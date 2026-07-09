Ердоган организира имперско посрещане за Тръмп

Агенция АФП определя посрещането на американския президент Доналд Тръмп в Анкара, който участва в срещата на върха на НАТО като „имперско“ и в специален анализ разказва за отделните жестове на домакините, предаде БТА.

„Сред османски воини в доспехи в мраморния дворец на своя домакин, Доналд Тръмп получи във вторник в Турция точно такъв прием, какъвто обича. Световните лидери, които се опитват да спечелят благоразположението на непредсказуемия Тръмп, са разбрали, че нищо не впечатлява 80-годишния американски президент повече от имперско пристигане, съпроводено с фанфари и пищност“ пише агенцията.

В коментарен материал за събитието агенцията споменава, че „двамата възрастни лидери (Ердоган и Тръмп) споделят еднакъв вкус към пищна президентска архитектура и автократичен стил на управление“. Цитирайки думите на Тръмп към Ердоган: „Вие сте велик лидер“, АФП посочва, че американският президент е бил „видимо доволен, докато е седял редом с Ердоган в огромния президентски комплекс „Бештепе“, в покрайнините на столицата.

„Имаме много специална връзка“, цитира агенцията Тръмп, припомняйки, че „72-годишният президент Ердоган е дошъл лично да посрещне своя колега на стъпалата на самолета — новия „Еър Форс 1“, подарен от Катар и че няколко пъти го е хванал под ръка, за да го придружи по церемониалния лазурносин килим“.

Агенцията разказва как ескорт от конници е съпровождал по пътя бронираната лимузина на Доналд Тръмп до президентския дворец, където го е очаквала почетна гвардия в червени и сини униформи.

По време на националните химни, докато в небето са прелитали турски изтребители (от демонстрационната „турска звездна флотилия“ - бел. ред.), оставяйки след себе си струи от червен, бял и син дим, допълва агенцията.

В преразказа си за пищната церемония, подобаваща на високопоставени гости, агенцията споменава и че „двадесет мустакати войници, облечени в традиционните (еничарски - бел. ред) дрехи и униформи на османската армия“, са го очаквали на стъпалата на двореца, известен като „Белия дворец“, открит през 2014 г.

„Огромният комплекс, построен върху обезлесен хълм, черпи архитектурното си вдъхновение от османското и селджукското наследство на Турция“ пише АФП и отбелязва, че този свръхскъп палат, с близо хилядата му стаи, луксът на зеления италиански мрамор, внесени от чужбина прозорци и ониксът в обширните зали накараха критиците да го осъдят като поредната прищявка на „Вожда“ (както го наричат често в Турция - бел.ред.) Ердоган“ коментира агенцията.

Според АФП, помпозността на сградата изглежда като проектирана, за да предизвика завистта на Тръмп, който не спира да се възхищава на разкошните резиденции на чуждестранните лидери, които посещава.

Агенцията посочва, че този вид тържествено посрещане е хитрост, която лидерите често използват, за да спечелят благоразположението на Доналд Тръмп и припомня, че така френският президент Еманюел Макрон го е посрещнал на кралска вечеря в двореца Версай след срещата на Г-7 през юни.

Сред церемониалните жестове на домакините по време на Срещата на върха на НАТО в Анкара заслужават внимание и специалните подаръци – пистолети и луксозни химикалки - персонализирани с инкрустирани върху тях имена на получателите, добавя турският вестник „Сабах“.