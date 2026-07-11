Куба на тъмно за втори път от седмица

Националната електрическа мрежа на Куба се срина в петък. Това съобщава "Ройтерс", като цитира изявление на оператора на мрежата на страната UNE.

Това е второто пълно прекъсване на електрозахранването за една седмица и четвъртото за тази година.

"Тече процес на възстановяване", заяви Министерството на енергетиката в социалните мрежи.

Прекъсванията на електрозахранването засилват социалното напрежение и водят до протести.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като Вашингтон свали президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари.

Венецуела беше основният бенефициент на горивото за Куба, а последвалият натиск от страна на САЩ накара Мексико да спре доставките на петрол до острова.

Хавана обвинява десетилетното търговско ембарго на САЩ за проблемите, докато Вашингтон отдава прекъсванията на лошото управление на държавната икономика на Куба.