Мексико ще съди САЩ за смъртта на свои граждани по време на имиграционни операции

Мексиканското правителство ще предприеме съдебни действия в Съединените щати заради смъртта на свои граждани по време на имиграционни операции и докато са били задържани от американските власти. Това обяви президентът Клаудия Шейнбаум, цитирана от Ройтерс.

По думите ѝ Мексико ще подаде наказателни жалби срещу лицата, които според властите носят отговорност за убийства или нарушения на човешките права, а паралелно с това ще бъдат заведени и граждански искове срещу частните компании, управляващи центрове за задържане на мигранти в САЩ.

Най-малко 17 загинали мексикански граждани

Според мексиканското правителство 14 мексикански граждани са починали, докато са били задържани от Агенцията за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE), а още трима са загинали по време на операции по задържането им.

Последният случай е от вторник, когато агент на ICE застреля 52-годишния Лоренцо Салгадо Араухо – мексикански гражданин, живял незаконно в САЩ в продължение на около 30 години.

Смъртта му предизвика протести в Хюстън и увеличи до най-малко шест броя на хората, убити при операции по имиграционен контрол, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г. и започна кампания за масови депортации.

„Не можем да си затваряме очите“

„Не можем да си затваряме очите пред мексиканците, които са загинали“, заяви президентът Клаудия Шейнбаум по време на ежедневната си пресконференция.

Тя подчерта, че правителството ще търси наказателна отговорност за всички случаи, при които има съмнения за извършени убийства или нарушения на човешките права.

„Оказваме помощ на всички наши граждани, които я поискат, но особено на мексиканците, чието единствено престъпление е, че работят честно в Съединените щати“, допълни Шейнбаум.

Според наблюдатели това е най-острата позиция на мексиканските власти по темата досега на фона на постепенното изостряне на отношенията между Мексико и САЩ.

Вашингтон отхвърли обвиненията

В отговор на запитване на Ройтерс Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заяви, че няма увеличение на смъртните случаи сред задържаните по време на управлението на Доналд Тръмп.

От ведомството посочиха, че всички задържани получават право на справедлив процес, медицинска помощ, храна, вода и възможност да поддържат контакт със своите близки и адвокати.

Американското Министерство на правосъдието не е предоставило незабавен коментар по случая.

Мексико ще търси наказателна отговорност в американски съдилища

Мексиканският външен министър Роберто Веласко заяви, че решението за съдебни действия е взето след многократни неуспешни опити въпросът да бъде решен по дипломатически път.

„Ще излезем извън дипломатическата сфера и ще се обърнем директно към американските прокуратури, за да подадем жалби във връзка с тези инциденти, като поискаме те да бъдат разследвани като наказателни дела“, заяви Веласко.

Освен наказателните жалби мексиканското правителство ще предяви и граждански искове срещу частните компании, които управляват центровете за задържане на имигранти в Съединените щати, с цел да бъде потърсена отговорност за смъртните случаи на мексикански граждани.