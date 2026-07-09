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Значителна промяна в позицията на Тръмп за Украйна: европейските съюзници остават предпазливо оптимистични
  Тема: Украйна

Значителна промяна в позицията на Тръмп за Украйна: европейските съюзници остават предпазливо оптимистични

9 Юли, 2026 09:30 1 182 74

  • анкара-
  • турция-
  • украйна-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • нато

Световните медии отразяват завършилата среща на върха на НАТО в Анкара и поведението на американския президент Тръмп

Значителна промяна в позицията на Тръмп за Украйна: европейските съюзници остават предпазливо оптимистични - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западните медии отразяват широко приключилата вчера среща на върха на НАТО в турската столица Анкара и поведението там на европейските лидери и на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.

Великобритания

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За европейските лидери от НАТО списъкът с оплаквания на Доналд Тръмп срещу алианса на срещата на върха в Турция тази седмица едва ли беше изненада - неочаквани бяха топлите думи на американския президент за Украйна, отбелязва британският в. "Файненшъл Таймс".

Промяната на позицията на Тръмп в Анкара от откровена критика към украинския президент Володимир Зеленски към това да му позволи да произвежда американски оръжия беше забележителният момент от срещата на върха на лидерите на НАТО в Турция, която на моменти заплашваше да се превърне в нещо странно, допълва вестникът.

Според изданието новият тон на Тръмп е оставил европейските съюзници предпазливо оптимистични, че непостоянният лидер на Америка е направил значителна промяна в полза на Киев, обобщава "Файненшъл Таймс".

Германия

На срещата на върха на НАТО в Анкара президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши датчаните и отхвърли испанците; изглежда, че вече е отписал алианса, посочва "Шпигел". Но зад затворени врати се говори, че нещата са се развили по различен начин, допълва изданието.

"Сцената беше перфектно осветена. Всички бяха научили репликите си. Всичко трябваше да мине гладко. Първо действие: Пищна вечеря в двореца на турския президент. Второ действие: Кратка работна сесия с няколко факта за европейските отбранителни усилия. Трето действие: Пресконференции с единни послания за сила към света. Такъв беше сценарият. Но Тръмп просто сам пренаписа ролята си", отбелязва сайтът на държавната телевизия Цет Де Еф.

"Преди да започне второто действие - работната сесия, Доналд Тръмп се срещна с генералния секретар на НАТО. И въпреки че Марк Рюте вече беше пътувал предварително до Вашингтон за среща с Тръмп, обяснявайки му с числа, че европейците са разбрали и всъщност допринасят повече, Тръмп предприе пълномащабна атака: той повдигна въпроса за Гренландия и остро критикува съюзниците за това, че не подкрепят САЩ във войната с Иран", продължава медията.

"Испания беше конкретна мишена – Тръмп заяви, че иска напълно да прекрати търговските отношения с тази страна. И докато правеше това, той постави под въпрос цялата НАТО : Какъв е смисълът от съюза, ако така или иначе не помага на САЩ", отбелязва Цет Де Еф.

Тази медия също така задава въпроса "Ние, европейците, пешки ли сме?" и отбелязва, че като че ли основната цел на срещата на върха на НАТО в Анкара е била Тръмп да бъде доволен.

"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" посочва двойнствено поведение от страна на президента на САЩ, отбелязвайки, че пред камерите, които снимат, американският президент критикува съюзниците, но на срещи зад затворени врати той казва: Искаме да останем с вас.

Дали генералният секретар на НАТО Марк Рюте е подчинен на президента на САЩ Доналд Тръмп, е въпросът, чийто отговор търси "Франфуртер Рундшау". Изданието отбелязва, че срещата на върха на НАТО в Анкара показа докъде е готов да стигне ръководителят на алианса Рюте, за да поддържа американския президент доволен.

Вестникът описва как журналистът Расмус Сванеборг от датската информационна агенция Рицау (Ritzau) задава на Рюте въпроса: "Дали това, че седите там и не казвате нищо, влияе на самоуважението ви?", визирайки мълчанието на Рюте, докато Тръмп публично говореше за анексиране на Гренландия, заплашвайки съюзници като Испания с търговски санкции и започвайки търговски войни.

