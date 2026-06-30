Израелските ВВС са вдигнали два изтребителя след загуба на връзка с пътническия самолет, кацнал извънредно в Бургас

Израелските военновъздушни сили съобщиха, че са изпратили два изтребителя към граждански самолет над Средиземно море, след като е бил получен сигнал за загуба на връзка с машината, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В официално изявление военните уточниха, че става дума за стандартна процедура след получаване на подобен сигнал и подчертаха, че "няма основания за опасения, свързани със сигурността".

Говорител на летище "Фредерик Шопен" във Варшава заяви пред АФП, че според информацията от българската авиокомпания причината за инцидента е била "грешка на пилота".

"Следим ситуацията, но няма индикации за външна намеса", добави говорителят.

По-рано българското Министерство на транспорта и съобщенията информира, че самолет на полската авиокомпания ЛОТ, изпълняващ полет по маршрута Варшава – Тел Авив с "Еърбъс 320" на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“, е кацнал извънредно на летище Бургас заради техническа неизправност.

Според Министерството причината е неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Това е довело до задействане на процедурите по еър полисинг (охрана на въздушното пространство). Самолетът е кацнал успешно на летище Бургас в 17:15 часа.