"Съюзниците от НАТО избягват публични критики към Турция за правата на човека"

Лидерите на страните членки на НАТО се очаква да не отправят публични критики към състоянието на човешките права в Турция по време на предстоящата среща на върха в Анкара на 7–8 юли на фона на засилено стратегическо сътрудничество и нарастващата роля на страната в сигурността на Алианса, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.

Според дипломатически източници това отразява промяна в западния подход след кризата от 2021 г., когато съвместно изявление на 10 посланици, призоваващо за освобождаването на бизнесмена и филантроп Осман Кавала, предизвика остра реакция от президента Реджеп Тайип Ердоган и заплаха за експулсиране на дипломатите.

След кратка ескалация кризата беше овладяна, но оттогава западните държави ограничиха публичните си позиции по вътрешнополитически въпроси в Турция. Тенденцията се засили след началото на войната в Украйна през 2022 г., която превърна Анкара в ключов посредник между Русия и Запада и засили значението ѝ за сигурността на източния фланг на НАТО.

Очаква се срещата в Анкара да премине без публични критики към действията срещу опозицията, включително срещу Народнорепубликанската партия (НРП). Сред най-често посочваните случаи е арестът и отстраняването от длъжност на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за основен политически опонент на Ердоган. Според дипломати подобни теми няма да бъдат повдигани в официалните формати.

Критиците определят тази линия като "западно мълчание", което според тях насърчава ерозия на демократичните институции и ограничава политическото пространство на опозицията. Те предупреждават, че липсата на публичен натиск отслабва способността на съюзниците да влияят върху вътрешното развитие на Турция.

Бившият американски посланик в Анкара Дейвид Сатърфийлд подчертава, че международните партньори трябва да продължат да поставят въпроса за състоянието на институциите, тъй като политическата посока на страната "не е необратима".

Официален коментар от администрацията на Ердоган по тези оценки няма, отбелязва Ройтерс. Властите в Анкара отхвърлят обвиненията за политизиране на съдебната система и настояват, че тя е независима.

В същото време съюзниците в НАТО подчертават стратегическото значение на Турция. Страната разполага с втората по големина армия в алианса и е сред водещите производители и износители на въоръжени дронове, което я прави ключов фактор за отбранителния баланс в Европа.

Очаква се генералният секретар на НАТО Марк Рюте да обяви нови отбранителни споразумения на стойност десетки милиарди долари, насочени към индустриално сътрудничество и повишаване на съвместимостта между съюзниците.

Посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде първото му в Турция в рамките на настоящия мандат. Очаква се той да се срещне с Ердоган, когото определя като политически съюзник и личен приятел.

Дипломати коментират, че западният подход към Турция все повече се характеризира с прагматизъм и транзакционна логика, при която въпросите на демокрацията отстъпват пред стратегическите интереси, свързани със сигурността, отбраната и миграционния контрол.

Анкара от своя страна подчертава, че срещата на върха трябва да демонстрира единство на алианса и да задълбочи сътрудничеството в отбранителната индустрия, посочва Ройтерс.