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Израел започва поетапно изтегляне от две пилотни зони в Южен Ливан

Израел започва поетапно изтегляне от две пилотни зони в Южен Ливан

10 Юли, 2026 05:38, обновена 10 Юли, 2026 05:44 330 0

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Тел Авив и Бейрут влизат в критична фаза на договореното с посредничеството на САЩ рамково споразумение за демилитаризация, докато „Хизбула“ отхвърля пакта

Израел започва поетапно изтегляне от две пилотни зони в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските сили се подготвят да започнат изтегляне от две ключови зони в Южен Ливан през следващите дни, прехвърляйки контрола върху тях на официалната ливанска армия.

Информацията, потвърдена от дипломатически източници пред CNN, маркира началото на реалното изпълнение на тристранното рамково споразумение между САЩ, Израел и Ливан, подписано в края на юни във Вашингтон.

Според официални представители на САЩ, цитирани от Al Arabiya, първата „пилотна зона“ в района около река Литани ще бъде активирана до броени дни, като целта е постепенно възстановяване на държавния суверенитет на Бейрут в пограничните региони. Въпреки това, Израел запазва твърда позиция, че мащабното военно присъствие в т.нар. „зона за сигурност“ с дълбочина 10 километра ще остане в сила за неопределено време, а пълното изтегляне ще зависи от окончателното демилитаризиране на региона.

Сблъсък на позиции и съпротива от „Хизбула“

Изпълнението на плана е съпроводено от сериозни геополитически предизвикателства и продължаващ военен натиск на терен:

  • Позицията на Израел: Министърът на отбраната на Израел, Израел Кац, подчерта, че Израел „не е искал одобрение от никого, за да влезе в Ливан, и няма нужда от одобрение, за да остане“. Израелските лидери, начело с премиера Бенямин Нетаняху, настояват, че трайното изтегляне ще се случи единствено след пълното и доказано разоръжаване на шиитската групировка.
  • Отговорът на „Хизбула“: Подкрепяната от Иран организация не е страна по преговорите във Вашингтон. Лидерът на групировката, Наим Касем, изрично отхвърли рамковото споразумение, определяйки го като „пропиляване на суверенитета на Ливан“ и настоя Израел да се изтегли напълно и безусловно. В резултат на това напрежението по границата остава високо, а израелските ВВС продължават да нанасят точкови удари по логистични маршрути и активисти на групировката.

Предстоящи дипломатически ходове

За да се координират следващите технически стъпки по сигурността, представители на Израел и Ливан ще проведат нов кръг от закрити преговори през следващата седмица в Рим. В процеса активно участва и Централното командване на САЩ (CENTCOM), което следи за уреждането на техническите параметри по границата.

Ключов момент от дипломатическата офанзива се очаква на 21 юли, когато ливанският президент Жозеф Аун ще направи официално посещение в Белия дом за среща с американския президент Доналд Тръмп. На тази среща Бейрут ще поиска допълнителна международна и финансова подкрепа, необходима за укрепването на ливанските въоръжени сили, които трябва да поемат контрола над опразнените от израелската армия зони.


Израел
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