Новини
Свят »
Турция »
Турският президент Ердоган подари пистолети на лидерите, участвали в срещата на НАТО

Турският президент Ердоган подари пистолети на лидерите, участвали в срещата на НАТО

9 Юли, 2026 10:16 1 449 26

  • анкара-
  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • пистолет-
  • нато

Турските ястия получиха отлична оценка от чуждестранните лидери, пишат медиите след срещата на върха на НАТО

Турският президент Ердоган подари пистолети на лидерите, участвали в срещата на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган подари на държавните лидери, присъстващи на срещата на върха на НАТО, пистолети и специално изработени химикалки, а медиите в страната окачествиха жеста като „елемент от традиционното турско гостоприемство“, предаде БТА.

Агенция ДПА съобщи, че новината за подарените пистолети е дошла първо за германския канцлер Фридрих Мерц, чиито подарък е бил предаден по надлежен ред на германското посолство, за да може впоследствие да бъде „законно внесен в Германия и след това вписан в списъка с официалните подаръци“.

ДПА допълва, че след срещата британският премиер Киър Стармър в самолета е разказал пред репортери за получените подаръци, заявявайки, че Ердоган е подарил на всички лидери на срещата на върха подобен подарък като върху всяко оръжие е било гравирано името на получателя.

Стармър е оставил подаръка си в Турция, за да бъде технически обезопасен, тъй като „вносът му би нарушил строгите закони за оръжията във Великобритания“, съобщава агенцията.

За подобен жест от страна на Ердоган разказва и турският вестник „Сабах“, уточнявайки че на масата пред всеки един от лидерите е бил поставен подаръчен комплект от луксозни тефтери и специално изработени химикалки, персонализирани с инкрустация на името на техния получател.

Изданието акцентира и върху други жестове на гостоприемство от страна на домакините и по-специално върху „многобройните деликатеси от турската кухня, получили отлични отзиви от гостите“.

„На финалния прием, даден в Президентския комплекс "Бештепе", гостите се насладиха на истински празник на турската кухня. Турските ястия получиха отлична оценка от лидерите“, допълва изданието.

Анкара беше домакин на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли, на която присъстваха лидерите на 32 страни членки на Алианса.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В БГ има поверие

    22 5 Отговор
    оръжие не се подарява на гостите .
    Ердоган знае какво прави.
    Символиката е ясна.

    Коментиран от #8, #22

    10:18 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    9 10 Отговор
    Мистър Боташ,да изпили мушката на пистолета,за да не му убива....

    10:19 09.07.2026

  • 6 Ашколсун

    23 0 Отговор
    На гол тумбак, чифте пищови.

    10:19 09.07.2026

  • 7 Радио Ереван

    31 4 Отговор
    Подарил им е пистолети, за да се гръмнат.

    10:20 09.07.2026

  • 8 Хахаха

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "В БГ има поверие":

    Първи Мерца е получил оръжието си. Да си го ползва по предназначение:))

    10:20 09.07.2026

  • 9 Путин Обосрался

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "Хитлер от бункера":

    Като наближи гладна и озверяла към Москва ли?

    10:20 09.07.2026

  • 10 Да могат да се гръмнат

    26 2 Отговор
    Като дойде моментът на народната любов

    10:20 09.07.2026

  • 11 Лиз ач евроатлантик

    21 2 Отговор
    Подсеща ги да се гръмнат

    10:21 09.07.2026

  • 12 Българин

    13 5 Отговор
    Дал им е пищови да гръмнат зеления , ама не са се сетили !

    Коментиран от #16, #21

    10:21 09.07.2026

  • 13 Агата е гавраджия

    18 3 Отговор
    Помните ли как остави "великата" €райх бабичка да седи в ъгъла на миндерче? Сега им намеква на НАТЮ нефелниците сами да си тeглят куpшумa.

    Коментиран от #23

    10:21 09.07.2026

  • 14 АБЕ ПИСТОЛЕТ

    17 2 Отговор
    ТЕ СЯКАШ ЗНАЯТ КАК СЕ ПОЛЗВА , ЩЕ ВЗЕМАТ ДА СЕ КОНТУЗЯТ.НАЛИ НЕ СА ХОДИЛИ В КАЗАРМАТА.ПО ЕДИН ИБPИK ЩЕШЕ ДА Е ПО БЕЗОПАСНО

    10:22 09.07.2026

  • 15 честен ционист

    7 1 Отговор
    Позивна Моше си има вече пистолет, ако случайно попадне във вражешки плен, да не издаде тайните. Вие да не си мислите, че раздават на летците тия пищачета, за да се бият като по филмите.

    10:23 09.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 7 Отговор
    ДРУГАРЯ ЧОРАП, КАТО ..................... РЕZИДЕНТ НА КГБ СЪС СИГУРНОСТ Е ..................... ПОЛУЧИЛ КАТО ПОДАРЪК, ЛИЧНО ОТ СВОЯ ШЕФ ген РЕШЕТНИКОВ ....................... ПИСТОЛЕТ "МАКАРЕНКО" (I CTEПЕН) ....................... ФАКТ !

    10:32 09.07.2026

  • 18 хмм

    7 2 Отговор
    По един пистолет с написани на него имена и по една химикалка за предсмъртно писмо. За всичко е помислил Тайпи.

    10:38 09.07.2026

  • 19 Ердоган

    7 0 Отговор
    правилно е оценил ситуацията и възможностите на днешните лидери на страните членки и за това им е подарил химикалки (за написване на "завещание" и пистолети за изпълнение на завещаното!

    10:39 09.07.2026

  • 20 R доган

    7 0 Отговор
    Трябвало да им подари по един боздуган на тея военолюбци.
    Дано се само забият дано.

    10:40 09.07.2026

  • 21 ЧОРАПА

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    СИГУРНО СЕ Е СЕТИЛ, НАЛИ ZATOBA E ................... CTAHAЛ РЕZИДЕНТ НА КГБ ...................., ФАКТ !

    10:40 09.07.2026

  • 22 Няма такова поверие а и да има

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "В БГ има поверие":

    Не ги засяга тия рептили. Не са хора.

    10:41 09.07.2026

  • 23 Тогава остави Uрсула права но сега я

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Агата е гавраджия":

    Посрещна на гала вечеря с дълга рокля и с кавалер заедно с бабичката на Rдоган u тя с дълга фуста и със забрадка. Uрсула засмяна и любезна и кифлата на Zеленски и тя беше там.

    10:49 09.07.2026

  • 24 Механик

    2 2 Отговор
    Ами нормално. Той и Хитлер се е застрелял, въпреки че е бил приел и отрова. Абе, от куршума лабаво нема.
    Само дето Хитлер е имал мъжеството да дръпне спусъка. На нашите розАвки понита не може да се разчита. За това Ердоган е трябвало да им подари водни пистолети пълни със семенна течност от анадолски ман.аф.

    Коментиран от #25

    10:50 09.07.2026

  • 25 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    си утрепан...

    11:12 09.07.2026

  • 26 Бай Благой

    0 0 Отговор
    Това хич не е добър знак...
    А камо ли гостоприемство..

    11:25 09.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания