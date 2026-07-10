Русия и Украйна съобщиха за мащабни атаки с дронове през нощта

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 376 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ. Информацията беше разпространена от ТАСС, предава БТА.
Според руското военно ведомство дроновете са били унищожени над различни руски региони, както и над акваторията на Азовско море.
Руски данни за отблъснати атаки
По данни на Министерството на отбраната безпилотните апарати са били свалени над териториите на Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област.
Сред засегнатите райони според съобщението са още Московският район, Краснодарският край, Република Крим и акваторията на Азовско море.
Руските власти не съобщават за евентуални щети или пострадали при атаките.
Украйна също съобщи за отбити въздушни атаки
Междувременно украинските сили за противовъздушна отбрана заявиха, че са свалили 114 от общо 137 дрона, използвани от руските сили при нощни атаки срещу Украйна.
Информацията беше съобщена от украинските военновъздушни сили чрез приложението „Телеграм“ и цитирана от Укринформ.
В отблъскването на атаката са участвали украинските военновъздушни сили, подразделенията на зенитно-ракетните войски, силите за радиоелектронна борба, подразделенията за безпилотни системи и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.
Продължаващи бойни действия във въздуха
Според украинската страна 18 бойни безпилотни летателни апарата са достигнали до 16 обекта, а отломки от свалени въздушни цели са били открити на четири места.
Украинските военновъздушни сили допълват, че въздушната атака продължава и към момента в украинското въздушно пространство все още се намират няколко руски дрона.
Данните на двете страни не могат да бъдат независимо потвърдени. Атаките с безпилотни летателни апарати се превърнаха в един от основните елементи на бойните действия между Русия и Украйна, като двете страни редовно съобщават за удари и действия на противовъздушната си отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Киев за два дня
10:22 10.07.2026
3 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #6
10:23 10.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лвов
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Окраинците се събудиха
10:24 10.07.2026
6 Забрави да кажеш
До коментар #3 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Колко е велик Путлето.
Коментиран от #11, #12, #23
10:24 10.07.2026
7 стоян георгиев
10:25 10.07.2026
8 Лвов
10:25 10.07.2026
9 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #25
10:25 10.07.2026
10 Лвов
10:26 10.07.2026
11 Лвов
До коментар #6 от "Забрави да кажеш":Окраинците се събудиха
10:26 10.07.2026
12 Зелето ли
До коментар #6 от "Забрави да кажеш":Е велико кинефа му
10:28 10.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
10:29 10.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Руснак без крак...
Коментиран от #20, #26
10:30 10.07.2026
17 бай яшар от маалата: вземат ни хлеба
Заради бавното обработване на документите шофьорите пристигат поетапно, като се очаква общият им брой да надхвърли 150. На 1 юли е подписан и нов договор с общината, който предвижда обновяване на автопарка и автобусите да се движат до полунощ. Междувременно в града под тепетата е насрочен нов протест.
10:30 10.07.2026
18 име
10:31 10.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мухахаха
До коментар #16 от "Руснак без крак...":Бой ядът бандерите
10:32 10.07.2026
21 име
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Томахавките не помръднаха иранците, какво остава за руснаците. Само разтягаш локуми за поредния геймчейджър.
Коментиран от #24
10:32 10.07.2026
22 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
10:32 10.07.2026
23 ПУТИН е шефа
До коментар #6 от "Забрави да кажеш":Свиквайте
10:33 10.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #9 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":"...И ще спаси света от фашизма..."
Рассия спаси Сирия, Венецуела, Куба че и себе си !!! Така ги спаси, че и Господ е безсилен. Аре нема нужда и нас да спасява, понятно ?!! 👈
Коментиран от #28, #30
10:35 10.07.2026
26 Мухахаха
До коментар #16 от "Руснак без крак...":🖕🖕🖕🖕🖕
10:36 10.07.2026
27 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
10:36 10.07.2026
28 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
10:37 10.07.2026
29 Орк
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ох мъка маргинална, не чети украински новинки. Не вярваш на руска пропаганда- чети unherd, uk. Ако можешь, разбира се
Коментиран от #31
10:38 10.07.2026
30 Къв маьор
До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":Си ти ве сдухан
10:38 10.07.2026
31 Мухахаха
До коментар #29 от "Орк":Тоз не може да чете
10:39 10.07.2026
32 в западния град Лвов, свързани
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