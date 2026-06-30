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Самолетът, който кацна извънредно в Бургас, е поискал разрешение за кацане в Кипър, но е получил отказ

Самолетът, който кацна извънредно в Бургас, е поискал разрешение за кацане в Кипър, но е получил отказ

30 Юни, 2026 20:43 2 271 38

  • самолет-
  • бургас-
  • кипър-
  • еърбъс-
  • тел авив

Причината за пренасочването на самолета е техническа неизправност в транспондера, който е излъчил фалшив сигнал

Самолетът, който кацна извънредно в Бургас, е поискал разрешение за кацане в Кипър, но е получил отказ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолетът, изпълняващ полет по маршрут Варшава - Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас, е поискал разрешение за кацане на кипърското летище Пафос, но е получил отказ заради засилен трафик. Това пише кипърското издание „Сайпръс мейл“ във връзка със случая със самолет „Еърбъс А320" (Airbus A320), от който е бил подаден фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане, предаде БТА.

От пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията информираха, че причината за пренасочването на самолета е техническа неизправност в транспондера, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. В резултат са били задействани установените процедури по охрана на въздушното пространство (Air Policing).

Кипърският вестник „Сайпръс мейл“ пише, че след като е бил подаден сигналът за отвличане, самолетът е поискал разрешение да кацне в Кипър. Според израелски медии, цитирани от „Сайпръс мейл“, самолетът е кръжал около Кипър в момента на подаването на сигнала за тревога. Капитанът е поискал разрешение да кацне на летището в Пафос, но е получил отказ заради увеличен трафик. Затова самолетът е бил отклонен към България, пише вестникът.

Въпреки уточнението от пилотската кабина, израелските власти са приложили стандартните процедури за сигурност, посочва „Сайпръс мейл“.

Израелските сили за отбрана са вдигнали по тревога два изтребителя, след като получили сигнал за „липса на връзка със самолета“. Те били изпратени да прехванат и ескортират полета. След като връзката със самолета била възстановена, от израелската армия са съобщили, че "инцидентът е приключил“ и "няма опасения за инцидент, свързан със сигурността“, пише „Сайпръс мейл“.

Израелски служители по сигурността са съобщили, че няма данни за отвличане или терористичен акт и са обяснили тревогата с човешка грешка в пилотската кабина.

Аварийният транспондерен код, използван за сигнализиране на отвличане, автоматично задейства международните процедури за авиационна сигурност, които изискват незабавна реакция от страна на гражданските авиационни и отбранителните власти, докато не бъде установен истинският характер на сигнала, пояснява кипърското издание.

Властите съобщават, че няма пострадали сред пътниците и екипажа, а инцидентът остава в процес на разследване от компетентните авиационни органи, пише "Сайпръс мейл".


Кипър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    40 6 Отговор
    никой не ги ще тея евреи

    Коментиран от #6

    20:45 30.06.2026

  • 2 Хубу

    48 6 Отговор
    Ние разрешаване всичко на всеки, разграден двор сме.
    Кипър е друга бира.

    20:46 30.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    39 10 Отговор
    Еърбъс А320 е специализиран да превозва заразно болни.Явно има утечка на Ебола.Израел са дигнали два изтребителя и му заповядали да отиде в Бургас.Там българите не са важни.

    Коментиран от #37

    20:46 30.06.2026

  • 4 Да им раздадат

    21 5 Отговор
    по един неотваряем парашут...

    20:48 30.06.2026

  • 5 Гузен негонен бяга

    20 5 Отговор
    Евреите напълнили памперсите. Страх, бате да не ги отвлекат извънземните.

    Коментиран от #7

    20:48 30.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    27 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Никой не ще болни от Ебола евреи.Даже Израел.

    Коментиран от #35

    20:49 30.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    34 6 Отговор

    До коментар #5 от "Гузен негонен бяга":

    Три държави отказват да ги приемат.Само България е със свалени гащи.

    Коментиран от #10, #11, #14

    20:50 30.06.2026

  • 8 полям праз голям пълнеж писарке че

    13 0 Отговор
    е поискал разрешение за кацане в Кипър, но е получил отказ

    20:51 30.06.2026

  • 9 А не бе

    16 2 Отговор
    Тия транспондери с пускат грешни сигнали когато си поискат ей тъй за кеф на л а й натовските самальото да горят бензинов. Вервайте им.

    Коментиран от #12

    20:51 30.06.2026

  • 10 тикван съм

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Само България е със свалени гащи
    и 20г използвах

    Коментиран от #16

    20:52 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "А не бе":

    Два пъти е подал сигнал.Над България и над Кипър.Това не е грешка.

    20:52 30.06.2026

  • 13 Мдааа

    32 3 Отговор
    Има нещо много гнило в този случай, но едва ли, ще се разбере, как за какво и защо евреите са пробвали да ни накиснат?

    20:53 30.06.2026

  • 14 Ами

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Кой ни хвани ни ....🖕

    20:53 30.06.2026

  • 15 Моше Боташ

    19 10 Отговор
    за пълен разкош докара и еболата в територията

    20:55 30.06.2026

  • 16 тикван съм и 20г използвах

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "тикван съм":

    дано барем стадото ти верно да е останало доволно
    макар и остригано до кожа

    20:56 30.06.2026

  • 17 версия хх

    21 1 Отговор
    Вече са налице обявени две противоречащи версии за хронологията на събитията.
    Едно е ясно: в България са най-либералните присъди и отговорностите се замитат с широко затворени очи.

