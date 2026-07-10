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Русия обяви, че създава по-широка буферна зона в Украйна
  Тема: Украйна

Русия обяви, че създава по-широка буферна зона в Украйна

10 Юли, 2026 15:08 2 105 90

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • война-
  • буферна зона

Путин остава отворен за преговори с Украйна, но създава по-голяма буферна зона заради действията на Киев, заяви Песков

Русия обяви, че създава по-широка буферна зона в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че президентът Владимир Путин остава отворен за постигане на целите на Русия чрез дипломация, но добави, че Москва създава по-широка буферна зона в Украйна в отговор на действията на Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Докато Киев се опитва да ескалира [конфликта], ние продължаваме да създаваме по-широка зона за сигурност, буферна зона – за това вече многократно е говорил президентът [на Русия Владимир] Путин", обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Той отговори на въпрос относно публикация на Ройтерс от ден вчера, в която три източника, близки до Кремъл, заявиха пред агенцията, че неотдавнашните удари с дронове на Украйна срещу руски нефтопреработвателни заводи и пристанища засилват решимостта на Путин засега да продължи сраженията.

Песков добави, че Москва е отворена за мирно уреждане, но по думите му поради отсъствие на желание от страна на Украйна, Русия продължава военната кампания.

Песков обвини Украйна, че ескалира това, което Москва нарича "терористични“ действия срещу контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, което, според него, е изключително опасно. Говорителят на Кремъл обвини Украйна, че нанася удари срещу гражданска инфраструктура и срещу инфраструктура, пряко свързана с електроцентралата.

Киев е все още "далеч от прелом във войната", въпреки че руските войски значително забавиха напредъка си на фронта в Украйна през първото полугодие на тази година, заяви днес главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

В сводка, публикувана днес в Телеграм, генералът посочи, че Русия не е успяла да постигне целите на своята офанзива, въпреки че разполага с "почти двойно повече личен състав и техника".

По думите му, руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби, докато Киев следва стратегия за изтощаване на противника.

Украинските удари по руската петролната инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г., отбелязва АФП.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    47 12 Отговор
    Буферна зона с граници от Kyiv до Лвов

    Коментиран от #37, #86

    15:11 10.07.2026

  • 2 Путин

    49 10 Отговор
    Буфер до полската граница.

    15:11 10.07.2026

  • 3 ФАКТ

    16 42 Отговор
    Вашингтон забрани на Ботоска да ескалира войната и он наду памперса.

    Коментиран от #5, #12, #26

    15:11 10.07.2026

  • 4 Презвитер Козма

    21 42 Отговор
    Русия освен да се изтегли от Родтовска, Белгородскса, Курска и Брянска области, няма друг начин да разшири буферната зона. 800-ходовото градинско джудже няма полезен ход

    Коментиран от #45

    15:12 10.07.2026

  • 5 Путин

    14 31 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови".

    15:12 10.07.2026

  • 6 666

    19 36 Отговор
    Русийчицата никога не е имала по-смешен и нелеп лидер от Путлер

    15:13 10.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    23 32 Отговор
    Русия е като ученик станал да го изпитат по желание и получил двойка.

    15:14 10.07.2026

  • 8 Груйо

    20 32 Отговор
    Многоходовия гном, по-добре да мисли как да спре украинските дронове, които си летят като на парад до Сибир, че скоро озверелите за бензин орки ще го извлекат от бункера му в Урал и ще го линчуват по-брутално и от Кадафи

    Коментиран от #35

    15:14 10.07.2026

  • 9 Най-добре

    38 7 Отговор
    да е до Лвов някъде зоната

    15:15 10.07.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    36 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:17 10.07.2026

  • 11 ЗИЛ 117

    38 8 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:17 10.07.2026

  • 12 САЩисан вие на поляна

    24 6 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    БУФЕРАЙНА:))

    15:17 10.07.2026

  • 13 ЗИЛ 117

    20 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #19, #71, #75, #77, #78

    15:17 10.07.2026

  • 14 ЗИЛ 117

    26 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:18 10.07.2026

  • 15 Запознат

    10 24 Отговор
    Буферна зона вече има на руска територия, дрона лети всеки ден.

    15:19 10.07.2026

  • 16 Вашето мнение

    29 8 Отговор
    Буферната зона ще е след България, а стадото жълтопаветни ще ходи в Белене.

    15:20 10.07.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    7 20 Отговор
    Не барайте путен!
    Той знае как по широко да утилизира маскалите!

    15:24 10.07.2026

  • 18 НАСКО

    23 4 Отговор
    Руснаците да престанат да се лигавят с разни буферни зони и братски народи и да смачкат вече тази евроатлантическа гмеж!

