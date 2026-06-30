Министърът на отбраната на Турция: НАТО не е в криза

Министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер смята, че НАТО не се намира в криза, а е в процес на приспособяване. Това каза той в интервю за агенция Ройтерс преди Срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, предаде БТА.

„НАТО продължава да бъде безпрецедентна и фундаментална платформа за евроатлантическата сигурност и отбрана“, заяви Гюлер и добави: „Ние оценяваме периода, през който преминаваме, не като криза, а като процес на приспособяване към променящата се среда на сигурност“.

По думите на министъра Вашингтон няма намерение да се оттегля от НАТО, а по-скоро желанието му е европейските съюзници и Канада да поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност.

Агенцията припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изтегли страната си от алианса, а Вашингтон предприе стъпки за изтегляне на войски, самолети, кораби и оръжия от Европа поради напрежението сред съюзниците във връзка с разпределението на тежестта на отговорностите, разходите за отбрана и възраженията на САЩ, отнасящи се до липсата на ангажираност от страна на съюзниците за повторно отваряне на Ормузкия проток.

Според Гюлер сред приоритетите на срещата на върха ще бъдат въпроси, свързани с увеличените разходи за отбрана на съюзниците, предприемането на стъпки към по-силна трансатлантическа отбранителна индустрия, потвърждаването на единството в рамките на алианса и засилването на подкрепата за Украйна.

„Очаква се по време на срещата на върха да се засилят контактите и усилията за създаване на конкретна пътна карта за укрепване на европейския стълб“, отбеляза още Гюлер в интервюто и добави, че „макар Анкара да подкрепя по-справедлива схема за разпределение на тежестта, нейният приоритет е запазването на единството на алианса.“

Гюлер заяви, че Вашингтон играе централна роля за сигурността и възпиращия ефект на блока и че запазването на трансатлантическата връзка е от стратегическо значение.

Той припомни, че Турция разполага с втората по големина армия в НАТО и през последните години значително е намалила външната си зависимост в отбранителния сектор, развивайки една от водещите в света отбранителни индустрии. Министърът обърна внимание, че въпреки тези усилия, "поради политически и стратегически различия", страната му бива държана на разстояние от много европейски отбранителни инициативи.

„Смятаме, че изключването на такъв важен потенциал (като Турция) от европейските отбранителни инициативи е стратегически погрешен подход“, каза той, като допълни, че Анкара очаква Европа да възприеме по-далновиден подход и да се ангажира със сътрудничество с неговата страна.

Гюлер припомни, че миналата година съюзниците от алианса са се споразумели около идеята за вдигане на разходите за отбрана на 5 процента от БВП до 2035 г. и заяви, че Турция е ангажирана с тази цел като постепенно увеличава разходите си, за да я постигне, до 2029 г.

Министърът посочи, че приоритетните области за разходите за отбрана са дроновете, системите за противодействие на дронове, за противовъздушна и противоракетна отбрана, военноморските проекти, безпилотните системи и кибервъзможностите.

Според Гюлер интегрираната система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“, разработвана от Турция, ще бъде завършена „възможно най-скоро“. Министърът заяви също, че Анкара преценява „всички варианти“ относно отбранителните си нужди, включително и възможността за закупуване на системи „Пейтриът“ от Вашингтон или френско-италианските системи „SAMP-T“.