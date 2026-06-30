Таен анекс между Ливан и Израел предвижда разоръжаването на "Хизбула"

Таен анекс по въпросите на сигурността, подписан от Ливан и Израел, призовава ливанската армия да осигури разоръжаването на подкрепяната от Иран военизирана групировка "Хизбула" и на всички други недържавни въоръжени групи, съобщи саудитското информационно издание "Ашарк Нюз".

Анексът е бил подписан заедно с тристранно рамково споразумение след четиридневни преговори и предвижда създаването на първоначална пилотна зона в сектора Южен Литани.

Анексът очертава четириетапен модел, включващ разчистване, проверка, контрол от страна на ливанската армия и възстановяване, ръководено от държавата.

Ерусалим и Бейрут ще създадат Военна координационна група за Ливан, която да управлява премахването на конфликтите, проверката и изпълнението чрез непреки канали за връзка между двете армии.

Според "Ашарк" Израел ще се ангажира с поетапно, обусловено от определени условия изтегляне от ливанска територия, при условие че бъде успешно завършен договорен и подлежащ на проверка процес на разоръжаване и разформироване.