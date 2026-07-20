Планът на Тръмп! САЩ и Иран се доближават до тотален конфликт

В неделя, 19 юли, отношенията между САЩ и Иран се доближиха до тотален конфликт. Причината е в ескалацията на ударите по граждански и военни обекти, както и в смъртта на трима американски войници, съобщава The Washington Post, като се позовава на източник.

В петък Иран нанесе удар по военна база на САЩ в Йордания, в резултат на което загинаха двама военни. В събота събитията се повториха, но вече в Ирак. Там в резултат на "контролирано взривяване на неизбухнали боеприпаси“ от свален ирански дрон също загина военен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи първите две смъртни случая като "много тъжно събитие“, а в интервю за NewsNation заяви, че му е "напълно безразлично“, че Иран вече няма да спазва двустранния меморандум за взаимно разбирателство.

"САЩ планират по-мащабна война“, заяви американски служител в коментар за WP, като добави, че Пентагонът увеличава броя на военните самолети в региона.

Той обаче предупреди, че разширяването на операциите на САЩ ще бъде ограничено от намаляващите запаси от средства за противовъздушна отбрана и боеприпаси с голям обсег.

Освен това САЩ се сблъскват с ограничения по отношение на възможността за прехвърляне на допълнителни войски и самолети в този район поради бойни повреди.

"Нямаме достатъчно ресурси, за да поддържаме безопасно провеждането на операциите, и не мисля, че Белият дом осъзнава това“, добавя правителственият служител.

Военни експерти смятат, че освен изчерпването на запасите от американска техника и боеприпаси, САЩ не са готови за евентуално провеждане на наземна операция в Иран. Тоест операция, която Тръмп миналата седмица отказа да изключи.