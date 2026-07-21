Комисията по отбрана в НС даде зелена светлина за Безмер: 8 американски самолета и 250 военни

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа „за“, един „против“ и двама „въздържали се“. Предстои гласуване на решението в пленарна зала.
Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на комисията от министъра на отбраната Димитър Стоянов, който отговори на въпросите на народните представители.
Предложението на правителството е свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ.
Министърът на отбраната отбеляза, че в петък ще бъде в Ямбол, където е готов да разговаря с всички кметове от областта, в която се намира военното летище „Безмер“. Той добави, че се иска решение от Народното събрание във връзка със самолетите заради тревогите на обществото при предходното настаняване на самолети на САЩ на летището в София.
Анализ от военното разузнаване показва, че рискове има, но пряка заплаха за националната сигурност няма, каза още Димитър Стоянов.
Министърът посочи, че все още се прави оценка за възможността самолетите да бъдат разположени на летище „Безмер“, като окончателна оценка все още няма. По думите му, ако САЩ решат, че няма как да разположат техниката на това летище, ще трябва да постъпи нова нота. Той добави, че все още очаква информация от САЩ как и откъде ще се доставя гориво за военните самолети.
Във връзка с възможността самолетите да бъдат настанени в България министър Стоянов отбеляза, че това става по силата на договор от 2006 г.
Попитан дали решението за самолетите е свързано с дерогацията за „Лукойл“, министър Стоянов каза, че не отговаря за дерогациите и не знае да има такава. На въпрос дали американската техника ще бъде използвана за операция срещу Иран, той отбеляза, че в нотата от САЩ е посочено „Близкия изток“. Също така добави, че България не участва в операцията нито със сили, нито със средства.
Комисията отхвърли предложението на Ивайло Мирчев да бъде изслушан днес на закрито заседание директорът на Служба „Военна информация“ (бел. ред. – военно разузнаване) бригаден генерал Венелин Венев.
На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни т.г. на срока на пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване. След това авиационната техника напусна българското летище „Васил Левски“ в София. В началото на правителственото заседание на 29 май, премиерът Румен Радев каза, че няма положителен отговор до момента за отпадане на визите за българите граждани за САЩ. Той отбеляза, че България също има своите приоритети и процедури и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Те казаха "Йес" още преди да им кажем какво ще искаме от тях!"
❗🤔❗🤔❗🤔❗
Коментиран от #92
17:57 21.07.2026
2 Куту софиянеца пуследен
17:57 21.07.2026
3 Летеца катапултира
17:59 21.07.2026
4 България е НАТО.
18:01 21.07.2026
5 Няма такъв резил
Коментиран от #13
18:01 21.07.2026
6 авантгард
18:02 21.07.2026
7 Европеец
Коментиран от #17
18:02 21.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #18
18:04 21.07.2026
10 Има кой
18:04 21.07.2026
11 Не прогресивен
Коментиран от #25
18:04 21.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Казаха ни да още преди да сме им обяснили какво искаме."🤔🤔🤔
Ама нашата комисия била решила🤔
За канарчета готови да отлетят през септември на ЮГ ли ни взимате🤔
Коментиран от #19
18:04 21.07.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #5 от "Няма такъв резил":Румен не дава визи.
Цедката е още в сила.
18:05 21.07.2026
14 Заради пари предполагам
18:06 21.07.2026
15 Коста
18:06 21.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Европеец":И ние ша включим Иран като мишена.
18:06 21.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Един даже бомби къща край Перник ли беше❗
Коментиран от #33
18:07 21.07.2026
19 България е НАТО.
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що ли требе да ни питат ????
