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Ердоган организира имперско посрещане за Тръмп

Ердоган организира имперско посрещане за Тръмп

9 Юли, 2026 12:05 1 292 18

  • анкара-
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  • нато-
  • реджеп ердоган-
  • доналд тръмп

Този вид тържествено посрещане е хитрост, която лидерите често използват, за да спечелят благоразположението на Доналд Тръмп

Ердоган организира имперско посрещане за Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция АФП определя посрещането на американския президент Доналд Тръмп в Анкара, който участва в срещата на върха на НАТО като „имперско“ и в специален анализ разказва за отделните жестове на домакините, предаде БТА.

„Сред османски воини в доспехи в мраморния дворец на своя домакин, Доналд Тръмп получи във вторник в Турция точно такъв прием, какъвто обича. Световните лидери, които се опитват да спечелят благоразположението на непредсказуемия Тръмп, са разбрали, че нищо не впечатлява 80-годишния американски президент повече от имперско пристигане, съпроводено с фанфари и пищност“ пише агенцията.

В коментарен материал за събитието агенцията споменава, че „двамата възрастни лидери (Ердоган и Тръмп) споделят еднакъв вкус към пищна президентска архитектура и автократичен стил на управление“. Цитирайки думите на Тръмп към Ердоган: „Вие сте велик лидер“, АФП посочва, че американският президент е бил „видимо доволен, докато е седял редом с Ердоган в огромния президентски комплекс „Бештепе“, в покрайнините на столицата.

„Имаме много специална връзка“, цитира агенцията Тръмп, припомняйки, че „72-годишният президент Ердоган е дошъл лично да посрещне своя колега на стъпалата на самолета — новия „Еър Форс 1“, подарен от Катар и че няколко пъти го е хванал под ръка, за да го придружи по церемониалния лазурносин килим“.

Агенцията разказва как ескорт от конници е съпровождал по пътя бронираната лимузина на Доналд Тръмп до президентския дворец, където го е очаквала почетна гвардия в червени и сини униформи.

По време на националните химни, докато в небето са прелитали турски изтребители (от демонстрационната „турска звездна флотилия“ - бел. ред.), оставяйки след себе си струи от червен, бял и син дим, допълва агенцията.

В преразказа си за пищната церемония, подобаваща на високопоставени гости, агенцията споменава и че „двадесет мустакати войници, облечени в традиционните (еничарски - бел. ред) дрехи и униформи на османската армия“, са го очаквали на стъпалата на двореца, известен като „Белия дворец“, открит през 2014 г.

„Огромният комплекс, построен върху обезлесен хълм, черпи архитектурното си вдъхновение от османското и селджукското наследство на Турция“ пише АФП и отбелязва, че този свръхскъп палат, с близо хилядата му стаи, луксът на зеления италиански мрамор, внесени от чужбина прозорци и ониксът в обширните зали накараха критиците да го осъдят като поредната прищявка на „Вожда“ (както го наричат често в Турция - бел.ред.) Ердоган“ коментира агенцията.

Според АФП, помпозността на сградата изглежда като проектирана, за да предизвика завистта на Тръмп, който не спира да се възхищава на разкошните резиденции на чуждестранните лидери, които посещава.

Агенцията посочва, че този вид тържествено посрещане е хитрост, която лидерите често използват, за да спечелят благоразположението на Доналд Тръмп и припомня, че така френският президент Еманюел Макрон го е посрещнал на кралска вечеря в двореца Версай след срещата на Г-7 през юни.

Сред церемониалните жестове на домакините по време на Срещата на върха на НАТО в Анкара заслужават внимание и специалните подаръци – пистолети и луксозни химикалки - персонализирани с инкрустирани върху тях имена на получателите, добавя турският вестник „Сабах“.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Еничарският корпус в носии посрещна Тръмп на коне и с химна на Еничарите който е забранен от Кемал Ататюрк.

    Коментиран от #16

    12:07 09.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    ми бакшиша ли да срещне така? нали му плю ОПЯТЬ в сурата , като освободи АЗОВци!! бе то дъжд ви вали , копеи

    12:10 09.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор
    Не знам за Тръмп, ма от утре в Рассия бензина почва да се продава на четни и нечетни дати за четни и нечетни номера. Епта маминката си руска ....😆😆😆

    12:10 09.07.2026

  • 4 Турците го могат

    0 2 Отговор
    Дал му е това, което иска Рижия, в замяна на Ф35.

