Върховният лидер: Иран трябва да отмъсти за убийството на баща ми аятолах Али Хаменей

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви днес, че отмъщението за убития му предшественик - неговият баща аятолах Али Хаменей, е „искане на нацията“ и „непременно трябва“ да се осъществи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Хаменей публикува това послание в Телеграм по повод погребалните церемонии за баща си, състояли се месеци след като той беше убит на 28 февруари - първия ден от войната, започната с американски и израелски удари по Иран.

„Заклеваме се да отмъстим за кръвта на мъченически загиналия лидер и на всички мъченици от тези две войни на престъпните и опозорени убийци“, казва Моджтаба Хаменей в изявлението.

Двама представители на иранските сили за сигурност са били убити при атака в Машхад – родния град на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, където той бе погребан преди два дни, съобщи днес иранската новинарска агенция Тасним, цитирана от Франс прес.

Тасним не уточни кога е било извършено нападението, нито спомена кои може да са извършителите. Агенцията съобщи, че двете жертви са били част от подразделенията "Басидж" - паравоенни сили, свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - идеологическата армия на Ислямската република.

Военнослужещите са изгубили живота си, докато са патрулирали в район, разположен на около 15 километра от мавзолея на имам Реза - главното място за поклонение за шиитите, където вчера бе погребан аятолах Али Хаменей.

"Нападателите са ранили също така случаен минувач, който беше откаран в болница", допълни "Тасним".

Над 43 милиона души участваха в траурните церемонии за погребението на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, съобщиха иранските държавни медии.

Десетки милиони иранци и поклонници от цял свят превърнаха погребалните церемонии за бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей в най-голямата процесия, която светът някога е виждал, отбелязва иранската проправителствена телевизия "Прес Ти Ви".

Шестдневните тържествени церемонии по изпращане и погребение на върховния лидер се състояха в пет града – Техеран, Кум, Наджаф, Кербала и Машхад – и привлякоха огромни множества, които надминаха всички предишни рекорди, съобщи агенция Фарс.

Церемониите включваха три дни в Техеран – два дни на обществен траур в Голямата Мосала и един на основното погребално шествие, като във всеки от останалите градове се състоя по един пълен ден на отдаване на почит. Много от скърбящите пътуваха между градовете, което увеличи мащаба на участието и създаде непрекъсната вълна на поклонници.

Официалните оценки, съставени въз основа на множество независими източници на място и правителствени източници, потвърждават, че между 41 и 43 милиона души са взели участие в историческото събитие.

Върховният лидер и членове на семейството му загинаха при въздушна атака на 28 февруари, извършена от САЩ и ционисткия режим (Израел - бел. ред) срещу резиденцията на лидера, отбелязва "Прес Ти Ви".

Сред загиналите бяха съпругата на новия лидер аятолах Моджтаба Хаменей, зетят на покойния лидер, една от дъщерите на покойния лидер и 14-месечната му внучка.

Погребалните церемонии започнаха миналия петък с участието на политически представители от над 45 държави и учени от повече от 90 страни.

Бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей бе погребан вчера в родния си град Машхад.

Синът на Хаменей – Моджтаба Хаменей, не се е появявал публично, откакто беше обявен за нов върховен лидер на Иран през март. Това подхрани спекулации за здравословното му състояние.

Като върховен лидер Али Хаменей имаше последната дума по всички ключови въпроси в Ислямската република. В същото време шиитският аятолах беше и най-висшият религиозен авторитет в държавата.

Неговите привърженици го почитат като мъченик, който според тях е загинал, противопоставяйки се на военно далеч по-могъщ противник. В същото време голяма част от приблизително 86-милионното население на Иран вероятно е безразлична към държавния траур или е против него, посочва ДПА.