САЩ

"Вашингтон Пост" отбелязва края на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, което президентът Доналд Тръмп обяви на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Вестникът цитира думите му: "Те са мръсници. Болни хора. Водени са от болни хора и са жестоки хора, насилници. Според мен е просто загуба на време да се занимаваме с тях. Те са лъжци... нещо не е наред с тях. Те са луди. Според мен всичко свърши."

Медията изнася и друг цитгат на Тръмп, според когото преговорите с Иран могат да продължат, но той е дълбоко скептичен относно това дали ще бъдат продуктивни.

След като обиди съюзниците на срещата на върха на НАТО, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че те го обичат, отбелязва друг американски вестник - "Ню Йорк Таймс".

Изданието дава оценката, че срещата в Турция показа най-нестабилното поведение на президента Тръмп, като той се движеше от презрение към похвали за европейските страни, включително някои, чието търпение да го успокояват се е изчерпало.

Вестникът цитира думите на президента от пресконференция, на която той каза:"Искам само да кажа, че в тази стая имаше огромна любов", не много време след като беше заявявал "Не съм доволен от НАТО".

Описвайки срещите си при закрити врата Тръмп се похвали: "Те казаха: "Господине, обичаме ви." Това беше казано от зрели хора. Не е ли мило?!".


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най лошото е че

    11 26 Отговор
    Велика Русия я подритват като лаещ пинчер

    Коментиран от #11, #20, #24, #33, #67

    09:31 09.07.2026

  • 2 ТтттТ

    22 3 Отговор
    Тръмп е ясен-днесе така-утре онака...-взе да става като Байдън...

    09:32 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор
    най-голямата грешка на бакшиша беше , че се заяде с еврей / самия Израел обеща да се занимава с него и мечеландия

    Коментиран от #26, #61

    09:32 09.07.2026

  • 5 Путинцето реве в некой бункер

    9 16 Отговор
    Ама такава е който каквото надроби това ще сърба

    Коментиран от #10, #19, #29, #68

    09:32 09.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Като преспи ще размисли.

    09:33 09.07.2026

  • 7 мучо

    15 2 Отговор
    пълна откачалка

    09:33 09.07.2026

  • 8 Украйна се справя сама със Русия

    8 18 Отговор
    Няма нужда от нато
    Русия е Хартиена сила

    Коментиран от #21, #38

    09:33 09.07.2026

  • 9 Путин се закле:

    9 18 Отговор
    Жив Руснак да не остане след мен!

    Коментиран от #31, #34

    09:34 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да де

    22 11 Отговор

    До коментар #1 от "Най лошото е че":

    Незнам как подритват Русия-- ама Иран ги направи къдрави САЩ и Изрел...Русия поне си завоюва земи почти колкото България.. А ЕС и САЩ само крякат и празнят джобовете си та да има златни кенефи в Киев

    09:35 09.07.2026

  • 12 Дъртата Педофилия

    9 8 Отговор
    Праща от 12 до 78 годишни на фронта
    Всички се връщат Герой

    09:35 09.07.2026

  • 13 сащисан кравар

    13 5 Отговор
    А как се прибра Бай Дончо от Анкара🤣 Това шубето, голям страх😂

    09:36 09.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ХЕ ХЕ ХЕ

    8 3 Отговор
    В тази неадекватна статия

    липсва коментара на НАЙ-ГОЛЯМАТА СТРАНА В ЕВРОПА!

    09:36 09.07.2026

  • 16 Пич

    10 6 Отговор
    Това е открита подигравка към европейците!!! Тръмп не възприема тъпите Урсулианци за живи!!! И може би стимулира Путин да удари Украйна унищожително!!!
    Такива никога не изговарят това, което мислят!!!

    09:37 09.07.2026

  • 17 Тридневното СВО е в разгарът си

    5 10 Отговор
    След изборите Путинчо обявява Военно положение
    Масова мобилизация и по 100000 Черни чувала на месец!!

    09:37 09.07.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    7 10 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.Само да дойде бензина от Индия.

