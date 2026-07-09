Значителна промяна в позицията на Тръмп за Украйна: европейските съюзници остават предпазливо оптимистични

Западните медии отразяват широко приключилата вчера среща на върха на НАТО в турската столица Анкара и поведението там на европейските лидери и на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.
Великобритания
За европейските лидери от НАТО списъкът с оплаквания на Доналд Тръмп срещу алианса на срещата на върха в Турция тази седмица едва ли беше изненада - неочаквани бяха топлите думи на американския президент за Украйна, отбелязва британският в. "Файненшъл Таймс".
Промяната на позицията на Тръмп в Анкара от откровена критика към украинския президент Володимир Зеленски към това да му позволи да произвежда американски оръжия беше забележителният момент от срещата на върха на лидерите на НАТО в Турция, която на моменти заплашваше да се превърне в нещо странно, допълва вестникът.
Според изданието новият тон на Тръмп е оставил европейските съюзници предпазливо оптимистични, че непостоянният лидер на Америка е направил значителна промяна в полза на Киев, обобщава "Файненшъл Таймс".
Германия
На срещата на върха на НАТО в Анкара президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши датчаните и отхвърли испанците; изглежда, че вече е отписал алианса, посочва "Шпигел". Но зад затворени врати се говори, че нещата са се развили по различен начин, допълва изданието.
"Сцената беше перфектно осветена. Всички бяха научили репликите си. Всичко трябваше да мине гладко. Първо действие: Пищна вечеря в двореца на турския президент. Второ действие: Кратка работна сесия с няколко факта за европейските отбранителни усилия. Трето действие: Пресконференции с единни послания за сила към света. Такъв беше сценарият. Но Тръмп просто сам пренаписа ролята си", отбелязва сайтът на държавната телевизия Цет Де Еф.
"Преди да започне второто действие - работната сесия, Доналд Тръмп се срещна с генералния секретар на НАТО. И въпреки че Марк Рюте вече беше пътувал предварително до Вашингтон за среща с Тръмп, обяснявайки му с числа, че европейците са разбрали и всъщност допринасят повече, Тръмп предприе пълномащабна атака: той повдигна въпроса за Гренландия и остро критикува съюзниците за това, че не подкрепят САЩ във войната с Иран", продължава медията.
"Испания беше конкретна мишена – Тръмп заяви, че иска напълно да прекрати търговските отношения с тази страна. И докато правеше това, той постави под въпрос цялата НАТО : Какъв е смисълът от съюза, ако така или иначе не помага на САЩ", отбелязва Цет Де Еф.
Тази медия също така задава въпроса "Ние, европейците, пешки ли сме?" и отбелязва, че като че ли основната цел на срещата на върха на НАТО в Анкара е била Тръмп да бъде доволен.
"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" посочва двойнствено поведение от страна на президента на САЩ, отбелязвайки, че пред камерите, които снимат, американският президент критикува съюзниците, но на срещи зад затворени врати той казва: Искаме да останем с вас.
Дали генералният секретар на НАТО Марк Рюте е подчинен на президента на САЩ Доналд Тръмп, е въпросът, чийто отговор търси "Франфуртер Рундшау". Изданието отбелязва, че срещата на върха на НАТО в Анкара показа докъде е готов да стигне ръководителят на алианса Рюте, за да поддържа американския президент доволен.
Вестникът описва как журналистът Расмус Сванеборг от датската информационна агенция Рицау (Ritzau) задава на Рюте въпроса: "Дали това, че седите там и не казвате нищо, влияе на самоуважението ви?", визирайки мълчанието на Рюте, докато Тръмп публично говореше за анексиране на Гренландия, заплашвайки съюзници като Испания с търговски санкции и започвайки търговски войни.
САЩ
"Вашингтон Пост" отбелязва края на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, което президентът Доналд Тръмп обяви на срещата на върха на НАТО в Анкара.
Вестникът цитира думите му: "Те са мръсници. Болни хора. Водени са от болни хора и са жестоки хора, насилници. Според мен е просто загуба на време да се занимаваме с тях. Те са лъжци... нещо не е наред с тях. Те са луди. Според мен всичко свърши."
Медията изнася и друг цитгат на Тръмп, според когото преговорите с Иран могат да продължат, но той е дълбоко скептичен относно това дали ще бъдат продуктивни.
След като обиди съюзниците на срещата на върха на НАТО, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че те го обичат, отбелязва друг американски вестник - "Ню Йорк Таймс".
Изданието дава оценката, че срещата в Турция показа най-нестабилното поведение на президента Тръмп, като той се движеше от презрение към похвали за европейските страни, включително някои, чието търпение да го успокояват се е изчерпало.
Вестникът цитира думите на президента от пресконференция, на която той каза:"Искам само да кажа, че в тази стая имаше огромна любов", не много време след като беше заявявал "Не съм доволен от НАТО".
