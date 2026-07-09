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Франция: Американските удари срещу Иран са следствие от нарушени ангажименти на Техеран

Франция: Американските удари срещу Иран са следствие от нарушени ангажименти на Техеран

9 Юли, 2026 11:33 777 16

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Париж призова за сдържаност и продължаване на преговорите, след като напрежението около Ормузкия проток отново ескалира

Франция: Американските удари срещу Иран са следствие от нарушени ангажименти на Техеран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Последните американски удари срещу Иран са пряка последица от действията на Техеран, който е нарушил поетите от него ангажименти. Това заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предава БТА.

По думите му Иран е нарушил както споразумението, постигнато със Съединените щати през миналия месец, така и нормите на международното право.

„Нападайки кораби, които се движеха в омански води, Иран наруши собствените си ангажименти, както и международното право“, заяви Баро в интервю за телевизия TF1, коментирайки легитимността на американските удари.

Френският външен министър подчерта, че подобни действия трябва незабавно да бъдат прекратени, за да могат дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран да продължат.

„Иран наруши споразумението, което беше постигнато със САЩ. Подобни действия трябва категорично да спрат, за да могат тези толкова важни преговори да продължат при най-добри условия“, заяви Баро, като отправи призив за спокойствие и сдържаност.

През изминалата нощ Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели в опит да ограничат контрола на Техеран върху стратегическия Ормузки проток. В отговор Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е атакувал американски военни бази в Кувейт и Бахрейн.

На 17 юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум, който позволи възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който при нормални условия преминават около 20 процента от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ.

След подписването на документа двете страни възобновиха преговорите за трайно уреждане на конфликта, започнал на 28 февруари с офанзивата на Съединените щати и Израел срещу Иран.

Напрежението обаче отново ескалира след поредицата от взаимни удари. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието вече не е в сила, като увери, че новата ескалация ще приключи „много бързо“.

Междувременно Техеран продължава да настоява за въвеждане на такси за преминаване през Ормузкия проток – идея, на която Вашингтон се противопоставя. Протокът остава една от най-важните стратегически точки за световната търговия с енергийни ресурси и основен източник на напрежение в региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    6 15 Отговор
    Аз пак ще мълча от бункера АХАХАХ

    11:34 09.07.2026

  • 2 Русия

    7 12 Отговор
    Многоходови сме вееее

    11:34 09.07.2026

  • 3 Американските удари

    25 3 Отговор
    срещу Иран са нападение над суверенна държава от световното зло и агресор САЩ. Подлогата Франция.

    Коментиран от #13

    11:34 09.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Еврейска провокация.

    11:35 09.07.2026

  • 5 име

    21 3 Отговор
    Нищо не са нарушили иранците, винаги са казвали, че кораби, свързани с ционисите, няма да минават през протока. На който не му харесва, да ходи да отваря протока.

    11:39 09.07.2026

  • 6 1001

    13 2 Отговор
    Пуделите се изказаха!

    11:44 09.07.2026

  • 7 Гого

    17 2 Отговор
    Най-големите проблеми идват от САЩ. Там откъдето са минали нищо не е останало. А и да не забравяме шефовите им са в Изрел.

    11:46 09.07.2026

  • 8 КОТ.ар.АК 😼

    6 1 Отговор
    Френските мнннттт .чии откога взеха и в ролята на адвокати на янките да се вживяват ?

    11:57 09.07.2026

  • 9 Димитър Георгиев

    7 1 Отговор
    Не знам кой е натоварил америте с ролята им на световен прокурор ,съдия и джандар или те сами са си ги взели ?

    12:00 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ончо

    5 0 Отговор
    Обърка Зеленски с Путин и говори за Ислямска република Япония. Какво се случва с Тръмп? А тия ..........

    12:04 09.07.2026

  • 12 Ако франсетата защитават алчния кравар,

    3 1 Отговор
    то те не са по- добри от него!

    12:49 09.07.2026

  • 13 Подлогата

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Американските удари":

    В случая е Иран. Подлога на Русия и Китай. Даже и ти ако можеш да се замислиш малко ще го осъзнаеш.

    Коментиран от #14

    12:57 09.07.2026

  • 14 Подлогата на злото САЩ

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Подлогата":

    сеещо зло по света, са европейските подлоги, които унищожават Европа, за да обират такива като теб!

    13:02 09.07.2026

  • 15 арети

    2 0 Отговор
    наполеончо въведе аут фит да се изказва със слънчеви очила на публични прояви и естествено е със силния на ☀ деня

    13:02 09.07.2026

  • 16 Някой

    1 0 Отговор
    хах! Французите стават смешни лакеи! Кое са нарушили иранците? Казали са, че кораби ще минават само по утвърдени от тях маршрути. И с включени транспондери. Все пак, това да не е раграден двор?
    Е, сега пак спряха преминаването на танкери.
    Тук играта е друга - на Тръмп и семейството му много им хареса да правят бързи милиарди чрез борсови спекулации. Бас ловя, че са купили милиони барели петрол на тънка цена, а сега, когато цената пак скача, ще го продадат на добра печалба. А цената скача, щото Тръмп удари иранците.

    13:30 09.07.2026

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