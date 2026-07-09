ЕС се готви да одобри нови санкции срещу Русия заради атаките срещу Украйна

Съветът на Европейския съюз се очаква да одобри в понеделник нов пакет от санкции срещу Русия в отговор на мащабните руски атаки срещу Украйна, съобщава „Украинска правда“, предава News.bg.
Новите ограничителни мерки бяха представени от върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и се очаква да бъдат приети на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи, насрочено за 13 юли.
Предложенията са внесени миналия петък след поредната мащабна руска атака срещу Киев в нощта на 1 срещу 2 юли. Според дипломатически източници пакетът вече е получил широка подкрепа от държавите членки на Европейския съюз.
Вчера Комитетът на постоянните представители на страните членки (Coreper) е обсъдил новите санкции и е решил да ги изпрати за окончателна подготовка до Работната група на съветниците по външни отношения (Relex), преди очакваното им официално одобрение.
Кая Калас заяви миналата седмица, че новите мерки ще бъдат насочени към по-широк кръг компании, които според ЕС подпомагат руската военна промишленост.
По информация от медийни публикации санкциите ще засегнат пет юридически лица и едно физическо лице, свързани с разработването и производството на компоненти, които подобряват възможностите на руските безпилотни летателни апарати „Шахед“ и „Геран“.
Новият пакет е част от продължаващите усилия на ЕС да ограничи достъпа на Русия до технологии и ресурси, използвани във военния сектор, на фона на продължаващата война в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ех заглавия
Аз па си посмислих, че бой с пръчка на голо по обикновения руснак. То пък било по маститите олигарси с пари.
Коментиран от #29
12:41 09.07.2026
2 Добри новини
Освен това, следните са били ударени:
-Влекач и сухотоварен кораб в Азовско море;
-Нефтен терминал „Юг Рус“ в Батайск, Ростовска област - там е избухнал пожар;
-Вражески склад за боеприпаси в района на Сорокине в Луганска област.
- 35 танкера, сухотоварни кораби и специални плавателни съдове са били ударени в рамките на 96 часа
Коментиран от #10, #11
12:42 09.07.2026
3 Мнение
ЩОТО КАКТО СА ГО ПОДКАРАЛИ ТИЯ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЗЛОТО, УТРЕ ЩЕ ВЪВЕДАТ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО И ЧИПОВЕТЕ ЗА ПАЗАРУВАНЕ НА МАСИТЕ И ЩЕ ВЗЕМАТ ДЕ ЩО ИМА СПЕСТЯВАНИЯ, ПОНЕЖЕ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО ЩЕ ИМА СРОК НА ХАРЧЕНЕ (И НЕ САМО)!!!
КРЕЩЯЩО КРАЙНО НЕОБХОДИМО Е ТИЯ УРСУЛИ, МАКРОНИ И МЕРЦОВЕ (И ДР ППДБ-ЕЙЦИ) ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ ОТ ВЛАСТ!!!
ДО НИЩО ДОБРО НЕ НИ ВОДЯТ!
Коментиран от #8, #16
12:42 09.07.2026
4 авантгард
Минало свършено сте.
12:43 09.07.2026
5 Боко Дълбоко
12:44 09.07.2026
6 Мурка
12:44 09.07.2026
7 Сатана Z
12:45 09.07.2026
8 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #3 от "Мнение":Що се мъчиш бе човече ?!
Мадараша те очаква . Вземи синове и внуци ако имаш, дъщери и внучки не са желани, имаме си достатъчно евтини шлюxи.
Коментиран от #17
12:45 09.07.2026
9 само питам
12:45 09.07.2026
10 Без име
До коментар #2 от "Добри новини":Ударили са нмп.
12:46 09.07.2026
11 Мурка
До коментар #2 от "Добри новини":ЗНАЧИ ЗДРАВЕЙ МАЗУТ ПО ПЛАЖА
12:47 09.07.2026
12 усс.ран русофил
12:47 09.07.2026
13 оня с коня
12:47 09.07.2026
14 павела митова
12:48 09.07.2026
15 Факти
12:48 09.07.2026
16 Шмекер Копейкин празнодумеца
До коментар #3 от "Мнение":радка лайкова, ти ли си ма ?