    09:37 09.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Заюужни каза

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Най лошото е че":

    Все повече западни аналитици днес твърдят, че Русия фактически
    била загубила войната. Това е опасна грешна оценка на хода на войната..

    09:38 09.07.2026

  • 21 ХА ХА ХА

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна се справя сама със Русия":

    А като свалим розовите очила -

    РЕАЛНОСТТА Е НА 180 градуса!

    09:38 09.07.2026

  • 22 Бомбят Русия на поразия

    6 10 Отговор
    Използване на американско оръжие срещу руски обекти в УкрайнаКонкретен аспект на напрежението е предоставянето на американско оръжие на Украйна за защита срещу руската инвазия:

    Условия за ползване:
    Белият дом постепенно либерализира правилата, позволявайки на украинските сили да използват далекобойни системи като ракетите ATACMS и реактивните системи за залпов огън HIMARS за удари по легитимни военни цели и логистични центрове на руска територия.

    Планиращи бомби:
    Украинската авиация използва американски високоточни авиационни бомби (като SDB - Small Diameter Bomb) за поразяване на руски командни пунктове и складове за боеприпаси.

    Високоточни бомби ДЖЕЙДАМ, с GPS насочване за удари по руски командни пунктове, складове с оръжия и обекти на голяма дълбочина.

    Ракети с изкуствен интелект МARK 1, MARK 2, SKY FIRE....изстрелвани и насочвани с ограничена човешка намеса и далекобойност до 300км. Предназначени за унищожаване на групова пехота и поддържащата я бронирана техника.

    Коментиран от #36

    09:39 09.07.2026

  • 23 иво христов Пуловера

    6 7 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    09:40 09.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Споко

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бъди позитивен.
    10-на години още, и ако олелеем, ще разберем какъв края на войната.

    09:41 09.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Така е

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Путинцето реве в некой бункер":

    Ние си сърбаме попарката със сух хлебец. Тия там не искам да ги мисля - само на чер хайвер и сьомга карат..

    09:43 09.07.2026

  • 30 Лепенка на рана!!!

    10 2 Отговор
    След години плямпане на несвързани глупости , и "Рижия пес " взе да се учи
    как да изкупи някои от греховете си , с които съсипа целия свят!!
    За жалост пропуските му са такава планина от изцепки, че дори да е на този
    пост оше два мандата , не може никога да изчисти " имиджа" си !
    А поговорката ,"Един път (такъв) ,( такъв) до гроб " си остава за цял живот!

    09:44 09.07.2026

  • 31 Намали кафето

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Путин се закле:":

    Само Путин ти се привижда навсякъде..

    09:45 09.07.2026

  • 32 Да вярваш на

    9 2 Отговор
    рижавия ветропоказател, ее като да вярваш, че ветаро ще дуа сайде от еднъ странъ. Вервай те му кат сте улави. Сбра малко ракети и започна да пуца по Иран, кат ги свърши па ша реве мир, мир, мир.....

    09:45 09.07.2026

  • 33 Като лаещ лъжлив и страхлив пинчер

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Най лошото е че":

    Хартиена армия и хартиени истини

    09:45 09.07.2026

  • 34 Цеко,Лесичери

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Путин се закле:":

    Много руска смрадт измре.

    09:45 09.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Това са безспорни

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Бомбят Русия на поразия":

    Факти.

    Коментиран от #40, #41, #49

    09:47 09.07.2026

  • 37 Да вярваш на Тръмп

    7 5 Отговор
    е все едно да вярваш на някоя астроложка!

    Утре ще му залепне релето в другия полюс и ще запее точно обретното!

    Истината е само една- Европа да се въоръжава сама и да подкрепя Украйна, докато Путлер клекне!

    09:47 09.07.2026

  • 38 Да справя се,

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна се справя сама със Русия":

    не може да си вземе 13 000 бели чувала от Константиновка, та добре се справя с утилизация та на собственото си население.

    Коментиран от #44, #45, #48

    09:47 09.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Механик

    3 4 Отговор
    Удри копейката с фаража!!!

