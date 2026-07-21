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Комисията по отбрана в НС даде зелена светлина за Безмер: 8 американски самолета и 250 военни

Комисията по отбрана в НС даде зелена светлина за Безмер: 8 американски самолета и 250 военни

21 Юли, 2026 17:54 843 97

  • безмер-
  • самолети-
  • военни-
  • иран

Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на комисията от министъра на отбраната Димитър Стоянов, който отговори на въпросите на народните представители

Комисията по отбрана в НС даде зелена светлина за Безмер: 8 американски самолета и 250 военни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа „за“, един „против“ и двама „въздържали се“. Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на комисията от министъра на отбраната Димитър Стоянов, който отговори на въпросите на народните представители.

Предложението на правителството е свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ.

Министърът на отбраната отбеляза, че в петък ще бъде в Ямбол, където е готов да разговаря с всички кметове от областта, в която се намира военното летище „Безмер“. Той добави, че се иска решение от Народното събрание във връзка със самолетите заради тревогите на обществото при предходното настаняване на самолети на САЩ на летището в София.

Анализ от военното разузнаване показва, че рискове има, но пряка заплаха за националната сигурност няма, каза още Димитър Стоянов.

Министърът посочи, че все още се прави оценка за възможността самолетите да бъдат разположени на летище „Безмер“, като окончателна оценка все още няма. По думите му, ако САЩ решат, че няма как да разположат техниката на това летище, ще трябва да постъпи нова нота. Той добави, че все още очаква информация от САЩ как и откъде ще се доставя гориво за военните самолети.

Във връзка с възможността самолетите да бъдат настанени в България министър Стоянов отбеляза, че това става по силата на договор от 2006 г.

Попитан дали решението за самолетите е свързано с дерогацията за „Лукойл“, министър Стоянов каза, че не отговаря за дерогациите и не знае да има такава. На въпрос дали американската техника ще бъде използвана за операция срещу Иран, той отбеляза, че в нотата от САЩ е посочено „Близкия изток“. Също така добави, че България не участва в операцията нито със сили, нито със средства.

Комисията отхвърли предложението на Ивайло Мирчев да бъде изслушан днес на закрито заседание директорът на Служба „Военна информация“ (бел. ред. – военно разузнаване) бригаден генерал Венелин Венев.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни т.г. на срока на пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване. След това авиационната техника напусна българското летище „Васил Левски“ в София. В началото на правителственото заседание на 29 май, премиерът Румен Радев каза, че няма положителен отговор до момента за отпадане на визите за българите граждани за САЩ. Той отбеляза, че България също има своите приоритети и процедури и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 5 Отговор
    Спомнете си :

    " Те казаха "Йес" още преди да им кажем какво ще искаме от тях!"

    ❗🤔❗🤔❗🤔❗

    Коментиран от #92

    17:57 21.07.2026

  • 2 Куту софиянеца пуследен

    27 3 Отговор
    В 15:00 протест пред парламента

    17:57 21.07.2026

  • 3 Летеца катапултира

    32 1 Отговор
    без виза и зелена карта, язък !

    17:59 21.07.2026

  • 4 България е НАТО.

    3 24 Отговор
    Що ли требе парламента да питат.

    18:01 21.07.2026

  • 5 Няма такъв резил

    31 1 Отговор
    Значи утре летя за Калифорния без виза, нали ? Нали ? Румене ?!?!?!

    Коментиран от #13

    18:01 21.07.2026

  • 6 авантгард

    31 3 Отговор
    Отцеругатели и майкопродавци!

    18:02 21.07.2026

  • 7 Европеец

    35 3 Отговор
    Това не е новина това е очаквано решение..... Никой не се е съмнявал, че националните предатели така ще гласуват, утре ще бъде интересно да видим самият парламент как ще гласува..... Сигурен съм че и утре няма да има новина че ще дадът разрешение за краварските самолети, Но какво да чакаш от национални предатели и служибогонци .... Да се молим Иран да не включи в целите летището в Безмер, което недоразумението Стани шеф през 2006 година даде на краварите...

