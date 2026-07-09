Евакуираха небостъргача в Манхатън заради риска от срутване

Драматична извънредна ситуация блокира част от Мидтаун Манхатън, Ню Йорк, след като конструктивни колони внезапно се огънаха на 21-вия и 22-рия етаж на 37-етажен небостъргач, намиращ се на известната улица „42-ра“ в близост до Гранд Сентрал Стейшън.
Инцидентът предизвика незабавната евакуация на общо девет околни сгради, включително чуждестранни консулства, и налагането на строга „замразена зона“ за пешеходци и автомобили.
Компрометираната сграда е бившата корпоративна централа на фармацевтичния гигант Pfizer, която в момента преминава през мащабна реконструкция за превръщането ѝ в жилищен комплекс. Работници на обекта първи са забелязали огромни пукнатини по конструкцията, огъване на носещите стоманени греди и падащи тухли от фасадата към улицата, след което са подали сигнал за тревога и са напуснали обекта.
Градските инженери и противопожарната служба (FDNY) извършват оценка на ситуацията буквално минута по минута. Началникът на пожарната успокои обществеността, че пълно срутване на сградата е невъзможно заради стоманената ѝ конструкция, но съществува реален риск от „локално срутване“ на компрометираните етажи. Строителни екипи работиха през цялата нощ за инсталирането на временно аварийно укрепване (shoring), за да стабилизират конструкцията. Проверка в регистрите на Департамента по сградите (DOB) разкри, че обектът е имал множество предишни нарушения за безопасност и глоби, най-често свързани с падащи отломки през последната година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце
Застрахователите плащат.
После 30 години си нападаш по света кой си сакаш.
Дежа вю.
Коментиран от #3
06:50 09.07.2026
2 Пфайзер видели, че
Коментиран от #4
06:53 09.07.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Баце":Прочетох заглавието и си помислих, Бен Ладен е възкръснал....
06:59 09.07.2026
4 Европеец
До коментар #2 от "Пфайзер видели, че":Големи хуманисти би ли тия бе, типично по краварски....
07:01 09.07.2026
5 Новичок
07:06 09.07.2026
6 Мдааа уе....
Следват съдбата на недодяланите фъксини....
07:06 09.07.2026