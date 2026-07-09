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ЕС се готви да одобри нови санкции срещу Русия заради атаките срещу Украйна
  Тема: Украйна

ЕС се готви да одобри нови санкции срещу Русия заради атаките срещу Украйна

9 Юли, 2026 12:40, обновена 9 Юли, 2026 12:39 699 50

  • украйна-
  • русия-
  • атаки-
  • европейски съюз-
  • санкции

Предложеният пакет е насочен към компании и лица, свързани с развитието на руската военна индустрия и производството на компоненти за дронове.

ЕС се готви да одобри нови санкции срещу Русия заради атаките срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на Европейския съюз се очаква да одобри в понеделник нов пакет от санкции срещу Русия в отговор на мащабните руски атаки срещу Украйна, съобщава „Украинска правда“, предава News.bg.

Новите ограничителни мерки бяха представени от върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и се очаква да бъдат приети на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи, насрочено за 13 юли.

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Предложенията са внесени миналия петък след поредната мащабна руска атака срещу Киев в нощта на 1 срещу 2 юли. Според дипломатически източници пакетът вече е получил широка подкрепа от държавите членки на Европейския съюз.

Вчера Комитетът на постоянните представители на страните членки (Coreper) е обсъдил новите санкции и е решил да ги изпрати за окончателна подготовка до Работната група на съветниците по външни отношения (Relex), преди очакваното им официално одобрение.

Кая Калас заяви миналата седмица, че новите мерки ще бъдат насочени към по-широк кръг компании, които според ЕС подпомагат руската военна промишленост.

По информация от медийни публикации санкциите ще засегнат пет юридически лица и едно физическо лице, свързани с разработването и производството на компоненти, които подобряват възможностите на руските безпилотни летателни апарати „Шахед“ и „Геран“.

Новият пакет е част от продължаващите усилия на ЕС да ограничи достъпа на Русия до технологии и ресурси, използвани във военния сектор, на фона на продължаващата война в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ех заглавия

    16 1 Отговор
    " санкциите ще засегнат пет юридически лица и едно физическо лице, свързани с разработването и производството на компоненти, които подобряват възможностите на руските безпилотни летателни апарати „Шахед“ и „Геран“."
    Аз па си посмислих, че бой с пръчка на голо по обикновения руснак. То пък било по маститите олигарси с пари.

    Коментиран от #29

    12:41 09.07.2026

  • 2 Добри новини

    5 23 Отговор
    🔥✅✅✅ Силите за отбрана и в частност СБС удариха 12 руски петролни танкера през нощта
    Освен това, следните са били ударени:
    -Влекач и сухотоварен кораб в Азовско море;
    -Нефтен терминал „Юг Рус“ в Батайск, Ростовска област - там е избухнал пожар;
    -Вражески склад за боеприпаси в района на Сорокине в Луганска област.
    - 35 танкера, сухотоварни кораби и специални плавателни съдове са били ударени в рамките на 96 часа

    Коментиран от #10, #11

    12:42 09.07.2026

  • 3 Мнение

    23 8 Отговор
    МОМЕНТАЛНО ИЗРИВАНЕ НА УРСУЛИТЕ И УРСУЛОПОДОБНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА В ЕС Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО, АКО ИСКАМЕ ТОЯ СЪЮЗ ДА ИЗКАРА ПОНЕ 5Г!
    ЩОТО КАКТО СА ГО ПОДКАРАЛИ ТИЯ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЗЛОТО, УТРЕ ЩЕ ВЪВЕДАТ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО И ЧИПОВЕТЕ ЗА ПАЗАРУВАНЕ НА МАСИТЕ И ЩЕ ВЗЕМАТ ДЕ ЩО ИМА СПЕСТЯВАНИЯ, ПОНЕЖЕ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО ЩЕ ИМА СРОК НА ХАРЧЕНЕ (И НЕ САМО)!!!

    КРЕЩЯЩО КРАЙНО НЕОБХОДИМО Е ТИЯ УРСУЛИ, МАКРОНИ И МЕРЦОВЕ (И ДР ППДБ-ЕЙЦИ) ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ ОТ ВЛАСТ!!!

    ДО НИЩО ДОБРО НЕ НИ ВОДЯТ!

    Коментиран от #8, #16

    12:42 09.07.2026

  • 4 авантгард

    5 5 Отговор
    Абе яяяяяя....
    Минало свършено сте.

    12:43 09.07.2026

  • 5 Боко Дълбоко

    23 5 Отговор
    Санкции срещу Русия заради атаките спрямо Украйна. А Украйна спрямо нейните удари по цивилни обекти? Или понеже Русия била агресор, а Украйна жертва - наказваме само едните? Но от друга страна Израел участва на всички спортни форуми и не само. САЩ също.. Даже техните пионки в създаните от тях световни организации отменят червени картони, наказания, колят и бесят, за да му е хубаво на Тръмп. С няколко думи -. в много гну--сен свят живеем. Свят, изпълнен с омраза, лицемерие и натрапени ценности.

