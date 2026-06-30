Новини
Свят »
Деца умират в нагорещени автомобили: как се стига дотам?

Деца умират в нагорещени автомобили: как се стига дотам?

30 Юни, 2026 17:41 1 287 25

  • деца-
  • климатични промени-
  • автомобили-
  • жега-
  • кипър

В нагорещени коли непрекъснато умират деца - забравени от родителите си. Често зад това не стои злонамереност.

Деца умират в нагорещени автомобили: как се стига дотам? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Новината за смъртта на две деца от България, които са били открити мъртви в паркирана заключена кола в кипърското село Ксилофагу, шокира страната. Момчетата на 8 и 10 години пристигнали в Кипър в средата на май, пише кипърският сайт philenews.com.

Според публикации в български медии децата отишли там, за да прекарат лятната ваканция с баща си. Води се разследване, за да се изясни дали става дума за родителска небрежност. Според кипърското издание, цитиращо местните разследващи органи, момчетата са прекарали над три часа в заключения автомобил, а смъртта им е настъпила вероятно поради образувалата се висока температура вследствие на жегата.

Да забравиш детето в колата

Подобни трагични случаи не са рядкост. През 2007 в САЩ 9-месечният Брус загива от топлинен удар, забравен от майка си в автомобил. Навремето смъртта му привлече огромно обществено внимание и предизвика широка дискусия по темата. Оттогава насам има стотици случаи на бебета и малки деца, загинали при висока температура в автомобили. Съвсем наскоро имаше подобен случай и в Германия.

Един автомобил може за кратко време да се превърне в смъртоносен капан. При външна температура от 30 градуса и пряко слънчево нагряване температурата във вътрешността на колата бързо стига 40 градуса, а след само един час скача дори над 50 градуса.

"Подобни условия са потенциална опасност за всеки човек, но особено за малко дете, което е завързано с предпазен колан в детското столче, и няма как да се освободи, това е истински капан", казва детски лекар.

Има дори понятие за подобни ситуации - психолозите говорят за "синдром на забравеното бебе". В случая обикновено става дума не за нарочно забравени или изоставени деца - в повечето подобни случаи родителите са грижовни и нормално мислещи хора, които обичат децата си. Защо тогава се стига дотам?

Какво представлява "синдромът на забравеното бебе"?

Дейвид Даймънд е психолог, който от десетилетия проучва въпроса как така родители забравят децата си в автомобили. Посоченият случай със смъртта на деветмесечното бебе в САЩ е бил разследван и описан в специализираната литература. Какво е обяснението? Оказва се, че майката на Брус - Лин Балфур, която след смъртта на детето е била обвинена в непредумишлено убийство, предните дни страдала от силно безсъние и била принудена да се справя с различни семейни кризи. Във въпросния трагичен ден нещата се развили не по обичайния начин. Чантата с пелените и другите бебешки принадлежности например не била - както обикновено - на предната седалка, като един вид рутинно визуално подсещане, че бебето също е в колата.

Всички тези фактори според психолога Дейвид Даймънд оказват влияние върху т.нар. проспективна памет. Проспективната памет е тази, която за разлика от ретроспективната (за минали събития) ни напомня, че трябва да извършим определени планирани действие в бъдещето - например, че трябва да вземем лекарство в определен час, да се обадим на колега или да напазаруваме неща за вечеря. Даймънд описва шест фактора, които могат да нарушат проспективната памет и да ни накарат да забравим собствените си намерения: лишаване от сън, хроничен или остър стрес, разсеяност, вършене на много неща едновременно, липса на подсещане за очакващите ни задачи, както и извършването на автоматизирани рутинни действия.

Описаните фактори водят до увеличаване на вътрешното напрежение, казва психотерапевтката от Берлин Даниела Кочалевент. Ако това напрежение е прекалено високо, рационалното човешко поведение се затруднява. "В този случай започваме да действаме или импулсивно, или се държим като включени "на автопилот", а това има последствия - забравяме да си вземем предписаните лекарства, забравяме някоя уговорена среща или час при лекар, можем дори да забравим, че детето ни е останало само в колата", казва психотерапевтката.

Преднамереност или небрежност? На какво се дължи "синдромът на забравеното бебе"?

"Никога не можем със 100-процентова сигурност да кажем какво точно мисли един човек. За да преценим дали родителите са забравили детето преднамерено или случайно, психолозите разглеждат предишното им поведение и биографиите им, защото те помагат да се прецени конкретното им поведение в случая", казва психотерапевтката.

В процеса срещу Лин Балфур например не е могло да бъде доказано, че иска да навреди на сина си съзнателно. Просто в съзнанието ѝ в този ден се е запечатало нещо, което изобщо не се е случило: а именно, че Брус е при детегледачката, точно както всеки друг ден. Подобни много реални, но всъщност фалшиви спомени са обект на проучвания от страна на когнитивната психология от десетилетия .

