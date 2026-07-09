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Европейският парламент обвини Зеленски в „акт на ненужна и непровокирана ескалация"
  Тема: Украйна

Европейският парламент обвини Зеленски в „акт на ненужна и непровокирана ескалация"

9 Юли, 2026 13:36 3 326 47

  • володимир зеленски-
  • упа-
  • полша-
  • украйна-
  • еп-
  • ес-
  • история-
  • резолюция

ЕП изрази съжаление от факта, че предвид непоколебимата подкрепа на Полша за Украйна чувствителността на историческия въпрос е била пренебрегната

Европейският парламент обвини Зеленски в „акт на ненужна и непровокирана ескалация" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент (ЕП) изрази съжаление относно решението на украинския президент Володимир Зеленски да нарече военна част на националистическата организация от Втората световна война УПА (Украинска въстаническа армия, бел. ред.), което предизвика напрежение в двустранните отношения с Варшава, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

В резолюция относно напредъка на присъединяването на Украйна към ЕС, ЕП нарече именуването на елитна украинска военна част на героите на УПА „акт на ненужна и непровокирана ескалация от страна на Зеленски“.

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ЕП изрази съжаление от факта, че предвид непоколебимата подкрепа на Полша за Украйна, бореща се срещу руската агресия, чувствителността на историческия въпрос е била пренебрегната, както и болката, причинена от решението на общество, чиито десетки хиляди цивилни са били убити от УПА по време на Втората световна война.

В резолюцията се посочва, че решението на Зеленски е вредно за добросъседските отношения на Украйна с Полша и за по-ранните усилия за разрешаване на нерешени въпроси от общата история на двете страни. ЕП отбеляза също, че като такова то е в противоречие с европейските ценности.

Съответното изменение на резолюцията на ЕП за Украйна беше внесено от Европейската народна партия, която включва евродепутати от центристката Гражданска коалиция на Полша и аграрната Полска народна партия. То беше прието с 592 гласа „за“, 42 „против“ и 11 „въздържали се“.

В края на май Зеленски реши да кръсти украинско военно поделение „Героите на УПА“ – формация, отговорна за масовите убийства на десетки хиляди поляци в днешна Западна Украйна по време на Втората световна война. Решението предизвика силна критика и дори възмущение сред полските политици. Няколко седмици по-късно Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско отличие – Ордена на Белия орел, което от своя страна подтикна редица украински политици да се откажат от полските си отличия. Оттогава отношенията между Варшава и Киев значително се влошиха.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    86 3 Отговор
    Зеленият нацист изпълнява поръчката : “До последния Укро инец” ,след което ще го качат на табуретката.

    Коментиран от #26, #37

    13:39 09.07.2026

  • 2 АБВ

    105 3 Отговор
    Ще проумеят европейците, че зад тази злобна физиономия се крие истински Хитлер от еврейски произход.
    Крайно време е да отсвирят просякът-наркоман и циркаджията Зеленски.

    Коментиран от #11

    13:40 09.07.2026

  • 3 Читателка

    79 2 Отговор
    Айде стига вече с тоя Зеленски. Спрете, че не ставате за четене вече. Намразих го до дупка, а преди му се кефех. Овсякъде самж Зеленски виждам. Да го сменят с някой друг. Писна ни.

    Коментиран от #13

    13:40 09.07.2026

  • 4 Рублевка

    77 2 Отговор
    Помагайки на Украйна, Европа се самоубива енергийно и тласка РФ и Китайската народна република към обединение в Евроазийска конференция.

    13:41 09.07.2026

  • 5 Сатана Z

    19 18 Отговор
    След 1945 год.Поляците са избили всички оцелели от фашизма евреи в присъединените от Германия територии като приписали този престъпен акт на германците.От тях ,Ляхите,кой ще иска сметка?

    Коментиран от #20

    13:41 09.07.2026

  • 6 Гост

    16 3 Отговор
    ЕП:
    Бро, еее, що така, недей с лошото, мммм, цун, цун, цун. Абе, имаш ли още от онези билета, с камъните, мноу съ фешън, а?
    ЗЕ:
    Ко, ве, Абни, ко ривете! Аре взимай туй биде, ама четката и маркуча си ги плащаш...

    13:44 09.07.2026

  • 7 Историк

    54 0 Отговор
    "героите на УПА"

    Ами поляците да наливат още пари в зеления нацист а той за благодарност ще им устрои още едно "Волинско клане" . Те на "героите от УПА" това им е най голямото постижение.

