Русия и Украйна съобщиха за мащабни атаки с дронове през нощта

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 376 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ. Информацията беше разпространена от ТАСС, предава БТА.

Според руското военно ведомство дроновете са били унищожени над различни руски региони, както и над акваторията на Азовско море.

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Руски данни за отблъснати атаки

По данни на Министерството на отбраната безпилотните апарати са били свалени над териториите на Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област.

Сред засегнатите райони според съобщението са още Московският район, Краснодарският край, Република Крим и акваторията на Азовско море.

Руските власти не съобщават за евентуални щети или пострадали при атаките.

Украйна също съобщи за отбити въздушни атаки

Междувременно украинските сили за противовъздушна отбрана заявиха, че са свалили 114 от общо 137 дрона, използвани от руските сили при нощни атаки срещу Украйна.

Информацията беше съобщена от украинските военновъздушни сили чрез приложението „Телеграм“ и цитирана от Укринформ.

В отблъскването на атаката са участвали украинските военновъздушни сили, подразделенията на зенитно-ракетните войски, силите за радиоелектронна борба, подразделенията за безпилотни системи и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.

Продължаващи бойни действия във въздуха

Според украинската страна 18 бойни безпилотни летателни апарата са достигнали до 16 обекта, а отломки от свалени въздушни цели са били открити на четири места.

Украинските военновъздушни сили допълват, че въздушната атака продължава и към момента в украинското въздушно пространство все още се намират няколко руски дрона.

Данните на двете страни не могат да бъдат независимо потвърдени. Атаките с безпилотни летателни апарати се превърнаха в един от основните елементи на бойните действия между Русия и Украйна, като двете страни редовно съобщават за удари и действия на противовъздушната си отбрана.