Русия обяви, че създава по-широка буферна зона в Украйна

Кремъл заяви, че президентът Владимир Путин остава отворен за постигане на целите на Русия чрез дипломация, но добави, че Москва създава по-широка буферна зона в Украйна в отговор на действията на Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Докато Киев се опитва да ескалира [конфликта], ние продължаваме да създаваме по-широка зона за сигурност, буферна зона – за това вече многократно е говорил президентът [на Русия Владимир] Путин", обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
Той отговори на въпрос относно публикация на Ройтерс от ден вчера, в която три източника, близки до Кремъл, заявиха пред агенцията, че неотдавнашните удари с дронове на Украйна срещу руски нефтопреработвателни заводи и пристанища засилват решимостта на Путин засега да продължи сраженията.
Песков добави, че Москва е отворена за мирно уреждане, но по думите му поради отсъствие на желание от страна на Украйна, Русия продължава военната кампания.
Песков обвини Украйна, че ескалира това, което Москва нарича "терористични“ действия срещу контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, което, според него, е изключително опасно. Говорителят на Кремъл обвини Украйна, че нанася удари срещу гражданска инфраструктура и срещу инфраструктура, пряко свързана с електроцентралата.
Киев е все още "далеч от прелом във войната", въпреки че руските войски значително забавиха напредъка си на фронта в Украйна през първото полугодие на тази година, заяви днес главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
В сводка, публикувана днес в Телеграм, генералът посочи, че Русия не е успяла да постигне целите на своята офанзива, въпреки че разполага с "почти двойно повече личен състав и техника".
По думите му, руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби, докато Киев следва стратегия за изтощаване на противника.
Украинските удари по руската петролната инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г., отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #37, #86
15:11 10.07.2026
2 Путин
15:11 10.07.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #5, #12, #26
15:11 10.07.2026
4 Презвитер Козма
Коментиран от #45
15:12 10.07.2026
5 Путин
До коментар #3 от "ФАКТ":Сорос ни нареди да станем "многоходови".
15:12 10.07.2026
6 666
15:13 10.07.2026
7 стоян георгиев
15:14 10.07.2026
8 Груйо
Коментиран от #35
15:14 10.07.2026
9 Най-добре
15:15 10.07.2026
10 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
15:17 10.07.2026
11 ЗИЛ 117
15:17 10.07.2026
12 САЩисан вие на поляна
До коментар #3 от "ФАКТ":БУФЕРАЙНА:))
15:17 10.07.2026
13 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #19, #71, #75, #77, #78
15:17 10.07.2026
14 ЗИЛ 117
15:18 10.07.2026
15 Запознат
15:19 10.07.2026
16 Вашето мнение
15:20 10.07.2026
17 Ганя Путинофила
Той знае как по широко да утилизира маскалите!
15:24 10.07.2026
18 НАСКО
15:24 10.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 без съмнение
Коментиран от #27
15:29 10.07.2026
22 ЗИЛ 117
15:29 10.07.2026
23 койдазнай
15:33 10.07.2026
24 През буфера
15:35 10.07.2026
25 Добре
15:37 10.07.2026
26 Факт
До коментар #3 от "ФАКТ":Ти наду шортите без памперс
15:37 10.07.2026
27 И до Норвегия
До коментар #21 от "без съмнение":и до Норвегия!
15:38 10.07.2026
28 Герги
15:40 10.07.2026
29 КОЙ ЩЕ СПРЕ СЕГА РУСКАТА АРМИЯ
15:42 10.07.2026
30 Велчов
Коментиран от #43
15:42 10.07.2026
31 Валдай
15:43 10.07.2026
32 На изток
15:45 10.07.2026
33 ЩЕ ИМА ГОООЛЯМА БУФЕРНА ЗОНА
Коментиран от #39
15:46 10.07.2026
34 2024
15:47 10.07.2026
35 хахаха
До коментар #8 от "Груйо":нямам против да гледам този сеир
15:47 10.07.2026
36 40 малки танкерчета
15:48 10.07.2026
37 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Сатана Z":Русия обяви, че ще превземе Киев за три дни, нали?
Коментиран от #79
15:48 10.07.2026
38 оня с коня
15:48 10.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мадяр
Коментиран от #70
15:49 10.07.2026
41 Свободен
Коментиран от #48, #65
15:50 10.07.2026
42 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
15:51 10.07.2026
43 Сметах,сметах
До коментар #30 от "Велчов":Вече трябваше да са стигнали до Лисабон.
15:51 10.07.2026
44 ФАБ 9000
Коментиран от #61
15:53 10.07.2026
45 Рублевка
До коментар #4 от "Презвитер Козма":Ако не беше Русия, щеше да опяваш в църква на по-висока от турчин на кон и щяха да те лашкат башибозуците.
Коментиран от #69
15:54 10.07.2026
46 Ванка Дурачок
Също така е лесно да претовариш стартовата маса на дрона, но да му помогнеш по-интензивно с излитането. Не виждам смисъл руснаците да увеличават буферната зона, която за тях пак ще бъде кил зона.
15:54 10.07.2026
47 А ДРУГИТЕ НОВИНИ СА
15:55 10.07.2026
48 Рублевка
До коментар #41 от "Свободен":Ако не бяха руснаците, нямаше да си свободен, а поробен и нaeбaн от башибозука.
15:57 10.07.2026
49 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
15:57 10.07.2026
50 Малая Токмачка последно къде?
