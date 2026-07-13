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Европа се въоръжава: може ли да замести технологиите от САЩ?
  Тема: Украйна

Европа се въоръжава: може ли да замести технологиите от САЩ?

13 Юли, 2026 07:39 1 100 37

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Старият континент се опитва да стане по-независим с нови програми за въоръжаване

Европа се въоръжава: може ли да замести технологиите от САЩ? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Европа продължава да разчита на американското оръжие за своята отбрана. Това се видя много ясно и на срещата на върха на НАТО в Анкара, в рамките на която се проведе и форум на отбранителната промишленост - там изгодни поръчки получиха най-вече американски компании.

Що се отнася обаче до ракетите, които са толкова важни за европейската отбрана, производството или поддръжката им трябва да бъдат преместени в Европа поне частично. "Локхийд Мартин" и "Райнметал" вече подписаха меморандум за разбирателство за съвместно производство на ракети ATACMS в Германия. Целта е запасите да се увеличат, без Вашингтон да бъде въвличан в тези операции. В дългосрочен план Европа залага на по-голямата независимост.

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Въпросът с ракетите "Пейтриът" в Европа

Едва ли има друга оръжейна система, която толкова да символизира зависимостта на европейските съюзници от САЩ, колкото "Пейтриът". Американската противовъздушна система защитава стратегически важни цели в Украйна и се използва от десетилетия и в много държави членки на НАТО.

Европейският отговор на тази зависимост не се състои в една-единствена система. В горното ниво на отбраната, където заплахите се прехващат на голяма височина, системата SAMP/T NG от Франция и Италия трябва да се превърне в европейска алтернатива на "Пейтриът". Модернизираната версия трябва да може да се бори и с балистични ракети. Първите бройки от нея трябва да бъдат доставени през 2027 година.

Средното ниво на отбраната трябва да бъде покрито, наред с другото, от германската система IRIS-T на компанията Diehl, която вече се използва в Украйна и там оперира с обхват до 40 километра на дължина и до 20 километра на височина. По-голямата версия IRIS-T SLX действа на по-голямо разстояние - до 80 километра на дължина и до 30 километра на височина. Първите доставки са предвидени за 2029 година.

В краткосрочен план Европа не може да замести системите "Пейтриът", но в по-далечно бъдеще континентът иска да защити по-добре въздушното си пространство от Русия със собствени системи.

ELSA: отговорът на Европа на пропуските в далекобойните оръжия

В случай на конфликт обаче ще има нужда не само от отбрана, а и от нападателни способности. Когато европейските военни планират дълбоки прецизни удари зад вражеските линии, в момента доминират предимно американски системи като крилатите ракети от типа "Томахоук".

Както стана ясно на срещата на върха на НАТО в Анкара тази седмица, Германия залага именно на това решение в краткосрочен план. Федералното правителство е сключило с Вашингтон меморандум за намерения за закупуване на крилати ракети "Томахоук" и наземни пускови системи "Тайфун". Стъпката цели да запълни една стратегическа празнина - нападателната мощ на далечни разстояния. В същото време обаче сделката показва и основния проблем на европейската отбранителна политика: спешно необходимото снаряжение засега идва от САЩ, докато собствените европейски системи тепърва трябва да бъдат разработени.

С програмата ELSA (European Long-Range Strike Approach) шест европейски страни, сред които Франция, Германия и Великобритания, искат да разработят редица високоточни оръжия с голям обсег. Все още обаче проектът е рамка за политическо-промишлено сътрудничество, която предстои да доведе до създаването на конкретно оборудване. Освен за пусковата платформа "Euro Multi Missile Launcher", става дума и за комбинация от високотехнологични крилати ракети, както и за по-евтини дронове с голям обсег - от 500 до 2000 км.

Сегашните доставки са временно решение - докато Европа не развие собствен капацитет. Това обаче не се очаква да стане преди следващото десетилетие, т.е. така желаната независимост от САЩ в областта на отбраната няма да се постигне по-рано от началото на 2030-те години.

При това боеприпасите в тази област са само половината от задачата. Истинската зависимост от Вашингтон се крие в прехващането на целта ("Kill Chain"). Без самостоятелна, обща мрежа от сензори, сателитно разузнаване и структури за управление европейските ракети нямат възможност да намират целите си самостоятелно.

