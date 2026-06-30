Израелските ВВС са вдигнали два изтребителя след загуба на връзка с пътническия самолет, кацнал извънредно в Бургас

Израелските военновъздушни сили съобщиха, че са изпратили два изтребителя към граждански самолет над Средиземно море, след като е бил получен сигнал за загуба на връзка с машината, предаде Франс прес, съобщи БТА.
В официално изявление военните уточниха, че става дума за стандартна процедура след получаване на подобен сигнал и подчертаха, че "няма основания за опасения, свързани със сигурността".
Говорител на летище "Фредерик Шопен" във Варшава заяви пред АФП, че според информацията от българската авиокомпания причината за инцидента е била "грешка на пилота".
"Следим ситуацията, но няма индикации за външна намеса", добави говорителят.
По-рано българското Министерство на транспорта и съобщенията информира, че самолет на полската авиокомпания ЛОТ, изпълняващ полет по маршрута Варшава – Тел Авив с "Еърбъс 320" на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“, е кацнал извънредно на летище Бургас заради техническа неизправност.
Според Министерството причината е неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Това е довело до задействане на процедурите по еър полисинг (охрана на въздушното пространство). Самолетът е кацнал успешно на летище Бургас в 17:15 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 100% съм сигурен
21:33 30.06.2026
2 Дзак
21:33 30.06.2026
3 Зипо
Коментиран от #11
21:34 30.06.2026
4 Пич
Транспондер друг път!!! Самолет се следи по няколко начина, а всички системи са дублирани!!!
21:36 30.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Боруна Лом
21:40 30.06.2026
7 Часовник с кукувица
До коментар #5 от "Запетайка":Ку ку, ку ку, ку ку...
21:42 30.06.2026
8 версия хх
21:43 30.06.2026
9 грешка при забежка
Няма по-логична прилична причина.
21:48 30.06.2026
10 Сатана Z
21:49 30.06.2026
11 Чоко
До коментар #3 от "Зипо":Командирът избира къде да кацне и иска разрешение. Очевидно не е поискал разрешение за кацане на летище Бен Гурион. Поискал е за Ларнака. Не е получил. Предложили са му Васил Левски - приел е, дали са му коридор за полет, долетял е и е кацнал.
Коментиран от #21
21:50 30.06.2026
12 да, подлагаме се и на евреите
21:51 30.06.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #18
21:51 30.06.2026
14 Шофьорите на
Коментиран от #17
21:52 30.06.2026
15 Дик диверсанта
Невежеството, обхванало в мъртва хватка България изсмуква жизнените сили на българския народ и потапя България.
И не сами Израел, два турски Ф-16 също бяха вдигнати в очакване на "нарушителя" от българското въздушно пространство.
21:53 30.06.2026
16 Бьйстра
До коментар #5 от "Запетайка":На дофтур имаш шум между ушите
21:53 30.06.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Шофьорите на":Поляци.
21:54 30.06.2026
18 Дик диверсанта
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Най-страшната болест е рос дебилизма.
Обаче се предава чрез руска и комунистическа пропаганда, която върви по форумите и групите за глупаци и не се разпространява по стандартните начини на другите болести.
Рос дебилите сте пряка заплаха за България.
21:55 30.06.2026
19 Мда
21:55 30.06.2026
20 УдоМача
21:56 30.06.2026
21 Име
До коментар #11 от "Чоко":И избрал да се върне 1000км обратно, вместо 330км до Тел Авив? Като че ли и в цяла Турция, няма други летища, чак до Бургас?
Коментиран от #23
21:59 30.06.2026
22 Абе нещо не разбирам
Ще побъркам!
22:00 30.06.2026
23 Ами то това
До коментар #21 от "Име":Като оня самлет, който прелетя през България, даже заредил на нашо летище и ной нищо и до ден днешен не знае какво и кой е превозвало самлетчето?
Борисов и това не знае, хохохо
22:03 30.06.2026