    09:50 09.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ту пой, ДА? ))))

    5 6 Отговор

    До коментар #38 от "Да справя се,":

    Хахахаха
    Глей снимките на Зеленски от Константиновка, женчо! И къде ги виждаш тия измислени жертви з след като украинците воюват с дронове от десетки километри?!?
    Хахахахаха

    Коментиран от #59

    09:52 09.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зеленски удиви целия свят

    3 5 Отговор
    Вместо с помощите Украйна да изкупува остарялото въоръжение на съюзниците, част от парите Зеленски е вложил в развитие на украинския ВПК. Сега пройзвеждат с около 50% повече въоръжение от необходимото на ВСУ, като излишъка се изнася за трети страни срещу твърда валута. Това доведе и до промяна отношението на съюзниците към Киев, както и вече никой не може да им заповяда да не удрят цели в Русия. Затова омекна и Тръмп.

    Коментиран от #50

    09:53 09.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Това е безспорен

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Зеленски удиви целия свят":

    Факт.

    09:55 09.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Атина Палада

    2 4 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    09:58 09.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тъъъъ,,пчооо,":

    От кои страни?

    Коментиран от #64

    10:00 09.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Защо Бесент мрази Зеленски

    1 0 Отговор
    Фразата „Мистър Бийн на крек“ (на английски: Mr. Bean on crack) е произнесена от финансовия министър на САЩ Скот Бесент (Scott Bessent) по адрес на украинския президент Володимир Зеленски.Информацията за това стана публично известна през юни 2026 г. от разкрития в книгата „Regime Change“ („Смяна на режима“) на разследващите журналисти от New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суан.Контекст на изказванетоЦел: В частни разговори Скот Бесент е използвал това и други обидни сравнения, за да разубеди президента Доналд Тръмп да приема Володимир Зеленски в Овалния кабинет. Изказването отразява сериозното напрежение между Бесент и украинския лидер, като в книгата се описва и техен предходен остър 45-минутен спор в Киев относно голяма сделка за природни ресурси. Информацията за това излезе наяве от новата книга „Regime Change“ („Смяна на режима“) на известните разследващи журналисти. Напрежението и враждебността на Скот Бесент към Володимир Зеленски произтичат главно от провала на мащабна икономическа сделка за природни ресурси, която САЩ се опитаха да наложат на Украйна в началото на 2025 г..Разкритията в книгата „Regime Change“ и доклади на медии като Financial Times и The Economist очертават следните основни причини за конфликта между двамата:1. Сблъсъкът за украинските минерали в Киев. През февруари 2025 г. Бесент пристига в Киев като пратеник на Доналд Тръмп с конкретно искане: Украйна да подпише меморандум, с който прехвърля на САЩ правата върху огромна част

    Коментиран от #65

    10:01 09.07.2026

  • 61 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Спри се бе, човек! От години само вицове пишеш! Смешен и изхабен си вече!

    10:02 09.07.2026

  • 62 Простият

    2 1 Отговор
    Абсолютно прав е Тръмп. Няма смисъл от този съюз. Този съюз е 3 в1 в полза само на САЩ. Какво е НАТО?: 1. Военна инфраструктура на САЩ, за да могат по-лесно да си водят войните навсякъде по света. 2. Сигурен пазар за американско оръжие. 3. "Международна" (от държавите в НАТО) подкрепа и легитимност за агресивните действия на САЩ по света. Всъщност САЩ сами си вземат решения къде и как да водят войни и разрешение/одобрение от НАТО не им трябва. А защо европейските лидери, а и не само те не го вдяват това не знам щото съм прозд.

    10:02 09.07.2026

  • 63 изглежда, че вече е отписал алианса

    1 2 Отговор
    как ще се махне бай дончо от дойната крава ес
    която мишоците доят яко и за нато и зелките

    10:02 09.07.2026

  • 64 Наистина си такъв, какъвто ти е

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ол1гофрен,":

    ника. Имаш нет търси си сам, бе олигоfrен40.