    Коментиран от #17

    18:02 21.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    17 6 Отговор
    1991г НАТО бомби комуниста Милошевич в Югославия. Натовските самолети минаха през България а още немаше "разрешение" от парламента.

    Коментиран от #18

    18:04 21.07.2026

  • 10 Има кой

    19 2 Отговор
    Да ги пита и снима тия добре платени клоуни!?

    18:04 21.07.2026

  • 11 Не прогресивен

    25 1 Отговор
    Хопала, 1 400 000 прогресивни uдuoт4ета, как е настроението ;)

    Коментиран от #25

    18:04 21.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 2 Отговор
    Рубио похвали България:
    "Казаха ни да още преди да сме им обяснили какво искаме."🤔🤔🤔

    Ама нашата комисия била решила🤔

    За канарчета готови да отлетят през септември на ЮГ ли ни взимате🤔

    Коментиран от #19

    18:04 21.07.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Няма такъв резил":

    Румен не дава визи.
    Цедката е още в сила.

    18:05 21.07.2026

  • 14 Заради пари предполагам

    17 3 Отговор
    Очевидно това не са цистерни и сигурността на България е на карта.

    18:06 21.07.2026

  • 15 Коста

    18 0 Отговор
    Окупация!Окупация!

    18:06 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    И ние ша включим Иран като мишена.

    18:06 21.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Един даже бомби къща край Перник ли беше❗

    Коментиран от #33

    18:07 21.07.2026

  • 19 България е НАТО.

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що ли требе да ни питат ????

    Коментиран от #21

    18:08 21.07.2026

  • 20 Не мислещи хора

    11 0 Отговор
    Направо си е Зелен Чеп.

    Коментиран от #67

    18:08 21.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "България е НАТО.":

    България НЕ Е нато ❗
    НАТьО е в България❗

    Коментиран от #37

    18:09 21.07.2026

  • 22 250 военни от САЩ

    17 3 Отговор
    Това е окупация. Както и да го погледнем.

    18:09 21.07.2026

  • 23 Джо пaaааацyyуулaaa

    5 11 Отговор
    Правилен ход на мунчаа и олигарсите му. САЩ ни пази а Европа ни храни!

    Коментиран от #29, #31

    18:09 21.07.2026

  • 24 Павел Пенев

    13 3 Отговор
    Браво, разбрахме че цялата комисия ще бъде мобилизирана за бойни действия в Близкия изток. НС също ще приеме това, даже и за Украйна.

    18:10 21.07.2026

  • 25 Джо пaaааацyyуулaaa

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Не прогресивен":

    Добре сме! 15 милиарда за 3 месеца. За яхти ,почивки,скъпи коли и красиви жени. А за вас един ръбecт в олющените ви панелки😂🤣😅

    18:11 21.07.2026

  • 26 На 19 април

    8 2 Отговор
    се смяхте,не ревахте!

    18:12 21.07.2026

  • 27 Ако не ги пуснат ще бомбардират

    7 11 Отговор
    България , ще измислят и причина това са варвари и Бог да пази България от тях

    18:12 21.07.2026

  • 28 Ааа

    16 3 Отговор
    Радко свинята пак излъга !Кога краварите махнаха визите че тоя наведения докара самолетите пак .Сега да се молим Иран да ги тресне и тоя малоУмник да обяснява

    18:12 21.07.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор

    До коментар #23 от "Джо пaaааацyyуулaaa":

    Европа ни храни с храни които в Европа
    НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ЯДЕ❗

    18:12 21.07.2026

  • 30 Цончо

    11 1 Отговор
    С бензин,кой ще ги зарежда?

    Коментиран от #34

    18:14 21.07.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Джо пaaааацyyуулaaa":

    ШАШт ни пази, както баба ти
    те е пазила от Торбалан❗

    Коментиран от #38

    18:14 21.07.2026

  • 32 Тръмп

    8 2 Отговор
    Как ще ни откажете и кажете ноо, когато нямате нито една карта бе.