Описвайки срещите си при закрити врата Тръмп се похвали: "Те казаха: "Господине, обичаме ви." Това беше казано от зрели хора. Не е ли мило?!".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най лошото е че
Коментиран от #11, #20, #24, #33, #67
09:31 09.07.2026
2 ТтттТ
09:32 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26, #61
09:32 09.07.2026
5 Путинцето реве в некой бункер
Коментиран от #10, #19, #29, #68
09:32 09.07.2026
6 Последния Софиянец
09:33 09.07.2026
7 мучо
09:33 09.07.2026
8 Украйна се справя сама със Русия
Русия е Хартиена сила
Коментиран от #21, #38
09:33 09.07.2026
9 Путин се закле:
Коментиран от #31, #34
09:34 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да де
До коментар #1 от "Най лошото е че":Незнам как подритват Русия-- ама Иран ги направи къдрави САЩ и Изрел...Русия поне си завоюва земи почти колкото България.. А ЕС и САЩ само крякат и празнят джобовете си та да има златни кенефи в Киев
09:35 09.07.2026
12 Дъртата Педофилия
Всички се връщат Герой
09:35 09.07.2026
13 сащисан кравар
09:36 09.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ХЕ ХЕ ХЕ
липсва коментара на НАЙ-ГОЛЯМАТА СТРАНА В ЕВРОПА!
09:36 09.07.2026
16 Пич
Такива никога не изговарят това, което мислят!!!
09:37 09.07.2026
17 Тридневното СВО е в разгарът си
Масова мобилизация и по 100000 Черни чувала на месец!!
09:37 09.07.2026
18 Дон Корлеоне
09:37 09.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Заюужни каза
До коментар #1 от "Най лошото е че":Все повече западни аналитици днес твърдят, че Русия фактически
била загубила войната. Това е опасна грешна оценка на хода на войната..
09:38 09.07.2026
21 ХА ХА ХА
До коментар #8 от "Украйна се справя сама със Русия":А като свалим розовите очила -
РЕАЛНОСТТА Е НА 180 градуса!
09:38 09.07.2026
22 Бомбят Русия на поразия
Условия за ползване:
Белият дом постепенно либерализира правилата, позволявайки на украинските сили да използват далекобойни системи като ракетите ATACMS и реактивните системи за залпов огън HIMARS за удари по легитимни военни цели и логистични центрове на руска територия.
Планиращи бомби:
Украинската авиация използва американски високоточни авиационни бомби (като SDB - Small Diameter Bomb) за поразяване на руски командни пунктове и складове за боеприпаси.
Високоточни бомби ДЖЕЙДАМ, с GPS насочване за удари по руски командни пунктове, складове с оръжия и обекти на голяма дълбочина.
Ракети с изкуствен интелект МARK 1, MARK 2, SKY FIRE....изстрелвани и насочвани с ограничена човешка намеса и далекобойност до 300км. Предназначени за унищожаване на групова пехота и поддържащата я бронирана техника.
Коментиран от #36
09:39 09.07.2026
23 иво христов Пуловера
09:40 09.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Споко
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бъди позитивен.
10-на години още, и ако олелеем, ще разберем какъв края на войната.
09:41 09.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Така е
До коментар #5 от "Путинцето реве в некой бункер":Ние си сърбаме попарката със сух хлебец. Тия там не искам да ги мисля - само на чер хайвер и сьомга карат..
09:43 09.07.2026
30 Лепенка на рана!!!
как да изкупи някои от греховете си , с които съсипа целия свят!!
За жалост пропуските му са такава планина от изцепки, че дори да е на този
пост оше два мандата , не може никога да изчисти " имиджа" си !
А поговорката ,"Един път (такъв) ,( такъв) до гроб " си остава за цял живот!
09:44 09.07.2026
31 Намали кафето
До коментар #9 от "Путин се закле:":Само Путин ти се привижда навсякъде..
09:45 09.07.2026
32 Да вярваш на
09:45 09.07.2026
33 Като лаещ лъжлив и страхлив пинчер
До коментар #1 от "Най лошото е че":Хартиена армия и хартиени истини
09:45 09.07.2026
34 Цеко,Лесичери
До коментар #9 от "Путин се закле:":Много руска смрадт измре.
09:45 09.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Това са безспорни
До коментар #22 от "Бомбят Русия на поразия":Факти.
Коментиран от #40, #41, #49
09:47 09.07.2026
37 Да вярваш на Тръмп
Утре ще му залепне релето в другия полюс и ще запее точно обретното!
Истината е само една- Европа да се въоръжава сама и да подкрепя Украйна, докато Путлер клекне!