    12:44 09.07.2026

  • 6 Мурка

    14 3 Отговор
    ДОБРЕ Е ДА ПОДГОТВЯТ И НЯКОЛКО ЗА САЩ-ЧЕ ГРЕНЛАНДИЯ УЙДЕ У РЯКАТА

    12:44 09.07.2026

  • 7 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Резултатите от Санкциите срещу Русия дори могат да се видят и в Кауфланд.Не е нужно да се четат новините или да се ходи в Русия за сравняване на цените.Важното е ,че работят и помагат на европейските граждани

    12:45 09.07.2026

  • 8 Tётя Мyтpaфановна

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Що се мъчиш бе човече ?!
    Мадараша те очаква . Вземи синове и внуци ако имаш, дъщери и внучки не са желани, имаме си достатъчно евтини шлюxи.

    Коментиран от #17

    12:45 09.07.2026

  • 9 само питам

    16 4 Отговор
    а санкций на сащ където бият иран? или за там вещицата урсула е глуха?

    12:45 09.07.2026

  • 10 Без име

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Добри новини":

    Ударили са нмп.

    12:46 09.07.2026

  • 11 Мурка

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Добри новини":

    ЗНАЧИ ЗДРАВЕЙ МАЗУТ ПО ПЛАЖА

    12:47 09.07.2026

  • 12 усс.ран русофил

    4 8 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    12:47 09.07.2026

  • 13 оня с коня

    23 4 Отговор
    Лошите руснаци ни отварят 6 блока от АЕЦ , добрите западняци ни затварят 4 блока ! Лошия социализъм предлага безплатно здравеопазване , а добрата демокрация платено здравеопазване и болниците търговски дружества

    12:47 09.07.2026

  • 14 павела митова

    10 3 Отговор
    кайчето и урсуспията да се хванат за ръце и в Москва да напърдят мощно и дружна шпека на Путин,може пък да им удиса на акъла

    12:48 09.07.2026

  • 15 Факти

    2 3 Отговор
    ЕССР се готви да одобри нови санкции срещу Русия заради атаките срещу Украйна

    12:48 09.07.2026

  • 16 Шмекер Копейкин празнодумеца

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    радка лайкова, ти ли си ма ?
    Вече сме юли месец, а още не са ми изпразнили сметките от ЕС.🤣🤣🤣
    Б.си npocтите nokeмони !

    12:48 09.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    12 4 Отговор
    Виете ли виете ,от злоба ,безсилие и мъка ,козяшки зюмбюли ?Бай Днчо и той си джафка перидично но не вреди ,а новият Искандер 1000М лети ли лети вече на 1000 км сотклонение мах.до един метър от целта ,за ужас на душманите !

    12:50 09.07.2026

  • 20 Руснак

    6 5 Отговор
    Местя.

    Коментиран от #30

    12:51 09.07.2026

  • 21 пешо

    7 4 Отговор
    санкции на КРАВАРИТЕ И ЕВРЕИТЕ кога

    12:53 09.07.2026

  • 22 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    8 9 Отговор
    Симонян моли руснаците да не свалят Путин като Николай II - нищо че и сега в Украйна мрат руски войници, няма гориво, а цените растат като в 1917 г. 😂😂😂
    Кризата на Пусин току-що се влоши

    Коментиран от #25

    12:53 09.07.2026

  • 23 АКО ТОВА Е ВЯРНО!!!

    7 5 Отговор
    ОЗНАЧАВА ЕДНО.... ТЪРСЯТ СИ БЕЛЯТА ЖЕНКИТЕ УРСУЛА КАЛАС И ПО ЖЕНСТВЕНИТЕ МАКРОН И МЕРЦА. ВОЙНА И ЗА ТОВА ЧЕ ИСКАТ ЕДИН НАРКО У НАТО. ТРАГЕДИЯ СТЕ.

    12:54 09.07.2026

  • 24 Иво

    4 12 Отговор
    Само нашия руски агент Радев ще гласува вето срещу санкциите. Този фатмак е по голям бо.. лук и от психопата путин. Европа трябва да е готова за война с фашистка русия иначе следващата жертва ще е Полша.

    12:55 09.07.2026

  • 25 МНЕНИЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Пусин е най-npoZтото жуже на света":

    СЪГЛАСЕН СЪМ!

    12:55 09.07.2026

  • 26 Иво

    3 11 Отговор
    Само нашия руски агент Радев ще гласува вето срещу санкциите. Този фатмак е по голям бо.. лук и от психопата путин. Европа трябва да е готова за война с фашистка русия иначе следващата жертва ще е Полша.