    18:14 21.07.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Моята къща беше.
    Отнесоха покрива.
    После НАТО ми направи нов покрив.
    Жалко че не гръмнаха цялата къща.

    18:15 21.07.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #30 от "Цончо":

    От нашия Нефтохим - безплатно❗

    18:15 21.07.2026

  • 35 Чавдар

    3 1 Отговор
    Оцелелите,немедлена да се съберат на Околчица!

    18:15 21.07.2026

  • 36 Куче което не знае да лае само

    8 6 Отговор
    Вкарва вълка в кошарата. Още като дойдохме и почнахме да повдигаме въпроса пред САЩ но по начин: Ела вълчо изяж ме. И той дойде с нови самолети и 250 окупатори.Нямам думи .

    18:16 21.07.2026

  • 37 България е НАТО.

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Иначе Путин да ни е забърсал отдавна.

    Коментиран от #44, #55

    18:16 21.07.2026

  • 38 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 9 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Иначе сме умрели напълно.

    Коментиран от #52, #58

    18:17 21.07.2026

  • 39 ВВСар

    4 3 Отговор
    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
    ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #56

    18:17 21.07.2026

  • 40 .....

    0 4 Отговор
    Уелкъм на родна земя.

    18:17 21.07.2026

  • 41 Краварска мафия

    13 5 Отговор
    Вие сте позор, дъното

    18:17 21.07.2026

  • 42 Боже пази България!

    16 6 Отговор
    Убийците на деца идват в България! Трябва целият народ да се вдигне срещу националните предатели и окупаторите!

    Коментиран от #49

    18:18 21.07.2026

  • 43 Червена бабичка

    6 3 Отговор
    Всички на протест пред ПСА!

    18:19 21.07.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "България е НАТО.":

    Ей, добре че баба ти те е пазила, че какъвто злояд беше, Торбалан щеше да те е прибрал отдавна❗

    Коментиран от #48

    18:19 21.07.2026

  • 45 Румбата нема избор

    2 5 Отговор
    Иначе Дончо му спира Нефтохима.

    18:19 21.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тези войски са за войната с Русия

    10 2 Отговор
    Те само на пръв поглед са за войната в Иран и е близкия изток. Някак си изведнъж го прозрях това. Но дано и Русия си направи извода. За България нямам думи колко безотговорно е всичко. Без коментар.

    18:19 21.07.2026

  • 48 България е НАТО.

    4 4 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пазеше ни 120 хиледна армия при ТОШО
    И пак са окакахме.....

    18:20 21.07.2026

  • 49 Ха,ха

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Боже пази България!":

    Аа в Белене беше по готино плюс телени мрежи😂😂

    18:20 21.07.2026

  • 50 Ивелин

    3 4 Отговор
    От Възраждане,много са тихи!

    18:21 21.07.2026

  • 51 Волен

    3 0 Отговор
    Като мине на второ четене,ме събудете в градинката!

    18:22 21.07.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    НАТьО ни накара да съкратим армията си от
    140 000 на 14 000❗
    Самолетите от 200 на 2❗
    И сега дошло да ни брани,
    като ни дава ..... банани ❗

    Коментиран от #57

    18:23 21.07.2026

  • 53 Мдаа

    6 1 Отговор
    Селския хитрец Радев реши с чужда пита помен да прави.Обвърза планираното изтегляне на самолетите от софийското летище с визите.Варианта и визи и самолети да се махнат пък щеше да представи като супер своя победа.Само, че лудия Риж клоун скъса собственото си примирие и върна цистелните, а Мунчо си го нахака с 2,5 Мах.

    18:23 21.07.2026

  • 54 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 4 Отговор
    Вече 36 години под крилото на САЩ
    Живеем си тихо и мирно

    Коментиран от #60

    18:23 21.07.2026

  • 55 Кое

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "България е НАТО.":

    НАто бе хайван, с избелени те ануси ли?

