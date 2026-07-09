Европейският парламент обвини Зеленски в „акт на ненужна и непровокирана ескалация"

Европейският парламент (ЕП) изрази съжаление относно решението на украинския президент Володимир Зеленски да нарече военна част на националистическата организация от Втората световна война УПА (Украинска въстаническа армия, бел. ред.), което предизвика напрежение в двустранните отношения с Варшава, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
В резолюция относно напредъка на присъединяването на Украйна към ЕС, ЕП нарече именуването на елитна украинска военна част на героите на УПА „акт на ненужна и непровокирана ескалация от страна на Зеленски“.
ЕП изрази съжаление от факта, че предвид непоколебимата подкрепа на Полша за Украйна, бореща се срещу руската агресия, чувствителността на историческия въпрос е била пренебрегната, както и болката, причинена от решението на общество, чиито десетки хиляди цивилни са били убити от УПА по време на Втората световна война.
В резолюцията се посочва, че решението на Зеленски е вредно за добросъседските отношения на Украйна с Полша и за по-ранните усилия за разрешаване на нерешени въпроси от общата история на двете страни. ЕП отбеляза също, че като такова то е в противоречие с европейските ценности.
Съответното изменение на резолюцията на ЕП за Украйна беше внесено от Европейската народна партия, която включва евродепутати от центристката Гражданска коалиция на Полша и аграрната Полска народна партия. То беше прието с 592 гласа „за“, 42 „против“ и 11 „въздържали се“.
В края на май Зеленски реши да кръсти украинско военно поделение „Героите на УПА“ – формация, отговорна за масовите убийства на десетки хиляди поляци в днешна Западна Украйна по време на Втората световна война. Решението предизвика силна критика и дори възмущение сред полските политици. Няколко седмици по-късно Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско отличие – Ордена на Белия орел, което от своя страна подтикна редица украински политици да се откажат от полските си отличия. Оттогава отношенията между Варшава и Киев значително се влошиха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #26, #37
13:39 09.07.2026
2 АБВ
Крайно време е да отсвирят просякът-наркоман и циркаджията Зеленски.
Коментиран от #11
13:40 09.07.2026
3 Читателка
Коментиран от #13
13:40 09.07.2026
4 Рублевка
13:41 09.07.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #20
13:41 09.07.2026
6 Гост
Бро, еее, що така, недей с лошото, мммм, цун, цун, цун. Абе, имаш ли още от онези билета, с камъните, мноу съ фешън, а?
ЗЕ:
Ко, ве, Абни, ко ривете! Аре взимай туй биде, ама четката и маркуча си ги плащаш...
13:44 09.07.2026
7 Историк
Ами поляците да наливат още пари в зеления нацист а той за благодарност ще им устрои още едно "Волинско клане" . Те на "героите от УПА" това им е най голямото постижение.
13:48 09.07.2026
8 ЗеленоебецЪ
13:51 09.07.2026
9 Kaлпазанин
13:56 09.07.2026
10 ти да видиш
Коментиран от #18
13:57 09.07.2026
11 Kaлпазанин
До коментар #2 от "АБВ":С техните промити тикви пак от евреи иот края на всв ,,,едва ли
13:57 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 В този
До коментар #3 от "Читателка":сайт всяка втора тема е за зеленски и за украйна ,по радиа и телевизии същата ситуация ,прочагандата бълва какво бил казал зелю
Коментиран от #17
13:58 09.07.2026
14 Я пък тоя
Зеленски е uди- от, поляците са бъзльовци лижещи европейски и американски 💩.
Европа е тотално объркана играеща по свирката на Зеленски.
Зеленски им се подиграва, държи се арогантно, грубо, цинично, като техен господар. а те го канят в ЕС.
Божееее, какво доживях.
13:59 09.07.2026
15 само питам
това ми е по-важна новите отколкото как поляците ритат зеления порФГЪЗЪ
Коментиран от #30
14:06 09.07.2026
16 Щъркел
Този е на тежки витамини .....
