Ердоган организира имперско посрещане за Тръмп

Агенция АФП определя посрещането на американския президент Доналд Тръмп в Анкара, който участва в срещата на върха на НАТО като „имперско“ и в специален анализ разказва за отделните жестове на домакините, предаде БТА.
„Сред османски воини в доспехи в мраморния дворец на своя домакин, Доналд Тръмп получи във вторник в Турция точно такъв прием, какъвто обича. Световните лидери, които се опитват да спечелят благоразположението на непредсказуемия Тръмп, са разбрали, че нищо не впечатлява 80-годишния американски президент повече от имперско пристигане, съпроводено с фанфари и пищност“ пише агенцията.
В коментарен материал за събитието агенцията споменава, че „двамата възрастни лидери (Ердоган и Тръмп) споделят еднакъв вкус към пищна президентска архитектура и автократичен стил на управление“. Цитирайки думите на Тръмп към Ердоган: „Вие сте велик лидер“, АФП посочва, че американският президент е бил „видимо доволен, докато е седял редом с Ердоган в огромния президентски комплекс „Бештепе“, в покрайнините на столицата.
„Имаме много специална връзка“, цитира агенцията Тръмп, припомняйки, че „72-годишният президент Ердоган е дошъл лично да посрещне своя колега на стъпалата на самолета — новия „Еър Форс 1“, подарен от Катар и че няколко пъти го е хванал под ръка, за да го придружи по церемониалния лазурносин килим“.
Агенцията разказва как ескорт от конници е съпровождал по пътя бронираната лимузина на Доналд Тръмп до президентския дворец, където го е очаквала почетна гвардия в червени и сини униформи.
По време на националните химни, докато в небето са прелитали турски изтребители (от демонстрационната „турска звездна флотилия“ - бел. ред.), оставяйки след себе си струи от червен, бял и син дим, допълва агенцията.
В преразказа си за пищната церемония, подобаваща на високопоставени гости, агенцията споменава и че „двадесет мустакати войници, облечени в традиционните (еничарски - бел. ред) дрехи и униформи на османската армия“, са го очаквали на стъпалата на двореца, известен като „Белия дворец“, открит през 2014 г.
„Огромният комплекс, построен върху обезлесен хълм, черпи архитектурното си вдъхновение от османското и селджукското наследство на Турция“ пише АФП и отбелязва, че този свръхскъп палат, с близо хилядата му стаи, луксът на зеления италиански мрамор, внесени от чужбина прозорци и ониксът в обширните зали накараха критиците да го осъдят като поредната прищявка на „Вожда“ (както го наричат често в Турция - бел.ред.) Ердоган“ коментира агенцията.
Според АФП, помпозността на сградата изглежда като проектирана, за да предизвика завистта на Тръмп, който не спира да се възхищава на разкошните резиденции на чуждестранните лидери, които посещава.
Агенцията посочва, че този вид тържествено посрещане е хитрост, която лидерите често използват, за да спечелят благоразположението на Доналд Тръмп и припомня, че така френският президент Еманюел Макрон го е посрещнал на кралска вечеря в двореца Версай след срещата на Г-7 през юни.
Сред церемониалните жестове на домакините по време на Срещата на върха на НАТО в Анкара заслужават внимание и специалните подаръци – пистолети и луксозни химикалки - персонализирани с инкрустирани върху тях имена на получателите, добавя турският вестник „Сабах“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
12:07 09.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:10 09.07.2026
3 Владимир Путин, президент
12:10 09.07.2026
4 Турците го могат
12:12 09.07.2026
5 Кердоган
12:13 09.07.2026
6 Примати
12:14 09.07.2026
7 сащисан кравар
12:15 09.07.2026
8 Мдаа
12:18 09.07.2026
9 Иван Венков
Тръмп е възрастен инфантилен, нарцисист и много се радва на яко подмазване.
Вероятно ако Куба го посрещне така, той би се смилил и над тях.
12:19 09.07.2026
10 Владимир Путин, президент
Аз унищожих Русия 👆
Тамън Три Пъти 😁
12:20 09.07.2026
11 Двоен ориенталски стандарт
Коментиран от #13
12:22 09.07.2026
12 Сатана Z
12:35 09.07.2026
13 Че кой друг
До коментар #11 от "Двоен ориенталски стандарт":Му отговаря на ранга?
12:36 09.07.2026
14 Сатана Z
12:38 09.07.2026
15 скарлет
12:40 09.07.2026
16 Да бе Да
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Звукът на мехтера е дълбок и ритмичен. Главната му цел била да вдъхва смелост на войниците и да всява страх у враговете по време на битка.
Корени: Първите сведения за бойни музикални инструменти се откриват в древните тюркски текстове. Те били символ на суверенитет и власт.
Мехтеран (османската военна музикална група) е създаден още в епохата на Селджукската империя, а корените му стигат до ПРАБЪЛГАРИТЕ и хуните. Като организирана военна единица към Османската империя, той е оформен през 14-ти век (около 1362-1365 г.) по времето на султан Мурад I.
Османски период: Първият официален оркестър е създаден през 1362 г., когато започва да действа като специализирана музикална група в новата османска армия.
Първа забрана: През 1826 г. султан Махмуд II разпуска оркестъра заедно с еничарския корпус.
Възстановяване (1914 г. и 1952 г.): Оркестърът е възстановен за кратко през 1914 г. от Енвер паша. Окончателното му завръщане като културно наследство в съвременна Турция става през 1952 г. към Военния музей в Истанбул, където функционира активно и до днес
Звукът на мехтера е дълбок и ритмичен. Главната му цел била да вдъхва смелост на войниците и да всява страх у враговете по време на битка
Коментиран от #17
12:51 09.07.2026
17 Да ми ти тити
До коментар #16 от "Да бе Да":Въпреки че самият мехтер е от епохата на османците, степните народи (включително тюркските племена, които участват в образуването на прабългарския съюз през II-VI век) са имали свои собствени военни традиции и ритми, изпълнявани с барабани, тъпани и тръби за сплашване на врага и предаване на сигнали в движение. По-късно, по време на османското владичество на Балканите, тази традиция се развива в познатия ни днес вид оркестъ
12:54 09.07.2026
18 Историк
13:20 09.07.2026