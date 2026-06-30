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Министърът на отбраната на Турция: НАТО не е в криза

Министърът на отбраната на Турция: НАТО не е в криза

30 Юни, 2026 18:11 583 21

  • анкара-
  • турция-
  • нато-
  • яшар гюлер

НАТО продължава да бъде безпрецедентна и фундаментална платформа за евроатлантическата сигурност и отбрана, заяви Гюлер

Министърът на отбраната на Турция: НАТО не е в криза - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер смята, че НАТО не се намира в криза, а е в процес на приспособяване. Това каза той в интервю за агенция Ройтерс преди Срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, предаде БТА.

„НАТО продължава да бъде безпрецедентна и фундаментална платформа за евроатлантическата сигурност и отбрана“, заяви Гюлер и добави: „Ние оценяваме периода, през който преминаваме, не като криза, а като процес на приспособяване към променящата се среда на сигурност“.

По думите на министъра Вашингтон няма намерение да се оттегля от НАТО, а по-скоро желанието му е европейските съюзници и Канада да поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност.

Агенцията припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изтегли страната си от алианса, а Вашингтон предприе стъпки за изтегляне на войски, самолети, кораби и оръжия от Европа поради напрежението сред съюзниците във връзка с разпределението на тежестта на отговорностите, разходите за отбрана и възраженията на САЩ, отнасящи се до липсата на ангажираност от страна на съюзниците за повторно отваряне на Ормузкия проток.

Според Гюлер сред приоритетите на срещата на върха ще бъдат въпроси, свързани с увеличените разходи за отбрана на съюзниците, предприемането на стъпки към по-силна трансатлантическа отбранителна индустрия, потвърждаването на единството в рамките на алианса и засилването на подкрепата за Украйна.

„Очаква се по време на срещата на върха да се засилят контактите и усилията за създаване на конкретна пътна карта за укрепване на европейския стълб“, отбеляза още Гюлер в интервюто и добави, че „макар Анкара да подкрепя по-справедлива схема за разпределение на тежестта, нейният приоритет е запазването на единството на алианса.“

Гюлер заяви, че Вашингтон играе централна роля за сигурността и възпиращия ефект на блока и че запазването на трансатлантическата връзка е от стратегическо значение.

Той припомни, че Турция разполага с втората по големина армия в НАТО и през последните години значително е намалила външната си зависимост в отбранителния сектор, развивайки една от водещите в света отбранителни индустрии. Министърът обърна внимание, че въпреки тези усилия, "поради политически и стратегически различия", страната му бива държана на разстояние от много европейски отбранителни инициативи.

„Смятаме, че изключването на такъв важен потенциал (като Турция) от европейските отбранителни инициативи е стратегически погрешен подход“, каза той, като допълни, че Анкара очаква Европа да възприеме по-далновиден подход и да се ангажира със сътрудничество с неговата страна.

Гюлер припомни, че миналата година съюзниците от алианса са се споразумели около идеята за вдигане на разходите за отбрана на 5 процента от БВП до 2035 г. и заяви, че Турция е ангажирана с тази цел като постепенно увеличава разходите си, за да я постигне, до 2029 г.

Министърът посочи, че приоритетните области за разходите за отбрана са дроновете, системите за противодействие на дронове, за противовъздушна и противоракетна отбрана, военноморските проекти, безпилотните системи и кибервъзможностите.

Според Гюлер интегрираната система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“, разработвана от Турция, ще бъде завършена „възможно най-скоро“. Министърът заяви също, че Анкара преценява „всички варианти“ относно отбранителните си нужди, включително и възможността за закупуване на системи „Пейтриът“ от Вашингтон или френско-италианските системи „SAMP-T“.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кризита е на

    6 10 Отговор
    могучая ,от 5год се мъчи да победи страна 5 пъти по-малка от нея!

    18:17 30.06.2026

  • 2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    6 10 Отговор
    ЗАВИНАГИ със ДОЙЧЛАНД,ЕС,Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА!

