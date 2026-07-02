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Съюзниците от НАТО избягват публични критики към Турция за правата на човека

Съюзниците от НАТО избягват публични критики към Турция за правата на човека

2 Юли, 2026 09:10 736 22

  • анкара-
  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • нато-
  • екрем имамоглу-
  • марк рюте

Западните държави ограничиха публичните си позиции по вътрешнополитически въпроси в Турция

Съюзниците от НАТО избягват публични критики към Турция за правата на човека - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на страните членки на НАТО се очаква да не отправят публични критики към състоянието на човешките права в Турция по време на предстоящата среща на върха в Анкара на 7–8 юли на фона на засилено стратегическо сътрудничество и нарастващата роля на страната в сигурността на Алианса, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.

Според дипломатически източници това отразява промяна в западния подход след кризата от 2021 г., когато съвместно изявление на 10 посланици, призоваващо за освобождаването на бизнесмена и филантроп Осман Кавала, предизвика остра реакция от президента Реджеп Тайип Ердоган и заплаха за експулсиране на дипломатите.

След кратка ескалация кризата беше овладяна, но оттогава западните държави ограничиха публичните си позиции по вътрешнополитически въпроси в Турция. Тенденцията се засили след началото на войната в Украйна през 2022 г., която превърна Анкара в ключов посредник между Русия и Запада и засили значението ѝ за сигурността на източния фланг на НАТО.

Очаква се срещата в Анкара да премине без публични критики към действията срещу опозицията, включително срещу Народнорепубликанската партия (НРП). Сред най-често посочваните случаи е арестът и отстраняването от длъжност на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за основен политически опонент на Ердоган. Според дипломати подобни теми няма да бъдат повдигани в официалните формати.

Критиците определят тази линия като "западно мълчание", което според тях насърчава ерозия на демократичните институции и ограничава политическото пространство на опозицията. Те предупреждават, че липсата на публичен натиск отслабва способността на съюзниците да влияят върху вътрешното развитие на Турция.

Бившият американски посланик в Анкара Дейвид Сатърфийлд подчертава, че международните партньори трябва да продължат да поставят въпроса за състоянието на институциите, тъй като политическата посока на страната "не е необратима".

Официален коментар от администрацията на Ердоган по тези оценки няма, отбелязва Ройтерс. Властите в Анкара отхвърлят обвиненията за политизиране на съдебната система и настояват, че тя е независима.

В същото време съюзниците в НАТО подчертават стратегическото значение на Турция. Страната разполага с втората по големина армия в алианса и е сред водещите производители и износители на въоръжени дронове, което я прави ключов фактор за отбранителния баланс в Европа.

Очаква се генералният секретар на НАТО Марк Рюте да обяви нови отбранителни споразумения на стойност десетки милиарди долари, насочени към индустриално сътрудничество и повишаване на съвместимостта между съюзниците.

Посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде първото му в Турция в рамките на настоящия мандат. Очаква се той да се срещне с Ердоган, когото определя като политически съюзник и личен приятел.

Дипломати коментират, че западният подход към Турция все повече се характеризира с прагматизъм и транзакционна логика, при която въпросите на демокрацията отстъпват пред стратегическите интереси, свързани със сигурността, отбраната и миграционния контрол.

Анкара от своя страна подчертава, че срещата на върха трябва да демонстрира единство на алианса и да задълбочи сътрудничеството в отбранителната индустрия, посочва Ройтерс.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле - леле ! 🤔

    9 7 Отговор
    С каквито се събереш - такъв ставаш . В случая натото се събира с репресивна , мюсюлманска Турция .

    Коментиран от #4

    09:16 02.07.2026

  • 2 Прогноза

    13 4 Отговор
    Ще се сбъдне меракът на атлантическия клуб на Моню Паси , да си нахлупят фесове .

    09:18 02.07.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    15 1 Отговор
    Преди два дни премиерът на Великобритания в оставка Киър Стармър каза" Великобритания трябва да се готви за война" Някой не го попита " защо?" Европейците мълчат , като зомбирани и не виждат , как политиците им ще ги вкарат в месомелачката , заради чужди интереси.

    09:20 02.07.2026

  • 4 ГАЙ

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Леле - леле ! 🤔":

    Ако някой не знае, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е гАй и не иска да си признае половите пристрастия, може да го научи от петъчния брой на италианския всекидневник “Република”. Също така вестникът обяснява в просторен портрет на небезизвестния нидерландски политик, че той не само никога не се бил женил и не е имал деца, но дори никой не го бил виждал насаме с жена.

    Коментиран от #18

    09:21 02.07.2026

  • 5 Истината

    17 6 Отговор
    Турция е окупирала земи в три - четири от съседните си държави - Кипър , Сирия , Ирак , Либия ... Колко пакета санкции срещу нея ?! НО , православните християни са " врагове " на алианса , а мюсюлманските окупатори - съюзници .

