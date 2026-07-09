Европейският парламент обвини Зеленски в „акт на ненужна и непровокирана ескалация"

Европейският парламент (ЕП) изрази съжаление относно решението на украинския президент Володимир Зеленски да нарече военна част на националистическата организация от Втората световна война УПА (Украинска въстаническа армия, бел. ред.), което предизвика напрежение в двустранните отношения с Варшава, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

В резолюция относно напредъка на присъединяването на Украйна към ЕС, ЕП нарече именуването на елитна украинска военна част на героите на УПА „акт на ненужна и непровокирана ескалация от страна на Зеленски“.

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ЕП изрази съжаление от факта, че предвид непоколебимата подкрепа на Полша за Украйна, бореща се срещу руската агресия, чувствителността на историческия въпрос е била пренебрегната, както и болката, причинена от решението на общество, чиито десетки хиляди цивилни са били убити от УПА по време на Втората световна война.

В резолюцията се посочва, че решението на Зеленски е вредно за добросъседските отношения на Украйна с Полша и за по-ранните усилия за разрешаване на нерешени въпроси от общата история на двете страни. ЕП отбеляза също, че като такова то е в противоречие с европейските ценности.

Съответното изменение на резолюцията на ЕП за Украйна беше внесено от Европейската народна партия, която включва евродепутати от центристката Гражданска коалиция на Полша и аграрната Полска народна партия. То беше прието с 592 гласа „за“, 42 „против“ и 11 „въздържали се“.

В края на май Зеленски реши да кръсти украинско военно поделение „Героите на УПА“ – формация, отговорна за масовите убийства на десетки хиляди поляци в днешна Западна Украйна по време на Втората световна война. Решението предизвика силна критика и дори възмущение сред полските политици. Няколко седмици по-късно Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско отличие – Ордена на Белия орел, което от своя страна подтикна редица украински политици да се откажат от полските си отличия. Оттогава отношенията между Варшава и Киев значително се влошиха.