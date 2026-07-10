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Рекорден брой цивилни жертви в Украйна през май и юни
  Тема: Украйна

Рекорден брой цивилни жертви в Украйна през май и юни

10 Юли, 2026 16:14 849 45

  • украйна-
  • русия-
  • жертви-
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  • загинали-
  • война

През май и юни 2026 в Украйна са регистрирани най-много жертви сред цивилното население от началото на руската инвазия. За тези над четири години война страната е загубила вече над 16 400 цивилни.

Рекорден брой цивилни жертви в Украйна през май и юни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Юни 2026 се превърна в един от най-смъртоносните месеци за цивилното население в Украйна от началото на мащабната руска инвазия. Тенденцията към нарастване на жертвите сред мирното население в резултат на руските атаки се наблюдава вече трети пореден месец, сочат данните на ООН, представени на заседанието на Съвета за сигурност на организацията в четвъртък, 9 юли.

Само през юни има над 1800 ранени цивилни

През юни в Украйна в резултат на руски атаки са регистрирани най-малко 265 смъртни случая сред цивилното население, а още 1816 души са били ранени, посочи Розмари ДиКарло, заместник-генерален секретар на ООН по политическите въпроси и въпросите на изграждането на мира.

През месец май наблюдателната мисия на ООН в Украйна е регистрирала 274 смъртни случая сред цивилното население. Данните за юни все още са предварителни – реалният брой на жертвите и ранените може да е по-голям, казват от ООН.

От началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна в отбраняващата се страна са загинали най-малко 16 402 мирни жители, сред които 802 непълнолетни. Ранени в Украйна в резултат на атаките на Русия за повече от четири години война са 48 428 души.

И през юли броят на цивилните жертви расте

От ООН отбелязват, че и през юли броят на цивилните жертви в страната продължава да расте. Ударите на Русия, нанесени срещу Украйна на 2, 6 и 8 юли, са засегнали центровете на редица украински градове и са довели до десетки жертви, което показва "ясен модел".

Само през първата седмица на юли в Украйна в резултат на руските атаки са загинали най-малко 93 цивилни жители, посочи постоянният представител на Латвия към ООН Санита Павлюта-Десланде. Още над 500 цивилни в Украйна са били ранени от началото на юли насам.

През пролетта и лятото в Украйна се регистрират особено много жертви сред цивилното население в резултат на атаките на Русия, посочва Розмари ДиКарло. Но показателите за 2026 "са на значително по-високо ниво, отколкото през предходните години".

ДиКарло призова за незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна. "То трябва да доведе до справедлив, дълготраен и всеобхватен мир в съответствие с Устава на ООН, международното право и съответните резолюции на ООН", отбеляза тя.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    14 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #29, #42

    16:15 10.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    13 6 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:15 10.07.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    12 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #31

    16:15 10.07.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    11 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #38

    16:16 10.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    7 6 Отговор
    Нещо полезно, днс против реклами и с добра скорост от братята руснаци d n s.a d g u a r d-d n s.c o m(добавя се без растоянията между буквите) става и за мобилни

    16:16 10.07.2026

  • 6 ка Путин БОКЛУКА

    9 10 Отговор
    Така е. Като работят във "военни предприятия" в Киев по високите етажи на блоковете...

    Коментиран от #33

    16:17 10.07.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    8 5 Отговор
    Докато САЩ и Европа само наливат пари, така ще е. Зеления краде и изнася обратно към тях. Пародия. Колко пъти ги хващаха с купища пари и злато, но ние сме си глупаци и продължаваме!!!

    Коментиран от #9, #10

    16:18 10.07.2026

  • 8 Кривоверен алкаш

    7 4 Отговор
    Тези всичките са генерали и полковници от НАТО...

    16:22 10.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 дри сне малко

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "Директора👨‍✈️":

    Ако запада наливаше оръжие и пари на България нямаше да сме 500 години под турско робство. Доста републики се освободиха от Руско робство скед 89та. И друхи ще го постигнат

    16:23 10.07.2026

  • 11 Без име

    1 4 Отговор
    Хапаха този, който мо е да ги изяде и ето, яде ги. Луди хора.

