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Израел: Сегашната ситуация е добра за нас и ние нямаме интерес да се замесваме в нея

Израел: Сегашната ситуация е добра за нас и ние нямаме интерес да се замесваме в нея

21 Юли, 2026 16:50 1 531 21

  • израел-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • бецалел смотрич-
  • бенямин нетаняху-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Конфликтът между САЩ и Иран се разпали отново през последните дни, като американската армия нанесе последователни въздушни удари в Ислямската република, а Техеран отговори с нападения срещу държави в региона

Израел: Сегашната ситуация е добра за нас и ние нямаме интерес да се замесваме в нея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич заяви днес, че Израел "няма интерес" от включване в настоящите военни действия между САЩ и Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Сегашната ситуация е добра за нас и ние нямаме интерес да се замесваме в нея", заяви Смотрич, цитиран от няколко израелски медии.

Той посочи, че основната цел на Израел е Иран да бъде отслабен и че най-добрият начин да се постигне това е чрез икономически мерки.

Конфликтът между САЩ и Иран се разпали отново през последните дни, като американската армия нанесе последователни въздушни удари в Ислямската република, а Техеран отговори с нападения срещу държави в региона, в които има американски военни бази.

САЩ и Израел започнаха заедно войната срещу Иран в края на февруари тази година, като тогава убиха иранския върховен лидер - аятолах Али Хаменей. Впоследствие Техеран блокира Ормузкия проток, предизвиквайки световна инфлация.

Прекратяване на огъня бе договорено за първи път в началото на април, а миналия месец Вашингтон и Техеран подписаха Меморандум за разбирателство. С оглед подновяването на бойните действия обаче в обозримо бъдеще не се вижда дълготрайно решение на конфликта, посочва ДПА.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Демек официално заявяваре

    21 3 Отговор
    Че Тръмп е балък ,че се вързал на поатановката ви. Радоста ще бъде кратка

    16:54 21.07.2026

  • 3 Малиии.....

    7 3 Отговор
    Страх!

    16:54 21.07.2026

  • 4 ТИЯ БУКВАЛНО

    17 2 Отговор
    СЕ ПОДИГРАХА С ТРЪМП. ОЧЕВИДНО ГО СТИСКАТ ЗДРАВИ ЗА ТОПКИТЕ С НЕКОЯ ТОП ПИКАНТЕРИЯ.

    16:56 21.07.2026

  • 5 Ако се наложи,

    9 12 Отговор
    Израел пак ще избомбят иранските ядрени мощности!
    Тях друго не ги интересува!
    Израел изобщо не зависи от Ормуз
    Нито пък от ирански петрол и газ.

    16:56 21.07.2026

  • 6 хехе

    12 2 Отговор
    Има си хас шефа да е недоволен, че миротвореца изпълнява безприкословно спуснатите му заповеди.

    16:57 21.07.2026

  • 7 Биби явно не знае...

    9 2 Отговор
    Който се смее последен ...

    16:59 21.07.2026

  • 8 хъхъ

    12 3 Отговор
    Ударите от Иран по Израел бяха сериозни. Този път еврейчетата само ще броят печалби, докато тяхното кученце САЩ воюва вместо тях.

    17:01 21.07.2026

  • 9 Пара докси

    9 3 Отговор
    -----Израел "няма интерес" от включване в настоящите военни действия между САЩ и Иран------
    Но Радев има интерес да предостави въздушната база Безмер за военните действия на САЩ в Иран.

    17:01 21.07.2026

  • 10 ЩРАУСИТЕ РУСЯ И ИРАН

    9 4 Отговор
    Израел бие Иран с ръцете на САЩ. САЩ бие Русия с ръцете на НАТО и Зеленски. Преди месеци Израел се разрева и Тръм поиска мир от Иран. Сега израелците не страдат, и се правят на невинни, но са го заповядали те, както Тръмп заповядва на Зеленски да напада Русия.

    17:10 21.07.2026

  • 11 Kaлпазанин

    9 3 Отговор
    И сега трябва да повярваме че не участвате

    17:13 21.07.2026

  • 12 наистина

    6 2 Отговор
    нямате интерес,а нашите навежд@чи имат огромен.скъсаха да ни обясняват колко невинно и безопасно ще бъде да дойдат амер.самолети.що не ги приемете вие-нали имате "железен" купол?

    17:18 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Перо

    8 0 Отговор
    Набутаха Тръмп на пангара и сега Израел “ няма интерес от включване във войната”!

    17:45 21.07.2026

  • 15 бай Иван

    7 0 Отговор
    А как не ! Вкара Иран и САЩ във война в техен интерес и сега дори може да спре и да воюва и да чака друг да им я спечели.Глупаци винаги има които Израел да намери.

    17:46 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Волен Сидеров - книга бумеранга на злото

    3 0 Отговор
    В книгата ясно е описал за ционисткият световен режим включително и неговите агентурини в България. Те оцеляват във всяка система и просто купуват интилигенцията и политиците покрай нея които били уж възвишени а за една чорба се продават .

    Още първото издание на книгата е под прокурорска проверка заради сигнали от доброжелатели заради изнесената информация .


    Търсете и четете

    17:53 21.07.2026

  • 18 Цвете

    4 1 Отговор
    СИТУАЦИЯТА ЗА ОГРОМНО СЪЖАЛЕНИЕ ДАТИРА ОТ 1937 ГОДИНА. НЕ СТЕ ЗАБРАВИЛИ ,НАЛИ? ОТ ТАЗИ ГОДИНА НЕ СИ НАМЕРИХТЕ МЕСТО И ВОДИТЕ ВОЙНА СЛЕД ВОЙНА. А ИВИЦАТА ГАЗА? САМО СМЪРТ СЕЕТЕ.

    18:02 21.07.2026

  • 19 Иран бил виновен за световната инфлация!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мечтател":

    А не наглеците които печатат трилиони за да си нулират дълговете за сметка на целия свят.

    18:06 21.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Емил Стефанов

    1 0 Отговор
    Истинското лице на евреина...

    18:43 21.07.2026