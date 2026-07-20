Планът на Тръмп! САЩ и Иран се доближават до тотален конфликт

В неделя, 19 юли, отношенията между САЩ и Иран се доближиха до тотален конфликт. Причината е в ескалацията на ударите по граждански и военни обекти, както и в смъртта на трима американски войници, съобщава The Washington Post, като се позовава на източник.
В петък Иран нанесе удар по военна база на САЩ в Йордания, в резултат на което загинаха двама военни. В събота събитията се повториха, но вече в Ирак. Там в резултат на "контролирано взривяване на неизбухнали боеприпаси“ от свален ирански дрон също загина военен.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи първите две смъртни случая като "много тъжно събитие“, а в интервю за NewsNation заяви, че му е "напълно безразлично“, че Иран вече няма да спазва двустранния меморандум за взаимно разбирателство.
"САЩ планират по-мащабна война“, заяви американски служител в коментар за WP, като добави, че Пентагонът увеличава броя на военните самолети в региона.
Той обаче предупреди, че разширяването на операциите на САЩ ще бъде ограничено от намаляващите запаси от средства за противовъздушна отбрана и боеприпаси с голям обсег.
Освен това САЩ се сблъскват с ограничения по отношение на възможността за прехвърляне на допълнителни войски и самолети в този район поради бойни повреди.
"Нямаме достатъчно ресурси, за да поддържаме безопасно провеждането на операциите, и не мисля, че Белият дом осъзнава това“, добавя правителственият служител.
Военни експерти смятат, че освен изчерпването на запасите от американска техника и боеприпаси, САЩ не са готови за евентуално провеждане на наземна операция в Иран. Тоест операция, която Тръмп миналата седмица отказа да изключи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4, #15, #18
14:48 20.07.2026
2 пръц
14:48 20.07.2026
3 Не троли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Изглеждате толкова тъпо безродните продадени глупаци.
Коментиран от #5, #11, #26, #30, #34
14:49 20.07.2026
4 Ъъъ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никой не те е вкарвал във война с никого.... Дишай!
Коментиран от #8
14:50 20.07.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Не троли":Утре парламента ще гласува влизане на България във война с Иран.
Коментиран от #13, #40
14:50 20.07.2026
6 Пърл Харбър
14:50 20.07.2026
7 Американците
14:51 20.07.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Ъъъ":Катар, Дубай, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия също мислеха като теб.
14:51 20.07.2026
9 Беженска вълна
14:51 20.07.2026
10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
11 Последният Софиянец
До коментар #3 от "Не троли":Радев обяви война на Иран заедно със САЩ. Ще ни затрие а той ще избяга във Вашингтон.
Коментиран от #14
14:53 20.07.2026
12 Робот
14:56 20.07.2026
13 Не троли
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Изглеждате толкова тъпо безродните продадени глупаци.
Коментиран от #31
14:56 20.07.2026
14 Не троли
До коментар #11 от "Последният Софиянец":Изглеждате толкова тъпо безродните продадени глупаци.
Коментиран от #21
14:57 20.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гост
Коментиран от #20, #23, #27, #35, #38, #41
14:58 20.07.2026
17 ироней
На втория предстоеше шест месечен ремонт на пералните ...или на тоалетните...
14:59 20.07.2026
18 гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сърмол зелен,от коя марка си Икарус...Чавдар...
15:01 20.07.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:01 20.07.2026
20 Влезе ли САЩ с пехота
До коментар #16 от "гост":тръмо ще бъде линчуван като започнат да идват чувалите. Друг е въпроса, че няма как да влязат! За да влязат, ще трябва поне половин милион армия, а няма база наоколо където да ги съберат! Така, че скоро тръмп пак ще е на преговори!
15:02 20.07.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Не троли":Пиян ли сте? Или в психиатрията? Не прочете ли или сте и сляп?
Коментиран от #24
15:02 20.07.2026
22 Тръмп няма да нападне Иран по душа.
Тръмп е заседнал в Иран и се чуди как да вземе завоя, че да не изгуби изборите наесен.
Но се набутва все повече.
Иранците са решили да го унизят.
А с него - и САЩ.
15:02 20.07.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "гост":А бе, анал литик,А колко янкита ще се вмиришат в пустинята, а?
Коментиран от #45
15:02 20.07.2026
24 Не си пиян
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Тролея е глупак! Занимава се с лъжи!