    15:24 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 без съмнение

    17 4 Отговор
    Буферната разширена зона е до полскоукраинската граница.

    Коментиран от #27

    15:29 10.07.2026

  • 22 ЗИЛ 117

    4 4 Отговор
    Нещо полезно, днс против реклами и с добра скорост от братята руснаци d n s.a d g u a r d-d n s.c o m(добавя се без растоянията между буквите) става и за мобилни

    15:29 10.07.2026

  • 23 койдазнай

    4 17 Отговор
    Московският фюрер я бленува тая "буферна зона", ама зеленски не дава. Около Харков правя буферна зона пета година, ама до сега са завзели около 2 км.

    15:33 10.07.2026

  • 24 През буфера

    5 5 Отговор
    ще е забранено ли за дронове и комари?

    15:35 10.07.2026

  • 25 Добре

    4 3 Отговор
    че СВО е безсрочна!

    15:37 10.07.2026

  • 26 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Ти наду шортите без памперс

    15:37 10.07.2026

  • 27 И до Норвегия

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "без съмнение":

    и до Норвегия!

    15:38 10.07.2026

  • 28 Герги

    8 8 Отговор
    И тази буферна зона,какъв проблем ще реши, щом украински дронове поразиха рафинерии на 2000км от фронтовата линия...да умират още украински и руски момчета.и да си начека егото фюрера,по лошо е от краста.

    15:40 10.07.2026

  • 29 КОЙ ЩЕ СПРЕ СЕГА РУСКАТА АРМИЯ

    10 5 Отговор
    Цялото натю е в шок. А Тагарев щял да бяга.

    15:42 10.07.2026

  • 30 Велчов

    9 9 Отговор
    За пет години великата руска армия все напредва ивсе има какво да превзема.... Досега не са отстъпили и метър. По данни на троловете войските трябва да са стигнали Берлин.

    Коментиран от #43

    15:42 10.07.2026

  • 31 Валдай

    4 3 Отговор
    в буферна зона ли е?

    15:43 10.07.2026

  • 32 На изток

    3 4 Отговор
    до Урал !

    15:45 10.07.2026

  • 33 ЩЕ ИМА ГОООЛЯМА БУФЕРНА ЗОНА

    10 5 Отговор
    Голяма точно колкото цяла окраина. Засега!!

    Коментиран от #39

    15:46 10.07.2026

  • 34 2024

    6 2 Отговор
    в целите на СВО,не фигурираха буферни зони !

    15:47 10.07.2026

  • 35 хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Груйо":

    нямам против да гледам този сеир

    15:47 10.07.2026

  • 36 40 малки танкерчета

    5 3 Отговор
    в буферна зона ли бяха ?

    15:48 10.07.2026

  • 37 Хаха хаха ха

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Русия обяви, че ще превземе Киев за три дни, нали?

    Коментиран от #79

    15:48 10.07.2026

  • 38 оня с коня

    4 9 Отговор
    Докато тъпите Руснаци се занимават с Глупости,Украйна им начупи Играчките в Дълбочина.Междувременно на следващата Евровизия Украйна ще излезе с песента "Трендафилът мирише,Фламингото кълве..." ,което на русия хичняма да се хареса.

    15:48 10.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мадяр

    4 4 Отговор
    Путин ще посещава ли буферните зони?

    Коментиран от #70

    15:49 10.07.2026

  • 41 Свободен

    5 8 Отговор
    В Крим няма ни ток, ни бензин, а този пръдко щял да прави буферни зони?!😂

    Коментиран от #48, #65

    15:50 10.07.2026

  • 42 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    10 3 Отговор
    Окраина отново се оказа една много, много лоша инвестиция.

    15:51 10.07.2026

  • 43 Сметах,сметах

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Велчов":

    Вече трябваше да са стигнали до Лисабон.

    15:51 10.07.2026

  • 44 ФАБ 9000

    8 0 Отговор
    Чува се, че британските спецове са подготвяли някаква перемога в Крим за срещата на НАТО миналата седмица. Само 6 броя ФАБ 3000 са закопали всички бандери и британските нацисти. Сега всичко е тихо.

    Коментиран от #61

    15:53 10.07.2026

  • 45 Рублевка

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Презвитер Козма":

    Ако не беше Русия, щеше да опяваш в църква на по-висока от турчин на кон и щяха да те лашкат башибозуците.

    Коментиран от #69

    15:54 10.07.2026

  • 46 Ванка Дурачок

    2 4 Отговор
    Руските стратези си мислят, че дроновете бият на предела на възможностите си. Това обаче не е така. Много лесно е да намалиш боеприпаса на дрона с определен процент и спестените килограми да добавиш към енергийния източник - батерия или резервоар.
    Също така е лесно да претовариш стартовата маса на дрона, но да му помогнеш по-интензивно с излитането. Не виждам смисъл руснаците да увеличават буферната зона, която за тях пак ще бъде кил зона.

