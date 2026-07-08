Тръмп заяви в Анкара, че е недоволен от НАТО. Нарече Испания "ужасен партньор" и заплаши да прекрати търговията с нея

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в Анкара, че е недоволен от НАТО, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Не съм доволен от това как реагира НАТО по въпросите за Гренландия и Иран", каза той по време на срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в турската столица. Преди днешните разговори от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп обяви края на временното примирие с Иран.

"НАТО се отнесе нечестно с нас - ние плащаме непропорциално. Гренландия е голям проблем за нас", отбеляза държавният глава на САЩ, който нарече Испания "ужасен партньор в НАТО".

По повод Испания Тръмп каза, че е наредил на финансовия министър на САЩ Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания.

Американският президент периодично изразява недоволството си от Испания, която не се съгласи с поставената от НАТО миналата година цел от разходи за отбрана в размер на 5 процента от брутния вътрешен продукт, отбелязва Ройтерс, добавяйки, че испанският премиер социалист Педро Санчес отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили във войната с Иран.

"Испания не се съгласи с нищо и не трябва да я носим на гърба си", каза Тръмп на Рюте в Анкара днес. "Не искам да правя никаква търговия с тях! Ясно?", добави той.

"Считайте го за вече решено. Въобще няма да говоря с тях. Те са безнадеждни. Те са лоши хора", заяви още Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Те правят толкова пари от нас. Сега ще се види, че печалбите им ще намалеят. Не искам да правя никакъв бизнес с тях", отбеляза президентът на САЩ. Американските сили имат две бази на територията на Испания - военноморската "Рота" и военновъздушната "Морон", посочва Ройтерс.

Преди това по време на разговора с Рюте Тръмп обяви, че Меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече "не е в сила", добавяйки, че не иска да "си има работа" с Техеран, предаде Ройтерс.

Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан - имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни и САЩ нанесоха вчера нова серия от удари по Иран.

"За мен то (примирието - бел. ред.) приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп преди разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.

Испанското правителство "приема спокойно" изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че САЩ ще "прекратят изцяло стокообмена" си с Испания, предаде Франс прес, като се позова на негов представител, съобщи БТА.

"Нашата страна поддържа отлични социални, културни и икономически отношения със Съединените щати и нямаме никакво намерение това да се променя", каза той и оцени тези връзки като "полезни и за двете страни", особено в областта на отбраната.

Тъй като Испания е част от Европейския съюз, който е търговски блок, "не е възможно тя да бъде третирана изолирано" от останалите държави членки, добави цитираният източник.