DECODER: поуката на Европа за дроновете

Във войната в Украйна дроновете се използват в безпрецедентен мащаб. Те определят облика на фронта и на атаките дълбоко в тила. Точно за това е програмата на ЕС "Drone and Counter-Drone European Resolve" (DECODER). Тя има за цел да снабди въоръжените сили на страните от ЕС с дронове и системи за противодействие на дронове, като същевременно направи европейската отбранителна индустрия по-независима от американските разработки. Към момента в инициативата участват 26 държави от ЕС, както и Норвегия и Украйна. Именно включването на Киев се счита за решаващо предвид огромния опит на страната в тази област.

Европейската комисия оценява необходимите инвестиции до 2033 година на 3,5 до пет милиарда евро. DECODER обаче не е готова програма за развитие, а рамка, която все още трябва да бъде изпълнена с политическо и индустриално съдържание.

IRIS²: сигурна сателитна комуникация

Значението на "Старлинк" на бойното поле в Украйна накара европейците да се замислят. С IRIS² ЕС иска да се сдобие със собствена сателитна услуга, независима от САЩ. Първите договори за изграждането на сателитната мрежа вече са подписани. До 290 спътника трябва не само да осигурят сигурна комуникация между правителствените институции, но и да се използват за отбрана. Проектът, чиято стойност надхвърля десет милиарда евро, трябва да бъде изграден между 2029 и 2030 година и да бъде готов за експлоатация от 2030-а.

Saab GlobalEye: с ключова шведска технология

Преди да изстреля изтребители или ракети, Европа трябва да знае какво се движи във въздуха, по морето и на земята. За тази цел НАТО използва 14 самолета АУАКС, базирани на американския Боинг 707.

Следващото поколение на летящата радарна система вече няма да е на американска платформа - на срещата на върха на НАТО в Анкара стана ясно, че Алиансът ще преговаря с шведската компания Saab за доставката на до десет самолета за ранно предупреждение от типа GlobalEye. Договорът с шведите все още не е подписан, но при бързо сключване първите самолети биха могли да бъдат доставени още през 2030 година.

FCAS: провалената германско-френска мечта

През последните години много европейски държави избраха най-модерния към момента западен изтребител: американските F-35 от пето поколение. Те са ултрамодерни, но са и символ на технологичната зависимост от Вашингтон.

FCAS, наричана във Франция SCAF, трябваше да бъде европейският отговор на F-35. С първия изтребител от шесто поколение трябваше да се създаде мрежова система, състояща се от пилотиран изтребител, съпровождащи дронове, сензори, облак за данни и ново оръжие. В проекта участваха Франция, Германия и Испания с двете основни компании "Дасо" и "Еърбъс". Но сърцевината на проекта - съвместният изтребител от следващото поколение - се провали преди няколко седмици след години на спорове.

Правителствата в Берлин и Париж не успяха да разрешат конфликта между "Дасо" и "Еърбъс" относно ръководството, разпределението на задачите и ключовите технологии. Това е сериозен удар за автономността на Европа в областта на отбраната. Там, където зависимостта от американските технологии е особено очевидна, най-големият отбранителен проект на Европа се провали поради национални и индустриални интереси.

Автор: Андреас Нол


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕВРОПЕЙЦИ И БРИТАНЦИ

    29 9 Отговор
    Много дълго ще плащат на Русия за войната на Зеленски.

    Коментиран от #25

    07:41 13.07.2026

  • 2 геюропа

    17 6 Отговор
    сама се залага на огъня

    07:41 13.07.2026

  • 3 Супер

    4 2 Отговор
    Навреме са се сетили.

    07:41 13.07.2026

  • 4 Мурка

    19 5 Отговор
    ВЪОРЪЖАВА СЕ С КРЕМ ЗДРАВЕ МЕДИЛОИДЕАЛ И ВАЗЕЛИН

    Коментиран от #16

    07:43 13.07.2026

  • 5 име

    14 4 Отговор
    Всичко е възможно, даже по Брюкселска наредба, капаците на тръбите за ракети на новата eврoгeйcка ПВО система ще бъдат перманентно захванати, по подобие на капачките на бутилките!

    07:44 13.07.2026

  • 6 Механик

    15 3 Отговор
    Дойчевеле като пишат статии по един километър, смятат ли че изобщо някой им ги чете целите? Напълно безмислено прахосано време от тяхна страна.

    Коментиран от #33

    07:45 13.07.2026

  • 7 Ганьо

    10 3 Отговор
    с две НАТО - всеки летища и бази !