    Коментиран от #28, #36

    12:55 09.07.2026

  • 27 Предложение

    9 2 Отговор
    Санкции срещу Украйна за атаките с дронове по мирни цели в Русия!

    12:56 09.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Какви атаки,

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ех заглавия":

    какви 2.5 € ?

    12:57 09.07.2026

  • 30 Оня с парчето

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Руснак":

    Ти го наМестя.

    Коментиран от #34

    12:58 09.07.2026

  • 31 Радев,

    4 2 Отговор
    наложи вето !👹

    Коментиран от #38

    12:58 09.07.2026

  • 32 Феникс

    2 2 Отговор
    Радю натовеца няма ли да наложи вето милия? Това е риторичен въпрос! :)

    12:59 09.07.2026

  • 33 Тихо е

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Боклук

    12:59 09.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 бай Иван

    5 2 Отговор
    Едно ме е научил живота.че кой си го търси ще си го намери и ще плаче доста ! После ще викат "Ама шо нас?"

    13:00 09.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Феникс

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Радев,":

    Ще наложи вето но ЕС ще му спре паричките по програмите, сега когато имат и монетарната ни система могат да спрат дори парите в банкоматите! Гърция е живият пример!

    13:01 09.07.2026

  • 39 Орк

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Европа гнездо на фашизма, расизма, омраза към други нации трябва тэда исчезне от картата.

    Коментиран от #42

    13:02 09.07.2026

  • 40 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ми отивай бе":

    Иво,Иво ще те любя много дълго,диво и щастливо !Ще идваш после и за още .

    13:03 09.07.2026

  • 41 1302

    5 1 Отговор
    Просто не знам как я виждат тая работа европейците.
    Може ли да има европейска архитектура за сигурност без да се отчете необходимостта от сигурност на самата Русия?
    Може ли да има американска архитектура за сигурност без да се отчете необходимостта от сигурност на САЩ?
    Може ли Мексико да влезе във военен съюз с Китай? Или с Русия? Или с Бразилия? Как биха реагирали САЩ в такава ситуация?
    Няма ли някой да прояви капчица здрав разум преди да натисне голямото червено копче??
    Пълна лудост е това...

    13:05 09.07.2026

  • 42 Руснак без крак...

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Орк":

    Само отбележа !!!
    Руснака мрази украинци, белоруси, българи, таджики, узбеки, казахи, чеченци, дагестанци, якети, тувинци, китайци, индийци и най-вече себе си !!! Нямо по-расистко, фашистко племе от руското👆

    Коментиран от #46, #50

    13:06 09.07.2026

  • 43 Объркана копейка

    2 2 Отговор
    Ама нали санкциите помагат на майка русия ...

    13:07 09.07.2026

  • 44 Частна Република България

    6 0 Отговор
    Кой пакет ще е този 101 ? Ще има ли такса 3 евро? Смешни . Станахме за смях на цял свят. И ако някой си мисли ,че ,,,цивилизования,,, свят е Европа означава само ,че не е излизал извън континента. Желая на всеки един заклет атлантик да посети комунистически Китай или Виетнам. И веднага след това Англия и Франция. Европа вече е само туристическа дестинация с западащ туризъм.

    13:08 09.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ами Нети

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Руснак без крак...":

    Забрави да споменеш родата си ,от тези с по 3те слънчеви бани по рождение ☝️.

    13:14 09.07.2026

  • 47 ОНЯ С ДРОНЯ

    1 3 Отговор
    ПО ВАЖНОТО Е
    ЧЕ УКРАНСКИТЕ САНКЦИИ
    С ДРОНОВЕ
    НЕ СПИРАТ.

    НОВИ 2 НЕФТОБАЗИ

    В СТАВРОПОЛ И ТВЕР

    СА УДАРЕНИ.

    ОБЛОМКИ
    САМО ОБЛОМКИ

    ГОРИТ ТРАВА.

    13:18 09.07.2026

  • 48 РУСНАЦИТЕ СИ ВИКАХА

    0 1 Отговор
    ПУТИН НИ ВЪРНА

    В 90 те ГОДИНИ.

    После разбраха

    Че ПУТИН направо ги върна

    В 19 ВЕК..

    13:21 09.07.2026

  • 49 Рублевка

    1 0 Отговор
    Европа удари гредата! Вместо да се вкопчи със зъби и нокти в руския природен газ и нефт, тя ги хариза на Китай.
    Китай иска от Русия втори газопровод "Силата на Сибир 2", който ще бъде построен от Китай за няколко месеца. Обсъжда се обединение на РФ, Беларус, Монголия, Китайската народна република и КНДР в Обединена Евразия, по модела на обединена Европа и военен съюз по модела на НАТО.

    13:23 09.07.2026

  • 50 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Руснак без крак...":

    И забележи че това не променя факта че фашизма е любимого детей на европа

    13:28 09.07.2026

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