Арестуваха бащата на двете българчета, открити мъртви в автомобил в Кипър

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в село Ксилофагу в Кипър. Трагедията се разиграла в събота вечерта в населеното място в окръг Фамагуста, което попада под юрисдикцията на британската военна база „Декелия“. Жертвите са брат и сестра на 8 и 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си, предаде NOVA.
По информация на кмета на Ксилофагу Георгиос Юлианос, в събота сутринта, бащата и неговата партньорка са заминали за работа. Предполага се, че след това децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито, в близост до жилищна кооперация.
Сигналът за двете деца в безсъзнание е подаден в полицията на британската база малко след 18 часа. На място незабавно са изпратени полицейски и медицински екипи.
При пристигането си медиците са установили признаци на вкочаняване на телата, което показва, че смъртта е настъпила часове преди откриването им. По кожата на децата са установени и повърхностни изгаряния, причинени от продължителното излагане на високите температури в затворения автомобил.
Двете деца са транспортирани в болница, където лекарите само констатирали смъртта им. Според първоначалните данни причината е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремната температура в купето. Предстоят съдебномедицинска експертиза и аутопсия, които ще установят точната причина за смъртта.
След инцидента бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Разследващите разпитват свидетели и близки, за да изяснят точната последователност на събитията и как децата се оказали заключени в колата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:03 29.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
10:03 29.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ах тия българчета,
10:05 29.06.2026
5 хаха
Чиста проба дарвинизъм ...
Коментиран от #11
10:12 29.06.2026
6 Мимч
Коментиран от #9
10:14 29.06.2026
7 лошо е времето . жега
10:17 29.06.2026
8 ПИТАНКА
Коментиран от #21
10:19 29.06.2026
9 хмм
До коментар #6 от "Мимч":Или си купете чукче за разбиване на стъкла, което да стои в купето!
Задните седалки се също се свалят и може да се излиза през багажника, но децата не го знаят.
Коментиран от #12, #16
10:20 29.06.2026
10 МОРЯК
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе, за второто не са писали скоро
10:21 29.06.2026
11 МИНУВАЧ
До коментар #5 от "хаха":Карай... иначе с какво ще ни заангажират мисирките.
А така кликаме, уж да научим нещо
10:23 29.06.2026
12 ОНЯ С КАБРИЛОЛЕТА
До коментар #9 от "хмм":КУПИХ СИ КАБРИО СЪС ПЛАТНЯН ПОКРИВ ДАЛИ ЩЕ СТАВА ЗА КИПЪР?
Коментиран от #13
10:23 29.06.2026
13 Кабриото е още по-лесно
До коментар #12 от "ОНЯ С КАБРИЛОЛЕТА":Трябва ти джобно ножче, за да излезеш през платнЯн покрив.
10:29 29.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мим
До коментар #9 от "хмм":Добре,ама задния капак на колата децата дали ще могат да отворят.Пак е проблем...
Коментиран от #17, #20
10:32 29.06.2026
17 Изкуственият интелект знае повече от вас
До коментар #16 от "Мим":"За да отворите багажника отвътре без ключ, влезте през купето (свалете задните седалки) и използвайте аварийния лост на самата брава. На много модели там има сервизно капаче, зад което се намира механизма. Ако липсва, натиснете с тънка отвертка палеца на ключалката, за да освободите резето."
Моделът на автомобила все пак има значение.
10:37 29.06.2026
18 ИВАН
10:38 29.06.2026
19 от английските бази много късно са ги
10:38 29.06.2026
20 така или иначе
До коментар #16 от "Мим":Чук за автостъкла ще свърши работа при всички модели.
10:40 29.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.