    18:24 21.07.2026

  • 56 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "ВВСар":

    Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс,явно си надувал тръбите на ввсари !

    Коментиран от #96

    18:24 21.07.2026

  • 57 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е НАТО.
    С почти никаква армия никой не смее ни пипна.

    Коментиран от #61, #68

    18:25 21.07.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    ЕсеС ни храни с дълбоко замразени храни,
    които ИЗХВЪРЛЯ от складовите си подновяване на ВВЗ❗
    За неслужилите, като тебе
    / Военно Временни Запаси/

    Коментиран от #64

    18:25 21.07.2026

  • 59 Румбата нема избор

    2 1 Отговор
    Иначе Дончо ша.му вдигне мерника

    18:27 21.07.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Живеем си:
    Тихо❗ Мирно❗
    Клекни❗Стани❗Падни за 20❗
    Тихо ❗ Мирно ❗

    Коментиран от #69

    18:27 21.07.2026

  • 61 Хайван

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Курамибрани😀

    18:27 21.07.2026

  • 62 Хаха

    4 2 Отговор
    Първи сериозен автогол от "засада" на Радев!
    Над 1,4 млн. българи гласуваха за него точно за обратното - да изгони аеропланите от Враждебна, а не да ги премести в Безмер! Точно това обещаваше предизборно - да ги изгони! Радев излъга избирателите си!
    България по този начин заема страна не в отбранителна война на Кравария срещу Иран, а в брутално агресивна и нападателна, при това на другия край на света...
    Срам за Радев!

    Коментиран от #76

    18:27 21.07.2026

  • 63 Факти

    0 0 Отговор
    Има компромат

    18:28 21.07.2026

  • 64 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като гледам как ГАНЬО пълни количките от ВЕРИГИТЕ.......и със стоки от ЕС.

    Коментиран от #70, #73

    18:28 21.07.2026

  • 65 Утре очакваме

    0 1 Отговор
    Нота от Иран и Близкия Изток

    18:29 21.07.2026

  • 66 Дедо

    0 0 Отговор
    Скривайте кокошките....

    18:29 21.07.2026

  • 67 Може да е нарочно

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не мислещи хора":

    Някакви зависимости прозират.

    18:29 21.07.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Бъркаш се!
    Никой не желае ❗
    А и те укр...ите у нас вече са няколко пъти повече от армийката ни❗

    Коментиран от #71

    18:30 21.07.2026

  • 69 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Важно е че си ЖИВ....
    А не се избиваме като руснаците...
    Ако мислиш че те командват...проблема си е твой.

    18:30 21.07.2026

  • 70 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Поправка - с безвкусни гмо-та от ЕССР....

    Коментиран от #74

    18:31 21.07.2026

  • 71 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Руснаците в България са в пъти повече от украинците....Вервай ми.

    Коментиран от #80, #83

    18:31 21.07.2026

  • 72 Миролюб

    1 0 Отговор
    А може да зареждат и Украински дронове?Много далеч взеха да стигат!

    18:32 21.07.2026

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Пак се бъркаш!
    Количките във веригите ги пълнят укр...ите,
    дето са на помощи❗
    Ганьо, слага стоки на дъното на количката и гледа все да са на промоции😔

    Коментиран от #81

    18:32 21.07.2026

  • 74 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 3 Отговор

    До коментар #70 от "Хаха":

    Кой та кара да ги купуваш.
    Оди копай на село, пресно да си хапваш.

    Коментиран от #82

    18:32 21.07.2026

  • 75 Аз,достатъчно ли е?

    1 1 Отговор
    Това бе са управници,а страхливи вмирисани плъхове

    18:33 21.07.2026

  • 76 Те са насочени срещу Русия

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Хаха":

    Почти няма връзка с Иран. Те за Иран САЩ си имат бази. Ние сме мишена и то възможно най лошата. Опитват се да ни вкарат във войната с Русия.

