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Израелското разузнаване: Иран планира ликвидирането на Доналд Тръмп

Израелското разузнаване: Иран планира ликвидирането на Доналд Тръмп

10 Юли, 2026 11:03 1 052 34

  • израел-
  • сащ-
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  • мосад-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Израелският доклад може да е опит да се повлияе на вземането на решения от Тръмп, докато той обмисля дали да засили американските военни действия срещу Иран

Израелското разузнаване: Иран планира ликвидирането на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Израел е споделил разузнавателна информация със Съединените щати, че Иран е разработил нов план за убийство на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN, като цитира свои източници.

Споразумението за прекратяване на огъня между страните в конфликта е под въпрос и това добавя още напрежение.

Един от източниците каза, че предупреждението е дошло тази седмица. Друг източник каза, че САЩ са получили постоянен поток от разузнавателна информация през последните седмици за възможни планове за убийство на Тръмп. Предупреждението от Израел е ново и се отнася до конкретен заговор.

Израелският доклад може да е опит да се повлияе на вземането на решения от Тръмп, докато той обмисля дали да засили американските военни действия срещу Иран.

Подробностите за заговора, за който Израел предупреди, че САЩ не са го проверили сами. Американското правителство отдавна предупреждава, че Иран може да се опита да убие Тръмп в отмъщение за нападението с дрон през 2020 г., което той е наредил и е убило висш ирански генерал Касем Солеймани.

Помолен за коментар относно израелското предупреждение, което беше съобщено за първи път от Wall Street Journal, Белият дом посочи скорошните коментари на Тръмп относно желанието на Иран да го убие.

"Те искат да премахнат американския лидер - мен, каза Тръмп пред репортери в сряда. Аз съм в какъвто и да е списък. Видях тази сутрин, че съм във всеки един от техните списъци. И досега, предполагам, имах малко късмет, но може би това не трае много дълго. Това са зли, болни хора. И ние трябва да изкореним този рак. Този рак. Знаете ли какво правите? Трябва да премахнете рака рано. И така се чувствам."

По-късно Тръмп каза, че наскоро е научил за нов списък, който го класира като основна цел за убийство на Иран. Не е ясно дали е имал предвид новата информация на израелското разузнаване.

През уикенда тълпи от иранци призоваха за смъртта на Тръмп по време на погребалната церемония за убития върховен лидер, аятолах Али Хаменей, който беше убит в началото на войната.

Напрежението между САЩ и Иран се засили през последните дни, като двете страни си разменят заплахи и удари, тъй като 60-дневното прекратяване на огъня, слагащо край на военните действия, е в развалини.

Двама източника, запознати с последните данни на американското разузнаване, съобщиха, че разузнавателната общност следи няколко участници, които са обсъждали атаки, но не са предприели действия, а един от тях каза, че американските разузнавателни агенции са били обезпокоени, че Иран ще атакува редица настоящи и бивши висши служители.

Но израелският доклад се разглежда - отчасти - като част от по-широк израелски опит да се повлияе на Тръмп относно Иран. Някои в разузнавателната общност винаги са скептични към израелските доклади, каза източникът.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Персите го набиха

    25 2 Отговор
    На краварника

    Коментиран от #32

    11:05 10.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    20 0 Отговор
    Да им помогнем тогава ,и за ликвидирането и на вашата квази "държава"също

    11:09 10.07.2026

  • 3 Примати

    1 20 Отговор
    Ако се докаже , че това е вярно и американското разузнаване го подтвърди в доклад до Тръмп , мисля че той ще вземе мярка , която ще бъде единствената възможна. Помислете си от историята на какво са способни САЩ когато се налага…

    Коментиран от #28

    11:09 10.07.2026

  • 4 Ха дано,

    12 1 Отговор
    ама надали.

    11:09 10.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    21 0 Отговор
    Демек ционистите искат да се отърват от непоследователната си марионетка тръмп!

    11:10 10.07.2026

  • 7 Хихихи

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Дбил си, ама яко дбил 😂

    11:11 10.07.2026

  • 8 Анонимен

    19 1 Отговор
    Глупости на търкалета, иранците много добре знаят, че тръмп е просто пионка. Тръмп е проблем само за израел, защото на няколко пъти се опита да им развали войната. По-скоро ни обработват, че не те щели да го убият.

    11:11 10.07.2026

  • 9 Ми то не е рудно да се досети човек,

    14 3 Отговор
    че иранците яко са се натопорчили на Тръмп и няма д се откажат, докато го унизят или още по- добре- унищожат.

    Две са основните цели на Иран:

    1. Да унизят Тръмп.
    2. Да сринат рейтинга на САЩ като първа сила.

    Коментиран от #26

    11:12 10.07.2026

  • 10 Смех

    14 1 Отговор
    Евреите не мирясват…ще унищожат Планетата! Но най-доброто от това е,че и те ще се самоунищожат

    11:15 10.07.2026

  • 11 ЦРУ

    9 4 Отговор
    нямат никакво разузнаване в Иран.
    Те имат разузнаване сред иранската имиграция в САЩ, но в смия Иран са нула. Събират косвени данни от втора ръка, не на терен. Разчитат основно на сателитите на АНС.

