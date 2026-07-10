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Русия и Украйна съобщиха за мащабни атаки с дронове през нощта
  Тема: Украйна

Русия и Украйна съобщиха за мащабни атаки с дронове през нощта

10 Юли, 2026 10:20 851 33

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  • нощта

Москва твърди, че е унищожила 376 украински безпилотни апарата, а Киев съобщава за свалени 114 руски дрона

Русия и Украйна съобщиха за мащабни атаки с дронове през нощта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 376 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ. Информацията беше разпространена от ТАСС, предава БТА.

Според руското военно ведомство дроновете са били унищожени над различни руски региони, както и над акваторията на Азовско море.

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Руски данни за отблъснати атаки

По данни на Министерството на отбраната безпилотните апарати са били свалени над териториите на Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област.

Сред засегнатите райони според съобщението са още Московският район, Краснодарският край, Република Крим и акваторията на Азовско море.

Руските власти не съобщават за евентуални щети или пострадали при атаките.

Украйна също съобщи за отбити въздушни атаки

Междувременно украинските сили за противовъздушна отбрана заявиха, че са свалили 114 от общо 137 дрона, използвани от руските сили при нощни атаки срещу Украйна.

Информацията беше съобщена от украинските военновъздушни сили чрез приложението „Телеграм“ и цитирана от Укринформ.

В отблъскването на атаката са участвали украинските военновъздушни сили, подразделенията на зенитно-ракетните войски, силите за радиоелектронна борба, подразделенията за безпилотни системи и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.

Продължаващи бойни действия във въздуха

Според украинската страна 18 бойни безпилотни летателни апарата са достигнали до 16 обекта, а отломки от свалени въздушни цели са били открити на четири места.

Украинските военновъздушни сили допълват, че въздушната атака продължава и към момента в украинското въздушно пространство все още се намират няколко руски дрона.

Данните на двете страни не могат да бъдат независимо потвърдени. Атаките с безпилотни летателни апарати се превърнаха в един от основните елементи на бойните действия между Русия и Украйна, като двете страни редовно съобщават за удари и действия на противовъздушната си отбрана.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Киев за два дня

    3 10 Отговор
    Бомбят ежедневно Русия.

    10:22 10.07.2026

  • 3 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    11 4 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #6

    10:23 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лвов

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Окраинците се събудиха

    10:24 10.07.2026

  • 6 Забрави да кажеш

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Колко е велик Путлето.

    Коментиран от #11, #12, #23

    10:24 10.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    В азовско море не им върви на руските кораби.снощи пак са свалили бая украински дронове тактиката на руснаците да ползват кораби с бензин за сваляне на дронове се оказа много успешна.

    10:25 10.07.2026

  • 8 Лвов

    6 4 Отговор
    Окраинците се събудиха

    10:25 10.07.2026

  • 9 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    10 1 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #25

    10:25 10.07.2026

  • 10 Лвов

    4 3 Отговор
    Окраинците се събудиха

    10:26 10.07.2026

  • 11 Лвов

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Забрави да кажеш":

    Окраинците се събудиха

    10:26 10.07.2026

  • 12 Зелето ли

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Забрави да кажеш":

    Е велико кинефа му

    10:28 10.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    6 1 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    10:29 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Руснак без крак...

    2 8 Отговор
    Бий рушняка с фаража дорде спре да диша 👆😄

    Коментиран от #20, #26

    10:30 10.07.2026

  • 17 бай яшар от маалата: вземат ни хлеба

    4 1 Отговор
    Нова група шофьори от Индия и Узбекистан пристигна в Пловдив, за да се присъедини към екипа на Градския транспорт, предаде БНТ. Поради недостига на кадри от фирмата-консорциум, която обслужва автобусните линии, в началото на годината вече бяха наети 15 индийски водачи.

    Заради бавното обработване на документите шофьорите пристигат поетапно, като се очаква общият им брой да надхвърли 150. На 1 юли е подписан и нов договор с общината, който предвижда обновяване на автопарка и автобусите да се движат до полунощ. Междувременно в града под тепетата е насрочен нов протест.

    10:30 10.07.2026

  • 18 име

    3 0 Отговор
    Чешкия премиер казал миналия ден че укропам имат два месеца живот, до изборите в Русия. Укропам се надяват партията на Путин да загуби мнозинство заради общественото недоволство от кризата с горивата и да не могат да обявят мобилизация. Иначе щели да обявят мобилизация на 500 хиляди и да ги пращат на фронта. Малко ме съмнява тая теория, щото за мобилизация в Русия се говори от 5г, а единствено в Бандеристан ги ловят по улиците хлебарки да ги пращат на фронта. По-вероятно ми се струва руснаците да се ядосат и най-накрая Путин да престане да си играе на СВО. На война няма правила, не е нормално в Бандеристан да има летища и самолети, жп транспорт, ток, вода, електричество. С унищожаването на бензиностанции са до никъде, едвам са унищожили тези на изток от Днепър, а в централен и западен Бандеристан са непокътнати.

    10:31 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мухахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Руснак без крак...":

    Бой ядът бандерите

    10:32 10.07.2026

  • 21 име

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Томахавките не помръднаха иранците, какво остава за руснаците. Само разтягаш локуми за поредния геймчейджър.

    Коментиран от #24

    10:32 10.07.2026

  • 22 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 1 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    10:32 10.07.2026

  • 23 ПУТИН е шефа

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Забрави да кажеш":

    Свиквайте

    10:33 10.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Майор Деянов, на всеки километър

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    "...И ще спаси света от фашизма..."

    Рассия спаси Сирия, Венецуела, Куба че и себе си !!! Така ги спаси, че и Господ е безсилен. Аре нема нужда и нас да спасява, понятно ?!! 👈

    Коментиран от #28, #30

    10:35 10.07.2026

  • 26 Мухахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Руснак без крак...":

    🖕🖕🖕🖕🖕

    10:36 10.07.2026

  • 27 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    2 0 Отговор
    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    10:36 10.07.2026

  • 28 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    10:37 10.07.2026

  • 29 Орк

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ох мъка маргинална, не чети украински новинки. Не вярваш на руска пропаганда- чети unherd, uk. Ако можешь, разбира се

    Коментиран от #31

    10:38 10.07.2026

  • 30 Къв маьор

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Си ти ве сдухан

    10:38 10.07.2026

  • 31 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Орк":

    Тоз не може да чете

    10:39 10.07.2026

  • 32 в западния град Лвов, свързани

    3 0 Отговор
    с военната мобилизация, предаде агенция Ройтерс. Това е пореден знак за нарастващо напрежение около военната мобилизация в петата година от войната с Русия, посочва агенцията.

    Прокуратурата съобщи, че късно в сряда група хора са блокирали служители на структурите, които отговарят за мобилизацията, и са преобърнали автомобила им. Това е довело до по-мащабни сблъсъци с полицията и военнослужещи.

    Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна остро осъди нападението, но същевременно заяви, че ще провери действията на служителите по мобилизацията за евентуални нарушения.

    Кадри, излъчени в четвъртък от украинската обществена телевизия, показват как тълпи обкръжават автомобили в тъмен жилищен квартал, скандират „Позор!“ и разкъсват униформата на един от служителите.

    Инцидентът е поредният от серия нападения срещу служители, ангажирани с мобилизацията, които подчертават отдавна натрупващото се недоволство от начина, по който украинската армия попълва редиците си

    10:48 10.07.2026

  • 33 Тиква

    3 0 Отговор
    Слава на Русия освободители от бандероокри,осраинци и нацисти.

    11:14 10.07.2026

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