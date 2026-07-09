Франция: Американските удари срещу Иран са следствие от нарушени ангажименти на Техеран

Последните американски удари срещу Иран са пряка последица от действията на Техеран, който е нарушил поетите от него ангажименти. Това заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предава БТА.
По думите му Иран е нарушил както споразумението, постигнато със Съединените щати през миналия месец, така и нормите на международното право.
„Нападайки кораби, които се движеха в омански води, Иран наруши собствените си ангажименти, както и международното право“, заяви Баро в интервю за телевизия TF1, коментирайки легитимността на американските удари.
Френският външен министър подчерта, че подобни действия трябва незабавно да бъдат прекратени, за да могат дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран да продължат.
„Иран наруши споразумението, което беше постигнато със САЩ. Подобни действия трябва категорично да спрат, за да могат тези толкова важни преговори да продължат при най-добри условия“, заяви Баро, като отправи призив за спокойствие и сдържаност.
През изминалата нощ Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели в опит да ограничат контрола на Техеран върху стратегическия Ормузки проток. В отговор Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е атакувал американски военни бази в Кувейт и Бахрейн.
На 17 юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум, който позволи възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който при нормални условия преминават около 20 процента от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ.
След подписването на документа двете страни възобновиха преговорите за трайно уреждане на конфликта, започнал на 28 февруари с офанзивата на Съединените щати и Израел срещу Иран.
Напрежението обаче отново ескалира след поредицата от взаимни удари. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието вече не е в сила, като увери, че новата ескалация ще приключи „много бързо“.
Междувременно Техеран продължава да настоява за въвеждане на такси за преминаване през Ормузкия проток – идея, на която Вашингтон се противопоставя. Протокът остава една от най-важните стратегически точки за световната търговия с енергийни ресурси и основен източник на напрежение в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
11:34 09.07.2026
2 Русия
11:34 09.07.2026
3 Американските удари
Коментиран от #13
11:34 09.07.2026
4 Последния Софиянец
11:35 09.07.2026
5 име
11:39 09.07.2026
6 1001
11:44 09.07.2026
7 Гого
11:46 09.07.2026
8 КОТ.ар.АК 😼
11:57 09.07.2026
9 Димитър Георгиев
12:00 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ончо
12:04 09.07.2026
12 Ако франсетата защитават алчния кравар,
12:49 09.07.2026
13 Подлогата
До коментар #3 от "Американските удари":В случая е Иран. Подлога на Русия и Китай. Даже и ти ако можеш да се замислиш малко ще го осъзнаеш.
Коментиран от #14
12:57 09.07.2026
14 Подлогата на злото САЩ
До коментар #13 от "Подлогата":сеещо зло по света, са европейските подлоги, които унищожават Европа, за да обират такива като теб!
13:02 09.07.2026
15 арети
13:02 09.07.2026
16 Някой
Е, сега пак спряха преминаването на танкери.
Тук играта е друга - на Тръмп и семейството му много им хареса да правят бързи милиарди чрез борсови спекулации. Бас ловя, че са купили милиони барели петрол на тънка цена, а сега, когато цената пак скача, ще го продадат на добра печалба. А цената скача, щото Тръмп удари иранците.
13:30 09.07.2026