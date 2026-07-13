Европа се въоръжава: може ли да замести технологиите от САЩ?

Европа продължава да разчита на американското оръжие за своята отбрана. Това се видя много ясно и на срещата на върха на НАТО в Анкара, в рамките на която се проведе и форум на отбранителната промишленост - там изгодни поръчки получиха най-вече американски компании.
Що се отнася обаче до ракетите, които са толкова важни за европейската отбрана, производството или поддръжката им трябва да бъдат преместени в Европа поне частично. "Локхийд Мартин" и "Райнметал" вече подписаха меморандум за разбирателство за съвместно производство на ракети ATACMS в Германия. Целта е запасите да се увеличат, без Вашингтон да бъде въвличан в тези операции. В дългосрочен план Европа залага на по-голямата независимост.
Въпросът с ракетите "Пейтриът" в Европа
Едва ли има друга оръжейна система, която толкова да символизира зависимостта на европейските съюзници от САЩ, колкото "Пейтриът". Американската противовъздушна система защитава стратегически важни цели в Украйна и се използва от десетилетия и в много държави членки на НАТО.
Европейският отговор на тази зависимост не се състои в една-единствена система. В горното ниво на отбраната, където заплахите се прехващат на голяма височина, системата SAMP/T NG от Франция и Италия трябва да се превърне в европейска алтернатива на "Пейтриът". Модернизираната версия трябва да може да се бори и с балистични ракети. Първите бройки от нея трябва да бъдат доставени през 2027 година.
Средното ниво на отбраната трябва да бъде покрито, наред с другото, от германската система IRIS-T на компанията Diehl, която вече се използва в Украйна и там оперира с обхват до 40 километра на дължина и до 20 километра на височина. По-голямата версия IRIS-T SLX действа на по-голямо разстояние - до 80 километра на дължина и до 30 километра на височина. Първите доставки са предвидени за 2029 година.
В краткосрочен план Европа не може да замести системите "Пейтриът", но в по-далечно бъдеще континентът иска да защити по-добре въздушното си пространство от Русия със собствени системи.
ELSA: отговорът на Европа на пропуските в далекобойните оръжия
В случай на конфликт обаче ще има нужда не само от отбрана, а и от нападателни способности. Когато европейските военни планират дълбоки прецизни удари зад вражеските линии, в момента доминират предимно американски системи като крилатите ракети от типа "Томахоук".
Както стана ясно на срещата на върха на НАТО в Анкара тази седмица, Германия залага именно на това решение в краткосрочен план. Федералното правителство е сключило с Вашингтон меморандум за намерения за закупуване на крилати ракети "Томахоук" и наземни пускови системи "Тайфун". Стъпката цели да запълни една стратегическа празнина - нападателната мощ на далечни разстояния. В същото време обаче сделката показва и основния проблем на европейската отбранителна политика: спешно необходимото снаряжение засега идва от САЩ, докато собствените европейски системи тепърва трябва да бъдат разработени.
С програмата ELSA (European Long-Range Strike Approach) шест европейски страни, сред които Франция, Германия и Великобритания, искат да разработят редица високоточни оръжия с голям обсег. Все още обаче проектът е рамка за политическо-промишлено сътрудничество, която предстои да доведе до създаването на конкретно оборудване. Освен за пусковата платформа "Euro Multi Missile Launcher", става дума и за комбинация от високотехнологични крилати ракети, както и за по-евтини дронове с голям обсег - от 500 до 2000 км.
Сегашните доставки са временно решение - докато Европа не развие собствен капацитет. Това обаче не се очаква да стане преди следващото десетилетие, т.е. така желаната независимост от САЩ в областта на отбраната няма да се постигне по-рано от началото на 2030-те години.
При това боеприпасите в тази област са само половината от задачата. Истинската зависимост от Вашингтон се крие в прехващането на целта ("Kill Chain"). Без самостоятелна, обща мрежа от сензори, сателитно разузнаване и структури за управление европейските ракети нямат възможност да намират целите си самостоятелно.
