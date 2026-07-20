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Гърция за турската инвазия в Кипър: Окупацията никога не може да бъде приета като свършен факт

Гърция за турската инвазия в Кипър: Окупацията никога не може да бъде приета като свършен факт

20 Юли, 2026 18:20 723 16

  • кипър-
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  • реджеп ердоган-
  • павлос маринакис

Никога няма да оставим кипърските турци сами в тяхната справедлива борба, заяви турският президент Ердоган

Гърция за турската инвазия в Кипър: Окупацията никога не може да бъде приета като свършен факт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис в началото на днешния брифинг за политическите репортери отбеляза 52-рата годишнина от турската инвазия в Кипър, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

„Всяка годишнина служи като напомняне за една трайна национална травма. Историческата истина не може да бъде заличена, а окупацията никога не може да бъде приета като свършен факт. Гърция се покланя пред паметта на загиналите и изразява своето уважение и признателност към всички, които са защитавали Кипър с храброст и саможертва. В тясно сътрудничество с Република Кипър Гърция остава ангажирана с търсенето на цялостно и взаимно приемливо решение, основано на двузонална и двуобщностна федерация. Гърция остава готова и ще продължи да допринася конструктивно за следващите стъпки от текущите усилия, водени от генералния секретар на ООН, с цел възобновяване на преговорите въз основа на договорената рамка под егидата на Обединените нации“, каза Маринакис.

Той каза също, че тазгодишният доклад на Европейската комисия относно върховенството на закона потвърждава устойчивия и измерим напредък на Гърция, като нарежда страната сред 13-те страни членки на ЕС с подобрена оценка. Маринакис отбеляза, че от 2020 г. насам броят на препоръките на Комисията към Гърция е намалял от седем на четири, както и че за трета поредна година се отчитат положителни развития по отношение на всички препоръки, отправени през предходната година.

Той подчерта, че напредъкът в медийната сфера се дължи на реформи, насочени към засилване на прозрачността, подобряване на институционалното функциониране на медиите и защита на журналистите. Сред тях той посочи новата рамка за регистрите на печатните и електронните медии, модернизацията на Гръцката радио-телевизионна корпорация (ERT), лицензионния режим за регионалните телевизионни станции, укрепването на Националния съвет за радио и телевизия (ESR) и създаването на Национален медиен съвет като орган за саморегулация.

Същевременно правителственият говорител подчерта инициативите за повишаване на безопасността на журналистите и за насърчаване на законодателната рамка, насочена срещу злонамерените съдебни дела, целящи да възпрепятстват участието на обществеността (т.нар. SLAPP дела). Той изтъкна, че докладът на Европейската комисия е документиран отговор на онези, които, по думите му, продължават да уронват репутацията на страната в чужбина. Той добави още, че гръцкото правителство ще продължи решително да укрепва свободата на печата, прозрачността, върховенството на закона и демокрацията.

По отношение на мерките за пожарна безопасност Маринакис каза, че Дирекцията за борба с престъпленията, свързани с палежи, и разследващите служби на Противопожарната служба работят в режим на повишена готовност. От началото на годината до 16 юли 2026 г. са наложени 577 административни глоби на обща стойност приблизително 786 000 евро и са извършени 197 ареста по процедурата за нарушения, установени на мястото на извършване на деянието.

Той подчерта значението на спазването на мерките за противопожарна безопасност и на промяната в поведението на обществото с цел предотвратяване на горските пожари. Маринакис отбеляза също, че Гърция ще бъде първата държава, която ще получи новите самолети „Канадеър“ (Canadair) през 2028 г., като се очаква до 2031 г. да бъдат доставени общо седем машини от ново поколение.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган излезе днес с официална позиция по повод 52-та годишнина от турската инвазия в Кипър през 1974 г. (наричана от турските власти „Мирната операция в Кипър“), в която заяви, че Анкара ще продължи да подкрепя кипърските турци и почете паметта на загиналите турски военни, предаде ТРТ Хабер, пише БТА.

На днешната дата през 1974 г. турската армия нахлува в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на острова към Гърция. През 1983 г. в окупираната от Турция северна част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара. Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение. В Република Кипър днешната годишнина се отбелязва с възпоменателни церемонии и панихиди за загиналите и безследно изчезналите при инвазията, докато в окупираната от Турция част на острова се организират празнични церемонии и военни демонстрации.

„На 52-рата годишнина от Мирната операция в Кипър почитам с умиление нашите героични мъченици и с благодарност нашите ветерани. Изказвам сърдечните си поздравления към кипърските турци по случай Деня на мира и свободата им – 20 юли – и изпращам своите поздрави към моите кипърски турски братя и сестри. Като родина и страна гарант, никога няма да оставим кипърските турци сами в тяхната справедлива борба", заяви Ердоган.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    2 0 Отговор
    С една заплата в кипърската част в турската живееш като бей 2 месеца без да се лишаваш от НИЩО..! Турчилята въобще не искат и да чуват за ЕС , за тях това е паразит..!

    18:28 20.07.2026

  • 3 Факт

    1 0 Отговор
    Етническо напрежение в Кипър (1963–1974 г.): Моделът на съвместно управление между кипърските гърци и кипърските турци бързо се срива. Още през 1963–1964 г. избухват кървави междуетнически сблъсъци, турската общност се изтегля от държавното управление и се изолира в анклави, а на острова са изпратени миротворци на ООН (UNFICYP).

    Така че до 1974 г. Република Кипър е международно призната независима държава (член на ООН).

    18:33 20.07.2026

  • 4 ТУРСИ= си Г А Ни

    2 3 Отговор
    те апотурнаци 1 взвод на ВСУ ша ги направи разногледи И ОНАЯ ОпиКАНААТ 4алма у сараите

    18:34 20.07.2026

  • 5 555

    7 3 Отговор
    Каква окупация? Това са си турски земи. Вън византийците от Кипър

    18:37 20.07.2026

  • 6 Пловдив

    6 2 Отговор
    Браво на турците и на Еджевит. Защитиха си правата подобаващо. Северен Кипър е турски и рано или късно всички ще го признаят

    18:40 20.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вън гърците

    8 2 Отговор
    Кипър е турски остров. Вън гърците от Кипър

    18:42 20.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ванката

    5 1 Отговор
    Не може да разчиташ на византийците. Две държави или да ке присъединят като 82 вилает на Турция. Гърците си го търсиха и си го намериха

    18:48 20.07.2026

  • 11 СКТР

    4 1 Отговор
    Дали им пука, че след полонин век някой не признава Република Северен Кипър. Тя си е там и е доказала, че няма нужса от признаване

    18:51 20.07.2026

  • 12 Варна 3

    3 0 Отговор
    Гърците, убийци на българският народ!

    18:55 20.07.2026

  • 13 Турците знаят МИТове и легенди за

    1 0 Отговор
    Афродита и са решили и те да имат пяна от вълните на Кипър от която пяна се е родила Афродита

    18:55 20.07.2026

  • 14 Гръцките амфибии тръгват за кипър

    1 0 Отговор
    И американците виждат на сателитите раздвижване на гърците след което казват на турците има раздвижване и турците правят нощен десант на кипър и чакат гръцките амфибии на брега които след като излизат от водата турците ги избиват до един

    19:04 20.07.2026

  • 15 Свършен факт

    0 0 Отговор
    Кипър е турецкий !

    19:05 20.07.2026

  • 16 Разбирам ги гърчетата

    0 0 Отговор
    Турците им отмъкнаха под носа това което се канеха да откраднат за себе си. За това ги е яд.

    19:07 20.07.2026

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