    07:46 13.07.2026

  • 8 Мишел

    10 6 Отговор
    НатО е назад при оръжията с поколения и продължава да изостава. Страхът от оръжията на Русия е причина да няма голяма война в Европа.

    Коментиран от #27

    07:47 13.07.2026

  • 9 1001

    13 4 Отговор
    Фалират заводи бизнеси. Оръжията ги плаща данъкоплатеца от оръжия файдъ няма. Има дипломация преговори. Кога ще се събуди европееца и ги помете тия.

    07:49 13.07.2026

  • 10 Мдааа Дааа... ясно

    9 4 Отговор
    Създава се нов агресор ЕС яко ще се въоръжава... агресора ФАЩ се разтоварва и прехвърля дейноста на жейюропа.

    07:51 13.07.2026

  • 11 Без име

    10 5 Отговор
    Каквото и да говорим, Русия не е обявила война. При такава руснаците милост няма да имат и Газа ще ни се струва като арт инсталация.

    07:52 13.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор
    Еврог.упаците исат ТСВ.Ами вероятто ще си я получат

    07:52 13.07.2026

  • 13 факуса

    2 3 Отговор
    русия им показа,качеството на говедарсаките технологии,спокойно могат и без тях,а имат и осранския опит в дроновете,та прекрасно може и без сащ,а и няма кой да ги напада тъпите авропци,гостите дет им натресе меркел, са най голямата защита,нема кой да оди там да ги храни

    07:53 13.07.2026

  • 14 не разбрах

    5 2 Отговор
    С кого ще воюва Европа? С Русия или със САЩ? Линдзи Греъм вече се навоюва, чакаме следващите войнолюбци да последват примера му.

    Коментиран от #18

    07:53 13.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Само да дойдат тубичките от Алиекспрес и започват въоръжаването!😂😂😂

    07:53 13.07.2026

  • 17 Смотаняху

    5 1 Отговор
    Както е казал народа- "на гол г-ъ-3 чифте пищови"

    07:54 13.07.2026

  • 18 Дудов

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "не разбрах":

    Ами ако няма врагове може да почнат да се стрелят едни други.Така идиотите в света ше намалеят.На.ича се естествен подбор

    07:55 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ИСПАНЕЦ

    3 2 Отговор
    АБЕ КРИМ СТАНА РУСКИ
    АМИ НЯМА ЛОШО ТОЙ СИ Е РУСКИ ОТ БАЯ ВРЕМЕ
    ВЪПРОСА Е
    СИГА КО ШИ ПРАЙМ С ГИБРАЛТАР
    ЩОТО ДАН СТАНЕ ПАКИСТАНСКИ

    08:00 13.07.2026

  • 21 само

    6 4 Отговор
    една "заблудена ракета да падне в ЕС..където населението в големи градове 4000-5000 човека на 1 м2...и войната свършва..Примерно Лондон като мравуйник..няма спасение..тъкмо ще поразчисти от бурки и чалми..и ще бъдат благодарни на Москва..

    08:02 13.07.2026

  • 22 Напомням!

    3 8 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш голям враг!!!

    Коментиран от #26

    08:03 13.07.2026

  • 23 ренесанс в Европа

    2 0 Отговор
    Освен че Европа измества американските оръжия, САЩ губи трилиони от провалени оръжейни сделки. Показаха се като ненадежден партньор.

    08:04 13.07.2026

  • 24 Старчо Сарача

    1 3 Отговор
    Сделката с Райнметал няма да се осъществи. Да не би случайно барутът който ще произвеждаме да бъде използван в боеприпаси насочени срещу Русия. нашенските копейкаджии никога няма да се съгласят.

    08:07 13.07.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕВРОПЕЙЦИ И БРИТАНЦИ":

    мда.с ,,ножки Буша..

    08:09 13.07.2026

  • 26 Един

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Напомням!":

    Аз не, аз съм част от България. Ако ме вкарат в окопа с теб, гледай да не заспиваш

    Коментиран от #34

    08:14 13.07.2026

  • 27 Мусорчик

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Всъщност е точно обратното. Попитай Гугъл и ще разбереш.

    08:18 13.07.2026

  • 28 Дзак

    0 0 Отговор
    Кого би интересувало това?