    20:56 30.06.2026

  • 18 Цирка

    15 0 Отговор
    Други хуморески няма ли. Къде са лятяли еврейските кочини и през коя държава 🤣

    20:58 30.06.2026

  • 19 А не бе

    12 1 Отговор
    Тия транспондери с пускат грешни сигнали когато си поискат ей тъй за кеф на л а й натовските самальото да горят бензинов. Вервайте им.

    20:59 30.06.2026

  • 20 Разбира се, че ако е терористичен акт

    26 1 Отговор
    е по-добре самолета да гръмне в Бургас отколкото в Кипър.

    20:59 30.06.2026

  • 21 Лост

    18 1 Отговор
    Израел е по близо.Защо е стигнал ,чак до Бургас?

    Коментиран от #22

    21:00 30.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    19 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лост":

    Два израелски изтребителя са го накарали да се върне в България.Явно е опасен.Като танкера от Турция.

    21:04 30.06.2026

  • 23 България се превърна

    22 1 Отговор
    На едно бунище!
    Никой не иска еврейските биологически продукти. Въпреки медународните закони, че не може да се откаже помощ при такава ситуация, Кипър е предпочел сигурността си пред допускане на юдейски самлет на летището си!
    Ама ние сме голяяяяяяматработа! Всичката измет- тук.

    21:17 30.06.2026

  • 24 Гробар

    15 2 Отговор
    Проблемен самолет с израелски цигани от нацистка Полша за нацистки Израел го принуждават да кацне в България и Плешивия се съгласява. Защо?

    21:22 30.06.2026

  • 25 Американските цистерни

    15 1 Отговор
    Напуснаха ли софийското летище? И много ме интересува накъде са отлетели, или просто са се паркирали у нас по другите военни летища?
    Никой не говори за това!
    Радев да излезе и да каже и за еврейската сага и за американската!

    21:22 30.06.2026

  • 26 мълчанието на мисирките

    19 0 Отговор
    Като е летял за Тел Авив, а са му отказали кацане в Kипър, защо не е продължил към Израел? Нали за там лети?
    А от основното летище в Кипър - Ларнака, до Тел Авив, разстоянието е колкото от София до Бургас.

    Коментиран от #27

    21:23 30.06.2026

  • 27 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #26 от "мълчанието на мисирките":

    Тръгнал към Израел но два израелски изтребителя го пресрещнали и го накарали да се върне в България.

    21:27 30.06.2026

  • 28 Тъпия чифутски

    10 1 Отговор
    Пилот причинил егати неразборията и разходите, а евреите се държат все едно нищо не е станало - на тях всичко им в позволено и всичко трябва да им се прощава! Виж, ако е някой друг - жална му майка!
    А, ние, милите, пак не сме отказали - кипърците ги отбили, все пак проблемен еврейски самолет, ори нас отказ няма, ние нашите не щадим!

    21:33 30.06.2026

  • 29 Много е важно

    6 7 Отговор
    Главнокомандващата президенша, днес да получи абсолютно незаслужена титла « кон о нориз кЛАУзЪ» и без никакъв срам да заяви, колко се гордее с връчената й награда, за замлуги, за които само тя си знае, а територията ни е все повече се превзема от чужди интереси.
    Че то Ристо Кауфлана, получи същото, само с тази разлика, че поне той наистина прочу България!
    Вах ти мършляците!

    21:34 30.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Стадо

    7 1 Отговор
    Военното и политическо ръководство в Украйна е в състояние на абсолютна тревога след признанието на началника на украинската армия (ВСУ) Александър Ширски, който призна, че Владимир Путин вече е дал фаталната заповед за мащабно настъпление към Киев.
    Според спешни доклади, които излизат наяве, обстановката в Киев е изключително тежка, като украинските сили са изправени пред най-лошия възможен сценарий от началото на войната.
    „Заповед на Путин за превземане на столицата“

    Коментиран от #36

    21:41 30.06.2026

  • 32 Без име

    6 0 Отговор
    То и Тирция е отказала.

    21:46 30.06.2026

  • 33 Боги

    5 1 Отговор
    Самолетът още ли е в Бургас, докога ще е там, какви са тия разследващи авиационни органи? Евреите все създават проблеми, да не забравяме Сарафово, наште управленци защо са се съгласили да приемат самолета. Вярно, че сме разграден двор!

    21:56 30.06.2026

  • 34 По едно

    7 0 Отговор
    време писахте, че наш Миг29 блестящо го бил прехванал над Русе и го съпроводил до Турция.Там го бил поел турски Ф16 и....Сега били му отказали кипърците, па се върнал в Бургас?! Хайде малко по-сериозно!

    21:59 30.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Войските

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Стадо":

    винаги се престарават след заповед на върховния началник, та още оня ден превзеха Ню Йорк, прескачайки заради старанието си Киев.

    22:06 30.06.2026

  • 37 Ти А320

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    виждал ли си бе, шкембеджия? Пригоден бил да вози болни, че и от Ебола?! Кой те е правил теб, бе?

    22:06 30.06.2026

  • 38 УдоМача

    0 0 Отговор
    След като е бил в близост до Кипър защо не е кацнал в чифутарника а е дошъл у нас?? Смърди!!

    22:06 30.06.2026