Коментиран от #28, #29, #36
15:05 20.07.2026
25 пацо
. Само в боя е истината
15:05 20.07.2026
26 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #3 от "Не троли":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
15:06 20.07.2026
27 И откъде
До коментар #16 от "гост":ще влязат САЩ в Иран?
Добре е да се мисли малко! 😄
15:06 20.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #24 от "Не си пиян":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
15:07 20.07.2026
30 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #3 от "Не троли":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
15:07 20.07.2026
31 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #13 от "Не троли":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
15:08 20.07.2026
32 съществена разлика
Венна операция на САЩ срещу Иран с база на цистерни на САЩ в Безмер е само американска грижа, в която Турция и Гърция нямат участие..
15:08 20.07.2026
33 Да затягаме колана!
15:08 20.07.2026
34 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #3 от "Не троли":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #37
15:09 20.07.2026
35 Да бе!
До коментар #16 от "гост":Това не е като да те заведе майка ти при Лама Калушев и той да ти смени пола!😂
По трудно е!😂😂😂😂
Коментиран от #47
15:09 20.07.2026
36 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #24 от "Не си пиян":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
15:09 20.07.2026
37 Къде си бе отпадък 😄
До коментар #34 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣":Цял ден те подритвам да изкарам нервите на глупака. 😄 Айде сега да покажем какво простотия и тиня. Аз леко ша та подритвам, а ти в помия ще виеш. 😄
Коментиран от #42, #44
15:12 20.07.2026
38 Частна Република България
До коментар #16 от "гост":Влиза ли сухопътната армия на САЩ в Иран , ще краят на Тръмп и републиканците. Медиите няма да могат да скрият ковчезите пътуващи към САЩ. Засега успяват. Един убит двама ранени,все едни такива публикации. Да не мислиш ,че всички американци са Рамбо или капитан Америка. Само един самолет да кацне с 100 алуминиеви кофчега и край . Ще има бунтове в САЩ. И сега макар и неловко се чува ,за недоволство в САЩ ,че слугуват на Израел. Войната не е CS на компютърът.умират хора. Представи си за един месец няколко хиляди американци. А? Не че иранците няма да имат загуби. Но ще са по малобройни.
15:13 20.07.2026
39 Хайо
15:13 20.07.2026
40 Смотльо,
До коментар #5 от "Последния Софиянец":По скоро ще влезнат мъжете в тази която е виновна да те има .
15:14 20.07.2026
41 Морски
До коментар #16 от "гост":Иран почти 100 милиона население от които 70% младо поколение,и всички те надъхани до краен предел да отмъщават.Отделно от това армията на Иран е милионна изключително добре въоръжена.Освен това имат подкрепа и на Русия и на Китай и на С.Корея.Взема ли да ти става малко по ясно или да продължавам?
15:17 20.07.2026
42 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул 🤣
До коментар #37 от "Къде си бе отпадък 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
15:18 20.07.2026
43 САЩ могат да нахлуят в Иран по суша
Нито една възможност не ми се струва реалистична!
Могат и с комбинирано нахлуване от север и от юг.
Струва ми се още по нереално!
Тръмп няма добър ход и иранците го знаят.
Ще го гаврят с кеф! 🤔
И всичко това, само защото не подсигури алтернатива на Ормуз преди войната.
15:18 20.07.2026
44 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoняя🤣
До коментар #37 от "Къде си бе отпадък 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
Коментиран от #46
15:19 20.07.2026
45 гост
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Анал литик е на баща ти синът....оня с едната гънка..
15:21 20.07.2026
46 Къде си бе отпадък 😄
До коментар #44 от "Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoняя🤣":Цял ден те подритвам да изкарам нервите на глупака. 😄 Айде сега да покажем какво простотия и тиня. Аз леко ша та подритвам, а ти в помия ще виеш. 😄
Коментиран от #48
15:23 20.07.2026
47 гост
До коментар #35 от "Да бе!":твоят като го смени,проблеми имаше ли...
15:24 20.07.2026
48 Жив ли си още дрьььт пaаaацyууул вoня 🤣
До коментар #46 от "Къде си бе отпадък 😄":Наметнат с руската гъбинa,зaвит с родoпското oдеяло и седнал на дървaната гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрните рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьтттт и низвeргнат потънал в изпрaжненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣🤣😁🤮 Мнооoooго по прocт и тъъп и от кayна мyнчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрььт идиoт. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа и крива кратyнa😂🤣😅😆😁
15:27 20.07.2026