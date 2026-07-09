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Иран удари четири американски бази в Кувейт и Бахрейн

Иран удари четири американски бази в Кувейт и Бахрейн

9 Юли, 2026 06:08, обновена 9 Юли, 2026 06:14 1 571 21

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Техеран отвърна на тежките въздушни атаки на САЩ; Кувейт активира ПВО, а в Бахрейн вият сирени за въздушна тревога

Иран удари четири американски бази в Кувейт и Бахрейн - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна точка на кипене, след като Военноморските и аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) предприеха масирана съвместна операция с ракети и дронове срещу стратегически военни обекти на САЩ в Персийския залив.

Иранската държавна телевизия цитира официално изявление на корпуса, според което са атакувани и частично унищожени ключови инфраструктурни съоръжения в четири американски бази:

  • В Кувейт: Базите „Али ал-Салем“ и „Арифджан“.
  • В Бахрейн: Базите „Ал-Джуфейр“ и „Шейх Иса“.

Иранските сили твърдят, че операцията е поразила общо 85 военни обекта на САЩ и е свалила американски разузнавателен дрон MQ-9 над провинция Бушер. От КГИР отправиха ултиматум, че ако американските атаки се повторят, Техеран ще разшири ответните си действия и ще вземе на прицел всички останали бази на Вашингтон в Близкия изток.

Хронология на ескалацията

Иранският удар идва броени часове след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) проведе мащабна въздушна операция, поразявайки над 80 цели на територията на Южен Иран. Американските атаки бяха насочени срещу ирански системи за ПВО, радарни станции и над 60 бързоходни катера на КГИР в района на Ормузкия проток.

Вашингтон обоснова действията си като „абсолютно необходимо възмездие“, след като по-рано през седмицата три търговски петролни танкера бяха нападнати в протока — актове, за които Белият дом обвини директно Иран. Американският президент Доналд Тръмп, който участва в срещата на върха на НАТО в Турция, обяви, че временното споразумение за мир с Иран вече е „окончателно приключено“. Като допълнителна мярка САЩ отмениха и разрешителните за свободен износ на ирански суров петрол.

Каква е ситуацията в атакуваните държави?

  • Кувейт: Генералният щаб на кувейтската армия потвърди, че националните системи за противовъздушна отбрана са били задействани в активен режим, за да прехващат враждебни ракети и дронове. Властите призоваха населението за спокойствие и обясниха, че чутите експлозии са в резултат на успешната работа на ПВО.
  • Бахрейн: Министерството на вътрешните работи активира сирените за въздушна тревога в цялата страна. На гражданите бе разпоредено незабавно да се насочат към най-близките безопасни скривалища. В страната се намира щабквартирата на Пети флот на САЩ, което я прави основна мишена.
  • Международната реакция: Катар, който до момента действаше като ключов посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран, излезе с остро изявление. Външното министерство в Доха осъди иранските удари и призова за незабавно завръщане към дипломацията, за да се спаси региона от пълномащабна война.

Конфликтът остава отворен, а световните енергийни пазари вече реагираха с рязък скок в цените на петрола поради заплахата от пълно затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран.

Източници: IRIB, Reuters, CNN и CNA


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нема да ги жалите

    31 8 Отговор
    До последния янки, чий го дирят там?

    06:17 09.07.2026

  • 2 Верно

    31 7 Отговор
    На Дончо базите гърмят, като украинските !

    06:18 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 В крайна сметка

    38 7 Отговор
    Иран развенча мита,че САЩ могат да гарантират безопасност на която и да е държава. А точно на този мии се дължеше американската хегемоня- а сега иранците показаха,че САЩ са просто циркаджии...Което показва на останалият свят,че могат и без САЩ да съществуват и без да ги скубе Б Дом за щяло и нещяло..

    Коментиран от #12, #20

    06:21 09.07.2026

  • 5 Баце

    17 7 Отговор
    Значи пак ще имаме черни самолети и овчи надежди, че визите щепаднат, но най вероятно е некой Шахед, а Рундьо и Сие ще обясняват, че няма страшно.

    Коментиран от #8

    06:21 09.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бум-бум тел авив

    27 5 Отговор
    Шоуто никога няма да е пълно без удари по тел авив! там е главата на змията.

    06:22 09.07.2026

  • 8 дано теб да те изтряска

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "Баце":

    Иранската ракета

    06:23 09.07.2026

  • 9 Доналд Дък, паток

    21 5 Отговор
    Персите не се церемонят с паразитите.

    06:24 09.07.2026

  • 10 Кравар от кравария

    24 5 Отговор
    За всичко са виновни евреите , те командват рижавия пират !

    06:24 09.07.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 9 Отговор
    То в базите нема никой бре

    Коментиран от #14

    06:24 09.07.2026

  • 12 Баце

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "В крайна сметка":

    Прав си само на 50%. Без сащ могат да съществуват националните, независими държави, колониите и особено НПОпланктона в тях не искат, щото трябва да работят, а не да лакейничат.

    06:25 09.07.2026

  • 13 дядото

    15 4 Отговор
    катар излезли с изявление.остро осъдили ответните удари на иран,но не и на сащ.пфу.

    06:31 09.07.2026

  • 14 Нема и да има

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Щото вече ги нема

    06:34 09.07.2026

  • 15 Тези

    9 4 Отговор
    американски бази не са там за да пазят арабите, а за да пазят евреите от арабите.
    Това не се разбира добре.

    06:37 09.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    А ТУКА КОГА ЩЕ Е?

    06:45 09.07.2026

  • 18 Коста

    5 0 Отговор
    Американците сбиха православни държави Русия и Окраина. Сбиха и арабски държави в Персийския залив,.. Терористи и мошеници!

    07:09 09.07.2026

  • 19 Пишете по-ясно

    1 0 Отговор
    Тази иранска атака, отговор на последната атака на САЩ за която сте написали по-горе, ли е?

    07:09 09.07.2026

  • 20 Стана ясно

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "В крайна сметка":

    че по-големи дебили от Русия и Иран няма. Първите, защото си вярват, че още са полюс", след като са един голям минус, а вторите, защото се вървят на САЩ. А тези, които ги подкрепят са невменяеми.

    07:13 09.07.2026

  • 21 Майкоооо

    2 0 Отговор
    хвърчи американска перушина на снимката

    07:19 09.07.2026

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