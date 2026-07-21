Израел: Сегашната ситуация е добра за нас и ние нямаме интерес да се замесваме в нея

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич заяви днес, че Израел "няма интерес" от включване в настоящите военни действия между САЩ и Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Сегашната ситуация е добра за нас и ние нямаме интерес да се замесваме в нея", заяви Смотрич, цитиран от няколко израелски медии.

Той посочи, че основната цел на Израел е Иран да бъде отслабен и че най-добрият начин да се постигне това е чрез икономически мерки.

Конфликтът между САЩ и Иран се разпали отново през последните дни, като американската армия нанесе последователни въздушни удари в Ислямската република, а Техеран отговори с нападения срещу държави в региона, в които има американски военни бази.

САЩ и Израел започнаха заедно войната срещу Иран в края на февруари тази година, като тогава убиха иранския върховен лидер - аятолах Али Хаменей. Впоследствие Техеран блокира Ормузкия проток, предизвиквайки световна инфлация.

Прекратяване на огъня бе договорено за първи път в началото на април, а миналия месец Вашингтон и Техеран подписаха Меморандум за разбирателство. С оглед подновяването на бойните действия обаче в обозримо бъдеще не се вижда дълготрайно решение на конфликта, посочва ДПА.