09:47 09.07.2026
38 Да справя се,
До коментар #8 от "Украйна се справя сама със Русия":не може да си вземе 13 000 бели чувала от Константиновка, та добре се справя с утилизация та на собственото си население.
Коментиран от #44, #45, #48
09:47 09.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Механик
09:50 09.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #38 от "Да справя се,":Хахахаха
Глей снимките на Зеленски от Константиновка, женчо! И къде ги виждаш тия измислени жертви з след като украинците воюват с дронове от десетки километри?!?
Хахахахаха
Коментиран от #59
09:52 09.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Зеленски удиви целия свят
Коментиран от #50
09:53 09.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Това е безспорен
До коментар #47 от "Зеленски удиви целия свят":Факт.
09:55 09.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Атина Палада
09:58 09.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ол1гофрен,
До коментар #57 от "Тъъъъ,,пчооо,":От кои страни?
Коментиран от #64
10:00 09.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Защо Бесент мрази Зеленски
Коментиран от #65
10:01 09.07.2026
61 Анонимен
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Спри се бе, човек! От години само вицове пишеш! Смешен и изхабен си вече!
10:02 09.07.2026
62 Простият
10:02 09.07.2026
63 изглежда, че вече е отписал алианса
която мишоците доят яко и за нато и зелките
10:02 09.07.2026
64 Наистина си такъв, какъвто ти е
До коментар #58 от "Ол1гофрен,":ника. Имаш нет търси си сам, бе олигоfrен40.
10:03 09.07.2026
65 продължение:
До коментар #60 от "Защо Бесент мрази Зеленски":......През февруари 2025 г. Бесент пристига в Киев като пратеник на Доналд Тръмп с конкретно искане: Украйна да подпише меморандум, с който прехвърля на САЩ правата върху огромна част от своите запаси от критични минерали и природни ресурси (оценявани на около 500 милиарда долара) в замяна на продължаваща военна подкрепа. Бесент буквално плъзга документа по масата и настоява Зеленски да го разпише веднага (според някои източници му е даден само един час). Зеленски категорично отказва да подпише под такъв натиск и настоява за време да разгледа условията. Това води до 45-минутна свада с викане между двамата. Бесент, който е на поста едва от няколко дни, губи самообладание и крещи на лидера на държава във война: „Какво, по дяволите, искаш да направиш?“.
10:03 09.07.2026
66 Анонимен
10:04 09.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #5 от "Путинцето реве в некой бункер":Даааа, така е, виж само еврастите и укрите кво си надробиха и ще си го изсърбат до края, еврасти и НАТО се изпокараха, затварят фабрики, заводи масово в ЕС, от години са вече в рецесия, нямат пари и оръжието свършиха никой не ги бръсне за слива вече, а укрия цялата разрушена и унищожена, от 45 милиона вече нямат и 20 милиона, по последни данни на САЩ 4 милиона мъртви и незнайно колко осакатени, а 25% от държавата им превзета и продаължават да превземат още, даааа кой квот ни набърка тва ще сърба.
10:05 09.07.2026
69 Артилерист
Другата гавра със Зеленски била когато Тръмп се обърнал към другите представители на г7 с думите:"Имате ли въпроси към г-н Путин?"!!!
Що се отнася до това, че Украйна била обърнала хода на войната, трябва да се има предвид, че руските войски реално напредват на фронта. Те не правят пробиви и щурмове, ами фронта започнал да се изравнява като с "огневи вал" с ТЕЖКА АРТИЛЕРИЯ. Това означава огнева поддръжка с голямокалибрени АРТИЛЕРИЙСКИ снаряди, допълвани с тежки авиобомби...
Коментиран от #71
10:05 09.07.2026
70 На героя Зеленски
На Тръмп, Бесент, Хегсет и Рубио нищо няма да бъде кръстено!
Те ще останат като персонажи по времето на ерата на Зеленски!
Улицата пред руското посолство ще се казва " Вл. Зеленски ".
10:08 09.07.2026
71 Голямо " изравняване " пада,
До коментар #69 от "Артилерист":ушанке, Украйна си връща повече територии, отколкото губи.
Мухахаха!
10:10 09.07.2026
72 Истината е ,
Европа + Украйна стават непреодолима сила.
САЩ остават сами!
За това плаче Тръмп, че нямал подкрепа за Иран! Няма да има, защото сам си го причини.
Ще може да се фука само пред Куба и Панама.
Коментиран от #73, #74
10:14 09.07.2026
73 От какво бе глупав да се защитава
До коментар #72 от "Истината е ,":Европа, спонсора на терористичният режим в Украйна. Докато тролиш, в Украйна загиват хора, а урсулите те обират. Аман от глупаци.,
10:21 09.07.2026
74 разбира се
До коментар #72 от "Истината е ,":НАТО е отбранителен съюз и не помага на агресори.
10:24 09.07.2026