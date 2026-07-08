Тръмп заяви в Анкара, че е недоволен от НАТО. Нарече Испания "ужасен партньор" и заплаши да прекрати търговията с нея

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в Анкара, че е недоволен от НАТО, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Не съм доволен от това как реагира НАТО по въпросите за Гренландия и Иран", каза той по време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в турската столица. Преди днешните разговори от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп обяви края на временното примирие с Иран.
"НАТО се отнесе нечестно с нас - ние плащаме непропорциално. Гренландия е голям проблем за нас", отбеляза държавният глава на САЩ, който нарече Испания "ужасен партньор в НАТО".
По повод Испания Тръмп каза, че е наредил на финансовия министър на САЩ Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания.
Американският президент периодично изразява недоволството си от Испания, която не се съгласи с поставената от НАТО миналата година цел от разходи за отбрана в размер на 5 процента от брутния вътрешен продукт, отбелязва Ройтерс, добавяйки, че испанският премиер социалист Педро Санчес отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили във войната с Иран.
"Испания не се съгласи с нищо и не трябва да я носим на гърба си", каза Тръмп на Рюте в Анкара днес. "Не искам да правя никаква търговия с тях! Ясно?", добави той.
"Считайте го за вече решено. Въобще няма да говоря с тях. Те са безнадеждни. Те са лоши хора", заяви още Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Те правят толкова пари от нас. Сега ще се види, че печалбите им ще намалеят. Не искам да правя никакъв бизнес с тях", отбеляза президентът на САЩ. Американските сили имат две бази на територията на Испания - военноморската "Рота" и военновъздушната "Морон", посочва Ройтерс.
Преди това по време на разговора с Рюте Тръмп обяви, че Меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече "не е в сила", добавяйки, че не иска да "си има работа" с Техеран, предаде Ройтерс.
Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан - имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни и САЩ нанесоха вчера нова серия от удари по Иран.
"За мен то (примирието - бел. ред.) приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп преди разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.
"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.
Испанското правителство "приема спокойно" изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че САЩ ще "прекратят изцяло стокообмена" си с Испания, предаде Франс прес, като се позова на негов представител, съобщи БТА.
"Нашата страна поддържа отлични социални, културни и икономически отношения със Съединените щати и нямаме никакво намерение това да се променя", каза той и оцени тези връзки като "полезни и за двете страни", особено в областта на отбраната.
Тъй като Испания е част от Европейския съюз, който е търговски блок, "не е възможно тя да бъде третирана изолирано" от останалите държави членки, добави цитираният източник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой какъв е
Коментиран от #10
13:45 08.07.2026
2 Трол
Коментиран от #4, #6, #8
13:45 08.07.2026
3 Последния Софиянец
13:46 08.07.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Трол":Ванс каза че само България и Румъния помагат на Тръмп срещу Иран.
13:47 08.07.2026
5 Робин Хорсфол
13:49 08.07.2026
6 Брол
До коментар #2 от "Трол":Него това не го интересува, но иранците със сигурност са ни записали някъде. И Радев не е постигнал нищо, защото при една ескалация американците ще се върнат в София лично посрещнати от един зелен чорап
13:49 08.07.2026
7 Европеец
13:50 08.07.2026
8 Доналдчо
До коментар #2 от "Трол":Какво е това България ?! В Испания ли е ?
13:50 08.07.2026
9 На бай Дончо
13:50 08.07.2026
10 КемалХаррис, президент
До коментар #1 от "Кой какъв е":........коя власт ???!
13:57 08.07.2026
11 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
14:04 08.07.2026
12 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
14:05 08.07.2026
13 Д-р Ментал
14:08 08.07.2026
14 Вуте
14:08 08.07.2026
15 Д-р Ментал
14:08 08.07.2026
16 НА тоа
14:10 08.07.2026
17 Слава Україні
14:15 08.07.2026
18 Госあ
14:16 08.07.2026
19 ПО НОВИТЕ
14:21 08.07.2026
20 Кико
14:25 08.07.2026
21 Лош
14:29 08.07.2026