    10:03 09.07.2026

  • 65 продължение:

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Защо Бесент мрази Зеленски":

    ......През февруари 2025 г. Бесент пристига в Киев като пратеник на Доналд Тръмп с конкретно искане: Украйна да подпише меморандум, с който прехвърля на САЩ правата върху огромна част от своите запаси от критични минерали и природни ресурси (оценявани на около 500 милиарда долара) в замяна на продължаваща военна подкрепа. Бесент буквално плъзга документа по масата и настоява Зеленски да го разпише веднага (според някои източници му е даден само един час). Зеленски категорично отказва да подпише под такъв натиск и настоява за време да разгледа условията. Това води до 45-минутна свада с викане между двамата. Бесент, който е на поста едва от няколко дни, губи самообладание и крещи на лидера на държава във война: „Какво, по дяволите, искаш да направиш?“.

    10:03 09.07.2026

  • 66 Анонимен

    3 0 Отговор
    Голяма говорилня тая среща! А за променената позиция - ще видим!

    10:04 09.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Удри евраста с лопатЕто

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путинцето реве в некой бункер":

    Даааа, така е, виж само еврастите и укрите кво си надробиха и ще си го изсърбат до края, еврасти и НАТО се изпокараха, затварят фабрики, заводи масово в ЕС, от години са вече в рецесия, нямат пари и оръжието свършиха никой не ги бръсне за слива вече, а укрия цялата разрушена и унищожена, от 45 милиона вече нямат и 20 милиона, по последни данни на САЩ 4 милиона мъртви и незнайно колко осакатени, а 25% от държавата им превзета и продаължават да превземат още, даааа кой квот ни набърка тва ще сърба.

    10:05 09.07.2026

  • 69 Артилерист

    3 1 Отговор
    Тръмп е направил поредната си гавра със Зеленски и водещите европейски държави. На Зеленски той казал, че няма да у дава готови Пейтриът щото нямали достатъчно за себе си. И му обещал лиценза да си ги прави сам. Това е откровена подигравка, щото украинците нямат нито база, нито необходимите съставки за производство. Това може да се случи МИНИМУМ СЛЕД 10 ГОДИНИ. Ако украинците скълапят набързо някакъв завод и американците им дадат всичко нужно за сглобяване на установки и ракети, то руснаците ще му пратят веднага два Искандера и ще го сринат със земята.
    Другата гавра със Зеленски била когато Тръмп се обърнал към другите представители на г7 с думите:"Имате ли въпроси към г-н Путин?"!!!
    Що се отнася до това, че Украйна била обърнала хода на войната, трябва да се има предвид, че руските войски реално напредват на фронта. Те не правят пробиви и щурмове, ами фронта започнал да се изравнява като с "огневи вал" с ТЕЖКА АРТИЛЕРИЯ. Това означава огнева поддръжка с голямокалибрени АРТИЛЕРИЙСКИ снаряди, допълвани с тежки авиобомби...

    Коментиран от #71

    10:05 09.07.2026

  • 70 На героя Зеленски

    1 0 Отговор
    ще бъдат кръщавани улици, площади, училища и т.н. след края на войната.

    На Тръмп, Бесент, Хегсет и Рубио нищо няма да бъде кръстено!
    Те ще останат като персонажи по времето на ерата на Зеленски!

    Улицата пред руското посолство ще се казва " Вл. Зеленски ".

    10:08 09.07.2026

  • 71 Голямо " изравняване " пада,

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Артилерист":

    ушанке, Украйна си връща повече територии, отколкото губи.

    Мухахаха!

    10:10 09.07.2026

  • 72 Истината е ,

    2 0 Отговор
    че Европа се стяга да се защитава сама и да подкрепя Украйна , докато Путлер клекне!

    Европа + Украйна стават непреодолима сила.

    САЩ остават сами!

    За това плаче Тръмп, че нямал подкрепа за Иран! Няма да има, защото сам си го причини.
    Ще може да се фука само пред Куба и Панама.

    Коментиран от #73, #74

    10:14 09.07.2026

  • 73 От какво бе глупав да се защитава

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Истината е ,":

    Европа, спонсора на терористичният режим в Украйна. Докато тролиш, в Украйна загиват хора, а урсулите те обират. Аман от глупаци.,

    10:21 09.07.2026

  • 74 разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Истината е ,":

    НАТО е отбранителен съюз и не помага на агресори.

    10:24 09.07.2026

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