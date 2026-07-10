Рекорден брой цивилни жертви в Украйна през май и юни

Юни 2026 се превърна в един от най-смъртоносните месеци за цивилното население в Украйна от началото на мащабната руска инвазия. Тенденцията към нарастване на жертвите сред мирното население в резултат на руските атаки се наблюдава вече трети пореден месец, сочат данните на ООН, представени на заседанието на Съвета за сигурност на организацията в четвъртък, 9 юли.

Само през юни има над 1800 ранени цивилни

През юни в Украйна в резултат на руски атаки са регистрирани най-малко 265 смъртни случая сред цивилното население, а още 1816 души са били ранени, посочи Розмари ДиКарло, заместник-генерален секретар на ООН по политическите въпроси и въпросите на изграждането на мира.

През месец май наблюдателната мисия на ООН в Украйна е регистрирала 274 смъртни случая сред цивилното население. Данните за юни все още са предварителни – реалният брой на жертвите и ранените може да е по-голям, казват от ООН.

От началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна в отбраняващата се страна са загинали най-малко 16 402 мирни жители, сред които 802 непълнолетни. Ранени в Украйна в резултат на атаките на Русия за повече от четири години война са 48 428 души.

И през юли броят на цивилните жертви расте

От ООН отбелязват, че и през юли броят на цивилните жертви в страната продължава да расте. Ударите на Русия, нанесени срещу Украйна на 2, 6 и 8 юли, са засегнали центровете на редица украински градове и са довели до десетки жертви, което показва "ясен модел".

Само през първата седмица на юли в Украйна в резултат на руските атаки са загинали най-малко 93 цивилни жители, посочи постоянният представител на Латвия към ООН Санита Павлюта-Десланде. Още над 500 цивилни в Украйна са били ранени от началото на юли насам.

През пролетта и лятото в Украйна се регистрират особено много жертви сред цивилното население в резултат на атаките на Русия, посочва Розмари ДиКарло. Но показателите за 2026 "са на значително по-високо ниво, отколкото през предходните години".

ДиКарло призова за незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна. "То трябва да доведе до справедлив, дълготраен и всеобхватен мир в съответствие с Устава на ООН, международното право и съответните резолюции на ООН", отбеляза тя.