иран са възмездие, ако уцелят нови кораби, ще стане още по-лошо

9 Юли, 2026 04:44, обновена 9 Юли, 2026 04:48 546 6

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Американският лидер потвърди новата вълна от бомбардировки и предупреди Техеран за тежки последици, докато взривове разтърсват иранското крайбрежие

Тръмп от Великобритания: Ударите по Иран са възмездие, ако уцелят нови кораби, ще стане още по-лошо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп пристигна на официално посещение във Великобритания и категорично обяви, че новите масирани въздушни удари на САЩ срещу Иран са директно възмездие за атаките срещу международното корабоплаване.

Ситуацията в Близкия изток остава критична, след като Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) предприе поредна наказателна операция срещу Ислямската република, съобщава БТА.

Предупреждението на Тръмп: „Ще стане още по-лошо“

Веднага след кацането си на британска земя, Доналд Тръмп използва своята социална мрежа Truth Social, за да коментира среднощните военни действия. Президентът придружи съобщението си със снимка от бомбардировките и отправи директна заплаха към властта в Техеран:

„Това е възмездие за вчерашния обстрел на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо!“

Думите му бяха потвърдени и пред придружаващите го медии, като държавният глава подчерта, че САЩ няма да толерират никакви опити за блокиране или застрашаване на търговските пътища в Ормузкия проток и Залива.

Новата вълна от удари и ситуацията на терен

Американската армия официално потвърди началото на новата серия от въздушни и ракетни удари. Поразени са множество стратегически цели по иранското крайбрежие, като Техеран вече съобщава за сериозни материални щети и прекъсвания на критична инфраструктура.

Експлозии по крайбрежието: Според иранската държавна телевизия и официалната агенция ИРНА, силни взривове са отекнали на остров Абу Муса, както и в района на пристанищния град Чабахар.

Поразена инфраструктура: В някои части на Чабахар е напълно прекъснато електроснабдяването.

Косвени щети: Иранските медии съобщават, че осколки от американски снаряди са засегнали болницата „Имам Али“ в град Чабахар.

Военната операция на САЩ започна само броени часове след като Тръмп обяви край на временното затишие, провокиран от поредните ирански провокации срещу търговски и военни плавателни съдове в региона.

Дипломатически совалки в опит за деескалация

Докато бомбите падаха над иранските позиции, в дипломатическата сфера започнаха спешни разговори за предотвратяване на пълномащабна регионална война.

Иранският външен министър Абас Арагчи е провел спешен телефонен разговор с премиера на Катар — държавата, която традиционно действа като ключов посредник между Вашингтон и Техеран. Според информация на Франс прес, двете страни са отправили съвместен призив за спешно намаляване на напрежението, определяйки настоящата ескалация като изключително опасна за стабилността на целия Близък изток.


Великобритания
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  • 1 психопат

    5 1 Отговор
    луцифер ще те прибира скоро

    04:52 09.07.2026

  • 2 Стенли

    5 1 Отговор
    А защо му беше изобщо на бай Дончо да слуша еврейския касапин , като преди си беше относително спокойно плаването, не вярвах, че ще го кажа , но по глупост бай Дончо надмина и дементиралия Байдън

    04:54 09.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел!
    🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🤣🥳👍

    04:55 09.07.2026

  • 4 оня с коня

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    ДОНИИИ.... Пий си хаповете редовно .... За тебе само yюви глави

    05:03 09.07.2026

  • 5 оня с коня

    5 1 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    05:05 09.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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