15:58 10.07.2026
51 ВСИЧКИ БАНДЕРИ
15:58 10.07.2026
52 БУФЕРНА ЗОНА
16:01 10.07.2026
53 А ГДЕ
16:01 10.07.2026
54 Владимир Владимирович, император
16:01 10.07.2026
55 Уахахахахахахах
16:01 10.07.2026
56 Пламен
16:05 10.07.2026
57 Капустин яр
16:05 10.07.2026
58 Завчера в Омск
Коментиран от #59
16:05 10.07.2026
59 Владимир Великодушни, император
До коментар #58 от "Завчера в Омск":Ето защо терористичната държава Украйна ще бъде закрита и превърната в буферна зона.
Коментиран от #62, #72
16:11 10.07.2026
60 И зоната
16:11 10.07.2026
61 Омбре
До коментар #44 от "ФАБ 9000":Супер новина, стига да е вярно.
16:14 10.07.2026
62 Първо вземи Мала Токмачка
До коментар #59 от "Владимир Великодушни, император":Че много нещо се проточи.
16:14 10.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Владимир Великодушни, император
16:14 10.07.2026
65 Омбре
До коментар #41 от "Свободен":Викаш в икрия всичко е топ топ...ахаха
16:15 10.07.2026
66 ПРЕДИ ЧАСОВЕ
В МУСКАЛАБАД.
МОСКВИЧИТЕ СА ПРИЗОВАНИ
ДА НЕ НАПУСКАТ
ДОМОВЕТЕ СИ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
16:15 10.07.2026
67 Весел Патиланец
16:18 10.07.2026
68 Хахахаха
16:19 10.07.2026
69 Столевка
До коментар #45 от "Рублевка":Че, теб лошо ли ти е като притръбяваш руснаците за добре дошли пред табелата в Поморие. Даже нямаш време да запалиш едно кандило да опееш Аятолаха си
16:21 10.07.2026
70 ВОВКА МАСОВКАТА
До коментар #40 от "Мадяр":ПАК ЩЕ СНИМА
МАСОВКИ ПОД ЗЕМЯТА,
СЪС НЕКАДЪРНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА
МОСФИЛМ.
ПАК ЩЕ ОБЛЕЧЕ ВОЕННИТЕ ДРИПИ
КЪСОКРАКИЯ С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА
И ВСИЧКИ ЩЕ ИЗПОПАДАТ ОТ СМЕХ
ПРИ ВИДА НА БУНКЕРНИЯ КАШИК.
16:22 10.07.2026
71 Аре да си ходиш
До коментар #13 от "ЗИЛ 117":Това са по 1700/ден - сериозно ли си го мечтаят руZZнаците?
в момента са по толкова но от нападащата страна - всички данни са 1/5 - т.е. ако руснаците губят по 1700 украинците вероятно по 200-300, което е страшно много за малка държава, но повечето са ранени.
Да се знае!
16:22 10.07.2026
72 Хахахаха
До коментар #59 от "Владимир Великодушни, император":И как ще стане това?
16:22 10.07.2026
73 ОМСКИЙ НПЗ
Само на 2500 км .
Достатъчно Голяма Зона .
16:23 10.07.2026
74 Владимир Великодушни, император
Спасявайте живота си! Унищожавайте бандеровците от ТЦК по родните си места!
16:25 10.07.2026
75 ИЗВЕСТНИЯТ РУСКИ Z Блогър
До коментар #13 от "ЗИЛ 117":КАПИТАН МАКСИМ КЛИМОВ
ПРЕДИ МЕСЕЦИ ЗАЯВИ:
ГУБЯТ НИ СЕ ЕДНИ
1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА
СОЛДАТИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
16:30 10.07.2026
76 Анджо
16:32 10.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ
До коментар #13 от "ЗИЛ 117":ПО ПОСЛЕДНИ ДАННИ НА
РУСКИЯ ПРОЕКТ :
ХО.ЧУ НАЙ.ТИ.
В РУСКАТА АРМИЯ
БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИТИ
ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА
18 - 24 ГОДИНИ
Е 200 ХИЛЯДИ ВОЙНИЦИ .
200 ХИЛЯДИ РУСКИ МЛАДЕЖИ
НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КЪДЕ СА ....
КАК ТИ ЗВУЧИ БРЕ
ИЗФЪСКАЛ ?
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #82
16:36 10.07.2026
79 Дебил
До коментар #37 от "Хаха хаха ха":Това го обяви НАТОвеца ген.Мили,а жълтопаветната измет го повтарят като папагали
16:43 10.07.2026
80 Гого Мого
Коментиран от #84
16:45 10.07.2026
81 Мопс България
Линк в коментарите.
Коментиран от #89
16:47 10.07.2026
82 Аз знаса в Хора на Йосиф Кобзон
До коментар #78 от "БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ":Пеят та се късат
16:51 10.07.2026
83 Путлрр
16:52 10.07.2026
84 Механик
До коментар #80 от "Гого Мого":Потвърждавам!
16:53 10.07.2026
85 Бибиян
16:54 10.07.2026
86 Антирашист 1238
До коментар #1 от "Сатана Z":Фашизмът подхранва самоубииствени мисли вглавите на рашистите !
16:55 10.07.2026
87 В.В.П.
16:55 10.07.2026
88 Украйна
Спряхме целия интернет.
Сега сме на път да създадем и ЗЕЛЕНА зона в цялата Русия- зона без двигатели с вътрешно горене.
Ще оставим само конски и магарешки сили и Русия ще бъде с чист въздух. 😁
Коментиран от #90
16:57 10.07.2026
89 😁.........
До коментар #81 от "Мопс България":Ами копейките да грабват тубите с нафта и на вокзала и в матушката🤣, да спасяват братушките си от глад🤣.
16:58 10.07.2026
90 Помак
До коментар #88 от "Украйна":Аз им подарявам шест катъра.
17:00 10.07.2026