    18:33 21.07.2026

  • 77 Луд с картечница в мол

    1 2 Отговор
    Голяма веселба ще стане ,ако в Безмер Ямболско почнат да падат ирански ракети ,около 2000км е разстоянието от Иран което е точно в обсега им,заобикаляйки Турция през Грузия и Черно море ,а у нас никой не може да ги спре .После да няма ,ама нас защо .

    18:34 21.07.2026

  • 78 Дедо

    0 1 Отговор
    Един солджър,колко кокошки може да извде?

    18:34 21.07.2026

  • 79 Ако има Бог , то със сигурност

    0 1 Отговор
    Ще ги накаже за всичките им милиони зверства в кратката им 200 годишна история

    18:34 21.07.2026

  • 80 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Отвори си очите, бе заблудено евроGEйче❗
    Погледни колко коли ще видиш за минута със синьожълто в номера и колко с червено ❗

    Коментиран от #84

    18:35 21.07.2026

  • 81 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гладните руснаци пълнят най много количките от ВЕРИГИТЕ.....пък и доста повече са от украинците.

    18:35 21.07.2026

  • 82 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Ами имам възможност, копам понякога, ям качествено, а не като теб безвкусно гмо!
    Между другото - ако имаш възможност опитай нещо произведено на село, за да усетиш бруталната разлика с гмо-тата, вместо да ръсиш глупости!

    18:35 21.07.2026

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    И да знаеш, че 90% от укр...ите у нас
    ГАВОРИАТ на рушистки ❗

    Коментиран от #85

    18:36 21.07.2026

  • 84 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    РУСНАЦИТЕ отдавна са в България с НОМЕРА НА ЕС....
    ама ти откъде да знаеш.

    18:36 21.07.2026

  • 85 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Говора нема значение
    Руските ушанки са в пъти повече

    18:38 21.07.2026

  • 86 Вижте сега

    1 0 Отговор
    В Библията царствата или държавите са наречени зверове. Всички войни и милиони жертви са организирани и проведени не от населението на дадена държава, а от нейните управляващи и представляващи.Затуй на п-резидента(царя) му викат и държавен глава, а бг народа никой не го пита нито за Варшавския договор, нито за НАТО, нито ще го питат за третата световна.

    18:38 21.07.2026

  • 87 Румбата нема избор

    1 1 Отговор
    Прави "таманета" на Дончо.
    Иначе губим Нефтохима.

    18:39 21.07.2026

  • 88 Ние го очаквахме от нато

    1 0 Отговор
    То дойде от брато за чернобил

    18:39 21.07.2026

  • 89 Копейзажа ударен с мокър парцал

    1 0 Отговор
    Как се чувства копейзажа.хах

    18:40 21.07.2026

  • 90 България е НАТО.

    3 1 Отговор
    С армия колкото побира стадиона на СЛАВИЯ
    Си живеем спокойно и по нашенски.

    18:42 21.07.2026

  • 91 Няма начин

    2 1 Отговор
    САЩ да ни стратегически партньори и не може да им се отказва.
    И американски военен контингент трябва да има в България.

    18:42 21.07.2026

  • 92 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не трябва ли да се допитва народа за такива решения? Референдуми а-у.??? Или някакви измамници ще решават съдбата на българския народ? На кой му дреме за народа. Да живее ПБ (Престъпна България)!

    18:43 21.07.2026

  • 93 Въпрос

    0 0 Отговор
    Какво става с борбата против Олигархията

    18:43 21.07.2026

  • 94 България

    0 0 Отговор
    От Дойран до Иран
    Ванга е казала че САЩ ще имат 45 президента

    18:43 21.07.2026

  • 95 Поне

    0 0 Отговор
    ще избегнем сухопътна операция!

    18:43 21.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Закон на Мърфи

    0 0 Отговор
    „Ако нещо може да се обърка, то ще се обърка!
    Правителството да си пише оставката!

    18:44 21.07.2026

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