DECODER: поуката на Европа за дроновете
Във войната в Украйна дроновете се използват в безпрецедентен мащаб. Те определят облика на фронта и на атаките дълбоко в тила. Точно за това е програмата на ЕС "Drone and Counter-Drone European Resolve" (DECODER). Тя има за цел да снабди въоръжените сили на страните от ЕС с дронове и системи за противодействие на дронове, като същевременно направи европейската отбранителна индустрия по-независима от американските разработки. Към момента в инициативата участват 26 държави от ЕС, както и Норвегия и Украйна. Именно включването на Киев се счита за решаващо предвид огромния опит на страната в тази област.
Европейската комисия оценява необходимите инвестиции до 2033 година на 3,5 до пет милиарда евро. DECODER обаче не е готова програма за развитие, а рамка, която все още трябва да бъде изпълнена с политическо и индустриално съдържание.
IRIS²: сигурна сателитна комуникация
Значението на "Старлинк" на бойното поле в Украйна накара европейците да се замислят. С IRIS² ЕС иска да се сдобие със собствена сателитна услуга, независима от САЩ. Първите договори за изграждането на сателитната мрежа вече са подписани. До 290 спътника трябва не само да осигурят сигурна комуникация между правителствените институции, но и да се използват за отбрана. Проектът, чиято стойност надхвърля десет милиарда евро, трябва да бъде изграден между 2029 и 2030 година и да бъде готов за експлоатация от 2030-а.
Saab GlobalEye: с ключова шведска технология
Преди да изстреля изтребители или ракети, Европа трябва да знае какво се движи във въздуха, по морето и на земята. За тази цел НАТО използва 14 самолета АУАКС, базирани на американския Боинг 707.
Следващото поколение на летящата радарна система вече няма да е на американска платформа - на срещата на върха на НАТО в Анкара стана ясно, че Алиансът ще преговаря с шведската компания Saab за доставката на до десет самолета за ранно предупреждение от типа GlobalEye. Договорът с шведите все още не е подписан, но при бързо сключване първите самолети биха могли да бъдат доставени още през 2030 година.
FCAS: провалената германско-френска мечта
През последните години много европейски държави избраха най-модерния към момента западен изтребител: американските F-35 от пето поколение. Те са ултрамодерни, но са и символ на технологичната зависимост от Вашингтон.
FCAS, наричана във Франция SCAF, трябваше да бъде европейският отговор на F-35. С първия изтребител от шесто поколение трябваше да се създаде мрежова система, състояща се от пилотиран изтребител, съпровождащи дронове, сензори, облак за данни и ново оръжие. В проекта участваха Франция, Германия и Испания с двете основни компании "Дасо" и "Еърбъс". Но сърцевината на проекта - съвместният изтребител от следващото поколение - се провали преди няколко седмици след години на спорове.
Правителствата в Берлин и Париж не успяха да разрешат конфликта между "Дасо" и "Еърбъс" относно ръководството, разпределението на задачите и ключовите технологии. Това е сериозен удар за автономността на Европа в областта на отбраната. Там, където зависимостта от американските технологии е особено очевидна, най-големият отбранителен проект на Европа се провали поради национални и индустриални интереси.
Автор: Андреас Нол
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕВРОПЕЙЦИ И БРИТАНЦИ
Коментиран от #25
07:41 13.07.2026
2 геюропа
07:41 13.07.2026
3 Супер
07:41 13.07.2026
4 Мурка
Коментиран от #16
07:43 13.07.2026
5 име
07:44 13.07.2026
6 Механик
Коментиран от #33
07:45 13.07.2026
7 Ганьо
07:46 13.07.2026
8 Мишел
Коментиран от #27
07:47 13.07.2026
9 1001
07:49 13.07.2026
10 Мдааа Дааа... ясно
07:51 13.07.2026
11 Без име
07:52 13.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:52 13.07.2026
13 факуса
07:53 13.07.2026
14 не разбрах
Коментиран от #18
07:53 13.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ъхъ
До коментар #4 от "Мурка":Само да дойдат тубичките от Алиекспрес и започват въоръжаването!😂😂😂
07:53 13.07.2026
17 Смотаняху
07:54 13.07.2026
18 Дудов
До коментар #14 от "не разбрах":Ами ако няма врагове може да почнат да се стрелят едни други.Така идиотите в света ше намалеят.На.ича се естествен подбор
07:55 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ИСПАНЕЦ
АМИ НЯМА ЛОШО ТОЙ СИ Е РУСКИ ОТ БАЯ ВРЕМЕ
ВЪПРОСА Е
СИГА КО ШИ ПРАЙМ С ГИБРАЛТАР
ЩОТО ДАН СТАНЕ ПАКИСТАНСКИ
08:00 13.07.2026
21 само
08:02 13.07.2026
22 Напомням!