    13:48 09.07.2026

  • 8 ЗеленоебецЪ

    40 0 Отговор
    Аааа,шъ почнете да разумявате,че си имате работа с еврейски имбицил.Крайно време е да престанете да се забавлявате чрез него,и вместо да се ветрее по въздуха в аероплани,да го окачите да се люля на въженце .През гадната шийка,пълна с бял прашец.

    13:51 09.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    39 0 Отговор
    На евреин колкото и да му дадеш ,колкото и да му позволиш да открадне ,каквото и добро да му направиш все ще реве за още ,трябва да си му роб ,за него останалите трябва да са му роби

    13:56 09.07.2026

  • 10 ти да видиш

    48 1 Отговор
    Колко години още, ще са небходими на ЕС да разбере, какъв вредител е зеленияпор?

    Коментиран от #18

    13:57 09.07.2026

  • 11 Kaлпазанин

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "АБВ":

    С техните промити тикви пак от евреи иот края на всв ,,,едва ли

    13:57 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В този

    38 1 Отговор

    До коментар #3 от "Читателка":

    сайт всяка втора тема е за зеленски и за украйна ,по радиа и телевизии същата ситуация ,прочагандата бълва какво бил казал зелю

    Коментиран от #17

    13:58 09.07.2026

  • 14 Я пък тоя

    35 1 Отговор
    Да обобща:
    Зеленски е uди- от, поляците са бъзльовци лижещи европейски и американски 💩.
    Европа е тотално объркана играеща по свирката на Зеленски.
    Зеленски им се подиграва, държи се арогантно, грубо, цинично, като техен господар. а те го канят в ЕС.
    Божееее, какво доживях.

    13:59 09.07.2026

  • 15 само питам

    13 2 Отговор
    марче ма, днес облиза ли сиренето на милен?

    това ми е по-важна новите отколкото как поляците ритат зеления порФГЪЗЪ

    Коментиран от #30

    14:06 09.07.2026

  • 16 Щъркел

    20 0 Отговор
    Вижте снимката ?!?!
    Този е на тежки витамини .....

    14:06 09.07.2026

  • 17 оня с коня

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "В този":

    е какво толкова е казал зелю? лапал е полски шпаги по две и ял сирене натурално

    14:07 09.07.2026

  • 18 Омбре

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "ти да видиш":

    Аз пък смятам, че той прекрасно знае какво ще последва от името на тази група и как ще реагират поляците, просто за това време от както е сво,нон стоп иска какво ли не,от пари до оръжие,и понеже досега всичко се позволяваше,реши да направи това. Но явно не очакваше такава реакция от Полша и наглеенето остъпи място на коментар на Сибила,че трябва да се преодолеят различията, но въпреки това не каза че е грешка това наименование и да се извинят, просто каза че трябва да продължат напред, което се разбира, поляците да помагат, докато тия им се подиграват.

    14:07 09.07.2026

  • 19 осраински

    29 0 Отговор
    Родителите на Зеленски са щастливо устроени в Израел, на който са граждани, тъй като са ашкеназки евреи, където водят охолен и спокоен живот. Наскоро НАБУ (антикорупционната служба) е установила движения за десетки милиони евро, преминаващи през техните банкови сметки. Последното постъпление е в размер от 11 милиона, оправдано като малък "подарък".
    Подарък, любезно предоставен от данъците на европейските данъкоплатци.

    14:08 09.07.2026

  • 20 Точно така е

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Освободените от концлагерите евреи идват, но къщите са им завзети от поляци, без 1 стотинка плащане.
    Избиват ги.
    В концлагерите обслужващия персонал са поляци.
    1921 г. поляците избиват 120000 руснаци в концлагера гр.Тухле.
    Катин е руският отговор

    14:10 09.07.2026

  • 21 Ха ха хаХААА

    26 0 Отговор
    ФАШИСКА УКРА ЩЕ ДОВЪРШИ БАБА ЕС Влюбена в наркомана фашист.

    14:11 09.07.2026

  • 22 Наблюдател

    20 1 Отговор
    В Украйна УПА се представя като патриотична организация, противопоставила се на руския диктат, особено в Западна Украйна. И някак по селски се заобикаля сътрудничеството с нацистите, изтребването на поляци, беларуси и евреи. Поне заради последните Зеленски трябваше да изпита срам, все пак е потомък на оцелели. И извън моралния контекст, днешното наименуване, нацистките символи показват и липса на разум.

    Коментиран от #33

    14:17 09.07.2026

  • 23 СССС

    26 0 Отговор
    Добро утро ,Русия ви обяснява за Бандеровци,Азовци ,Десен сектор и др . убиващи етнически руснаци от 2014г ,но Европа спи !!! В Урайна има 20 милн. руснаци и петдесет народи образуващи измислената Украйна !!!

    14:20 09.07.2026

  • 24 Тези четиридесет и два против

    6 1 Отговор
    и 11-те въздържали се със сигурност получават пари или зеленски ги държи с компромати. Разследване за корупция и особени интереси ......и то бързо и качествено на тези индивиди.

    14:28 09.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ИСТИНАТА

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И в Европарламента се е изс.рала някоя копейка!

    14:29 09.07.2026

  • 27 Тасс

    1 0 Отговор
    Тия шъ ги оглозгат

    14:29 09.07.2026

  • 28 Артилерист

    7 2 Отговор
    А бе европейците много разлигавиха по бандеровски нацизирана Украйна и управляващата там хунта, начело с комичния артист Зеленски, но чак да ги канят за членове, щото са някакви демократи и отговарят на някакви демократични критерии, вече съвсем друго говори за самите европейски водачи. Ама какво да ги съдим, като са все наследници на фашисти...

    14:31 09.07.2026

  • 29 стоян георгиев

    3 8 Отговор
    Украйна запали 14 руски танкера за един ден.абсолютрн рекорд.всичко е по план.

    Коментиран от #32, #38, #39

    14:36 09.07.2026

  • 30 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "само питам":

    От Козяк по ще ли се бавят да ти измислят твой си ник ?

    14:37 09.07.2026

  • 31 Дудов

    1 0 Отговор
    Смърт на Нацистите

    14:38 09.07.2026

  • 32 Зiленски 🇺🇦 - Началник хунта

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Ама ти си се съмнявал , че в тероризма героите на Украйна сме световна сила ли ?

    Коментиран от #35

    14:40 09.07.2026

  • 33 Хитлер

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Наблюдател":

    За избиването на поляци , евреи , естонци и всякакви гнусни подкрепящи укрите народи нямям нищо против

    14:40 09.07.2026

  • 34 Киев за три дня

    2 7 Отговор
    В Раша няма БенZин!!!!!
    Крепостната иzмет се бие до припадък за бензин!!!

    Коментиран от #42

    14:41 09.07.2026

  • 35 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "Зiленски 🇺🇦 - Началник хунта":

    Тероризъм?руските кораби с петрол към окупирания Крим са законна украинска цел

    14:42 09.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    ЕсеС "загрижен" за гражданите си на практика Ви забрани да пазарувате от популярните сайтове ❗
    Ще Ви цака с 3€ такса за стока от 0.50€❗
    3€ ще трябва да платите, ако решите да си купите щипка за коса, която струва 0.50€
    А същите 3 € ще трябва да плати търгаш който купи 200 щипки и после Ви ги предлага по ...3€ бройката 😡❗

    14:46 09.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 В направлението

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Гуляйполе руснаците за пръв път използвали 5-тонни (5 000 кг.) високоточни авиобомби. 14 опорни пункта на украинците били превърнати в сливнишки понори (големи дълбоки естестествени трапища на полигона "Сливница").

    14:55 09.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 604

    1 0 Отговор
    Класичиески фъашаги ве ..ся ли вденъахте отпадъаци мижэави

    14:56 09.07.2026

  • 41 Тома

    2 1 Отговор
    Какво се чудят поляците.Един път нацист цял живот нацист

    Коментиран от #45

    14:56 09.07.2026

  • 42 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Киев за три дня":

    Съгласен съм.

    14:58 09.07.2026

  • 43 Това е без значение

    1 2 Отговор
    Свидетели сме на разпада на РФ.Невероятно!

    14:59 09.07.2026

  • 44 Съвет

    1 1 Отговор
    Когато манипулираш истината и я заменяш с манипулации онзи намира начин да те вразуми ! Цензурата не е власт а слабост и капитулация пред фактите !

    14:59 09.07.2026

  • 45 Артилерист

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тома":

    Веднъж крепостен цял живот крепостен!

    15:01 09.07.2026

  • 46 име

    0 1 Отговор
    А нещо за терористичния акт в Монако казаха ли урсулите, али беха заети да си броят подкупите от киевската хунта?!

    Коментиран от #47

    15:01 09.07.2026

  • 47 Урсулите не се интересуват кво питаш

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "име":

    Ти как мислиш?

    15:03 09.07.2026

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