Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Планът на Тръмп! САЩ и Иран се доближават до тотален конфликт

Планът на Тръмп! САЩ и Иран се доближават до тотален конфликт

20 Юли, 2026 14:46 1 324 48

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Военни експерти смятат, че освен изчерпването на запасите от американска техника и боеприпаси, САЩ не са готови за евентуално провеждане на наземна операция в Иран

Планът на Тръмп! САЩ и Иран се доближават до тотален конфликт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Washington Post The Washington Post

В неделя, 19 юли, отношенията между САЩ и Иран се доближиха до тотален конфликт. Причината е в ескалацията на ударите по граждански и военни обекти, както и в смъртта на трима американски войници, съобщава The Washington Post, като се позовава на източник.

В петък Иран нанесе удар по военна база на САЩ в Йордания, в резултат на което загинаха двама военни. В събота събитията се повториха, но вече в Ирак. Там в резултат на "контролирано взривяване на неизбухнали боеприпаси“ от свален ирански дрон също загина военен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи първите две смъртни случая като "много тъжно събитие“, а в интервю за NewsNation заяви, че му е "напълно безразлично“, че Иран вече няма да спазва двустранния меморандум за взаимно разбирателство.

"САЩ планират по-мащабна война“, заяви американски служител в коментар за WP, като добави, че Пентагонът увеличава броя на военните самолети в региона.

Той обаче предупреди, че разширяването на операциите на САЩ ще бъде ограничено от намаляващите запаси от средства за противовъздушна отбрана и боеприпаси с голям обсег.

Освен това САЩ се сблъскват с ограничения по отношение на възможността за прехвърляне на допълнителни войски и самолети в този район поради бойни повреди.

"Нямаме достатъчно ресурси, за да поддържаме безопасно провеждането на операциите, и не мисля, че Белият дом осъзнава това“, добавя правителственият служител.

Военни експерти смятат, че освен изчерпването на запасите от американска техника и боеприпаси, САЩ не са готови за евентуално провеждане на наземна операция в Иран. Тоест операция, която Тръмп миналата седмица отказа да изключи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 18 Отговор
    Румен Радев ни вкара във войната с Иран . Честито!

    Коментиран от #3, #4, #15, #18

    14:48 20.07.2026

  • 2 пръц

    21 1 Отговор
    Планът е на щефа му Натаняхо миротвореца е изпълнителя.

    14:48 20.07.2026

  • 3 Не троли

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изглеждате толкова тъпо безродните продадени глупаци.

    Коментиран от #5, #11, #26, #30, #34

    14:49 20.07.2026

  • 4 Ъъъ

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой не те е вкарвал във война с никого.... Дишай!

    Коментиран от #8

    14:50 20.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 11 Отговор

    До коментар #3 от "Не троли":

    Утре парламента ще гласува влизане на България във война с Иран.

    Коментиран от #13, #40

    14:50 20.07.2026

  • 6 Пърл Харбър

    6 3 Отговор
    се готви за атака,Белия дом за десант!

    14:50 20.07.2026

  • 7 Американците

    15 2 Отговор
    изкупиха тоалетната хартия!

    14:51 20.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    Катар, Дубай, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия също мислеха като теб.

    14:51 20.07.2026

  • 9 Беженска вълна

    6 1 Отговор
    към Мексико!

    14:51 20.07.2026

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 Последният Софиянец

    8 13 Отговор

    До коментар #3 от "Не троли":

    Радев обяви война на Иран заедно със САЩ. Ще ни затрие а той ще избяга във Вашингтон.

    Коментиран от #14

    14:53 20.07.2026

  • 12 Робот

    10 2 Отговор
    Ким Чен вече знае че САЩ не са сериозен противник ама хич...!

    14:56 20.07.2026

  • 13 Не троли

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Изглеждате толкова тъпо безродните продадени глупаци.

    Коментиран от #31

    14:56 20.07.2026

  • 14 Не троли

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последният Софиянец":

    Изглеждате толкова тъпо безродните продадени глупаци.

    Коментиран от #21

    14:57 20.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    4 19 Отговор
    При една наземна операция,най големият губещ ще е Иран или по точно ръководството и Гвардията..Влезне ли САЩ в Иран със пехота това автоматически означава смяна на режима в Техеран...дано да го осъзнават пижамите.

    Коментиран от #20, #23, #27, #35, #38, #41

    14:58 20.07.2026

  • 17 ироней

    7 2 Отговор
    Един самолетоносач не е достатъчен.
    На втория предстоеше шест месечен ремонт на пералните ...или на тоалетните...

    14:59 20.07.2026

  • 18 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сърмол зелен,от коя марка си Икарус...Чавдар...

    15:01 20.07.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор
    Май имаме нов ВиетИран.

    15:01 20.07.2026

  • 20 Влезе ли САЩ с пехота

    15 4 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    тръмо ще бъде линчуван като започнат да идват чувалите. Друг е въпроса, че няма как да влязат! За да влязат, ще трябва поне половин милион армия, а няма база наоколо където да ги съберат! Така, че скоро тръмп пак ще е на преговори!

    15:02 20.07.2026

  • 21 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не троли":

    Пиян ли сте? Или в психиатрията? Не прочете ли или сте и сляп?

