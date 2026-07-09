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Евакуираха небостъргача в Манхатън заради риска от срутване

Евакуираха небостъргача в Манхатън заради риска от срутване

9 Юли, 2026 06:42, обновена 9 Юли, 2026 06:45 676 6

  • небостъргач-
  • евакуация-
  • манхатън-
  • сащ-
  • ню йорк

Извънредни екипи укрепват денонощно бившата централа на Pfizer, след като стоманени колони на 21-вия етаж се огънаха

Евакуираха небостъргача в Манхатън заради риска от срутване - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматична извънредна ситуация блокира част от Мидтаун Манхатън, Ню Йорк, след като конструктивни колони внезапно се огънаха на 21-вия и 22-рия етаж на 37-етажен небостъргач, намиращ се на известната улица „42-ра“ в близост до Гранд Сентрал Стейшън.

Инцидентът предизвика незабавната евакуация на общо девет околни сгради, включително чуждестранни консулства, и налагането на строга „замразена зона“ за пешеходци и автомобили.

Компрометираната сграда е бившата корпоративна централа на фармацевтичния гигант Pfizer, която в момента преминава през мащабна реконструкция за превръщането ѝ в жилищен комплекс. Работници на обекта първи са забелязали огромни пукнатини по конструкцията, огъване на носещите стоманени греди и падащи тухли от фасадата към улицата, след което са подали сигнал за тревога и са напуснали обекта.

Градските инженери и противопожарната служба (FDNY) извършват оценка на ситуацията буквално минута по минута. Началникът на пожарната успокои обществеността, че пълно срутване на сградата е невъзможно заради стоманената ѝ конструкция, но съществува реален риск от „локално срутване“ на компрометираните етажи. Строителни екипи работиха през цялата нощ за инсталирането на временно аварийно укрепване (shoring), за да стабилизират конструкцията. Проверка в регистрите на Департамента по сградите (DOB) разкри, че обектът е имал множество предишни нарушения за безопасност и глоби, най-често свързани с падащи отломки през последната година.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    6 0 Отговор
    Е неможаа ли да пуунат един самальот у него и готово?
    Застрахователите плащат.
    После 30 години си нападаш по света кой си сакаш.
    Дежа вю.

    Коментиран от #3

    06:50 09.07.2026

  • 2 Пфайзер видели, че

    6 0 Отговор
    Сградата им се руши и я продали да я правят жилищна - и в това са проявили грижа за хората, както в основната си дейност!

    Коментиран от #4

    06:53 09.07.2026

  • 3 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    Прочетох заглавието и си помислих, Бен Ладен е възкръснал....

    06:59 09.07.2026

  • 4 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пфайзер видели, че":

    Големи хуманисти би ли тия бе, типично по краварски....

    07:01 09.07.2026

  • 5 Новичок

    1 0 Отговор
    Е хайде спрете се вече с този небостъргач,всеки ден пишете .Ту Мария,ту събина сега и този с изкуственият интелект "главният редактор " Пфу...

    07:06 09.07.2026

  • 6 Мдааа уе....

    1 0 Отговор
    На тея вече и сградите им се сгромолясват....
    Следват съдбата на недодяланите фъксини....

    07:06 09.07.2026