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Исторически вот! Палестина определи дата за първите си парламентарни избори от 20 години

Исторически вот! Палестина определи дата за първите си парламентарни избори от 20 години

9 Юли, 2026 21:19 672 1

  • израел-
  • палестина-
  • западен бряг-
  • газа-
  • фатах-
  • махмуд абас

Абас, който е на власт вече 21 години след встъпването си в длъжност през януари 2005 г., беше избран за четиригодишен мандат, но остана на поста, тъй като последващите президентски и законодателни избори многократно бяха отлагани

Исторически вот! Палестина определи дата за първите си парламентарни избори от 20 години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Палестинският президент Махмуд Абас определи 28 ноември 2026 г. за дата на провеждане на парламентарни избори, съобщава четвъртък официалната информационна агенция WAFA.

В указа си той призовава палестинците в Йерусалим, на Западния бряг и в Ивицата Газа да участват в свободни и преки избори, за да изберат членове на Палестинския законодателен съвет.

Издаден на основание Закон-указ №1 от 2007 г. за общите избори и последващите му изменения, указът поставя началото на първия законодателен вот след януари 2006 г.

Датата за президентските избори, планирани за първото тримесечие на 2027 г., ще бъде обявена в съответствие със закона.

Абас, който е на власт вече 21 години след встъпването си в длъжност през януари 2005 г., беше избран за четиригодишен мандат, но остана на поста, тъй като последващите президентски и законодателни избори многократно бяха отлагани.


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  • 1 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    Исторически вот е га ме манат 👆😁

    21:43 09.07.2026