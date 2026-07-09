Турският президент Ердоган подари пистолети на лидерите, участвали в срещата на НАТО

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган подари на държавните лидери, присъстващи на срещата на върха на НАТО, пистолети и специално изработени химикалки, а медиите в страната окачествиха жеста като „елемент от традиционното турско гостоприемство“, предаде БТА.
Агенция ДПА съобщи, че новината за подарените пистолети е дошла първо за германския канцлер Фридрих Мерц, чиито подарък е бил предаден по надлежен ред на германското посолство, за да може впоследствие да бъде „законно внесен в Германия и след това вписан в списъка с официалните подаръци“.
ДПА допълва, че след срещата британският премиер Киър Стармър в самолета е разказал пред репортери за получените подаръци, заявявайки, че Ердоган е подарил на всички лидери на срещата на върха подобен подарък като върху всяко оръжие е било гравирано името на получателя.
Стармър е оставил подаръка си в Турция, за да бъде технически обезопасен, тъй като „вносът му би нарушил строгите закони за оръжията във Великобритания“, съобщава агенцията.
За подобен жест от страна на Ердоган разказва и турският вестник „Сабах“, уточнявайки че на масата пред всеки един от лидерите е бил поставен подаръчен комплект от луксозни тефтери и специално изработени химикалки, персонализирани с инкрустация на името на техния получател.
Изданието акцентира и върху други жестове на гостоприемство от страна на домакините и по-специално върху „многобройните деликатеси от турската кухня, получили отлични отзиви от гостите“.
„На финалния прием, даден в Президентския комплекс "Бештепе", гостите се насладиха на истински празник на турската кухня. Турските ястия получиха отлична оценка от лидерите“, допълва изданието.
Анкара беше домакин на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли, на която присъстваха лидерите на 32 страни членки на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В БГ има поверие
Ердоган знае какво прави.
Символиката е ясна.
Коментиран от #8, #22
10:18 09.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
10:19 09.07.2026
6 Ашколсун
10:19 09.07.2026
7 Радио Ереван
10:20 09.07.2026
8 Хахаха
До коментар #1 от "В БГ има поверие":Първи Мерца е получил оръжието си. Да си го ползва по предназначение:))
10:20 09.07.2026
9 Путин Обосрался
До коментар #2 от "Хитлер от бункера":Като наближи гладна и озверяла към Москва ли?
10:20 09.07.2026
10 Да могат да се гръмнат
10:20 09.07.2026
11 Лиз ач евроатлантик
10:21 09.07.2026
12 Българин
Коментиран от #16, #21
10:21 09.07.2026
13 Агата е гавраджия
Коментиран от #23
10:21 09.07.2026
14 АБЕ ПИСТОЛЕТ
10:22 09.07.2026
15 честен ционист
10:23 09.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЕДГАР КЕЙСИ
10:32 09.07.2026
18 хмм
10:38 09.07.2026
19 Ердоган
10:39 09.07.2026
20 R доган
Дано се само забият дано.
10:40 09.07.2026
21 ЧОРАПА
До коментар #12 от "Българин":СИГУРНО СЕ Е СЕТИЛ, НАЛИ ZATOBA E ................... CTAHAЛ РЕZИДЕНТ НА КГБ ...................., ФАКТ !
10:40 09.07.2026
22 Няма такова поверие а и да има
До коментар #1 от "В БГ има поверие":Не ги засяга тия рептили. Не са хора.
10:41 09.07.2026
23 Тогава остави Uрсула права но сега я
До коментар #13 от "Агата е гавраджия":Посрещна на гала вечеря с дълга рокля и с кавалер заедно с бабичката на Rдоган u тя с дълга фуста и със забрадка. Uрсула засмяна и любезна и кифлата на Zеленски и тя беше там.
10:49 09.07.2026
24 Механик
Само дето Хитлер е имал мъжеството да дръпне спусъка. На нашите розАвки понита не може да се разчита. За това Ердоган е трябвало да им подари водни пистолети пълни със семенна течност от анадолски ман.аф.
Коментиран от #25
10:50 09.07.2026
25 Много
До коментар #24 от "Механик":си утрепан...
11:12 09.07.2026
26 Бай Благой
А камо ли гостоприемство..
11:25 09.07.2026