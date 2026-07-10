Рекорден брой цивилни жертви в Украйна през май и юни

Юни 2026 се превърна в един от най-смъртоносните месеци за цивилното население в Украйна от началото на мащабната руска инвазия. Тенденцията към нарастване на жертвите сред мирното население в резултат на руските атаки се наблюдава вече трети пореден месец, сочат данните на ООН, представени на заседанието на Съвета за сигурност на организацията в четвъртък, 9 юли.
Само през юни има над 1800 ранени цивилни
През юни в Украйна в резултат на руски атаки са регистрирани най-малко 265 смъртни случая сред цивилното население, а още 1816 души са били ранени, посочи Розмари ДиКарло, заместник-генерален секретар на ООН по политическите въпроси и въпросите на изграждането на мира.
През месец май наблюдателната мисия на ООН в Украйна е регистрирала 274 смъртни случая сред цивилното население. Данните за юни все още са предварителни – реалният брой на жертвите и ранените може да е по-голям, казват от ООН.
От началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна в отбраняващата се страна са загинали най-малко 16 402 мирни жители, сред които 802 непълнолетни. Ранени в Украйна в резултат на атаките на Русия за повече от четири години война са 48 428 души.
И през юли броят на цивилните жертви расте
От ООН отбелязват, че и през юли броят на цивилните жертви в страната продължава да расте. Ударите на Русия, нанесени срещу Украйна на 2, 6 и 8 юли, са засегнали центровете на редица украински градове и са довели до десетки жертви, което показва "ясен модел".
Само през първата седмица на юли в Украйна в резултат на руските атаки са загинали най-малко 93 цивилни жители, посочи постоянният представител на Латвия към ООН Санита Павлюта-Десланде. Още над 500 цивилни в Украйна са били ранени от началото на юли насам.
През пролетта и лятото в Украйна се регистрират особено много жертви сред цивилното население в резултат на атаките на Русия, посочва Розмари ДиКарло. Но показателите за 2026 "са на значително по-високо ниво, отколкото през предходните години".
ДиКарло призова за незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна. "То трябва да доведе до справедлив, дълготраен и всеобхватен мир в съответствие с Устава на ООН, международното право и съответните резолюции на ООН", отбеляза тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #29, #42
16:15 10.07.2026
2 ЗИЛ 117
16:15 10.07.2026
3 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #31
16:15 10.07.2026
4 ЗИЛ 117
Коментиран от #38
16:16 10.07.2026
5 ЗИЛ 117
16:16 10.07.2026
6 ка Путин БОКЛУКА
Коментиран от #33
16:17 10.07.2026
7 Директора👨✈️
Коментиран от #9, #10
16:18 10.07.2026
8 Кривоверен алкаш
16:22 10.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 дри сне малко
До коментар #7 от "Директора👨✈️":Ако запада наливаше оръжие и пари на България нямаше да сме 500 години под турско робство. Доста републики се освободиха от Руско робство скед 89та. И друхи ще го постигнат
16:23 10.07.2026
11 Без име
Коментиран от #23
16:25 10.07.2026
12 Механик
16:26 10.07.2026
13 Сатана Z
16:27 10.07.2026
14 Софиянец
16:27 10.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Каб
16:29 10.07.2026
17 Сатана Z
16:29 10.07.2026
18 Хахаха
Само това могат.
Нещастници.
Време е светът да се намеси и да притлючи един път завинаги с тази пародия на държава.
16:30 10.07.2026
19 Нямат край
Коментиран от #21
16:31 10.07.2026
20 Сатана Z
16:31 10.07.2026
21 Хихихи
До коментар #19 от "Нямат край":Една Русия разпорва целия колективен запад, натю и ес заедно!😂
16:32 10.07.2026
22 Владимир Владимирович, император
16:32 10.07.2026
23 Въпроси и не само
До коментар #11 от "Без име":Както винаги едностранна публикация !
Нима в Донбас и в Русия няма загинали цивилни и най-вече деца в резултат на украинските обстрелвания ?
Кога някой ще има честта да изнесе тези данни ?
Коментиран от #24, #32
16:32 10.07.2026
24 Стойко
До коментар #23 от "Въпроси и не само":Няма бтатче! Живеем натикани във фашисткия ес, където цензурата и пропагандата са основна политика! Нямаш право на съмнение във величието на урсула и подобните й!
16:35 10.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 стоян георгиев
16:36 10.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 010101
Коментиран от #36
16:37 10.07.2026
29 Ха-ха
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
16:38 10.07.2026
30 Еми Майдан и
16:38 10.07.2026
31 Ха-ха
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:38 10.07.2026
32 Без име
До коментар #23 от "Въпроси и не само":Имаме си прекрасна мъдрост: "НЕДЕЙ ДА ХАПЕШ ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ ДА ТЕ ИЗЯДЕ". Не ми е жал, много прости хора.
16:38 10.07.2026
33 Бог да ги прости!
До коментар #6 от "ка Путин БОКЛУКА":Цивилни жертви има от двете страни. За юни в Русия са загинали повече от 300 цивилни, между които и деца.
16:39 10.07.2026
34 Емил Стефанов
16:40 10.07.2026
35 Владимир Владимирович, император
16:40 10.07.2026
36 Еми ако
До коментар #28 от "010101":Русия вземе покрайнината пак, ще ги защити. Но иначе в ЕС урсула ще засели там милиони араби и африканци, да заменят техните хора. Та, честит ви ЕС. Ама май е арабски вече, не европейски?
16:40 10.07.2026
37 Мишел
Коментиран от #45
16:44 10.07.2026
38 Точно обратното.
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":Вместо Демилитаризация стана Милитаризация,която ще става все по-голяма и по-голяма.
16:45 10.07.2026
39 Някой
Отделно за Га-за, където според ООН целенасочено са убити над 20 000 деца.
16:46 10.07.2026
40 Владимир Владимирович, император
16:47 10.07.2026
41 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
16:48 10.07.2026
42 пРОСИЯ Е КОЧИНА
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Убеден съм,че от муцуната ти ще стане перфектен писуар!!!
16:49 10.07.2026
43 Живанши
16:49 10.07.2026
44 урко
16:50 10.07.2026
45 Абе тия руснаци
До коментар #37 от "Мишел":Не разбраха, че целта на Запада е да им унищожат военната индустрия, армията, оръжията... и след това само ще ги прегазят. Ще заменят Путин с някой хазарин "ходорковски" и ще вземат всичките ресурси на Русия безплатно!
А те некви "Константиновки", села и ниви превземат??? Докато запъдът им унищожава в страната важни военни предприятия!!! Русия ще загуби тази война, понеже са тъпи.
16:56 10.07.2026