Иран удари четири американски бази в Кувейт и Бахрейн

Напрежението в Близкия изток достигна точка на кипене, след като Военноморските и аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предприеха масирана съвместна операция с ракети и дронове срещу стратегически военни обекти на САЩ в Персийския залив.

Иранската държавна телевизия цитира официално изявление на корпуса, според което са атакувани и частично унищожени ключови инфраструктурни съоръжения в четири американски бази:

В Кувейт: Базите „Али ал-Салем“ и „Арифджан“.

Базите „Али ал-Салем“ и „Арифджан“. В Бахрейн: Базите „Ал-Джуфейр“ и „Шейх Иса“.

Иранските сили твърдят, че операцията е поразила общо 85 военни обекта на САЩ и е свалила американски разузнавателен дрон MQ-9 над провинция Бушер. От КГИР отправиха ултиматум, че ако американските атаки се повторят, Техеран ще разшири ответните си действия и ще вземе на прицел всички останали бази на Вашингтон в Близкия изток.

Хронология на ескалацията

Иранският удар идва броени часове след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) проведе мащабна въздушна операция, поразявайки над 80 цели на територията на Южен Иран. Американските атаки бяха насочени срещу ирански системи за ПВО, радарни станции и над 60 бързоходни катера на КГИР в района на Ормузкия проток.

Вашингтон обоснова действията си като „абсолютно необходимо възмездие“, след като по-рано през седмицата три търговски петролни танкера бяха нападнати в протока — актове, за които Белият дом обвини директно Иран. Американският президент Доналд Тръмп, който участва в срещата на върха на НАТО в Турция, обяви, че временното споразумение за мир с Иран вече е „окончателно приключено“. Като допълнителна мярка САЩ отмениха и разрешителните за свободен износ на ирански суров петрол.

Каква е ситуацията в атакуваните държави?

Кувейт: Генералният щаб на кувейтската армия потвърди, че националните системи за противовъздушна отбрана са били задействани в активен режим, за да прехващат враждебни ракети и дронове. Властите призоваха населението за спокойствие и обясниха, че чутите експлозии са в резултат на успешната работа на ПВО.

Генералният щаб на кувейтската армия потвърди, че националните системи за противовъздушна отбрана са били задействани в активен режим, за да прехващат враждебни ракети и дронове. Властите призоваха населението за спокойствие и обясниха, че чутите експлозии са в резултат на успешната работа на ПВО. Бахрейн: Министерството на вътрешните работи активира сирените за въздушна тревога в цялата страна. На гражданите бе разпоредено незабавно да се насочат към най-близките безопасни скривалища. В страната се намира щабквартирата на Пети флот на САЩ, което я прави основна мишена.

Министерството на вътрешните работи активира сирените за въздушна тревога в цялата страна. На гражданите бе разпоредено незабавно да се насочат към най-близките безопасни скривалища. В страната се намира щабквартирата на Пети флот на САЩ, което я прави основна мишена. Международната реакция: Катар, който до момента действаше като ключов посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран, излезе с остро изявление. Външното министерство в Доха осъди иранските удари и призова за незабавно завръщане към дипломацията, за да се спаси региона от пълномащабна война.

Конфликтът остава отворен, а световните енергийни пазари вече реагираха с рязък скок в цените на петрола поради заплахата от пълно затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран.

Източници: IRIB, Reuters, CNN и CNA