    Коментиран от #23

    16:25 10.07.2026

  • 12 Механик

    7 5 Отговор
    В сравнение с Газа и Иран и някои други местенца, тия укро-жертви са дребна работа. Но пък за жертвите по другите места никой не обича да пише, така че ще ревем за укрите.

    16:26 10.07.2026

  • 13 Сатана Z

    6 5 Отговор
    Преоблечени в цивилни дрехи укри нацисти.

    16:27 10.07.2026

  • 14 Софиянец

    9 5 Отговор
    Зеля да награди дбилните оператори на ПВО 😂 и да не забрави да благодари на западните партньори за ракетите с изтекъл срок 🤭

    16:27 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Каб

    6 4 Отговор
    Всеки ден медиите отбелязват, че Русия е нанесла най масираната атака от началото на специализираната операция

    16:29 10.07.2026

  • 17 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Бай Дончо уби 168 момичета - ученички на възраст от 8-13 години само с 24 ракети Tomahawk.Те това е постижение.

    16:29 10.07.2026

  • 18 Хахаха

    4 9 Отговор
    Скапаните руски орки като не могат нищо на фронта убиват цивилни.
    Само това могат.
    Нещастници.
    Време е светът да се намеси и да притлючи един път завинаги с тази пародия на държава.

    16:30 10.07.2026

  • 19 Нямат край

    4 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    Коментиран от #21

    16:31 10.07.2026

  • 20 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Всички посетители в Киевските морги ги записват цивилни,но от нацистките символи татуирани по телата им се разбира,че са попаднали на правилното място.

    16:31 10.07.2026

  • 21 Хихихи

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Нямат край":

    Една Русия разпорва целия колективен запад, натю и ес заедно!😂

    16:32 10.07.2026

  • 22 Владимир Владимирович, император

    7 3 Отговор
    Само за една британска бомбардировка през ВСВ са изгорени живи 200 хиляди цивилни. Изгаряли са дори в бомбоубежищата. Така че не плачете на чужд гроб, да не ви се случи същото.

    16:32 10.07.2026

  • 23 Въпроси и не само

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Както винаги едностранна публикация !

    Нима в Донбас и в Русия няма загинали цивилни и най-вече деца в резултат на украинските обстрелвания ?

    Кога някой ще има честта да изнесе тези данни ?

    Коментиран от #24, #32

    16:32 10.07.2026

  • 24 Стойко

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Въпроси и не само":

    Няма бтатче! Живеем натикани във фашисткия ес, където цензурата и пропагандата са основна политика! Нямаш право на съмнение във величието на урсула и подобните й!

    16:35 10.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    А от бусификацията колко са загиналите още преди да бъдат закарани на фронта!?

    16:36 10.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 010101

    5 3 Отговор
    Тепърва ще има да реве тази от снимката. Изпратиха си мъжете срещу руснаците. Останаха без мъже. Сега ще бъдат беззащитни пред очертаващата се инвазия от Пакистан, Афганистан, арабския свят и черна Африка. Тепърва ще има да реват, докато негро-арабо-циганите ги изнасилват и им прерязват гърлата. Дано да не съм прав. Дано Русия ВЪПРЕКИ ВСИЧКО да ги защити.

    Коментиран от #36

    16:37 10.07.2026

  • 29 Ха-ха

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    16:38 10.07.2026

  • 30 Еми Майдан и

    7 2 Отговор
    Крещене на нощни, факелни шествия: " Московчаните... . ."! Убиваха руснаци, АТО, град на ангели.... Па сега реват. Еми сами сте си виновни бе.

    16:38 10.07.2026

  • 31 Ха-ха

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:38 10.07.2026

  • 32 Без име

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Въпроси и не само":

    Имаме си прекрасна мъдрост: "НЕДЕЙ ДА ХАПЕШ ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ ДА ТЕ ИЗЯДЕ". Не ми е жал, много прости хора.

