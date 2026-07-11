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Мощни експлозии отекнаха в Киев тази нощ
  Тема: Украйна

Мощни експлозии отекнаха в Киев тази нощ

11 Юли, 2026 04:44, обновена 11 Юли, 2026 04:46 980 23

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Русия атакува украинската столица с балистични ракети, повредена е офис сграда

Мощни експлозии отекнаха в Киев тази нощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поредица от мощни експлозии разтърсиха Киев в ранните часове на съботния ден. Взривовете са отекнали около 3:38 часа местно време, минути преди в града и околния регион да се задействат сирените за въздушна тревога.

Местната военна администрация в Киев съобщи в приложението Telegram, че врагът атакува столицата с ракетни оръжия. Началникът на администрацията Тимур Ткаченко призова гражданите незабавно да се отправят към укритията и да останат там до края на опасността.

Малко по-късно Военновъздушните сили на Украйна потвърдиха за активна заплаха от балистични ракети, като по предварителни данни на украински мониторингови канали нападението може да е извършено с комплекси „Искандер-М“ или С-300/С-400 от съседната Брянска област.

По първоначална информация от градските власти, в един от районите на столицата е нанесена щета на нежилищна сграда, а в друг е избухнал пожар в офис сграда. На места се издига гъст дим.

Към момента местните спасителни служби изясняват вида на използваните ракети и събират данни за евентуални жертви и пострадали.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    23 52 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    Коментиран от #14, #15

    04:51 11.07.2026

  • 2 Ганич,

    50 24 Отговор
    Утре в Москва.

    04:51 11.07.2026

  • 3 ще падат ами те така правят ракетите

    17 44 Отговор
    какво беше?

    намали бензин? ха ха ха нямали яйца, нямали картофи ха ха ха

    ама има ли ракети ха ха ха

    Коментиран от #6, #17

    04:51 11.07.2026

  • 4 оня с коня

    23 1 Отговор
    спането във метрото е със запазени места, не може всеки да ходи и да ляга да спи

    ама така става като дразните мечката, после ядете бой много бой

    04:53 11.07.2026

  • 5 Няма значение

    17 2 Отговор
    Важното е, че се събуждаме с добри новини...

    04:53 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 иде ли циркона всичко мълчи

    16 2 Отговор
    какво става със производството на петриат? май нищо не ловия тоя петриат, затова го подариха на зеления брадясал наркос

    04:54 11.07.2026

  • 8 ХАХАХА😂

    2 18 Отговор
    Ами нямат. За електората на Пyтя дърво, за Путьo Велики Геленджик🤣🤣💩💩🤣🤣

    Коментиран от #10

    04:55 11.07.2026

  • 9 нямали бензин ха ха ха ха

    20 2 Отговор
    Ярс, Топол М, Кинжал, Калибър, Булава, Искандер М, Авангард, Радуга КСР-5, Гранит, Оникс, Вулкан, Циркон, Орешник, Осина, разни Посейдони, следва Сармат и в скоро време Буревестник … и после властва Тишината.

    Коментиран от #11

    04:55 11.07.2026

  • 10 баклуци майкавишииба!!!

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "ХАХАХА😂":

    гладна краварскаОТРЕПКА си

    Коментиран от #13

    04:57 11.07.2026

  • 11 ХАХАХА😂

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "нямали бензин ха ха ха ха":

    А бензин🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    04:57 11.07.2026

  • 12 оня с коня

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "ХАХАХА😂":

    и яйца нямали ха ха ха ама бият лошо а? ха ха ха

    04:57 11.07.2026

  • 13 ХАХАХА😂

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "баклуци майкавишииба!!!":

    Дърпай си го по-често, накрая можеш да си го вкараш отзад🤣🤣🤣

    04:58 11.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вселенски

    33 19 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Агресорът Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати.
    Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .

    Коментиран от #23

    05:21 11.07.2026

  • 16 Артилерист

    15 35 Отговор
    3:38 ч. срещу събота е много рано във военните обекти да има хора. Това е Русия, която гледа да не пострадат цивилни, за разлика от киевската хунта, която нарочно и съвсем целенасочено атакува с дронове общежитието с руски студенти...

    Коментиран от #19

    05:22 11.07.2026

  • 17 Антирашист1302

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "ще падат ами те така правят ракетите":

    Рашистите може нищо да нямат но война ще има !

    05:42 11.07.2026

  • 18 Оня

    4 1 Отговор
    Еииии ще направи пари зеленото от туй спане в метрото!

    05:45 11.07.2026

  • 19 Антирашист 13б4

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    Нагло е при милионите жертви да хвалиш просия . Рашистите са агресорите и носят цялата оттоворнос за всички жертви и разрушения !

    Коментиран от #20, #21

    05:52 11.07.2026

  • 20 Агресора е САШ

    7 8 Отговор

    До коментар #19 от "Антирашист 13б4":

    На Русия браво, че пак, смачка фашизма. Остана само рева на глупака!

    05:55 11.07.2026

  • 21 Кретен

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Антирашист 13б4":

    Само хабиш въздуха

    06:00 11.07.2026

  • 22 Маринов

    0 0 Отговор
    Ала бала. Търси се пострадала жилищна сграда или ако няма, се нарочва такава, неопределено. А кое е гръмнато не се казва, не се пише. Защо?

    06:09 11.07.2026

  • 23 Не е така!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вселенски":

    Защото ако е вярно написаното от теб щеше да обхване цялата статийка. Щеше да е статия пълна с разрушения и трупове. А то няма нито едното нито другото. Интересно ми е какви са тия мощни експлозии? Само шоу ли е, фойерверки?

    06:14 11.07.2026

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