Коментиран от #21
18:08 21.07.2026
20 Не мислещи хора
Коментиран от #67
18:08 21.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "България е НАТО.":България НЕ Е нато ❗
НАТьО е в България❗
Коментиран от #37
18:09 21.07.2026
22 250 военни от САЩ
18:09 21.07.2026
23 Джо пaaааацyyуулaaa
Коментиран от #29, #31
18:09 21.07.2026
24 Павел Пенев
18:10 21.07.2026
25 Джо пaaааацyyуулaaa
До коментар #11 от "Не прогресивен":Добре сме! 15 милиарда за 3 месеца. За яхти ,почивки,скъпи коли и красиви жени. А за вас един ръбecт в олющените ви панелки😂🤣😅
18:11 21.07.2026
26 На 19 април
18:12 21.07.2026
27 Ако не ги пуснат ще бомбардират
18:12 21.07.2026
28 Ааа
18:12 21.07.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Джо пaaааацyyуулaaa":Европа ни храни с храни които в Европа
НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ЯДЕ❗
18:12 21.07.2026
30 Цончо
Коментиран от #34
18:14 21.07.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Джо пaaааацyyуулaaa":ШАШт ни пази, както баба ти
те е пазила от Торбалан❗
Коментиран от #38
18:14 21.07.2026
32 Тръмп
18:14 21.07.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Моята къща беше.
Отнесоха покрива.
После НАТО ми направи нов покрив.
Жалко че не гръмнаха цялата къща.
18:15 21.07.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Цончо":От нашия Нефтохим - безплатно❗
18:15 21.07.2026
35 Чавдар
18:15 21.07.2026
36 Куче което не знае да лае само
18:16 21.07.2026
37 България е НАТО.
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Иначе Путин да ни е забърсал отдавна.
Коментиран от #44, #55
18:16 21.07.2026
38 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Иначе сме умрели напълно.
Коментиран от #52, #58
18:17 21.07.2026
39 ВВСар
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #56
18:17 21.07.2026
40 .....
18:17 21.07.2026
41 Краварска мафия
18:17 21.07.2026
42 Боже пази България!
Коментиран от #49
18:18 21.07.2026
43 Червена бабичка
18:19 21.07.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "България е НАТО.":Ей, добре че баба ти те е пазила, че какъвто злояд беше, Торбалан щеше да те е прибрал отдавна❗
Коментиран от #48
18:19 21.07.2026
45 Румбата нема избор
18:19 21.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тези войски са за войната с Русия
18:19 21.07.2026
48 България е НАТО.
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пазеше ни 120 хиледна армия при ТОШО
И пак са окакахме.....
18:20 21.07.2026
49 Ха,ха
До коментар #42 от "Боже пази България!":Аа в Белене беше по готино плюс телени мрежи😂😂
18:20 21.07.2026
50 Ивелин
18:21 21.07.2026
51 Волен
18:22 21.07.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":НАТьО ни накара да съкратим армията си от
140 000 на 14 000❗
Самолетите от 200 на 2❗
И сега дошло да ни брани,
като ни дава ..... банани ❗
Коментиран от #57
18:23 21.07.2026
53 Мдаа
18:23 21.07.2026
54 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Живеем си тихо и мирно
Коментиран от #60
18:23 21.07.2026
55 Кое
До коментар #37 от "България е НАТО.":НАто бе хайван, с избелени те ануси ли?
18:24 21.07.2026
56 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #39 от "ВВСар":Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс,явно си надувал тръбите на ввсари !
Коментиран от #96
18:24 21.07.2026
57 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това е НАТО.
С почти никаква армия никой не смее ни пипна.
Коментиран от #61, #68
18:25 21.07.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":ЕсеС ни храни с дълбоко замразени храни,
които ИЗХВЪРЛЯ от складовите си подновяване на ВВЗ❗
За неслужилите, като тебе
/ Военно Временни Запаси/
Коментиран от #64
18:25 21.07.2026
59 Румбата нема избор
18:27 21.07.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #54 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Живеем си:
Тихо❗ Мирно❗
Клекни❗Стани❗Падни за 20❗
Тихо ❗ Мирно ❗
Коментиран от #69
18:27 21.07.2026
61 Хайван
До коментар #57 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Курамибрани😀
18:27 21.07.2026
62 Хаха
Над 1,4 млн. българи гласуваха за него точно за обратното - да изгони аеропланите от Враждебна, а не да ги премести в Безмер! Точно това обещаваше предизборно - да ги изгони! Радев излъга избирателите си!
България по този начин заема страна не в отбранителна война на Кравария срещу Иран, а в брутално агресивна и нападателна, при това на другия край на света...
Срам за Радев!