    12:12 09.07.2026

  • 5 Кердоган

    4 0 Отговор
    е мазен и хитър транзистор

    12:13 09.07.2026

  • 6 Примати

    2 7 Отговор
    Оставете ги тези. Тази нощ Украйна порази само складове за горива но не и рафинерии. Ами да , явно не може да се удрят рафинерии всяка нощ. Вчера писах , че вече Русия има капацитет да преработва петрол около 40 процента от нейните възможности от преди кампанията на Украйна да разрушава методично нефтената инфраструктура на Русия. Много е вероятно следващата нощ да се окаже решаваща за войната. Ако Украйна извади от строя още две рафинерии с годишен дебит на тръбите за първична преработка около 15 милиона тона петрол годишно това ще се окаже нокаутиращият удар във войната. Такъв удар се класифицира като крал кобра

    12:14 09.07.2026

  • 7 сащисан кравар

    2 1 Отговор
    Бай Дончо много обича да го галят по егото не че това нещо ще промени и 3 минути, след като си тръгне няма да се изметне, като чамова дъска на дъжд😅 С две думи не хабете средства и думи за него, вземете пример от Путин и Си😉

    12:15 09.07.2026

  • 8 Мдаа

    2 2 Отговор
    Това държане над лакътя е извесен в ретиона психологически прийом.Направо го обезкуражава.

    12:18 09.07.2026

  • 9 Иван Венков

    4 0 Отговор
    Един дърт автократ се е подмазал на друг дърт автократ. Организирал е грандиозно подмазваческо посрещане, по османски, мазно, мазно.
    Тръмп е възрастен инфантилен, нарцисист и много се радва на яко подмазване.
    Вероятно ако Куба го посрещне така, той би се смилил и над тях.

    12:19 09.07.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор
    Елцин унищожи СССР !!!
    Аз унищожих Русия 👆
    Тамън Три Пъти 😁

    12:20 09.07.2026

  • 11 Двоен ориенталски стандарт

    2 2 Отговор
    Единственият участник в срещата, когото Ердоганя посрещна лично на летището, естествено както винаги в компанията на забулената ханъма.

    Коментиран от #13

    12:22 09.07.2026

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Днес в Киев всеки може да си направи барбекюто и не е нужно да си купува въглища и подпалки.На всеки ъгъл има жарава и само трябва да си носиш скара и пържоли или да си метне шишчетата .

    12:35 09.07.2026

  • 13 Че кой друг

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Двоен ориенталски стандарт":

    Му отговаря на ранга?

    12:36 09.07.2026

  • 14 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо както винаги е без Мелания.От толкова срещи с Турчина ще обърне резбата.

    12:38 09.07.2026

  • 15 скарлет

    0 0 Отговор
    хубаво посрещане ама еар форс подарък от Катар го били хакнали и тръмпара се връща със стария еар форс , да им имам и парада изкуфелници

    12:40 09.07.2026

  • 16 Да бе Да

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Звукът на мехтера е дълбок и ритмичен. Главната му цел била да вдъхва смелост на войниците и да всява страх у враговете по време на битка.

    Корени: Първите сведения за бойни музикални инструменти се откриват в древните тюркски текстове. Те били символ на суверенитет и власт.

    Мехтеран (османската военна музикална група) е създаден още в епохата на Селджукската империя, а корените му стигат до ПРАБЪЛГАРИТЕ и хуните. Като организирана военна единица към Османската империя, той е оформен през 14-ти век (около 1362-1365 г.) по времето на султан Мурад I.

    Османски период: Първият официален оркестър е създаден през 1362 г., когато започва да действа като специализирана музикална група в новата османска армия.

    Първа забрана: През 1826 г. султан Махмуд II разпуска оркестъра заедно с еничарския корпус.

    Възстановяване (1914 г. и 1952 г.): Оркестърът е възстановен за кратко през 1914 г. от Енвер паша. Окончателното му завръщане като културно наследство в съвременна Турция става през 1952 г. към Военния музей в Истанбул, където функционира активно и до днес

    Звукът на мехтера е дълбок и ритмичен. Главната му цел била да вдъхва смелост на войниците и да всява страх у враговете по време на битка

    Коментиран от #17

    12:51 09.07.2026

  • 17 Да ми ти тити

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да бе Да":

    Въпреки че самият мехтер е от епохата на османците, степните народи (включително тюркските племена, които участват в образуването на прабългарския съюз през II-VI век) са имали свои собствени военни традиции и ритми, изпълнявани с барабани, тъпани и тръби за сплашване на врага и предаване на сигнали в движение. По-късно, по време на османското владичество на Балканите, тази традиция се развива в познатия ни днес вид оркестъ

    12:54 09.07.2026

  • 18 Историк

    1 0 Отговор
    Всички анализи показват, че тръмп е луд и докато света се съобразява с него, всички ще полудеят. Фактът,че този луд наложи митата като начин на изнудване и подчиняване на държавите до ден днешен ,с което обърква световната икономика и финанси и в същото време нарежда на членките на НАТО колко да е военния им бюджет, което е изконно, право на всяка отделна държава, което също обременява всички икономики и финанси и никой не му се противопоставя,значи света е полудял вече. Дано някой смелчага сложи край на това безумие. Мили Боже, лудият трябвало да бъде доволен. Този факт означава нормалните хора да бъдат недоволни и то е така в цял свят. Протестите срещу него за факт навсякъде,където ще се появи вкл. и в Турция, където провесиха плакати на огромния мост над Босфора - " Пазете децата си, Тръмп идва"- кратко,ясно и точно.

    13:20 09.07.2026

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