    15:54 10.07.2026

  • 47 А ДРУГИТЕ НОВИНИ СА

    8 1 Отговор
    Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК. На нацистите от лвиф не им се мре за зеленото фюри.

    15:55 10.07.2026

  • 48 Рублевка

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Свободен":

    Ако не бяха руснаците, нямаше да си свободен, а поробен и нaeбaн от башибозука.

    15:57 10.07.2026

  • 49 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    8 3 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    15:57 10.07.2026

  • 50 Малая Токмачка последно къде?

    2 2 Отговор
    Отсам новата буферна зона или оттатък?

    15:58 10.07.2026

  • 51 ВСИЧКИ БАНДЕРИ

    6 3 Отговор
    Отново са поканени на дискотека тази вечер в ню кииф.

    15:58 10.07.2026

  • 52 БУФЕРНА ЗОНА

    6 0 Отговор
    На англосаксите даже и лвиф няма да им остане. От окраина ще вземат само на геврека дупката.

    16:01 10.07.2026

  • 53 А ГДЕ

    5 1 Отговор
    Кая Калас?

    16:01 10.07.2026

  • 54 Владимир Владимирович, император

    3 2 Отговор
    Градовете, откъдето изстрелват дронове, както и градовете, където ги произвеждат ще получат по 50000 тона тротилов еквивалент.

    16:01 10.07.2026

  • 55 Уахахахахахахах

    1 0 Отговор
    Шегаджия

    16:01 10.07.2026

  • 56 Пламен

    1 1 Отговор
    Зоната ще включва и Москва

    16:05 10.07.2026

  • 57 Капустин яр

    2 1 Отговор
    Искандери със спец заряд са напуснали полигона и са на бойно дежурство. Градовете терористи ще получат по 50000 тона тротилов еквивалент.

    16:05 10.07.2026

  • 58 Завчера в Омск

    4 3 Отговор
    12 дрона са обикаляли над нефтозавода докато се съберат и пикират дружно в съоръжението за първична преработка.

    Коментиран от #59

    16:05 10.07.2026

  • 59 Владимир Великодушни, император

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Завчера в Омск":

    Ето защо терористичната държава Украйна ще бъде закрита и превърната в буферна зона.

    Коментиран от #62, #72

    16:11 10.07.2026

  • 60 И зоната

    2 0 Отговор
    ще стигне от украинската граница до урал.

    16:11 10.07.2026

  • 61 Омбре

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "ФАБ 9000":

    Супер новина, стига да е вярно.

    16:14 10.07.2026

  • 62 Първо вземи Мала Токмачка

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Владимир Великодушни, император":

    Че много нещо се проточи.

    16:14 10.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Владимир Великодушни, император

    2 2 Отговор
    Като не искат да целуват ръка, бандеровците ще целуват нещо друго!

    16:14 10.07.2026

  • 65 Омбре

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Свободен":

    Викаш в икрия всичко е топ топ...ахаха

    16:15 10.07.2026

  • 66 ПРЕДИ ЧАСОВЕ

    3 2 Отговор
    Е ОБЯВЕНА РАКЕТНА ОПАСТНОСТ

    В МУСКАЛАБАД.

    МОСКВИЧИТЕ СА ПРИЗОВАНИ
    ДА НЕ НАПУСКАТ
    ДОМОВЕТЕ СИ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    16:15 10.07.2026

  • 67 Весел Патиланец

    1 1 Отговор
    Дааа целият Беларус, Белгородска област и всички други - аз съм убеден, че ще стигнем до Урал в тази зона!

    16:18 10.07.2026

  • 68 Хахахаха

    2 1 Отговор
    Не разбрах, той до сега каква буферна зона е направил, та сега щял да я прави по-голяма? Та той не може да окупира, това което е анексирала вече 5 години, обаче щял да увеличава буферната зона. Силни думи на слаба армия.

    16:19 10.07.2026

  • 69 Столевка

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Рублевка":

    Че, теб лошо ли ти е като притръбяваш руснаците за добре дошли пред табелата в Поморие. Даже нямаш време да запалиш едно кандило да опееш Аятолаха си

    16:21 10.07.2026

  • 70 ВОВКА МАСОВКАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мадяр":

    ПАК ЩЕ СНИМА

    МАСОВКИ ПОД ЗЕМЯТА,

    СЪС НЕКАДЪРНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА

    МОСФИЛМ.

    ПАК ЩЕ ОБЛЕЧЕ ВОЕННИТЕ ДРИПИ

    КЪСОКРАКИЯ С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА

    И ВСИЧКИ ЩЕ ИЗПОПАДАТ ОТ СМЕХ

    ПРИ ВИДА НА БУНКЕРНИЯ КАШИК.