    08:21 13.07.2026

  • 29 Симо

    5 2 Отговор
    За какви технологии става въпрос бе, Андреас? Колективния запад е отчайващо изостанал във военните технологии, а и останалите. С или без САЩ, технологично, Русия и Китай са десетилетия пред Европа. Добре че хищническия подход и нрав не са присъщи на изтока и никой няма да се опита да ни подчини, само защото може. Първото нещо което Еропа трябва да направи е, да се отдели от САЩ колкото се може ПО бързо, по-далеч и по-....безвъзвратно. Да се отдели от Британия и да ги допуска само като туристи. Тогава имаме шанс за оцеляване. Изтока само може да ни помогне в това.

    Коментиран от #30, #31

    08:26 13.07.2026

  • 30 мъда

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Симо":

    Като гледам русийката колко отчайващо е изостанала, пртедствям си колективния Запад колко е изостанал, ако е изостанал спрямо нея. Направа да паладейш, ти казвам.

    08:36 13.07.2026

  • 31 Хм Хм

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Симо":

    Да припомням ли, че Ф-16 Блок 20 от 70-те години свали СУ-35. Един Леопард разстрела 8 танка и бронирани машини. Две Брадлита съсипаха Т-90. 16 Хаймарса се равняваха по ефективност на 10 000 руски системи за залпов огън. Джавелините помляха 60 километровата танкова колона за Киев. Дроновете с изкуствен интелект са западни, Русия няма чипове, какво да кажем за ИИ. Китай още не е стигнал нивото на чиповете на САЩ и Великобритания.
    То бива фенщина, ама това не е нормално.

    Коментиран от #36

    08:40 13.07.2026

  • 32 Търновец

    1 0 Отговор
    Ще предложа пример - като резултат от Европейската интеграция се появи Airbus и нови модели пътнически и военни самолети инженерно по конкурентни на Американските и когато преди години министерството на ВВС на САЩ обяви конкурс на стойност 36 милиарда долара за обновление на парка на самолети цистерни се оказа че предложеният от Европа самолет цистерна е инженерно по напред от цистерната на Боинг и дори покойният сенатор Маккейн републиканец от Тексас лобира ВВС на САЩ да купят Европейските самолети. А войната в Украйна е натрапена на ЕС от Американски глобалисти които не искат обединена Европа с Християнска конституция. А Еюрофайтерите са по добри от Ф 35 и Германия отказа да купи 200 от тях след оказан натиск

    08:41 13.07.2026

  • 33 Ако им се плаща

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    на брой думи или букви, може още да се постараят. Не, че читателите им ще станат повече. Трябва да си балък, за да вярваш на тази евтина пропаганда. На Работническо дело едно време можеше повече да се вярва.

    08:44 13.07.2026

  • 34 Оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Един":

    Нека сме реалисти:Никой няма те вкара в Окопа да воюваш щото няма да бъдеш открит и ще бъдеш пръв между бегълците.А причината е проста- такива като тебе НЯМАТ МОТИВ да воюват щото освен ризата на гърба си нямат нищо друго за защитаване.

    Коментиран от #37

    08:47 13.07.2026

  • 35 Хм...

    1 1 Отговор
    Има тазгодишен доклад на пентагона относно последствията от пълномащабен конфликт с Китай. Изводите изобщо не са за розАви понита с нежни души. Шансовете нещо да оцелее в пiHд0ccTaH клонят към нула. Ситуацията в Китай ще е катастрофална, но ще оцелеят около четвърт от населението, ще се съхранят и някакви остатъци от централна власт.
    От същия доклад следват още интересни изводи. Във военно отношение руснаците водят с много. Китай са десетина години назад, сащ са десетина години след Китай. ЕсеС изобщо никой не ги брои за живи.
    Та така...

    08:51 13.07.2026

  • 36 Мх,мх

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хм Хм":

    Не знам в кой свят живееш. 60 км. танкова колона? Май само в виртуална реалност съществуваш? Щипни се по лицето,стани , измий очите и излез на въздух. Много помага.

    08:53 13.07.2026

  • 37 Слагам ти минус,

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Оня с коня":

    Не ,че не си прав за ризата. Само тя ми е на гърба, но и деца имам. Защо да се бият в чужда война? Защо да умират за интересите на алчни и корумпирани хора? Разбирам да ме нападнат без да съм предизвикал някой, да ще се бия. Но тук случаят е различен. 20 г. Украйна се нацифицира, а тук 20г. националисти се хулят! Да не мислиш ,че обикновеният човек в Украйна се бие с желание срещу враг? Едни се бият за пари, а другите по принудително! Не прави такива паралели, не то отива на интелекта!

    08:59 13.07.2026