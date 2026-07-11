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Куба на тъмно за втори път от седмица

Куба на тъмно за втори път от седмица

11 Юли, 2026 09:18 663 17

  • куба-
  • хавана-
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  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • венецуела-
  • николай денков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като Вашингтон свали президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари

Куба на тъмно за втори път от седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Националната електрическа мрежа на Куба се срина в петък. Това съобщава "Ройтерс", като цитира изявление на оператора на мрежата на страната UNE.

Това е второто пълно прекъсване на електрозахранването за една седмица и четвъртото за тази година.

"Тече процес на възстановяване", заяви Министерството на енергетиката в социалните мрежи.

Прекъсванията на електрозахранването засилват социалното напрежение и водят до протести.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като Вашингтон свали президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари.

Венецуела беше основният бенефициент на горивото за Куба, а последвалият натиск от страна на САЩ накара Мексико да спре доставките на петрол до острова.

Хавана обвинява десетилетното търговско ембарго на САЩ за проблемите, докато Вашингтон отдава прекъсванията на лошото управление на държавната икономика на Куба.


Куба
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    10 7 Отговор
    Голяма хвалба на западналите. Голямо чудо направили, че тероризират кубинския народ.
    .Ако над 50год. ви слагат санкции , вие до сега щяхте да сте при мен.
    Свобода за Куба.

    Коментиран от #2, #6

    09:23 11.07.2026

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Скоро и матушката им Мацква 🤣🤣🤣🤣🤣

    09:25 11.07.2026

  • 3 Демократ

    7 8 Отговор
    Куба е подтижебие на соца изостаналост до дъно.

    09:25 11.07.2026

  • 4 Терорист

    9 4 Отговор
    Отвлича законно избрани президенти. Изнудвач. Да оди да отвлича Кимчо, но перуката му трепери от страх.

    09:28 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Демократ

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    А защо да не налагат данкции на държава която ги заплашва

    Коментиран от #7

    09:31 11.07.2026

  • 7 С какво ги заплашва?

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    с петрола, който имат ли?🤣😂🤣😂🤣Много си Гумен.

    09:32 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Слаб 2

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Недей да философстваш, ами наблегни малко на граматиката и правописа!

    09:35 11.07.2026

  • 10 Тръмп

    6 3 Отговор
    Куба, Русия и Северна Корея без горива, без Интернет и на тъмно.

    Коментиран от #16

    09:36 11.07.2026

  • 11 1945

    4 5 Отговор
    Диктатурите не водят до нищо добро. България беше същото.

    09:37 11.07.2026

  • 12 Володимир Зеленски, президент

    2 3 Отговор
    Куба, Крим и Москва - таваришчи по съдба 👆😄

    09:56 11.07.2026

  • 13 Хи хи

    4 2 Отговор
    А за урките що не пишете откога са на тъмно, без вода, интернет, бензин ??

    09:56 11.07.2026

  • 14 Хи хи

    2 1 Отговор
    Вчера и у нас спира тока, а оня ден нямахме вода цял ден ! Ужас !! Демократичен ужас !

    09:59 11.07.2026

  • 15 венсеремос

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    10:00 11.07.2026

  • 16 Мдаа

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп":

    Комунистически кочини.

    Коментиран от #17

    10:01 11.07.2026

  • 17 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа":

    А за укрокочината дето иска да влиза в ЕС, нещо да кажеш ???

    10:05 11.07.2026