Израелското разузнаване: Иран планира ликвидирането на Доналд Тръмп

Израел е споделил разузнавателна информация със Съединените щати, че Иран е разработил нов план за убийство на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN, като цитира свои източници.
Споразумението за прекратяване на огъня между страните в конфликта е под въпрос и това добавя още напрежение.
Един от източниците каза, че предупреждението е дошло тази седмица. Друг източник каза, че САЩ са получили постоянен поток от разузнавателна информация през последните седмици за възможни планове за убийство на Тръмп. Предупреждението от Израел е ново и се отнася до конкретен заговор.
Израелският доклад може да е опит да се повлияе на вземането на решения от Тръмп, докато той обмисля дали да засили американските военни действия срещу Иран.
Подробностите за заговора, за който Израел предупреди, че САЩ не са го проверили сами. Американското правителство отдавна предупреждава, че Иран може да се опита да убие Тръмп в отмъщение за нападението с дрон през 2020 г., което той е наредил и е убило висш ирански генерал Касем Солеймани.
Помолен за коментар относно израелското предупреждение, което беше съобщено за първи път от Wall Street Journal, Белият дом посочи скорошните коментари на Тръмп относно желанието на Иран да го убие.
"Те искат да премахнат американския лидер - мен, каза Тръмп пред репортери в сряда. Аз съм в какъвто и да е списък. Видях тази сутрин, че съм във всеки един от техните списъци. И досега, предполагам, имах малко късмет, но може би това не трае много дълго. Това са зли, болни хора. И ние трябва да изкореним този рак. Този рак. Знаете ли какво правите? Трябва да премахнете рака рано. И така се чувствам."
По-късно Тръмп каза, че наскоро е научил за нов списък, който го класира като основна цел за убийство на Иран. Не е ясно дали е имал предвид новата информация на израелското разузнаване.
През уикенда тълпи от иранци призоваха за смъртта на Тръмп по време на погребалната церемония за убития върховен лидер, аятолах Али Хаменей, който беше убит в началото на войната.
Напрежението между САЩ и Иран се засили през последните дни, като двете страни си разменят заплахи и удари, тъй като 60-дневното прекратяване на огъня, слагащо край на военните действия, е в развалини.
Двама източника, запознати с последните данни на американското разузнаване, съобщиха, че разузнавателната общност следи няколко участници, които са обсъждали атаки, но не са предприели действия, а един от тях каза, че американските разузнавателни агенции са били обезпокоени, че Иран ще атакува редица настоящи и бивши висши служители.
Но израелският доклад се разглежда - отчасти - като част от по-широк израелски опит да се повлияе на Тръмп относно Иран. Някои в разузнавателната общност винаги са скептични към израелските доклади, каза източникът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Персите го набиха
Коментиран от #32
11:05 10.07.2026
2 Kaлпазанин
11:09 10.07.2026
3 Примати
Коментиран от #28
11:09 10.07.2026
4 Ха дано,
11:09 10.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софиянец
11:10 10.07.2026
7 Хихихи
До коментар #5 от "Българин":Дбил си, ама яко дбил 😂
11:11 10.07.2026
8 Анонимен
11:11 10.07.2026
9 Ми то не е рудно да се досети човек,
Две са основните цели на Иран:
1. Да унизят Тръмп.
2. Да сринат рейтинга на САЩ като първа сила.
Коментиран от #26
11:12 10.07.2026
10 Смех
11:15 10.07.2026
11 ЦРУ
Те имат разузнаване сред иранската имиграция в САЩ, но в смия Иран са нула. Събират косвени данни от втора ръка, не на терен. Разчитат основно на сателитите на АНС.
Обратно, Израел разчитат на сведения на терен от физически агенти в Иран.
Техните данни са много по- достоверни.
11:16 10.07.2026
12 Мдааа
11:19 10.07.2026
13 Това обяснява
И защо на семейната снимка с лидерите в Анкара гледаше като отровен.
Получил е предупреждение от Израел.
11:19 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сатана Z
Умеят ги тия работи богоизбраните.
11:20 10.07.2026
16 НАТАНЯХ ИСКА ВОЙНА
11:21 10.07.2026
17 На връщане от Турция
Излетял със стария Боинг, сменил самолета в английска ВВС база и се върнал в САЩ с новия.
Уж за да можел персоналът в базата за се запознае с новия Боинг!
Мухахаха!
11:23 10.07.2026
18 Пич
11:24 10.07.2026
19 Павел Пенев
11:24 10.07.2026
20 Аоо
11:27 10.07.2026
21 Валентин
11:28 10.07.2026
22 Жожи
11:29 10.07.2026
23 Вижте Тръмп
Руте се опитва да го забавлява, сочейки му белите кецове на Еди Рама , но Тръмп само се мръщи и не подава.
През цялото време на срещата на НАТО Тръмп беше кисел и крив. Ни помен от обичайния му дебелашки хумор в стил: " Шефът идва! "
Дори забрави да закъснее за общата фотосесия.хахаха!
11:30 10.07.2026
24 хъхъ
Ще намерят някой луд иранец да стреля.
Коментиран от #30
11:31 10.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Стойко
До коментар #9 от "Ми то не е рудно да се досети човек,":И двете цели вече са изпълнени!
11:33 10.07.2026
27 Гражданин.
11:34 10.07.2026
28 Може
До коментар #3 от "Примати":Само, че тогава бяха единствена страна в света с подобни възможности, а днес има почти увсеки..
11:34 10.07.2026
29 каунь
11:35 10.07.2026
30 Българин 🇧🇬
До коментар #24 от "хъхъ":Мда ! Това е най-вероятното !
11:42 10.07.2026
31 яница
11:44 10.07.2026
32 хахах
До коментар #1 от "Персите го набиха":гинат като мухи чалмите > май на србе си го набиват от 40 години
Коментиран от #34
11:48 10.07.2026
33 Смотаняху
11:53 10.07.2026
34 Бай Барни
До коментар #32 от "хахах":Ръбал за пенсия
11:53 10.07.2026