    Обратно, Израел разчитат на сведения на терен от физически агенти в Иран.

    Техните данни са много по- достоверни.

    11:16 10.07.2026

  • 12 Мдааа

    16 1 Отговор
    Поредната еврейска интрига да го вкарат пак във войни! Така го финтираха първия път и понеже той не е много умен и не вдява или досиетата Е тежат много, ше го финтират пак със стария изтъркан номер!

    11:19 10.07.2026

  • 13 Това обяснява

    12 0 Отговор
    защо Тръмп смени два самолета, за да се прибере от Турция в САЩ.

    И защо на семейната снимка с лидерите в Анкара гледаше като отровен.
    Получил е предупреждение от Израел.

    11:19 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Това е сигнал към бай Дончо,че Евреите са склонни да му спретнат пореден опит за убийство ако реши да се договори за мир с Иран.
    Умеят ги тия работи богоизбраните.

    11:20 10.07.2026

  • 16 НАТАНЯХ ИСКА ВОЙНА

    8 1 Отговор
    Да руши убива и завладява територии. И понеже тръмпо е Деми и алчни старче ще се подаде на изкушението и той да плячкосва. И така до завършека на света УЖ НАШ.

    11:21 10.07.2026

  • 17 На връщане от Турция

    7 0 Отговор
    в САЩ Тръмп наредил на журналистите да пуснат жалузите на самолета.

    Излетял със стария Боинг, сменил самолета в английска ВВС база и се върнал в САЩ с новия.

    Уж за да можел персоналът в базата за се запознае с новия Боинг!

    Мухахаха!

    11:23 10.07.2026

  • 18 Пич

    9 1 Отговор
    Айде пак ционистки манипулации!!! Иран иска просто говедата да не му се мотаят в краката!!! Но юдеите искат кръв!!!

    11:24 10.07.2026

  • 19 Павел Пенев

    7 2 Отговор
    Не е въпросът само до Тръмп или Нетаняху,просто американците и евреите не трябва да съществуват, за да има мир на земята.

    11:24 10.07.2026

  • 20 Аоо

    7 1 Отговор
    Айде сега да му втълпим на чичо Дончо, че искат да го убият, на дано да продължи войната, удовлетворявайки нашите цели.

    11:27 10.07.2026

  • 21 Валентин

    6 2 Отговор
    Да се чете: жидовете ще пробват да ликвидират Тръмп, понеже не им осигури достатъчно войни, кръв и ционизъм. Ще пробват и да обвиняат Иран, обаче не остана нормален човек да им вярва за нещо.

    11:28 10.07.2026

  • 22 Жожи

    4 0 Отговор
    Май не случайно Бог ги е наказвал толкова много време

    11:29 10.07.2026

  • 23 Вижте Тръмп

    6 0 Отговор
    на масовата снимка в Анкара - гледа като кадена пчела!

    Руте се опитва да го забавлява, сочейки му белите кецове на Еди Рама , но Тръмп само се мръщи и не подава.

    През цялото време на срещата на НАТО Тръмп беше кисел и крив. Ни помен от обичайния му дебелашки хумор в стил: " Шефът идва! "
    Дори забрави да закъснее за общата фотосесия.хахаха!

    11:30 10.07.2026

  • 24 хъхъ

    7 0 Отговор
    Израелското разузнаване планира ликвидирането на Доналд Тръмп.
    Ще намерят някой луд иранец да стреля.

    Коментиран от #30

    11:31 10.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стойко

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ми то не е рудно да се досети човек,":

    И двете цели вече са изпълнени!

    11:33 10.07.2026

  • 27 Гражданин.

    3 0 Отговор
    Значи ционистите ще го гръмнат , а персите ще го отнесат..

    11:34 10.07.2026

  • 28 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Само, че тогава бяха единствена страна в света с подобни възможности, а днес има почти увсеки..

    11:34 10.07.2026

  • 29 каунь

    3 0 Отговор
    нормално е да го пре чу кат

    11:35 10.07.2026

  • 30 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "хъхъ":

    Мда ! Това е най-вероятното !

    11:42 10.07.2026

  • 31 яница

    3 1 Отговор
    цял Иран се тресе от смях, катарският подарък се оказа несъвместим эа сигурността на нобелиста эа МИР 😂😂😂

    11:44 10.07.2026

  • 32 хахах

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Персите го набиха":

    гинат като мухи чалмите > май на србе си го набиват от 40 години

    Коментиран от #34

    11:48 10.07.2026

  • 33 Смотаняху

    0 0 Отговор
    Могат до.събератТръмп , Нетаняху, Урсула, Кая и Макарон, плюс Зеленски и да изтрепят всички нагли вредни животинки наведнъж.Така ще решат належащите проблеми от раз

    11:53 10.07.2026

  • 34 Бай Барни

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "хахах":

    Ръбал за пенсия

    11:53 10.07.2026