    Коментиран от #24

    15:02 20.07.2026

  • 22 Тръмп няма да нападне Иран по душа.

    14 1 Отговор
    В предната статия обяснихме защо!

    Тръмп е заседнал в Иран и се чуди как да вземе завоя, че да не изгуби изборите наесен.
    Но се набутва все повече.
    Иранците са решили да го унизят.
    А с него - и САЩ.

    15:02 20.07.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    А бе, анал литик,А колко янкита ще се вмиришат в пустинята, а?

    Коментиран от #45

    15:02 20.07.2026

  • 24 Не си пиян

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Тролея е глупак! Занимава се с лъжи!

    Коментиран от #28, #29, #36

    15:05 20.07.2026

  • 25 пацо

    1 8 Отговор
    Чичо Дони, бий яко с голямата тояга. Бой и само бой,.
    . Само в боя е истината

    15:05 20.07.2026

  • 26 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Не троли":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    15:06 20.07.2026

  • 27 И откъде

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    ще влязат САЩ в Иран?

    Добре е да се мисли малко! 😄

    15:06 20.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Не си пиян":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    15:07 20.07.2026

  • 30 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Не троли":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    15:07 20.07.2026

  • 31 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Не троли":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    15:08 20.07.2026

  • 32 съществена разлика

    0 1 Отговор
    Цистерни в София за натовско учение е комбинирано с ПВО защита на натовски партньори каквито са Турция и Гърция.
    Венна операция на САЩ срещу Иран с база на цистерни на САЩ в Безмер е само американска грижа, в която Турция и Гърция нямат участие..

    15:08 20.07.2026

  • 33 Да затягаме колана!

    1 1 Отговор
    Леле, сега започват жестоки санкции срещу агресора САЩ! А ние да стягаме десетина милиарди € и оръжейни доставки за невинната жертва на агресията Иран!

    15:08 20.07.2026

  • 34 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Не троли":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #37

    15:09 20.07.2026

  • 35 Да бе!

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Това не е като да те заведе майка ти при Лама Калушев и той да ти смени пола!😂
    По трудно е!😂😂😂😂

    Коментиран от #47

    15:09 20.07.2026

  • 36 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Не си пиян":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    15:09 20.07.2026

  • 37 Къде си бе отпадък 😄

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":

    Цял ден те подритвам да изкарам нервите на глупака. 😄 Айде сега да покажем какво простотия и тиня. Аз леко ша та подритвам, а ти в помия ще виеш. 😄

    Коментиран от #42, #44

    15:12 20.07.2026

  • 38 Частна Република България

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Влиза ли сухопътната армия на САЩ в Иран , ще краят на Тръмп и републиканците. Медиите няма да могат да скрият ковчезите пътуващи към САЩ. Засега успяват. Един убит двама ранени,все едни такива публикации. Да не мислиш ,че всички американци са Рамбо или капитан Америка. Само един самолет да кацне с 100 алуминиеви кофчега и край . Ще има бунтове в САЩ. И сега макар и неловко се чува ,за недоволство в САЩ ,че слугуват на Израел. Войната не е CS на компютърът.умират хора. Представи си за един месец няколко хиляди американци. А? Не че иранците няма да имат загуби. Но ще са по малобройни.

    15:13 20.07.2026

  • 39 Хайо

    6 0 Отговор
    Хегемона на глинени крака ,след 2 седмици хвърляни на ракети и вече ги свършил.Куде са милиардите дадени за армията ?

    15:13 20.07.2026

  • 40 Смотльо,

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    По скоро ще влезнат мъжете в тази която е виновна да те има .

    15:14 20.07.2026

  • 41 Морски

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Иран почти 100 милиона население от които 70% младо поколение,и всички те надъхани до краен предел да отмъщават.Отделно от това армията на Иран е милионна изключително добре въоръжена.Освен това имат подкрепа и на Русия и на Китай и на С.Корея.Взема ли да ти става малко по ясно или да продължавам?

    15:17 20.07.2026

  • 42 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Къде си бе отпадък 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    15:18 20.07.2026

  • 43 САЩ могат да нахлуят в Иран по суша

    2 0 Отговор
    от Грузия - Армения - Азербайджан, от Турция, от Туркменистан, от Афганистан, от Пакистан или с морски десант откъм Арабско море.
    Нито една възможност не ми се струва реалистична!
    Могат и с комбинирано нахлуване от север и от юг.
    Струва ми се още по нереално!

    Тръмп няма добър ход и иранците го знаят.
    Ще го гаврят с кеф! 🤔

    И всичко това, само защото не подсигури алтернатива на Ормуз преди войната.

    15:18 20.07.2026

  • 44 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoняя🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Къде си бе отпадък 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #46

    15:19 20.07.2026

  • 45 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Анал литик е на баща ти синът....оня с едната гънка..

    15:21 20.07.2026

  • 46 Къде си бе отпадък 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoняя🤣":

    Цял ден те подритвам да изкарам нервите на глупака. 😄 Айде сега да покажем какво простотия и тиня. Аз леко ша та подритвам, а ти в помия ще виеш. 😄

    Коментиран от #48

    15:23 20.07.2026

  • 47 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Да бе!":

    твоят като го смени,проблеми имаше ли...

    15:24 20.07.2026

  • 48 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Къде си бе отпадък 😄":

    Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁

    15:27 20.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания