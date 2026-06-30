Таен анекс между Ливан и Израел предвижда разоръжаването на "Хизбула"

Таен анекс по въпросите на сигурността, подписан от Ливан и Израел, призовава ливанската армия да осигури разоръжаването на подкрепяната от Иран военизирана групировка "Хизбула" и на всички други недържавни въоръжени групи, съобщи саудитското информационно издание "Ашарк Нюз".
Анексът е бил подписан заедно с тристранно рамково споразумение след четиридневни преговори и предвижда създаването на първоначална пилотна зона в сектора Южен Литани.
Анексът очертава четириетапен модел, включващ разчистване, проверка, контрол от страна на ливанската армия и възстановяване, ръководено от държавата.
Ерусалим и Бейрут ще създадат Военна координационна група за Ливан, която да управлява премахването на конфликтите, проверката и изпълнението чрез непреки канали за връзка между двете армии.
Според "Ашарк" Израел ще се ангажира с поетапно, обусловено от определени условия изтегляне от ливанска територия, при условие че бъде успешно завършен договорен и подлежащ на проверка процес на разоръжаване и разформироване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #4
09:48 30.06.2026
2 честен ционист
09:49 30.06.2026
3 Пич
09:52 30.06.2026
4 За какво му е да го анексира?
До коментар #1 от "Анонимен":Да му плаща разходите и да храни арабите? Тази сметка не излиза, а на евреите сметките винаги излизат. На Израел му е нужен сигурен съсед, с когото да живее в мир. Това се случи с Египет, с Йордания, на практика със Сирия и остана Ливан.
10:01 30.06.2026
5 Tази картинка виждате ли я?
10:09 30.06.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #7, #8
10:28 30.06.2026
7 Tази картинка виждате ли я?
До коментар #6 от "Сатана Z":Ливан има армия и полиция. Има и въоръжена мисия на ООН ЮНИФИЛ от 1978 година. Доскоро нямаше политическа воля да се разоръжи Хизбула. След като Ал Шаара ги изгони от Сирия Ливан също взе такова решение и с помощта на Израел ще го постигне.
10:36 30.06.2026
8 Ами всъщност
До коментар #6 от "Сатана Z":Има ливанска армия, но тя е прекалено слаба и зле подготвена (също като нашата, което пък изобщо не е случайно). Самото управление на Ливан е ненадеждно и много се повлиява от външни фактори, изобщо тази държава е предвидено да бъде като еврейска колония и реално Хизбула противодейства това да се случи. Патакламата там няма да спре, а в крайна сметка евреите ще изядат голямото дърво щото почти целият свят ги мрази, а основният им покровител вече е прекалено слаб и скоро изобщо няма да има възможност да им помогне.
10:53 30.06.2026
9 както многократно подчертах,
Напук на Тръмп!
11:23 30.06.2026