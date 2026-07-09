Ебола в ДР Конго взе 600 жертви, СЗО предупреждава за разрастване на епидемията

Епидемията от ебола в Демократична република Конго (ДРК) е довела до 600 смъртни случая, според последния доклад на Световната здравна организация (СЗО), изготвен въз основа на данни от конгоанските здравни власти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Заболяването, което се предава чрез контакт с телесни течности и причинява тежка хеморагична треска, е отнело живота на над 15 000 души в Африка през последните 50 години. В ДР Конго най-смъртоносната епидемия досега беше тази в периода 2018–2020 г., когато при около 3500 регистрирани случая загинаха близо 2300 души.

Според данните на СЗО от началото на настоящата епидемия в ДР Конго са отчетени общо 600 починали и 1759 потвърдени случая. Информацията е включена в доклад на организацията от 7 юли. В съседна Уганда са регистрирани 20 потвърдени заразени, от които два са починали.

"Епидемията продължава да се разраства и нейният реален мащаб все още не е напълно установен", заяви представителката на СЗО в ДР Конго Ан Ансия по време на видеоконферентна връзка с Женева.

По думите ѝ, въпреки постигнатия напредък, здравните власти продължават да се сблъскват със сериозни трудности. Лечебните центрове в момента работят на около 90% от капацитета си, което създава значителен натиск върху възможностите за реакция срещу разпространението на вируса.

Основното огнище на епидемията се намира в провинция Итури в североизточната част на страната, която граничи с Южен Судан и Уганда. Вирусът е открит и в съседните провинции Северно Киву и Южно Киву, където част от териториите и провинциалните столици са под контрола на антиправителствената въоръжена групировка М23.

Ансия посочи, че движението на населението, продължаващата несигурност и слабостите на здравната система сериозно затрудняват опитите за овладяване на епидемията. Тя предупреди, че хуманитарните нужди остават значителни, особено по отношение на защитата на цивилните, достъпа до храна и основните здравни услуги.

Настоящата епидемия е 17-ата регистрирана в ДР Конго и беше официално обявена на 15 май. Причинителят е вариантът Бундибугьо на вируса ебола, за който към момента няма нито одобрена ваксина, нито специфично лечение.

СЗО съобщи още, че на 2 юли са започнали клинични изпитания на два потенциални метода за лечение срещу тази рядка разновидност на вируса. Организацията е дала и разрешение за спешна употреба на първия молекулярен диагностичен тест за откриване на заболяването.