Детски столчета с алармена система срещу забравянето

Много родители също разказват, че са преживявали подобни неща. Понякога родителят се сеща малко по-късно и коригира грешката си, така че невинаги се стига до трагичен край. В Италия обаче не искат да се осланят на случайността. От 2019 насам там са въведени в употреба детски столчета за автомобил, които имат интегриран алармен сигнал. Той се включва, ако детето бъде оставено в колата само - тогава системата пуска съобщение на смартфона на родителите.

Няма точна статистика колко често се стига до смъртни случаи на забравени в автомобила деца. "Не бива да се забравя обаче, че родителите, допуснали подобна трагична грешка, са наказани да се чувстват виновни за цял живот", казва психоложката Кочалевент.

Автор: Юлия Вергин


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как да се стига до там?

    18 1 Отговор
    От тъпотия.
    Псевдодържавите умишлено отглеждат дебили за да нямат алтернатива, после се чудим, че дебилите вземат малоумни решения.

    17:45 30.06.2026

  • 2 Зелето да добави заключение :

    15 2 Отговор
    ,,Това е руска хибридна атака!"

    Коментиран от #3

    17:46 30.06.2026

  • 3 Ген.Гномов!

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зелето да добави заключение :":

    Нека аз ...,нека аз първо да го кажа :
    ,,Това е руска хибридна атака!"

    Коментиран от #15

    17:47 30.06.2026

  • 4 честен ционист

    4 5 Отговор
    Нормално е в Кипър да си забравиш децата в колата. Все пак там без автомобил си загубен и хората ходят с колите си до тоалетната, както се вика.

    Коментиран от #7, #8

    17:48 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 национално външно оценяване

    7 4 Отговор
    Тези момчета на 8 и на 10 не ходят ли на училище в България, че заминават при баща си в Кипър за лятото още по средата на май месец?

    17:53 30.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хапчетата...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    ...спешно...!

    17:54 30.06.2026

  • 9 Гошо

    11 0 Отговор
    На 8 и 10 години не са малки деца, които да не могат да си отворят вратата и да излязат. Айде не на нас тия разкази, че били забравени 3 часа. У нас в някой обособени БГ квартали и села, с едно специфично население, 10-годишните карат кола.

    Коментиран от #21, #23

    17:54 30.06.2026

  • 10 Ами арестуваните и

    1 0 Отговор
    Урсула Калас мерц макрон .които правят същото

    17:58 30.06.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Ми как!?Мноо умни родители.🦧🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    18:00 30.06.2026

  • 12 Икарус

    0 0 Отговор
    Да се оборудват с чукче за разбиване на стъкло

    18:05 30.06.2026

  • 13 Трътлю

    0 0 Отговор
    Как се стига дотам? Колкото повече, толкова повече.

    18:07 30.06.2026

  • 14 1234

    1 0 Отговор
    едно забравено бебе в САЩ цитира ДойчеЗеле
    10 годишно дете в кола, другото на 7-8
    глупости!
    10годишно дете не само може да излезне от колата, но и да я подкара.
    упоени, пребити, наранени преди да ги заключат в колата и да симулират смърта...
    Вероятно от жената

    18:10 30.06.2026

  • 15 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ген.Гномов!":

    хибридна е защото наблизо са Забелязани Петров и Бошаров по бански и с шишенце Тройной

    Коментиран от #17

    18:12 30.06.2026

  • 16 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    А за ония там в Палестина Ирак Сирия Либия избити от вашето долнопробно племе ,няма ли да драснете два реда

    18:17 30.06.2026

  • 17 Хехехе

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    Я надникни и под леглото си...!
    И там са залегнали въпросните руски агенти и шпиони на Путин...😝!

    Коментиран от #18

    18:20 30.06.2026

  • 18 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хехехе":

    функционално неграмотен, рожба на родната демократична образователна система..

    Коментиран от #24

    18:22 30.06.2026

  • 19 Кочо

    0 0 Отговор
    Село Дървояд, Кипърско!? Колите поне на едната врата трябва да имат ръчно задвижване на прозорците!

    18:22 30.06.2026

  • 20 Бойко

    1 0 Отговор
    Стига бе! Това не са бебета, а момчета на 8 и 10 години. Не могат да отворят вратата? Или да се измъкнат през прозореца? Освен, ако са били предварително зашеметени.

    18:22 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 факуса

    0 0 Отговор
    производителите на коли също имат вина с тез електроники и заключвания,ако имаше прозорец с ръчно вдигане и сваляне,тез в кипър щяха да са живи

    18:24 30.06.2026

  • 23 А и дори

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    вечеклецат яко.

    18:27 30.06.2026

  • 24 Хехехе

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "хихи":

    Функционални неграмотни сте вие,дето все руски хибридни атаки и руски шпиони и агенти ви се привиждат-навсякъде и във всичко!
    Смешни сте!

    18:43 30.06.2026

  • 25 Гост 2.72

    0 0 Отговор
    Невероятно е, дете на 10 години да не излезе само от заключена кола!

    19:03 30.06.2026