Коментиран от #76
18:27 21.07.2026
63 Факти
18:28 21.07.2026
64 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Като гледам как ГАНЬО пълни количките от ВЕРИГИТЕ.......и със стоки от ЕС.
Коментиран от #70, #73
18:28 21.07.2026
65 Утре очакваме
18:29 21.07.2026
66 Дедо
18:29 21.07.2026
67 Може да е нарочно
До коментар #20 от "Не мислещи хора":Някакви зависимости прозират.
18:29 21.07.2026
68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Бъркаш се!
Никой не желае ❗
А и те укр...ите у нас вече са няколко пъти повече от армийката ни❗
Коментиран от #71
18:30 21.07.2026
69 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Важно е че си ЖИВ....
А не се избиваме като руснаците...
Ако мислиш че те командват...проблема си е твой.
18:30 21.07.2026
70 Хаха
До коментар #64 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Поправка - с безвкусни гмо-та от ЕССР....
Коментиран от #74
18:31 21.07.2026
71 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Руснаците в България са в пъти повече от украинците....Вервай ми.
Коментиран от #80, #83
18:31 21.07.2026
72 Миролюб
18:32 21.07.2026
73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Пак се бъркаш!
Количките във веригите ги пълнят укр...ите,
дето са на помощи❗
Ганьо, слага стоки на дъното на количката и гледа все да са на промоции😔
Коментиран от #81
18:32 21.07.2026
74 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #70 от "Хаха":Кой та кара да ги купуваш.
Оди копай на село, пресно да си хапваш.
Коментиран от #82
18:32 21.07.2026
75 Аз,достатъчно ли е?
18:33 21.07.2026
76 Те са насочени срещу Русия
До коментар #62 от "Хаха":Почти няма връзка с Иран. Те за Иран САЩ си имат бази. Ние сме мишена и то възможно най лошата. Опитват се да ни вкарат във войната с Русия.
18:33 21.07.2026
77 Луд с картечница в мол
18:34 21.07.2026
78 Дедо
18:34 21.07.2026
79 Ако има Бог , то със сигурност
18:34 21.07.2026
80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #71 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Отвори си очите, бе заблудено евроGEйче❗
Погледни колко коли ще видиш за минута със синьожълто в номера и колко с червено ❗
Коментиран от #84
18:35 21.07.2026
81 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #73 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Гладните руснаци пълнят най много количките от ВЕРИГИТЕ.....пък и доста повече са от украинците.
18:35 21.07.2026
82 Хаха
До коментар #74 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Ами имам възможност, копам понякога, ям качествено, а не като теб безвкусно гмо!
Между другото - ако имаш възможност опитай нещо произведено на село, за да усетиш бруталната разлика с гмо-тата, вместо да ръсиш глупости!
18:35 21.07.2026
83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #71 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":И да знаеш, че 90% от укр...ите у нас
ГАВОРИАТ на рушистки ❗
Коментиран от #85
18:36 21.07.2026
84 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":РУСНАЦИТЕ отдавна са в България с НОМЕРА НА ЕС....
ама ти откъде да знаеш.
18:36 21.07.2026
85 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #83 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Говора нема значение
Руските ушанки са в пъти повече
18:38 21.07.2026
86 Вижте сега
18:38 21.07.2026
87 Румбата нема избор
Иначе губим Нефтохима.
18:39 21.07.2026
88 Ние го очаквахме от нато
18:39 21.07.2026
89 Копейзажа ударен с мокър парцал
18:40 21.07.2026
90 България е НАТО.
Си живеем спокойно и по нашенски.
18:42 21.07.2026
91 Няма начин
И американски военен контингент трябва да има в България.
18:42 21.07.2026
92 Пешо
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не трябва ли да се допитва народа за такива решения? Референдуми а-у.??? Или някакви измамници ще решават съдбата на българския народ? На кой му дреме за народа. Да живее ПБ (Престъпна България)!
18:43 21.07.2026
93 Въпрос
18:43 21.07.2026
94 България
Ванга е казала че САЩ ще имат 45 президента
18:43 21.07.2026
95 Поне
18:43 21.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Закон на Мърфи
Правителството да си пише оставката!
18:44 21.07.2026