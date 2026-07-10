Тръмп освободи от длъжност членове на американската Помощна избирателна комисия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп освободи от длъжност последните трима членове на четиричленната Помощна избирателна комисия (Election Assistance Commission) - федерален орган, който подпомага щатите при организацията на избори. Това съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Решението беше взето само четири месеца преди междинните избори в САЩ през ноември, отбелязва ДПА.

Комисията подпомага организацията на изборите

Помощната избирателна комисия е създадена от Конгреса през 2002 г. с цел да подпомага щатските власти при провеждането на избори. Сред основните ѝ функции са предоставянето на насоки, разработването на стандарти и разпределянето на федерални средства за изборната инфраструктура.

В Съединените щати организацията на изборите по принцип е отговорност на щатските администрации, а не на федералното правителство.

Обичайно комисията се състои от четирима членове, като съставът ѝ е балансиран между двете основни политически партии – двама републиканци и двама демократи.

Преди последните промени органът вече работеше с намален състав, след като едно място остана свободно през април, когато един от комисарите напусна.

Различни начини на отстраняване

Членовете на комисията бяха отстранени по различни процедури. Един от представителите, назначен от Републиканската партия, подаде оставка, докато двамата демократични членове бяха уведомени за освобождаването си чрез електронно писмо от отдела за човешки ресурси на Белия дом.

След решението последваха остри реакции от страна на политически опоненти и представители на изборните власти.

„Върховният съд разшири правомощията на Тръмп и той изглежда решен да всее хаос по време на изборите“, заяви Ейдриън Фонтес, демократ и държавен секретар на щата Аризона.

Според него този ход подкопава доверието в независимите и непартийни институции, свързани с изборния процес.

Спор за президентските правомощия

Критици на решението го определиха като обезпокоителен опит за увеличаване на политическия контрол върху федерални структури, които традиционно действат независимо от администрацията.

Дебатът е свързан и с неотдавнашно решение на Върховния съд на САЩ, което разшири правомощията на президента по отношение на независими федерални агенции.

Съдебното решение беше постановено по дело, свързано с Федералната комисия по търговията – основен антитръстов регулатор в страната. Според експерти по административно право този прецедент може да има последици и за други независими държавни органи.

Юристи посочват, че решението може да бъде използвано от администрацията на Тръмп за увеличаване на влиянието на президента върху агенции, които досега са имали по-голяма автономност.

Предстои да стане ясно как ще бъде попълнен съставът на Помощната избирателна комисия и как промените ще се отразят на работата ѝ преди междинните избори през ноември.