    18:18 30.06.2026

  • 3 хехе

    11 2 Отговор
    Не бе НАТО не е в криза, а според Микрончо е само в мозъчна смърт

    18:19 30.06.2026

  • 4 даа разбира се

    9 2 Отговор
    така е не в криза направо е в колабс…

    18:19 30.06.2026

  • 5 Сро чно

    4 10 Отговор
    Космическият Център в москалбад... ГОРИ И ГЪРМИ!
    Следват подробности

    18:19 30.06.2026

  • 6 Примати

    6 11 Отговор
    Украйна удари с клинично точен удар главния контролен панел на центъра за сателитна комуникация в Дубна. След удара по идентично съоръжение във Владимирска област , руската армия преминава на по - остарели методи на комуникация чрез които дори не могат да получават изображения на основните лаптопи. Това съчетано с липсата на ток вече почти изцяло и в херсонска област и част от запорожие ( Крим вече не го коментирам , както горивото и храната по целия фронт ) означава само едно…. Украйна докосва победата

    18:20 30.06.2026

  • 7 ТУРЦИЯ Е СИЛА

    7 10 Отговор
    ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

    РУСКИЯ СУ 24

    Е СВАЛЕН ОТ ТУРСКИ Ф16

    САМО 17 СЕКУНДИ

    СЛЕД КАТО Е НАВЛЯЗЪЛ В
    ТУРСКОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО...

    ТОЧНО ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА СЪС
    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ .

    18:25 30.06.2026

  • 8 хехе

    1 0 Отговор
    Чудя се ако южните ни комшии се сбият според петия член ние на кой ще помагаме

    Коментиран от #9, #10

    18:25 30.06.2026

  • 9 зкпч

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    на папуа нова гвинея,нямам нищо против тази страна,но ние в българия сме кумундрели!

    18:32 30.06.2026

  • 10 Бай Ганьо

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    18:34 30.06.2026

  • 11 За Жалост е така

    0 2 Отговор
    И скоро ще нападне Русия

    18:35 30.06.2026

  • 12 Ами

    7 0 Отговор
    Преди време Маркон бе казал, че НАТО е в кома.
    Днес НАТО е непогербан труп за който безсмислено
    се хвърлят средства от което печелят само шефа и
    борда на болницата, която всъщност е пред фалит.

    Коментиран от #21

    18:36 30.06.2026

  • 13 Шопо

    8 1 Отговор
    ЕС се управлява от корумпирани политици, въпрос на време е да се разпадне.
    НАТО в лицето на САЩ действат като терористична организация.
    Референдум за ЕС НАТО

    18:43 30.06.2026

  • 14 Шопо

    2 4 Отговор
    Но най важното е чувализирането да блатна вата да не спира.

    Коментиран от #18

    18:56 30.06.2026

  • 15 Ами

    2 1 Отговор
    Зеленски унищожи калния хаганат за няма и 4 тодини, а уж беше тръгнал Кииф да граби за два дня!

    19:00 30.06.2026

  • 16 Пиночет

    2 1 Отговор
    Ако някой се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света, НАТО ще смачка всички палячовци!

    19:00 30.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    От втарая жстана само леш и скрап, от НАТО няма да има нужда вече.

    Коментиран от #19

    19:01 30.06.2026

  • 18 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Вата в чували която расте край блатата ?
    Нещо не те разбирам, говори по ясно ако можеш !

    19:04 30.06.2026

  • 19 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Оно НАТО и без това че се разпадне.

    19:05 30.06.2026

  • 20 Изобщо не е в криза

    0 0 Отговор
    но само съвсем малко и под стрес защото големият батко от зад океана им каза че се пудрят мадама но тя вече е прекалено дърта и за нищо не става. Не визирам ужаси и Кая а просто истината

    19:06 30.06.2026

  • 21 Викаш блатарите пета година

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Воюват с труп.. 🤣🤣🤣

    19:06 30.06.2026

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