Израел: Сегашната ситуация е добра за нас и ние нямаме интерес да се замесваме в нея

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич заяви днес, че Израел "няма интерес" от включване в настоящите военни действия между САЩ и Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Сегашната ситуация е добра за нас и ние нямаме интерес да се замесваме в нея", заяви Смотрич, цитиран от няколко израелски медии.
Той посочи, че основната цел на Израел е Иран да бъде отслабен и че най-добрият начин да се постигне това е чрез икономически мерки.
Конфликтът между САЩ и Иран се разпали отново през последните дни, като американската армия нанесе последователни въздушни удари в Ислямската република, а Техеран отговори с нападения срещу държави в региона, в които има американски военни бази.
САЩ и Израел започнаха заедно войната срещу Иран в края на февруари тази година, като тогава убиха иранския върховен лидер - аятолах Али Хаменей. Впоследствие Техеран блокира Ормузкия проток, предизвиквайки световна инфлация.
Прекратяване на огъня бе договорено за първи път в началото на април, а миналия месец Вашингтон и Техеран подписаха Меморандум за разбирателство. С оглед подновяването на бойните действия обаче в обозримо бъдеще не се вижда дълготрайно решение на конфликта, посочва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Демек официално заявяваре
16:54 21.07.2026
3 Малиии.....
16:54 21.07.2026
4 ТИЯ БУКВАЛНО
16:56 21.07.2026
5 Ако се наложи,
Тях друго не ги интересува!
Израел изобщо не зависи от Ормуз
Нито пък от ирански петрол и газ.
16:56 21.07.2026
6 хехе
16:57 21.07.2026
7 Биби явно не знае...
16:59 21.07.2026
8 хъхъ
17:01 21.07.2026
9 Пара докси
Но Радев има интерес да предостави въздушната база Безмер за военните действия на САЩ в Иран.
17:01 21.07.2026
10 ЩРАУСИТЕ РУСЯ И ИРАН
17:10 21.07.2026
11 Kaлпазанин
17:13 21.07.2026
12 наистина
17:18 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Перо
17:45 21.07.2026
15 бай Иван
17:46 21.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Волен Сидеров - книга бумеранга на злото
Още първото издание на книгата е под прокурорска проверка заради сигнали от доброжелатели заради изнесената информация .
Търсете и четете
17:53 21.07.2026
18 Цвете
18:02 21.07.2026
19 Иран бил виновен за световната инфлация!
До коментар #1 от "Мечтател":А не наглеците които печатат трилиони за да си нулират дълговете за сметка на целия свят.
18:06 21.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Емил Стефанов
18:43 21.07.2026