Вече сме юли месец, а още не са ми изпразнили сметките от ЕС.🤣🤣🤣
Б.си npocтите nokeмони !
12:48 09.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
12:50 09.07.2026
20 Руснак
Коментиран от #30
12:51 09.07.2026
21 пешо
12:53 09.07.2026
22 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Кризата на Пусин току-що се влоши
Коментиран от #25
12:53 09.07.2026
23 АКО ТОВА Е ВЯРНО!!!
12:54 09.07.2026
24 Иво
12:55 09.07.2026
25 МНЕНИЕ
До коментар #22 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":СЪГЛАСЕН СЪМ!
12:55 09.07.2026
26 Иво
Коментиран от #28, #36
12:55 09.07.2026
27 Предложение
12:56 09.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Какви атаки,
До коментар #1 от "ех заглавия":какви 2.5 € ?
12:57 09.07.2026
30 Оня с парчето
До коментар #20 от "Руснак":Ти го наМестя.
Коментиран от #34
12:58 09.07.2026
31 Радев,
Коментиран от #38
12:58 09.07.2026
32 Феникс
12:59 09.07.2026
33 Тихо е
До коментар #28 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Боклук
12:59 09.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 бай Иван
13:00 09.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Феникс
До коментар #31 от "Радев,":Ще наложи вето но ЕС ще му спре паричките по програмите, сега когато имат и монетарната ни система могат да спрат дори парите в банкоматите! Гърция е живият пример!
13:01 09.07.2026
39 Орк
До коментар #18 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Европа гнездо на фашизма, расизма, омраза към други нации трябва тэда исчезне от картата.
Коментиран от #42
13:02 09.07.2026
40 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #37 от "ми отивай бе":Иво,Иво ще те любя много дълго,диво и щастливо !Ще идваш после и за още .
13:03 09.07.2026
41 1302
Може ли да има европейска архитектура за сигурност без да се отчете необходимостта от сигурност на самата Русия?
Може ли да има американска архитектура за сигурност без да се отчете необходимостта от сигурност на САЩ?
Може ли Мексико да влезе във военен съюз с Китай? Или с Русия? Или с Бразилия? Как биха реагирали САЩ в такава ситуация?
Няма ли някой да прояви капчица здрав разум преди да натисне голямото червено копче??
Пълна лудост е това...
13:05 09.07.2026
42 Руснак без крак...
До коментар #39 от "Орк":Само отбележа !!!
Руснака мрази украинци, белоруси, българи, таджики, узбеки, казахи, чеченци, дагестанци, якети, тувинци, китайци, индийци и най-вече себе си !!! Нямо по-расистко, фашистко племе от руското👆
Коментиран от #46, #50
13:06 09.07.2026
43 Объркана копейка
13:07 09.07.2026
44 Частна Република България
13:08 09.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ами Нети
До коментар #42 от "Руснак без крак...":Забрави да споменеш родата си ,от тези с по 3те слънчеви бани по рождение ☝️.
13:14 09.07.2026
47 ОНЯ С ДРОНЯ
ЧЕ УКРАНСКИТЕ САНКЦИИ
С ДРОНОВЕ
НЕ СПИРАТ.
НОВИ 2 НЕФТОБАЗИ
В СТАВРОПОЛ И ТВЕР
СА УДАРЕНИ.
ОБЛОМКИ
САМО ОБЛОМКИ
ГОРИТ ТРАВА.
13:18 09.07.2026
48 РУСНАЦИТЕ СИ ВИКАХА
В 90 те ГОДИНИ.
После разбраха
Че ПУТИН направо ги върна
В 19 ВЕК..
13:21 09.07.2026
49 Рублевка
Китай иска от Русия втори газопровод "Силата на Сибир 2", който ще бъде построен от Китай за няколко месеца. Обсъжда се обединение на РФ, Беларус, Монголия, Китайската народна република и КНДР в Обединена Евразия, по модела на обединена Европа и военен съюз по модела на НАТО.
13:23 09.07.2026
50 Орк
До коментар #42 от "Руснак без крак...":И забележи че това не променя факта че фашизма е любимого детей на европа
13:28 09.07.2026