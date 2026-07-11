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Върховният лидер: Иран трябва да отмъсти за убийството на баща ми аятолах Али Хаменей

Върховният лидер: Иран трябва да отмъсти за убийството на баща ми аятолах Али Хаменей

11 Юли, 2026 17:04 1 535 42

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Над 43 милиона души участваха в траурните церемонии за погребението на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, съобщиха иранските държавни медии

Върховният лидер: Иран трябва да отмъсти за убийството на баща ми аятолах Али Хаменей - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви днес, че отмъщението за убития му предшественик - неговият баща аятолах Али Хаменей, е „искане на нацията“ и „непременно трябва“ да се осъществи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Хаменей публикува това послание в Телеграм по повод погребалните церемонии за баща си, състояли се месеци след като той беше убит на 28 февруари - първия ден от войната, започната с американски и израелски удари по Иран.

„Заклеваме се да отмъстим за кръвта на мъченически загиналия лидер и на всички мъченици от тези две войни на престъпните и опозорени убийци“, казва Моджтаба Хаменей в изявлението.

Двама представители на иранските сили за сигурност са били убити при атака в Машхад – родния град на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, където той бе погребан преди два дни, съобщи днес иранската новинарска агенция Тасним, цитирана от Франс прес.

Тасним не уточни кога е било извършено нападението, нито спомена кои може да са извършителите. Агенцията съобщи, че двете жертви са били част от подразделенията "Басидж" - паравоенни сили, свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - идеологическата армия на Ислямската република.

Военнослужещите са изгубили живота си, докато са патрулирали в район, разположен на около 15 километра от мавзолея на имам Реза - главното място за поклонение за шиитите, където вчера бе погребан аятолах Али Хаменей.

"Нападателите са ранили също така случаен минувач, който беше откаран в болница", допълни "Тасним".

Над 43 милиона души участваха в траурните церемонии за погребението на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, съобщиха иранските държавни медии.

Десетки милиони иранци и поклонници от цял свят превърнаха погребалните церемонии за бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей в най-голямата процесия, която светът някога е виждал, отбелязва иранската проправителствена телевизия "Прес Ти Ви".

Шестдневните тържествени церемонии по изпращане и погребение на върховния лидер се състояха в пет града – Техеран, Кум, Наджаф, Кербала и Машхад – и привлякоха огромни множества, които надминаха всички предишни рекорди, съобщи агенция Фарс.

Церемониите включваха три дни в Техеран – два дни на обществен траур в Голямата Мосала и един на основното погребално шествие, като във всеки от останалите градове се състоя по един пълен ден на отдаване на почит. Много от скърбящите пътуваха между градовете, което увеличи мащаба на участието и създаде непрекъсната вълна на поклонници.

Официалните оценки, съставени въз основа на множество независими източници на място и правителствени източници, потвърждават, че между 41 и 43 милиона души са взели участие в историческото събитие.

Върховният лидер и членове на семейството му загинаха при въздушна атака на 28 февруари, извършена от САЩ и ционисткия режим (Израел - бел. ред) срещу резиденцията на лидера, отбелязва "Прес Ти Ви".

Сред загиналите бяха съпругата на новия лидер аятолах Моджтаба Хаменей, зетят на покойния лидер, една от дъщерите на покойния лидер и 14-месечната му внучка.

Погребалните церемонии започнаха миналия петък с участието на политически представители от над 45 държави и учени от повече от 90 страни.

Бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей бе погребан вчера в родния си град Машхад.

Синът на Хаменей – Моджтаба Хаменей, не се е появявал публично, откакто беше обявен за нов върховен лидер на Иран през март. Това подхрани спекулации за здравословното му състояние.

Като върховен лидер Али Хаменей имаше последната дума по всички ключови въпроси в Ислямската република. В същото време шиитският аятолах беше и най-висшият религиозен авторитет в държавата.

Неговите привърженици го почитат като мъченик, който според тях е загинал, противопоставяйки се на военно далеч по-могъщ противник. В същото време голяма част от приблизително 86-милионното население на Иран вероятно е безразлична към държавния траур или е против него, посочва ДПА.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко

    11 19 Отговор
    те моджтабаха и тебе.

    17:07 11.07.2026

  • 2 Гробар

    15 15 Отговор
    И Ганю ще си плати. В София ще стане напечено. Хубавото е че селянетата ще си избягат обратно по селата. Те от един дъжд ги е страх да не говорим да балистични ракети и взривове.

    Коментиран от #4, #40

    17:09 11.07.2026

  • 3 русия е ислям

    13 21 Отговор
    Предвид факта,че русофилските неroдници вече станаха последователи на исляма ,то Иран има спяща клетка от терористи и в България в лицето на шайката русофили тук.Това е проблем за националната сигурност и е редно служибте да се задействат.

    Коментиран от #7, #14, #27, #28

    17:09 11.07.2026

  • 4 9988

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Именно за такива като тебе визира коментар номер 3 :D :D

    Коментиран от #13

    17:10 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъъъ

    13 2 Отговор
    "Шестдневните тържествени церемонии по изпращане и погребение на върховния лидер..."

    Тези церемонии не са ли "траурни"? Кой го измисли това "тържествени"? 🤔

    17:15 11.07.2026

  • 7 Отдавна...

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "русия е ислям":

    Се отказах да се боря и убеждавам шайката за която говориш в нормално мислене.Само се хабим и си хабим и нервите.Чугунени глави.

    Коментиран от #19

    17:15 11.07.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    14 9 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #33

    17:16 11.07.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    15 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    17:16 11.07.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    5 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #26

    17:16 11.07.2026

  • 11 ЗИЛ 117

    11 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:16 11.07.2026

  • 12 ЗИЛ 117

    1 2 Отговор
    Нещо полезно, днс против реклами и с добра скорост от братята руснаци d n s.a d g u a r d-d n s.c o m(добавя се без растоянията между буквите) става и за мобилни

    17:16 11.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "русия е ислям":

    по-точно са шиити-приеха Иранския ислям , иначе няма как да веят руски байряци на 3 март-турците са сунити

    Коментиран от #21

    17:18 11.07.2026

  • 15 Механик

    12 8 Отговор
    Евреите дават ли си сметка какво би станало, ако тия 43 милиона души дето са били на погребението, решат да пуснат по една вода върху Израел?

    17:18 11.07.2026

  • 16 Вероятно

    9 4 Отговор
    43млн души са участвали в погребалните тържества, но В същото време голяма част от приблизително 86-милионното население на Иран вероятно е безразлична към държавния траур или е против него, посочва ДПА.

    Коментиран от #35

    17:19 11.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нека да пиша

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гробар":

    Смешник ,

    Коментиран от #24

    17:20 11.07.2026

  • 21 Гробар

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Най-големите ислямисти са туплестите черни тлъсти турчета от гербппддпсбсп, а и тези от шайката на Чорапа, наричащи себе си българи, с фесовете на главите.

    17:22 11.07.2026

  • 22 Иван

    8 8 Отговор
    Според международните правила, Иран има право да си отмъсти.

    17:23 11.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сулю

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Нека да пиша":

    Смей се селю.

    Коментиран от #30, #32

    17:23 11.07.2026

  • 25 Абсолютен

    2 0 Отговор
    светове рекорд!

    17:24 11.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 натото е ислям

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "русия е ислям":

    Атлантиците са съюзници на Турция и Ердоган .

    17:24 11.07.2026

  • 28 Иван

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "русия е ислям":

    Ал Кайда присъстваше на срещата на върха на терористичното НАТО-ОТАН в Анкара, Туркието.

    17:26 11.07.2026

  • 29 В колона

    1 2 Отговор
    точно от Техеран до Москва !

    17:27 11.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Рускиня":

    Да си закопа в земята парите.

    17:28 11.07.2026

  • 32 Нека да пиша

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сулю":

    Нямам село ,кельо

    Коментиран от #37

    17:28 11.07.2026

  • 33 Ебонитовата пръчка

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЗИЛ 117":

    готов си вече и за жълтите хапчета

    17:29 11.07.2026

  • 34 Жалко

    2 0 Отговор
    че не доживя победата!

    17:30 11.07.2026

  • 35 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вероятно":

    Населението на Иран е 93 милиона.

    Коментиран от #38

    17:31 11.07.2026

  • 36 Държавни медии

    3 0 Отговор
    Други има ли ?

    17:32 11.07.2026

  • 37 Сулю

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Нека да пиша":

    Ясно. Продал си нивите на тате да се довлечеш в Софето.

    Коментиран от #42

    17:32 11.07.2026

  • 38 Козите

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Иван":

    броят ли се ?

    17:32 11.07.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Като очистят Ушатия и Тръмп и пуснат няколко атома в страната на янките и ще са квит

    17:35 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Шопландец ама тъп

    0 0 Отговор
    Абе ти недай са дърпаш дяво.а за опашката че май си от тия дето много лалат ама после ще търсят да се махат с крема от ла-йна

    17:39 11.07.2026

  • 42 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Сулю":

    Нищо подобно,нямам ниви ,рестетут,и не живея в България ... още инфо .

    17:50 11.07.2026

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