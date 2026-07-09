Хуманитарна катастрофа във Венецуела: Жертвите от двойния трус вече са 3811, ранените надхвърлиха 16 700

Броят на потвърдените смъртни случаи след катастрофалните две последователни земетресения във Венецуела официално нарасна до 3811 души.

Най-новите данни бяха представени от председателя на парламента Хорхе Родригес. Равносметката от бедствието показва още 16 740 ранени. Общо 17 907 граждани са останали напълно бездомни в резултат на разрушенията.

Двете силни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5 по скалата на Рихтер удариха северно-централния регион на страната на 24 юни в интервал от едва 39 секунди. Те предизвикаха невиждано от век насам сриване на жилищни сгради и критична инфраструктура. Най-тежко засегнати остават столицата Каракас и крайбрежният щат Ла Гуайра.

Международна помощ и криза в здравеопазването

Организацията на обединените нации вече отправи спешен призив към международните донори за събирането на 296 милиона долара. Средствата са необходими за осигуряване на базови хуманитарни нужди, храна и чиста вода за над 1.3 милиона засегнати граждани през следващите шест месеца. Първоначалните оценки на ООН сочат, че преките материални щети възлизат на близо 37 милиарда долара.

Ситуацията в десетките временни лагери се влошава бързо. Здравни експерти от Панамериканската здравна организация предупреждават за критичен риск от избухване на инфекциозни епидемии поради пренаселеност и липса на течаща вода. Местната болнична мрежа е изключително претоварена, след като няколко ключови болници претърпяха структурни повреди и бяха затворени. На място международни хуманитарни организации изграждат полеви клиники, за да поемат огромния поток от пациенти.

Политически сблъсък за блокираните милиарди

На заден план бедствието отпуши мащабен международен и вътрешнополитически спор. Временната президентка на страната Делси Родригес направи официално обръщение по държавната телевизия VTV, настоявайки за незабавното вдигане на чуждестранните икономически санкции. Каракас поиска достъп до блокираните си милиарди в чужбина, за да финансира мащабното възстановяване. Изпратено е и официално писмо до британския крал Чарлз III с искане за освобождаването на 31 тона венецуелско злато, съхранявано в трезорите на Банката на Англия.

Съединените щати вече одобриха временен четиримесечен прозорец, в който се разрешават иначе забранени трансакции, пряко свързани с хуманитарната помощ при земетресението. Спасителните операции на терен постепенно преминават в етап на разчистване на отломките и изваждане на тела, докато хиляди хора в цялата страна все още издирват свои изчезнали близки.

Източници: Reuters и AFP