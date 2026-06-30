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Таен анекс между Ливан и Израел предвижда разоръжаването на "Хизбула"

Таен анекс между Ливан и Израел предвижда разоръжаването на "Хизбула"

30 Юни, 2026 09:46 713 9

  • хизбула-
  • иран-
  • ливан-
  • израел-
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  • газа

Анексът очертава четириетапен модел, включващ разчистване, проверка, контрол от страна на ливанската армия и възстановяване, ръководено от държавата

Таен анекс между Ливан и Израел предвижда разоръжаването на "Хизбула" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Таен анекс по въпросите на сигурността, подписан от Ливан и Израел, призовава ливанската армия да осигури разоръжаването на подкрепяната от Иран военизирана групировка "Хизбула" и на всички други недържавни въоръжени групи, съобщи саудитското информационно издание "Ашарк Нюз".

Анексът е бил подписан заедно с тристранно рамково споразумение след четиридневни преговори и предвижда създаването на първоначална пилотна зона в сектора Южен Литани.

Анексът очертава четириетапен модел, включващ разчистване, проверка, контрол от страна на ливанската армия и възстановяване, ръководено от държавата.

Ерусалим и Бейрут ще създадат Военна координационна група за Ливан, която да управлява премахването на конфликтите, проверката и изпълнението чрез непреки канали за връзка между двете армии.

Според "Ашарк" Израел ще се ангажира с поетапно, обусловено от определени условия изтегляне от ливанска територия, при условие че бъде успешно завършен договорен и подлежащ на проверка процес на разоръжаване и разформироване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    6 1 Отговор
    Израел разбраха, че ще анексират Ливан.

    Коментиран от #4

    09:48 30.06.2026

  • 2 честен ционист

    3 4 Отговор
    И в България трябва да се сключи подобен анекс и да се разоръжи Шайката.

    09:49 30.06.2026

  • 3 Пич

    4 4 Отговор
    Анекс с Израел прилича на средновековният анекс с палача - да му дадеш пари за по точен удар!!!

    09:52 30.06.2026

  • 4 За какво му е да го анексира?

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Да му плаща разходите и да храни арабите? Тази сметка не излиза, а на евреите сметките винаги излизат. На Израел му е нужен сигурен съсед, с когото да живее в мир. Това се случи с Египет, с Йордания, на практика със Сирия и остана Ливан.

    10:01 30.06.2026

  • 5 Tази картинка виждате ли я?

    4 2 Отговор
    Черното е границата Израел-Ливан. Жълтото е линията, до която трябва да се изтегли Хизбула и да се разоръжи. Тази зона е заета от Израел. Двете червени островчета са били заети от Израел, но са се изтеглили, за да влезе ливанската армия. След като изчистят островчетата от Хизбула ще се преместят на нови островчета. И така докато се изчисти цялата страна. Тогава Израел ще се изтегли зад черната линия. Това е споразумението. Не знам какво му е тайното щом в Израел се обсъжда открито по медиите.

    10:09 30.06.2026

  • 6 Сатана Z

    3 2 Отговор
    На практика Ливан няма армия ,а Хизбула изпълнява нейните функции и няма как сама да се разоръжи заради кефа на еврейските палачи.

    Коментиран от #7, #8

    10:28 30.06.2026

  • 7 Tази картинка виждате ли я?

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Ливан има армия и полиция. Има и въоръжена мисия на ООН ЮНИФИЛ от 1978 година. Доскоро нямаше политическа воля да се разоръжи Хизбула. След като Ал Шаара ги изгони от Сирия Ливан също взе такова решение и с помощта на Израел ще го постигне.

    10:36 30.06.2026

  • 8 Ами всъщност

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Има ливанска армия, но тя е прекалено слаба и зле подготвена (също като нашата, което пък изобщо не е случайно). Самото управление на Ливан е ненадеждно и много се повлиява от външни фактори, изобщо тази държава е предвидено да бъде като еврейска колония и реално Хизбула противодейства това да се случи. Патакламата там няма да спре, а в крайна сметка евреите ще изядат голямото дърво щото почти целият свят ги мрази, а основният им покровител вече е прекалено слаб и скоро изобщо няма да има възможност да им помогне.

    10:53 30.06.2026

  • 9 както многократно подчертах,

    0 0 Отговор
    историческият договор между Израел и Ливан не само признава северната граница на Израел за пръв път, но е и план как Ливан да се отърве от палестинските терористи от Хисбула с помощта на Израел.

    Напук на Тръмп!

    11:23 30.06.2026