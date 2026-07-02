"Съюзниците от НАТО избягват публични критики към Турция за правата на човека"

Лидерите на страните членки на НАТО се очаква да не отправят публични критики към състоянието на човешките права в Турция по време на предстоящата среща на върха в Анкара на 7–8 юли на фона на засилено стратегическо сътрудничество и нарастващата роля на страната в сигурността на Алианса, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.
Според дипломатически източници това отразява промяна в западния подход след кризата от 2021 г., когато съвместно изявление на 10 посланици, призоваващо за освобождаването на бизнесмена и филантроп Осман Кавала, предизвика остра реакция от президента Реджеп Тайип Ердоган и заплаха за експулсиране на дипломатите.
След кратка ескалация кризата беше овладяна, но оттогава западните държави ограничиха публичните си позиции по вътрешнополитически въпроси в Турция. Тенденцията се засили след началото на войната в Украйна през 2022 г., която превърна Анкара в ключов посредник между Русия и Запада и засили значението ѝ за сигурността на източния фланг на НАТО.
Очаква се срещата в Анкара да премине без публични критики към действията срещу опозицията, включително срещу Народнорепубликанската партия (НРП). Сред най-често посочваните случаи е арестът и отстраняването от длъжност на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за основен политически опонент на Ердоган. Според дипломати подобни теми няма да бъдат повдигани в официалните формати.
Критиците определят тази линия като "западно мълчание", което според тях насърчава ерозия на демократичните институции и ограничава политическото пространство на опозицията. Те предупреждават, че липсата на публичен натиск отслабва способността на съюзниците да влияят върху вътрешното развитие на Турция.
Бившият американски посланик в Анкара Дейвид Сатърфийлд подчертава, че международните партньори трябва да продължат да поставят въпроса за състоянието на институциите, тъй като политическата посока на страната "не е необратима".
Официален коментар от администрацията на Ердоган по тези оценки няма, отбелязва Ройтерс. Властите в Анкара отхвърлят обвиненията за политизиране на съдебната система и настояват, че тя е независима.
В същото време съюзниците в НАТО подчертават стратегическото значение на Турция. Страната разполага с втората по големина армия в алианса и е сред водещите производители и износители на въоръжени дронове, което я прави ключов фактор за отбранителния баланс в Европа.
Очаква се генералният секретар на НАТО Марк Рюте да обяви нови отбранителни споразумения на стойност десетки милиарди долари, насочени към индустриално сътрудничество и повишаване на съвместимостта между съюзниците.
Посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде първото му в Турция в рамките на настоящия мандат. Очаква се той да се срещне с Ердоган, когото определя като политически съюзник и личен приятел.
Дипломати коментират, че западният подход към Турция все повече се характеризира с прагматизъм и транзакционна логика, при която въпросите на демокрацията отстъпват пред стратегическите интереси, свързани със сигурността, отбраната и миграционния контрол.
Анкара от своя страна подчертава, че срещата на върха трябва да демонстрира единство на алианса и да задълбочи сътрудничеството в отбранителната индустрия, посочва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #4
09:16 02.07.2026
2 Прогноза
09:18 02.07.2026
3 РЕАЛИСТ
09:20 02.07.2026
4 ГАЙ
До коментар #1 от "Леле - леле ! 🤔":Ако някой не знае, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е гАй и не иска да си признае половите пристрастия, може да го научи от петъчния брой на италианския всекидневник “Република”. Също така вестникът обяснява в просторен портрет на небезизвестния нидерландски политик, че той не само никога не се бил женил и не е имал деца, но дори никой не го бил виждал насаме с жена.
Коментиран от #18
09:21 02.07.2026
5 Истината
09:22 02.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Механик
Де гиди малки лигави маймунки, вие! Толкова много се виждат двойните ви стандарти, че само на платен и/или облъчен не му е ясно, че не ви пука за никаква демокрация и човешки права.
09:25 02.07.2026
8 АБВ
Ама, разбира се ! Това е напълно в съответствие с евроатлантическите ценности. Виж, ако става въпрос за Русия, Китай, КНДР ....., тогава вой и квичене за правата на човека от правилните политици и продажни медии !
"Той е К У Ч И син, но наш К У Ч И син !" В това се изразява цялата същност на евроатлантическата демокрация.
09:25 02.07.2026
9 Сталин
09:26 02.07.2026
10 ТУРЦИЯ Е ГРЪБНАКА
Коментиран от #12
09:26 02.07.2026
11 млад еврас
09:34 02.07.2026
12 Всъщност
До коментар #10 от "ТУРЦИЯ Е ГРЪБНАКА":Алианса принадлежи на англосаксонците , Израел и Турция . Другите в него са само васали , и резерв за пушечно месо , ако потрябва .
09:35 02.07.2026
13 факуса
09:40 02.07.2026
14 мдаа
09:40 02.07.2026
15 ПРИ КОНФЛИКТ
09:41 02.07.2026
16 Мисля
09:41 02.07.2026
17 Даа
09:42 02.07.2026
18 Коста
До коментар #4 от "ГАЙ":Асан Василев е същият образ. Има една Стела Николова, май и тя.
09:44 02.07.2026
19 Коста
09:46 02.07.2026
20 РЮТЕТО
09:49 02.07.2026
21 Тошо
09:50 02.07.2026
22 Ами нищо ниво
10:09 02.07.2026