    16:22 10.07.2026

  • 71 Аре да си ходиш

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЗИЛ 117":

    Това са по 1700/ден - сериозно ли си го мечтаят руZZнаците?
    в момента са по толкова но от нападащата страна - всички данни са 1/5 - т.е. ако руснаците губят по 1700 украинците вероятно по 200-300, което е страшно много за малка държава, но повечето са ранени.
    Да се знае!

    16:22 10.07.2026

  • 72 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Владимир Великодушни, император":

    И как ще стане това?

    16:22 10.07.2026

  • 73 ОМСКИЙ НПЗ

    5 1 Отговор
    Е Там ли е Буферна Зона .

    Само на 2500 км .

    Достатъчно Голяма Зона .

    16:23 10.07.2026

  • 74 Владимир Великодушни, император

    0 2 Отговор
    Ще се наложи да бъдат избити и осакатени всички, които оказват съпротивление. Съжалявам ги, но няма как. Своите са ми по-мили.
    Спасявайте живота си! Унищожавайте бандеровците от ТЦК по родните си места!

    16:25 10.07.2026

  • 75 ИЗВЕСТНИЯТ РУСКИ Z Блогър

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЗИЛ 117":

    КАПИТАН МАКСИМ КЛИМОВ

    ПРЕДИ МЕСЕЦИ ЗАЯВИ:

    ГУБЯТ НИ СЕ ЕДНИ

    1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА

    СОЛДАТИ.


    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    16:30 10.07.2026

  • 76 Анджо

    2 1 Отговор
    Има идея , да се направи буферна зона на руска територия и колкото се може по близо до москва.

    16:32 10.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЗИЛ 117":

    ПО ПОСЛЕДНИ ДАННИ НА
    РУСКИЯ ПРОЕКТ :

    ХО.ЧУ НАЙ.ТИ.

    В РУСКАТА АРМИЯ

    БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИТИ

    ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА

    18 - 24 ГОДИНИ

    Е 200 ХИЛЯДИ ВОЙНИЦИ .

    200 ХИЛЯДИ РУСКИ МЛАДЕЖИ

    НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КЪДЕ СА ....

    КАК ТИ ЗВУЧИ БРЕ

    ИЗФЪСКАЛ ?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #82

    16:36 10.07.2026

  • 79 Дебил

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Хаха хаха ха":

    Това го обяви НАТОвеца ген.Мили,а жълтопаветната измет го повтарят като папагали

    16:43 10.07.2026

  • 80 Гого Мого

    3 0 Отговор
    Буферна зона - дрън дрън, украинците им скапаха цялата нефтопреработвателна индустрия, те буферна зона разширявали. Тия в Кремъл са идиоти, жалко за рускоят народ, че го управляват такиве кретени.

    Коментиран от #84

    16:45 10.07.2026

  • 81 Мопс България

    3 0 Отговор
    Forbes: Ситуацията е критична - Русия е изправена пред загуби на реколтата от зърно поради недостиг на дизел.
    Линк в коментарите.

    Коментиран от #89

    16:47 10.07.2026

  • 82 Аз знаса в Хора на Йосиф Кобзон

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ":

    Пеят та се късат

    16:51 10.07.2026

  • 83 Путлрр

    2 0 Отговор
    Ще създадем широка буферна и безмитна зона в Украйна, само първо да превземем Константиновка!

    16:52 10.07.2026

  • 84 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Гого Мого":

    Потвърждавам!

    16:53 10.07.2026

  • 85 Бибиян

    0 0 Отговор
    Смотаняците н в кой п а р са д няма ли да организират

    16:54 10.07.2026

  • 86 Антирашист 1238

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Фашизмът подхранва самоубииствени мисли вглавите на рашистите !

    16:55 10.07.2026

  • 87 В.В.П.

    2 0 Отговор
    Създавам буферна зона да Владивосток!

    16:55 10.07.2026

  • 88 Украйна

    1 0 Отговор
    Ние пък създадохме WiFi free зона в цялата Русия!
    Спряхме целия интернет.
    Сега сме на път да създадем и ЗЕЛЕНА зона в цялата Русия- зона без двигатели с вътрешно горене.

    Ще оставим само конски и магарешки сили и Русия ще бъде с чист въздух. 😁

    Коментиран от #90

    16:57 10.07.2026

  • 89 😁.........

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Мопс България":

    Ами копейките да грабват тубите с нафта и на вокзала и в матушката🤣, да спасяват братушките си от глад🤣.

    16:58 10.07.2026

  • 90 Помак

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Украйна":

    Аз им подарявам шест катъра.

    17:00 10.07.2026

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