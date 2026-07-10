„Историческа инициатива“: Турция планира да изгради газопровод до северната част на Кипър

Турция и т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара, подписаха в меморандум за разбирателство за изграждането на подводен газопровод, съобщи ДПА, предаде БТА.

Планираният газопровод за който турските власти се надяват, че ще повиши енергийната сигурност на територията, ще бъде с дължина около 97 километра под Средиземно море и се очаква да заработи през 2028 г., добавя агенцията, позовавайки се на турската държавна телевизия ТРТ.

Турция вече доставя вода на отцепилата се територия чрез подводен тръбопровод, отбелязва агенцията.

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз е подписал споразумението по време на свое посещение в Северен Кипър днес, описвайки проекта като „историческа инициатива“, допълва агенцията.

Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, който е придружавал Йълмаз, е заявил в мрежата Екс, че Турция разглежда енергийната сигурност на непризнатата от други държави република като „неразделна част от себе си“.

Според ТРТ газопроводът може да се използва и за транспортиране на природен газ до Турция, ако в бъдеще бъдат открити залежи в Източното Средиземноморие.

Пред телевизията премиерът на СКТР Юнал Юстел е заявил, че „следващият приоритет на сътрудничеството ще бъде подводен електрически кабел, свързващ северната част на острова с Турция.

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара. Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение. Последният кръг от преговорите беше в швейцарския курорт Кран Монтана през 2017 г., който обаче завърши с неуспех.