Исторически вот! Палестина определи дата за първите си парламентарни избори от 20 години

Палестинският президент Махмуд Абас определи 28 ноември 2026 г. за дата на провеждане на парламентарни избори, съобщава четвъртък официалната информационна агенция WAFA.

В указа си той призовава палестинците в Йерусалим, на Западния бряг и в Ивицата Газа да участват в свободни и преки избори, за да изберат членове на Палестинския законодателен съвет.

Издаден на основание Закон-указ №1 от 2007 г. за общите избори и последващите му изменения, указът поставя началото на първия законодателен вот след януари 2006 г.

Датата за президентските избори, планирани за първото тримесечие на 2027 г., ще бъде обявена в съответствие със закона.

Абас, който е на власт вече 21 години след встъпването си в длъжност през януари 2005 г., беше избран за четиригодишен мандат, но остана на поста, тъй като последващите президентски и законодателни избори многократно бяха отлагани.