14:06 09.07.2026
17 оня с коня
До коментар #13 от "В този":е какво толкова е казал зелю? лапал е полски шпаги по две и ял сирене натурално
14:07 09.07.2026
18 Омбре
До коментар #10 от "ти да видиш":Аз пък смятам, че той прекрасно знае какво ще последва от името на тази група и как ще реагират поляците, просто за това време от както е сво,нон стоп иска какво ли не,от пари до оръжие,и понеже досега всичко се позволяваше,реши да направи това. Но явно не очакваше такава реакция от Полша и наглеенето остъпи място на коментар на Сибила,че трябва да се преодолеят различията, но въпреки това не каза че е грешка това наименование и да се извинят, просто каза че трябва да продължат напред, което се разбира, поляците да помагат, докато тия им се подиграват.
14:07 09.07.2026
19 осраински
Подарък, любезно предоставен от данъците на европейските данъкоплатци.
14:08 09.07.2026
20 Точно така е
До коментар #5 от "Сатана Z":Освободените от концлагерите евреи идват, но къщите са им завзети от поляци, без 1 стотинка плащане.
Избиват ги.
В концлагерите обслужващия персонал са поляци.
1921 г. поляците избиват 120000 руснаци в концлагера гр.Тухле.
Катин е руският отговор
14:10 09.07.2026
21 Ха ха хаХААА
14:11 09.07.2026
22 Наблюдател
Коментиран от #33
14:17 09.07.2026
23 СССС
14:20 09.07.2026
24 Тези четиридесет и два против
14:28 09.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Сатана Z":И в Европарламента се е изс.рала някоя копейка!
14:29 09.07.2026
27 Тасс
14:29 09.07.2026
28 Артилерист
14:31 09.07.2026
29 стоян георгиев
Коментиран от #32, #38, #39
14:36 09.07.2026
30 Само питам
До коментар #15 от "само питам":От Козяк по ще ли се бавят да ти измислят твой си ник ?
14:37 09.07.2026
31 Дудов
14:38 09.07.2026
32 Зiленски 🇺🇦 - Началник хунта
До коментар #29 от "стоян георгиев":Ама ти си се съмнявал , че в тероризма героите на Украйна сме световна сила ли ?
Коментиран от #35
14:40 09.07.2026
33 Хитлер
До коментар #22 от "Наблюдател":За избиването на поляци , евреи , естонци и всякакви гнусни подкрепящи укрите народи нямям нищо против
14:40 09.07.2026
34 Киев за три дня
Крепостната иzмет се бие до припадък за бензин!!!
Коментиран от #42
14:41 09.07.2026
35 стоян георгиев
До коментар #32 от "Зiленски 🇺🇦 - Началник хунта":Тероризъм?руските кораби с петрол към окупирания Крим са законна украинска цел
14:42 09.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ще Ви цака с 3€ такса за стока от 0.50€❗
3€ ще трябва да платите, ако решите да си купите щипка за коса, която струва 0.50€
А същите 3 € ще трябва да плати търгаш който купи 200 щипки и после Ви ги предлага по ...3€ бройката 😡❗
14:46 09.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 В направлението
До коментар #29 от "стоян георгиев":Гуляйполе руснаците за пръв път използвали 5-тонни (5 000 кг.) високоточни авиобомби. 14 опорни пункта на украинците били превърнати в сливнишки понори (големи дълбоки естестествени трапища на полигона "Сливница").
14:55 09.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 604
14:56 09.07.2026
41 Тома
Коментиран от #45
14:56 09.07.2026
42 Само питам
До коментар #34 от "Киев за три дня":Съгласен съм.
14:58 09.07.2026
43 Това е без значение
14:59 09.07.2026
44 Съвет
14:59 09.07.2026
45 Артилерист
До коментар #41 от "Тома":Веднъж крепостен цял живот крепостен!
15:01 09.07.2026
46 име
Коментиран от #47
15:01 09.07.2026
47 Урсулите не се интересуват кво питаш
До коментар #46 от "име":Ти как мислиш?
15:03 09.07.2026