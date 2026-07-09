ЕС се готви да одобри нови санкции срещу Русия заради атаките срещу Украйна

Съветът на Европейския съюз се очаква да одобри в понеделник нов пакет от санкции срещу Русия в отговор на мащабните руски атаки срещу Украйна, съобщава „Украинска правда“, предава News.bg.

Новите ограничителни мерки бяха представени от върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и се очаква да бъдат приети на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи, насрочено за 13 юли.

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Предложенията са внесени миналия петък след поредната мащабна руска атака срещу Киев в нощта на 1 срещу 2 юли. Според дипломатически източници пакетът вече е получил широка подкрепа от държавите членки на Европейския съюз.

Вчера Комитетът на постоянните представители на страните членки (Coreper) е обсъдил новите санкции и е решил да ги изпрати за окончателна подготовка до Работната група на съветниците по външни отношения (Relex), преди очакваното им официално одобрение.

Кая Калас заяви миналата седмица, че новите мерки ще бъдат насочени към по-широк кръг компании, които според ЕС подпомагат руската военна промишленост.

По информация от медийни публикации санкциите ще засегнат пет юридически лица и едно физическо лице, свързани с разработването и производството на компоненти, които подобряват възможностите на руските безпилотни летателни апарати „Шахед“ и „Геран“.

Новият пакет е част от продължаващите усилия на ЕС да ограничи достъпа на Русия до технологии и ресурси, използвани във военния сектор, на фона на продължаващата война в Украйна.