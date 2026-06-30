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Израелските ВВС са вдигнали два изтребителя след загуба на връзка с пътническия самолет, кацнал извънредно в Бургас

Израелските ВВС са вдигнали два изтребителя след загуба на връзка с пътническия самолет, кацнал извънредно в Бургас

30 Юни, 2026 21:31 1 204 23

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  • кипър-
  • самолет-
  • еърбъс

В официално изявление военните уточниха, че става дума за стандартна процедура след получаване на подобен сигнал

Израелските ВВС са вдигнали два изтребителя след загуба на връзка с пътническия самолет, кацнал извънредно в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските военновъздушни сили съобщиха, че са изпратили два изтребителя към граждански самолет над Средиземно море, след като е бил получен сигнал за загуба на връзка с машината, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В официално изявление военните уточниха, че става дума за стандартна процедура след получаване на подобен сигнал и подчертаха, че "няма основания за опасения, свързани със сигурността".

Говорител на летище "Фредерик Шопен" във Варшава заяви пред АФП, че според информацията от българската авиокомпания причината за инцидента е била "грешка на пилота".

"Следим ситуацията, но няма индикации за външна намеса", добави говорителят.

По-рано българското Министерство на транспорта и съобщенията информира, че самолет на полската авиокомпания ЛОТ, изпълняващ полет по маршрута Варшава – Тел Авив с "Еърбъс 320" на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“, е кацнал извънредно на летище Бургас заради техническа неизправност.

Според Министерството причината е неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Това е довело до задействане на процедурите по еър полисинг (охрана на въздушното пространство). Самолетът е кацнал успешно на летище Бургас в 17:15 часа.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 100% съм сигурен

    11 3 Отговор
    че ще падат пътнически самолети с евреи

    21:33 30.06.2026

  • 2 Дзак

    2 3 Отговор
    Като падне напрежението транспондерът прави каквото си иска!

    21:33 30.06.2026

  • 3 Зипо

    14 1 Отговор
    А защо не е кацнал в Тел Авив ?!

    Коментиран от #11

    21:34 30.06.2026

  • 4 Пич

    11 2 Отговор
    Значи, съюзниците са мислели да ни атакуват?!
    Транспондер друг път!!! Самолет се следи по няколко начина, а всички системи са дублирани!!!

    21:36 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    БГ СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО КЛОАКАТА НА ЕВРОПА И СВЕТА

    21:40 30.06.2026

  • 7 Часовник с кукувица

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Запетайка":

    Ку ку, ку ку, ку ку...

    21:42 30.06.2026

  • 8 версия хх

    11 0 Отговор
    В 14ч екскортиран от Миг29 е предаден на два турски ф16, после кръжал над Кипър след подаване на грешен сигнал за отвличане, но му е отказано извънредно кацане, па в 17ч кацнал в Бургас.

    21:43 30.06.2026

  • 9 грешка при забежка

    5 1 Отговор
    Сбили се пилотите заради стюардесата , а тя подала сигнал по транспондера.
    Няма по-логична прилична причина.

    21:48 30.06.2026

  • 10 Сатана Z

    5 0 Отговор
    „Електра Еъруейс“ (Electra Airways) е част от международния авиационен холдинг Vector Group, базиран в Израел. Българският управител и собственик на авиокомпанията е Стефан Трифонов

    21:49 30.06.2026

  • 11 Чоко

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зипо":

    Командирът избира къде да кацне и иска разрешение. Очевидно не е поискал разрешение за кацане на летище Бен Гурион. Поискал е за Ларнака. Не е получил. Предложили са му Васил Левски - приел е, дали са му коридор за полет, долетял е и е кацнал.

    Коментиран от #21

    21:50 30.06.2026

  • 12 да, подлагаме се и на евреите

    4 1 Отговор
    Пак обслужваме евреите.

    21:51 30.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Еърбъс А320 е оборудван за превоз на заразно болни.Явно е опасен и са го върнали в Бургас.

    Коментиран от #18

    21:51 30.06.2026

  • 14 Шофьорите на

    4 0 Отговор
    Самальота българи ли са не се разбира нищо жирнали.

    Коментиран от #17

    21:52 30.06.2026

  • 15 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    Митко есемеса внесе смут в Европа.
    Невежеството, обхванало в мъртва хватка България изсмуква жизнените сили на българския народ и потапя България.
    И не сами Израел, два турски Ф-16 също бяха вдигнати в очакване на "нарушителя" от българското въздушно пространство.

    21:53 30.06.2026

  • 16 Бьйстра

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Запетайка":

    На дофтур имаш шум между ушите

    21:53 30.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Шофьорите на":

    Поляци.

    21:54 30.06.2026

  • 18 Дик диверсанта

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Най-страшната болест е рос дебилизма.
    Обаче се предава чрез руска и комунистическа пропаганда, която върви по форумите и групите за глупаци и не се разпространява по стандартните начини на другите болести.
    Рос дебилите сте пряка заплаха за България.

    21:55 30.06.2026

  • 19 Мда

    2 0 Отговор
    Левашка история. О едно време Ккогато се лети към Тел Авив трябва да има връзка едновременно с РВД контролерите на Никозия и с Тел Авив. Но явно пилотите са се ..., както и да е. Не е за пръв път и няма да е за последен.

    21:55 30.06.2026

  • 20 УдоМача

    2 0 Отговор
    Совите не са това, което са!!

    21:56 30.06.2026

  • 21 Име

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Чоко":

    И избрал да се върне 1000км обратно, вместо 330км до Тел Авив? Като че ли и в цяла Турция, няма други летища, чак до Бургас?

    Коментиран от #23

    21:59 30.06.2026

  • 22 Абе нещо не разбирам

    3 0 Отговор
    Самолет на полските авиолинии ЛОТ, изпълняващ полет Варшава- Тел Авив ербъс 320 на БГ компания Елетра Еъруейс….. абе как така полска авокомпания ЛОТ, пък с български самлет????
    Ще побъркам!

    22:00 30.06.2026

  • 23 Ами то това

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Име":

    Като оня самлет, който прелетя през България, даже заредил на нашо летище и ной нищо и до ден днешен не знае какво и кой е превозвало самлетчето?
    Борисов и това не знае, хохохо

    22:03 30.06.2026