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Арестуваха бащата на двете българчета, открити мъртви в автомобил в Кипър

Арестуваха бащата на двете българчета, открити мъртви в автомобил в Кипър

29 Юни, 2026 10:01 1 876 21

  • кипър-
  • деца-
  • автомобили-
  • българи-
  • ксилофагу

Двете деца са транспортирани в болница, където лекарите само констатирали смъртта им

Арестуваха бащата на двете българчета, открити мъртви в автомобил в Кипър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в село Ксилофагу в Кипър. Трагедията се разиграла в събота вечерта в населеното място в окръг Фамагуста, което попада под юрисдикцията на британската военна база „Декелия“. Жертвите са брат и сестра на 8 и 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си, предаде NOVA.

По информация на кмета на Ксилофагу Георгиос Юлианос, в събота сутринта, бащата и неговата партньорка са заминали за работа. Предполага се, че след това децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито, в близост до жилищна кооперация.

Сигналът за двете деца в безсъзнание е подаден в полицията на британската база малко след 18 часа. На място незабавно са изпратени полицейски и медицински екипи.

При пристигането си медиците са установили признаци на вкочаняване на телата, което показва, че смъртта е настъпила часове преди откриването им. По кожата на децата са установени и повърхностни изгаряния, причинени от продължителното излагане на високите температури в затворения автомобил.

Двете деца са транспортирани в болница, където лекарите само констатирали смъртта им. Според първоначалните данни причината е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремната температура в купето. Предстоят съдебномедицинска експертиза и аутопсия, които ще установят точната причина за смъртта.

След инцидента бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Разследващите разпитват свидетели и близки, за да изяснят точната последователност на събитията и как децата се оказали заключени в колата.


Кипър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    28 2 Отговор
    Ако действително това е причината, родителите трябва да бъдат умъртвени незабавно.

    10:03 29.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 14 Отговор
    по наще плажове има само мазут и украйнски бомби

    Коментиран от #10

    10:03 29.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ах тия българчета,

    28 4 Отговор
    БагаМанга! 🤦 В Кипър и в Гърция са все БангиМанги представящи се за българи.

    10:05 29.06.2026

  • 5 хаха

    21 1 Отговор
    "бащата и неговата партньорка са заминали за работа. Предполага се, че след това децата са влезли в паркиран наблизо автомобил"

    Чиста проба дарвинизъм ...

    Коментиран от #11

    10:12 29.06.2026

  • 6 Мимч

    21 0 Отговор
    Заради такива случаи не си купувайте кола със затваряне на всички врати с ел.стъкла.Поне задните трябва да се отварят механично,за да няма такива случаи...

    Коментиран от #9

    10:14 29.06.2026

  • 7 лошо е времето . жега

    2 1 Отговор
    децата са добри . слушат . как изпадат в бесъзнание . става 50-60 градуса . дремват си . потят се . докторите дават съвети - не стойте на слънце , пийте вода . но на сауна народа ходи . а там температурата е около 110 градуса по целзии . най добре е 4 пъти по 10 минути и студен душ между влизанията . не пускат деца . зависи от колата . в кипър карат стари коли . няма климатик, няма щори и сенници . беднотия . инцидент .

    10:17 29.06.2026

  • 8 ПИТАНКА

    5 1 Отговор
    А Фамагуста,... в коя част на КИПЪР е, Турската, или Гръцката

    Коментиран от #21

    10:19 29.06.2026

  • 9 хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мимч":

    Или си купете чукче за разбиване на стъкла, което да стои в купето!
    Задните седалки се също се свалят и може да се излиза през багажника, но децата не го знаят.

    Коментиран от #12, #16

    10:20 29.06.2026

  • 10 МОРЯК

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе, за второто не са писали скоро

    10:21 29.06.2026

  • 11 МИНУВАЧ

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Карай... иначе с какво ще ни заангажират мисирките.
    А така кликаме, уж да научим нещо

    10:23 29.06.2026

  • 12 ОНЯ С КАБРИЛОЛЕТА

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "хмм":

    КУПИХ СИ КАБРИО СЪС ПЛАТНЯН ПОКРИВ ДАЛИ ЩЕ СТАВА ЗА КИПЪР?

    Коментиран от #13

    10:23 29.06.2026

  • 13 Кабриото е още по-лесно

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ОНЯ С КАБРИЛОЛЕТА":

    Трябва ти джобно ножче, за да излезеш през платнЯн покрив.

    10:29 29.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мим

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "хмм":

    Добре,ама задния капак на колата децата дали ще могат да отворят.Пак е проблем...

    Коментиран от #17, #20

    10:32 29.06.2026

  • 17 Изкуственият интелект знае повече от вас

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мим":

    "За да отворите багажника отвътре без ключ, влезте през купето (свалете задните седалки) и използвайте аварийния лост на самата брава. На много модели там има сервизно капаче, зад което се намира механизма. Ако липсва, натиснете с тънка отвертка палеца на ключалката, за да освободите резето."
    Моделът на автомобила все пак има значение.

    10:37 29.06.2026

  • 18 ИВАН

    1 0 Отговор
    Хм, кофти нещо са съвременните коли, защо толкова ги усложняват със стотици ненужни системи, уж за безопасност ....

    10:38 29.06.2026

  • 19 от английските бази много късно са ги

    0 0 Отговор
    видели . а и слънчев удър е различно от топлинен удър . при тях е по скоро топлинен удър . изпадаш в безсъзнание . доктора нищо не може да направи . както се казва ситуацията е излязла извън контрол .

    10:38 29.06.2026

  • 20 така или иначе

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мим":

    Чук за автостъкла ще свърши работа при всички модели.

    10:40 29.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.