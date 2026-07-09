Франция: Американските удари срещу Иран са следствие от нарушени ангажименти на Техеран

Последните американски удари срещу Иран са пряка последица от действията на Техеран, който е нарушил поетите от него ангажименти. Това заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предава БТА.

По думите му Иран е нарушил както споразумението, постигнато със Съединените щати през миналия месец, така и нормите на международното право.

„Нападайки кораби, които се движеха в омански води, Иран наруши собствените си ангажименти, както и международното право“, заяви Баро в интервю за телевизия TF1, коментирайки легитимността на американските удари.

Френският външен министър подчерта, че подобни действия трябва незабавно да бъдат прекратени, за да могат дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран да продължат.

„Иран наруши споразумението, което беше постигнато със САЩ. Подобни действия трябва категорично да спрат, за да могат тези толкова важни преговори да продължат при най-добри условия“, заяви Баро, като отправи призив за спокойствие и сдържаност.

През изминалата нощ Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели в опит да ограничат контрола на Техеран върху стратегическия Ормузки проток. В отговор Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е атакувал американски военни бази в Кувейт и Бахрейн.

На 17 юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум, който позволи възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който при нормални условия преминават около 20 процента от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ.

След подписването на документа двете страни възобновиха преговорите за трайно уреждане на конфликта, започнал на 28 февруари с офанзивата на Съединените щати и Израел срещу Иран.

Напрежението обаче отново ескалира след поредицата от взаимни удари. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието вече не е в сила, като увери, че новата ескалация ще приключи „много бързо“.

Междувременно Техеран продължава да настоява за въвеждане на такси за преминаване през Ормузкия проток – идея, на която Вашингтон се противопоставя. Протокът остава една от най-важните стратегически точки за световната търговия с енергийни ресурси и основен източник на напрежение в региона.