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Тръмп заяви в Анкара, че е недоволен от НАТО. Нарече Испания "ужасен партньор" и заплаши да прекрати търговията с нея

Тръмп заяви в Анкара, че е недоволен от НАТО. Нарече Испания "ужасен партньор" и заплаши да прекрати търговията с нея

8 Юли, 2026 13:42 807 21

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  • испания-
  • сащ-
  • анкара

Испанският премиер отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили във войната с Иран

Тръмп заяви в Анкара, че е недоволен от НАТО. Нарече Испания "ужасен партньор" и заплаши да прекрати търговията с нея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в Анкара, че е недоволен от НАТО, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Не съм доволен от това как реагира НАТО по въпросите за Гренландия и Иран", каза той по време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в турската столица. Преди днешните разговори от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп обяви края на временното примирие с Иран.

"НАТО се отнесе нечестно с нас - ние плащаме непропорциално. Гренландия е голям проблем за нас", отбеляза държавният глава на САЩ, който нарече Испания "ужасен партньор в НАТО".

По повод Испания Тръмп каза, че е наредил на финансовия министър на САЩ Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания.

Американският президент периодично изразява недоволството си от Испания, която не се съгласи с поставената от НАТО миналата година цел от разходи за отбрана в размер на 5 процента от брутния вътрешен продукт, отбелязва Ройтерс, добавяйки, че испанският премиер социалист Педро Санчес отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили във войната с Иран.

"Испания не се съгласи с нищо и не трябва да я носим на гърба си", каза Тръмп на Рюте в Анкара днес. "Не искам да правя никаква търговия с тях! Ясно?", добави той.

"Считайте го за вече решено. Въобще няма да говоря с тях. Те са безнадеждни. Те са лоши хора", заяви още Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Те правят толкова пари от нас. Сега ще се види, че печалбите им ще намалеят. Не искам да правя никакъв бизнес с тях", отбеляза президентът на САЩ. Американските сили имат две бази на територията на Испания - военноморската "Рота" и военновъздушната "Морон", посочва Ройтерс.

Преди това по време на разговора с Рюте Тръмп обяви, че Меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече "не е в сила", добавяйки, че не иска да "си има работа" с Техеран, предаде Ройтерс.

Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан - имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни и САЩ нанесоха вчера нова серия от удари по Иран.

"За мен то (примирието - бел. ред.) приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп преди разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.

Испанското правителство "приема спокойно" изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че САЩ ще "прекратят изцяло стокообмена" си с Испания, предаде Франс прес, като се позова на негов представител, съобщи БТА.

"Нашата страна поддържа отлични социални, културни и икономически отношения със Съединените щати и нямаме никакво намерение това да се променя", каза той и оцени тези връзки като "полезни и за двете страни", особено в областта на отбраната.

Тъй като Испания е част от Европейския съюз, който е търговски блок, "не е възможно тя да бъде третирана изолирано" от останалите държави членки, добави цитираният източник.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой какъв е

    19 1 Отговор
    Само предвкусвам какво ще отнесе този самозабравил се бос, след като властта в САЩ се отърве от него!

    Коментиран от #10

    13:45 08.07.2026

  • 2 Трол

    12 0 Отговор
    А защо не е казал за България, че сме надежден и сигурен партньор?

    Коментиран от #4, #6, #8

    13:45 08.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 15 Отговор
    Румен Радев подкрепи Тръмп за Гренландия.Има т0 пки

    13:46 08.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Ванс каза че само България и Румъния помагат на Тръмп срещу Иран.

    13:47 08.07.2026

  • 5 Робин Хорсфол

    10 1 Отговор
    Ще хванеш на испанците коньото....

    13:49 08.07.2026

  • 6 Брол

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Него това не го интересува, но иранците със сигурност са ни записали някъде. И Радев не е постигнал нищо, защото при една ескалация американците ще се върнат в София лично посрещнати от един зелен чорап

    13:49 08.07.2026

  • 7 Европеец

    13 1 Отговор
    Бай Данчо е смешен и жалък с тия изявления..... Скоро не се е заяждал с Ким северно корееца, Защо ли.... Може би скоро ще започна да не се заяжда и с персите....

    13:50 08.07.2026

  • 8 Доналдчо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Какво е това България ?! В Испания ли е ?

    13:50 08.07.2026

  • 9 На бай Дончо

    8 1 Отговор
    Нещо не му върви напоследък. Опитва се да управлява всичко, даже и Световното по футбол, но резултатите не са далеч от желаните. Колко пари хвърлиха във войната с Иран? Да, спечелиха от промените в цените на петрола, включително и семейството на Тръмп, но в момента са в задънена улица.

    13:50 08.07.2026

  • 10 КемалХаррис, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кой какъв е":

    ........коя власт ???!

    13:57 08.07.2026

  • 11 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    5 2 Отговор
    Че НАТО-вците са толкава враждебни един към друг. Раздора в бандата настъпва, когато няма вече какво да се граби.

    14:04 08.07.2026

  • 12 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    7 2 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    14:05 08.07.2026

  • 13 Д-р Ментал

    7 0 Отговор
    Защо ЕС му се подмазва, не се чува нищо за солидарност с Испания…

    14:08 08.07.2026

  • 14 Вуте

    1 1 Отговор
    Пено, ти на пуяна крва вярваш ли ма ?

    14:08 08.07.2026

  • 15 Д-р Ментал

    3 1 Отговор
    Тръмп е психично болен, той е за лечение

    14:08 08.07.2026

  • 16 НА тоа

    3 0 Отговор
    А ма3ното Рюте пак му наду вyвузелата🤮

    14:10 08.07.2026

  • 17 Слава Україні

    3 0 Отговор
    Кой казва YES преди да са го питали а...Мръсните долни фашисти .

    14:15 08.07.2026

  • 18 Госあ

    2 0 Отговор
    Китай приветства Испания. Самолета за Пекин през Истанбул беше пълен с испанци !

    14:16 08.07.2026

  • 19 ПО НОВИТЕ

    6 0 Отговор
    ЛИБЕРАЛНО СТАНДАРТИ НОРМАЛНИТЕ СТРАНИ ГИ НАРИЧАТ УЖАСНИ ПАРТНЬОРИ.

    14:21 08.07.2026

  • 20 Кико

    3 0 Отговор
    Аз пак ще ходя на море в Испания и без това е по евтино.

    14:25 08.07.2026

  • 21 Лош

    0 0 Отговор
    Хареса им на НАТО бизнеса с оръжия защото бизнеса с ваксини за Ковид приключи а с война е по удобно тя може да се поддържа с десетилетия,хич не им пука че хора умират а утре може да сме ние и децата ни за съжаление.

    14:29 08.07.2026

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