Арестуваха бащата на двете българчета, открити мъртви в автомобил в Кипър

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в село Ксилофагу в Кипър. Трагедията се разиграла в събота вечерта в населеното място в окръг Фамагуста, което попада под юрисдикцията на британската военна база „Декелия“. Жертвите са брат и сестра на 8 и 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си, предаде NOVA.

По информация на кмета на Ксилофагу Георгиос Юлианос, в събота сутринта, бащата и неговата партньорка са заминали за работа. Предполага се, че след това децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито, в близост до жилищна кооперация.

Сигналът за двете деца в безсъзнание е подаден в полицията на британската база малко след 18 часа. На място незабавно са изпратени полицейски и медицински екипи.

При пристигането си медиците са установили признаци на вкочаняване на телата, което показва, че смъртта е настъпила часове преди откриването им. По кожата на децата са установени и повърхностни изгаряния, причинени от продължителното излагане на високите температури в затворения автомобил.

Двете деца са транспортирани в болница, където лекарите само констатирали смъртта им. Според първоначалните данни причината е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремната температура в купето. Предстоят съдебномедицинска експертиза и аутопсия, които ще установят точната причина за смъртта.

След инцидента бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Разследващите разпитват свидетели и близки, за да изяснят точната последователност на събитията и как децата се оказали заключени в колата.