    09:22 02.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    13 1 Отговор
    Реват за "демокрацията" в Русия, а по другите страни дори пращат самолетоносачите да налагат "демокрацията" им. Но за демокрацията в Турция си мълчат като бити фенделасти. Що така, жълтопаветните? Що не претендирате за правата на човека в Турция? Турците не са ли човеци/хора?
    Де гиди малки лигави маймунки, вие! Толкова много се виждат двойните ви стандарти, че само на платен и/или облъчен не му е ясно, че не ви пука за никаква демокрация и човешки права.

    09:25 02.07.2026

  • 8 АБВ

    11 0 Отговор
    "Съюзниците от НАТО избягват публични критики към Турция за правата на човека"

    Ама, разбира се ! Това е напълно в съответствие с евроатлантическите ценности. Виж, ако става въпрос за Русия, Китай, КНДР ....., тогава вой и квичене за правата на човека от правилните политици и продажни медии !
    "Той е К У Ч И син, но наш К У Ч И син !" В това се изразява цялата същност на евроатлантическата демокрация.

    09:25 02.07.2026

  • 9 Сталин

    10 1 Отговор
    Най много права хората имат в Турция Северна Корея Иран Сирия Венецуела Русия и Беларус,всички останали са жертва терористичния ционистки банков кабал

    09:26 02.07.2026

  • 10 ТУРЦИЯ Е ГРЪБНАКА

    11 2 Отговор
    НА НАТО И ЗАТОВА НЕ СМЕЕТЕ ДА КРИТИКУВАТЕ.

    Коментиран от #12

    09:26 02.07.2026

  • 11 млад еврас

    7 1 Отговор
    Еврастите и НАТОто избягват всичко което е против техния интерес, тъй да се каже "интереса клати феса", така и навремето в укрия мълчаха кат риби за избиването и терора на руснаци по Домбас, Луганск от нациските отряди, евраста е подло племе, сега са ошушкани от всякъде и крадат безусловно от собствените си народи с измислените за кражба данъци като ДДС, акцизи, мита, спасителни планетата зелени идиотии, спасяват ни с данъци от захар, сол, месо, гориво, цигари, алкохол и кво ли не, спасени още няма, за климата нещата се влошиха след спасението обаче обира дори се увеличава, 3 евро на пратка са измислили сега да ни спасят от евтино пазаруване.

    09:34 02.07.2026

  • 12 Всъщност

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТУРЦИЯ Е ГРЪБНАКА":

    Алианса принадлежи на англосаксонците , Израел и Турция . Другите в него са само васали , и резерв за пушечно месо , ако потрябва .

    09:35 02.07.2026

  • 13 факуса

    6 0 Отговор
    ха ха щот в техмите е цветя и рози,лицемерието основна ценност на демокрацията

    09:40 02.07.2026

  • 14 мдаа

    5 0 Отговор
    Евроатлантическо лицемерие без край.......

    09:40 02.07.2026

  • 15 ПРИ КОНФЛИКТ

    11 0 Отговор
    НАТО никога няма да се намеси в защита на интересите на България.

    09:41 02.07.2026

  • 16 Мисля

    5 1 Отговор
    Доказателство за двойният стандарт на Запада.

    09:41 02.07.2026

  • 17 Даа

    5 1 Отговор
    Марче,марче писала си в стил DW.Явно началникът ви е един и същ. Но виждам,че си постигнала целта си да активизираш туркофобите сред читателите си.Само да кажа на всички читатели тук за информация,че "преследваните"човеци,за които става въпрос са кърлежите работещи за гореспоменатите началници . Естествено,че ще роптаят някои медии за тях.

    09:42 02.07.2026

  • 18 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГАЙ":

    Асан Василев е същият образ. Има една Стела Николова, май и тя.

    09:44 02.07.2026

  • 19 Коста

    4 0 Отговор
    А за Израел даже не смеят да коментират. А някой се е обявил и протестирал в Европа срещу тероризма на Израел... И на топло.

    09:46 02.07.2026

  • 20 РЮТЕТО

    3 0 Отговор
    Дали е осъдил тероризма в Монако?

    09:49 02.07.2026

  • 21 Тошо

    3 1 Отговор
    Както винаги двоен евробрюкселски аршин.

    09:50 02.07.2026

  • 22 Ами нищо ниво

    1 0 Отговор
    То така и Византия е използвала турците срещу България докато ония са укрепнали и разучили слабите страни на Византия и са я превзели. Сега ЕС щял да си сътрудничи с Турция в областта на отбраната когато Европа с напълни с брадати инженери....това си е харакири

    10:09 02.07.2026

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