Русия винаги е била и си остава наш голям враг!!!
Коментиран от #26
08:03 13.07.2026
23 ренесанс в Европа
08:04 13.07.2026
24 Старчо Сарача
08:07 13.07.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "ЕВРОПЕЙЦИ И БРИТАНЦИ":мда.с ,,ножки Буша..
08:09 13.07.2026
26 Един
До коментар #22 от "Напомням!":Аз не, аз съм част от България. Ако ме вкарат в окопа с теб, гледай да не заспиваш
Коментиран от #34
08:14 13.07.2026
27 Мусорчик
До коментар #8 от "Мишел":Всъщност е точно обратното. Попитай Гугъл и ще разбереш.
08:18 13.07.2026
28 Дзак
08:21 13.07.2026
29 Симо
Коментиран от #30, #31
08:26 13.07.2026
30 мъда
До коментар #29 от "Симо":Като гледам русийката колко отчайващо е изостанала, пртедствям си колективния Запад колко е изостанал, ако е изостанал спрямо нея. Направа да паладейш, ти казвам.
08:36 13.07.2026
31 Хм Хм
До коментар #29 от "Симо":Да припомням ли, че Ф-16 Блок 20 от 70-те години свали СУ-35. Един Леопард разстрела 8 танка и бронирани машини. Две Брадлита съсипаха Т-90. 16 Хаймарса се равняваха по ефективност на 10 000 руски системи за залпов огън. Джавелините помляха 60 километровата танкова колона за Киев. Дроновете с изкуствен интелект са западни, Русия няма чипове, какво да кажем за ИИ. Китай още не е стигнал нивото на чиповете на САЩ и Великобритания.
То бива фенщина, ама това не е нормално.
Коментиран от #36
08:40 13.07.2026
32 Търновец
08:41 13.07.2026
33 Ако им се плаща
До коментар #6 от "Механик":на брой думи или букви, може още да се постараят. Не, че читателите им ще станат повече. Трябва да си балък, за да вярваш на тази евтина пропаганда. На Работническо дело едно време можеше повече да се вярва.
08:44 13.07.2026
34 Оня с коня
До коментар #26 от "Един":Нека сме реалисти:Никой няма те вкара в Окопа да воюваш щото няма да бъдеш открит и ще бъдеш пръв между бегълците.А причината е проста- такива като тебе НЯМАТ МОТИВ да воюват щото освен ризата на гърба си нямат нищо друго за защитаване.
Коментиран от #37
08:47 13.07.2026
35 Хм...
От същия доклад следват още интересни изводи. Във военно отношение руснаците водят с много. Китай са десетина години назад, сащ са десетина години след Китай. ЕсеС изобщо никой не ги брои за живи.
Та така...
08:51 13.07.2026
36 Мх,мх
До коментар #31 от "Хм Хм":Не знам в кой свят живееш. 60 км. танкова колона? Май само в виртуална реалност съществуваш? Щипни се по лицето,стани , измий очите и излез на въздух. Много помага.
08:53 13.07.2026
37 Слагам ти минус,
До коментар #34 от "Оня с коня":Не ,че не си прав за ризата. Само тя ми е на гърба, но и деца имам. Защо да се бият в чужда война? Защо да умират за интересите на алчни и корумпирани хора? Разбирам да ме нападнат без да съм предизвикал някой, да ще се бия. Но тук случаят е различен. 20 г. Украйна се нацифицира, а тук 20г. националисти се хулят! Да не мислиш ,че обикновеният човек в Украйна се бие с желание срещу враг? Едни се бият за пари, а другите по принудително! Не прави такива паралели, не то отива на интелекта!
08:59 13.07.2026