Куба на тъмно за втори път от седмица

Националната електрическа мрежа на Куба се срина в петък. Това съобщава "Ройтерс", като цитира изявление на оператора на мрежата на страната UNE.
Това е второто пълно прекъсване на електрозахранването за една седмица и четвъртото за тази година.
"Тече процес на възстановяване", заяви Министерството на енергетиката в социалните мрежи.
Прекъсванията на електрозахранването засилват социалното напрежение и водят до протести.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като Вашингтон свали президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари.
Венецуела беше основният бенефициент на горивото за Куба, а последвалият натиск от страна на САЩ накара Мексико да спре доставките на петрол до острова.
Хавана обвинява десетилетното търговско ембарго на САЩ за проблемите, докато Вашингтон отдава прекъсванията на лошото управление на държавната икономика на Куба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
.Ако над 50год. ви слагат санкции , вие до сега щяхте да сте при мен.
Свобода за Куба.
Коментиран от #2, #6
09:23 11.07.2026
2 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Гробар":Скоро и матушката им Мацква 🤣🤣🤣🤣🤣
09:25 11.07.2026
3 Демократ
09:25 11.07.2026
4 Терорист
09:28 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Демократ
До коментар #1 от "Гробар":А защо да не налагат данкции на държава която ги заплашва
Коментиран от #7
09:31 11.07.2026
7 С какво ги заплашва?
До коментар #6 от "Демократ":с петрола, който имат ли?🤣😂🤣😂🤣Много си Гумен.
09:32 11.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Слаб 2
До коментар #5 от "Овчар":Недей да философстваш, ами наблегни малко на граматиката и правописа!
09:35 11.07.2026
10 Тръмп
Коментиран от #16
09:36 11.07.2026
11 1945
09:37 11.07.2026
12 Володимир Зеленски, президент
09:56 11.07.2026
13 Хи хи
09:56 11.07.2026
14 Хи хи
09:59 11.07.2026
15 венсеремос
10:00 11.07.2026
16 Мдаа
До коментар #10 от "Тръмп":Комунистически кочини.
Коментиран от #17
10:01 11.07.2026
17 Хи хи
До коментар #16 от "Мдаа":А за укрокочината дето иска да влиза в ЕС, нещо да кажеш ???
10:05 11.07.2026