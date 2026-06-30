Самолетът, който кацна извънредно в Бургас, е поискал разрешение за кацане в Кипър, но е получил отказ

Самолетът, изпълняващ полет по маршрут Варшава - Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас, е поискал разрешение за кацане на кипърското летище Пафос, но е получил отказ заради засилен трафик. Това пише кипърското издание „Сайпръс мейл“ във връзка със случая със самолет „Еърбъс А320" (Airbus A320), от който е бил подаден фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане, предаде БТА.
От пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията информираха, че причината за пренасочването на самолета е техническа неизправност в транспондера, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. В резултат са били задействани установените процедури по охрана на въздушното пространство (Air Policing).
Кипърският вестник „Сайпръс мейл“ пише, че след като е бил подаден сигналът за отвличане, самолетът е поискал разрешение да кацне в Кипър. Според израелски медии, цитирани от „Сайпръс мейл“, самолетът е кръжал около Кипър в момента на подаването на сигнала за тревога. Капитанът е поискал разрешение да кацне на летището в Пафос, но е получил отказ заради увеличен трафик. Затова самолетът е бил отклонен към България, пише вестникът.
Въпреки уточнението от пилотската кабина, израелските власти са приложили стандартните процедури за сигурност, посочва „Сайпръс мейл“.
Израелските сили за отбрана са вдигнали по тревога два изтребителя, след като получили сигнал за „липса на връзка със самолета“. Те били изпратени да прехванат и ескортират полета. След като връзката със самолета била възстановена, от израелската армия са съобщили, че "инцидентът е приключил“ и "няма опасения за инцидент, свързан със сигурността“, пише „Сайпръс мейл“.
Израелски служители по сигурността са съобщили, че няма данни за отвличане или терористичен акт и са обяснили тревогата с човешка грешка в пилотската кабина.
Аварийният транспондерен код, използван за сигнализиране на отвличане, автоматично задейства международните процедури за авиационна сигурност, които изискват незабавна реакция от страна на гражданските авиационни и отбранителните власти, докато не бъде установен истинският характер на сигнала, пояснява кипърското издание.
Властите съобщават, че няма пострадали сред пътниците и екипажа, а инцидентът остава в процес на разследване от компетентните авиационни органи, пише "Сайпръс мейл".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #6
20:45 30.06.2026
2 Хубу
Кипър е друга бира.
20:46 30.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #37
20:46 30.06.2026
4 Да им раздадат
20:48 30.06.2026
5 Гузен негонен бяга
Коментиран от #7
20:48 30.06.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #1 от "1488":Никой не ще болни от Ебола евреи.Даже Израел.
Коментиран от #35
20:49 30.06.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Гузен негонен бяга":Три държави отказват да ги приемат.Само България е със свалени гащи.
Коментиран от #10, #11, #14
20:50 30.06.2026
8 полям праз голям пълнеж писарке че
20:51 30.06.2026
9 А не бе
Коментиран от #12
20:51 30.06.2026
10 тикван съм
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Само България е със свалени гащи
и 20г използвах
Коментиран от #16
20:52 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
До коментар #9 от "А не бе":Два пъти е подал сигнал.Над България и над Кипър.Това не е грешка.
20:52 30.06.2026
13 Мдааа
20:53 30.06.2026
14 Ами
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Кой ни хвани ни ....🖕
20:53 30.06.2026
15 Моше Боташ
20:55 30.06.2026
16 тикван съм и 20г използвах
До коментар #10 от "тикван съм":дано барем стадото ти верно да е останало доволно
макар и остригано до кожа
20:56 30.06.2026
17 версия хх
Едно е ясно: в България са най-либералните присъди и отговорностите се замитат с широко затворени очи.
20:56 30.06.2026
18 Цирка
20:58 30.06.2026
19 А не бе
20:59 30.06.2026
20 Разбира се, че ако е терористичен акт
20:59 30.06.2026
21 Лост
Коментиран от #22
21:00 30.06.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Лост":Два израелски изтребителя са го накарали да се върне в България.Явно е опасен.Като танкера от Турция.
21:04 30.06.2026
23 България се превърна
Никой не иска еврейските биологически продукти. Въпреки медународните закони, че не може да се откаже помощ при такава ситуация, Кипър е предпочел сигурността си пред допускане на юдейски самлет на летището си!
Ама ние сме голяяяяяяматработа! Всичката измет- тук.
21:17 30.06.2026
24 Гробар
21:22 30.06.2026
25 Американските цистерни
Никой не говори за това!
Радев да излезе и да каже и за еврейската сага и за американската!
21:22 30.06.2026
26 мълчанието на мисирките
А от основното летище в Кипър - Ларнака, до Тел Авив, разстоянието е колкото от София до Бургас.
Коментиран от #27
21:23 30.06.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #26 от "мълчанието на мисирките":Тръгнал към Израел но два израелски изтребителя го пресрещнали и го накарали да се върне в България.
21:27 30.06.2026
28 Тъпия чифутски
А, ние, милите, пак не сме отказали - кипърците ги отбили, все пак проблемен еврейски самолет, ори нас отказ няма, ние нашите не щадим!
21:33 30.06.2026
29 Много е важно
Че то Ристо Кауфлана, получи същото, само с тази разлика, че поне той наистина прочу България!
Вах ти мършляците!
21:34 30.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Стадо
Според спешни доклади, които излизат наяве, обстановката в Киев е изключително тежка, като украинските сили са изправени пред най-лошия възможен сценарий от началото на войната.
„Заповед на Путин за превземане на столицата“
Коментиран от #36
21:41 30.06.2026
32 Без име
21:46 30.06.2026
33 Боги
21:56 30.06.2026
34 По едно
21:59 30.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Войските
До коментар #31 от "Стадо":винаги се престарават след заповед на върховния началник, та още оня ден превзеха Ню Йорк, прескачайки заради старанието си Киев.
22:06 30.06.2026
37 Ти А320
До коментар #3 от "Последния Софиянец":виждал ли си бе, шкембеджия? Пригоден бил да вози болни, че и от Ебола?! Кой те е правил теб, бе?
22:06 30.06.2026
38 УдоМача
22:06 30.06.2026