Русия обяви, че създава по-широка буферна зона в Украйна

Кремъл заяви, че президентът Владимир Путин остава отворен за постигане на целите на Русия чрез дипломация, но добави, че Москва създава по-широка буферна зона в Украйна в отговор на действията на Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Докато Киев се опитва да ескалира [конфликта], ние продължаваме да създаваме по-широка зона за сигурност, буферна зона – за това вече многократно е говорил президентът [на Русия Владимир] Путин", обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Той отговори на въпрос относно публикация на Ройтерс от ден вчера, в която три източника, близки до Кремъл, заявиха пред агенцията, че неотдавнашните удари с дронове на Украйна срещу руски нефтопреработвателни заводи и пристанища засилват решимостта на Путин засега да продължи сраженията.

Песков добави, че Москва е отворена за мирно уреждане, но по думите му поради отсъствие на желание от страна на Украйна, Русия продължава военната кампания.

Песков обвини Украйна, че ескалира това, което Москва нарича "терористични“ действия срещу контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, което, според него, е изключително опасно. Говорителят на Кремъл обвини Украйна, че нанася удари срещу гражданска инфраструктура и срещу инфраструктура, пряко свързана с електроцентралата.

Киев е все още "далеч от прелом във войната", въпреки че руските войски значително забавиха напредъка си на фронта в Украйна през първото полугодие на тази година, заяви днес главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

В сводка, публикувана днес в Телеграм, генералът посочи, че Русия не е успяла да постигне целите на своята офанзива, въпреки че разполага с "почти двойно повече личен състав и техника".

По думите му, руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби, докато Киев следва стратегия за изтощаване на противника.

Украинските удари по руската петролната инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г., отбелязва АФП.