    16:38 10.07.2026

  • 33 Бог да ги прости!

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "ка Путин БОКЛУКА":

    Цивилни жертви има от двете страни. За юни в Русия са загинали повече от 300 цивилни, между които и деца.

    16:39 10.07.2026

  • 34 Емил Стефанов

    8 3 Отговор
    За Израел тази бройка е като слаб уикенд.

    16:40 10.07.2026

  • 35 Владимир Владимирович, император

    3 3 Отговор
    След британските бомбардировки над германските градове се е издигнал огнен смерч с височина до облаците, а цивилните са събаряни от смерча и хвърляни в пламъците. В бомбоубежищата са се опичали като агнета на фурна.

    16:40 10.07.2026

  • 36 Еми ако

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "010101":

    Русия вземе покрайнината пак, ще ги защити. Но иначе в ЕС урсула ще засели там милиони араби и африканци, да заменят техните хора. Та, честит ви ЕС. Ама май е арабски вече, не европейски?

    16:40 10.07.2026

  • 37 Мишел

    3 5 Отговор
    На фона на кадри от горящ свален руски Су-35: Горят пристанището в Таганрог, руски завод за радари и Илската рафинерия. Над 400 далекобойни украински дрона са били изстреляни срещу цели на територията на Руската федерация на 10 юли. Гори Азовски оптико-механичен завод (АОМЗ), който се намира в град Азов, също Ростовска област. Заводът е специализиран в производството на оптико-електронни, радарни и високоточни системи и е част от руската военна промишленост. Отделно има данни за атакувана петролна база, също в град Азов.

    Коментиран от #45

    16:44 10.07.2026

  • 38 Точно обратното.

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЗИЛ 117":

    Вместо Демилитаризация стана Милитаризация,която ще става все по-голяма и по-голяма.

    16:45 10.07.2026

  • 39 Някой

    4 2 Отговор
    Дойче Пропаганда сега да каже за цивилните жертви в Русия, ДНР, ЛНР, Крим и така нататък?
    Отделно за Га-за, където според ООН целенасочено са убити над 20 000 деца.

    16:46 10.07.2026

  • 40 Владимир Владимирович, император

    2 1 Отговор
    Западната част на крайна ще бъде заселена с мъже от Средна Азия. Предимно пущуни от Афганистан. Те ще отглеждат мак за Европа.

    16:47 10.07.2026

  • 41 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 4 Отговор
    Просия е тумор за земното кълбо,подлогите и без мозък,също!!!

    16:48 10.07.2026

  • 42 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Убеден съм,че от муцуната ти ще стане перфектен писуар!!!

    16:49 10.07.2026

  • 43 Живанши

    2 2 Отговор
    Аз нещо не им вярвам на тия данни. Укрите са измислили пунта, да вкарват починали по други поводи в списъците на ООН. 100%. ООН се опитват да следят, защото укрите вече 1 мелеон щяха да впишат, но сега са измислили по-сложен процес за заблуда на ООН. Имаше една еврейка в началото, старица. Ревеше, че било по-лошо от обадата на сталинград, която тя преживяла. Хахахаха! С просто око - ниет!

    16:49 10.07.2026

  • 44 урко

    1 1 Отговор
    "рекорден брой" изветряли ПАК-ове за Патриота.

    16:50 10.07.2026

  • 45 Абе тия руснаци

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Не разбраха, че целта на Запада е да им унищожат военната индустрия, армията, оръжията... и след това само ще ги прегазят. Ще заменят Путин с някой хазарин "ходорковски" и ще вземат всичките ресурси на Русия безплатно!
    А те некви "Константиновки", села и ниви превземат??? Докато запъдът им унищожава в страната важни военни предприятия!!! Русия ще загуби тази война, понеже са тъпи.

    16:56 10.07.2026

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