Мощни експлозии отекнаха в Киев тази нощ

Поредица от мощни експлозии разтърсиха Киев в ранните часове на съботния ден. Взривовете са отекнали около 3:38 часа местно време, минути преди в града и околния регион да се задействат сирените за въздушна тревога.
Местната военна администрация в Киев съобщи в приложението Telegram, че врагът атакува столицата с ракетни оръжия. Началникът на администрацията Тимур Ткаченко призова гражданите незабавно да се отправят към укритията и да останат там до края на опасността.
Малко по-късно Военновъздушните сили на Украйна потвърдиха за активна заплаха от балистични ракети, като по предварителни данни на украински мониторингови канали нападението може да е извършено с комплекси „Искандер-М“ или С-300/С-400 от съседната Брянска област.
По първоначална информация от градските власти, в един от районите на столицата е нанесена щета на нежилищна сграда, а в друг е избухнал пожар в офис сграда. На места се издига гъст дим.
Към момента местните спасителни служби изясняват вида на използваните ракети и събират данни за евентуални жертви и пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
Коментиран от #14, #15
04:51 11.07.2026
2 Ганич,
04:51 11.07.2026
3 ще падат ами те така правят ракетите
намали бензин? ха ха ха нямали яйца, нямали картофи ха ха ха
ама има ли ракети ха ха ха
Коментиран от #6, #17
04:51 11.07.2026
4 оня с коня
ама така става като дразните мечката, после ядете бой много бой
04:53 11.07.2026
5 Няма значение
04:53 11.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 иде ли циркона всичко мълчи
04:54 11.07.2026
8 ХАХАХА😂
Коментиран от #10
04:55 11.07.2026
9 нямали бензин ха ха ха ха
Коментиран от #11
04:55 11.07.2026
10 баклуци майкавишииба!!!
До коментар #8 от "ХАХАХА😂":гладна краварскаОТРЕПКА си
Коментиран от #13
04:57 11.07.2026
11 ХАХАХА😂
До коментар #9 от "нямали бензин ха ха ха ха":А бензин🤣🤣🤣
Коментиран от #12
04:57 11.07.2026
12 оня с коня
До коментар #11 от "ХАХАХА😂":и яйца нямали ха ха ха ама бият лошо а? ха ха ха
04:57 11.07.2026
13 ХАХАХА😂
До коментар #10 от "баклуци майкавишииба!!!":Дърпай си го по-често, накрая можеш да си го вкараш отзад🤣🤣🤣
04:58 11.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Вселенски
До коментар #1 от "оня с коня":Агресорът Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати.
Фашистите в Кремъл нямат полезен ход и са като давещи се плъхове в мазут. Виждат ,че губят войната и погубват Русия , но няма как да го признаят , защото егото и страха им са огромни .
Коментиран от #23
05:21 11.07.2026
16 Артилерист
Коментиран от #19
05:22 11.07.2026
17 Антирашист1302
До коментар #3 от "ще падат ами те така правят ракетите":Рашистите може нищо да нямат но война ще има !
05:42 11.07.2026
18 Оня
05:45 11.07.2026
19 Антирашист 13б4
До коментар #16 от "Артилерист":Нагло е при милионите жертви да хвалиш просия . Рашистите са агресорите и носят цялата оттоворнос за всички жертви и разрушения !
Коментиран от #20, #21
05:52 11.07.2026
20 Агресора е САШ
До коментар #19 от "Антирашист 13б4":На Русия браво, че пак, смачка фашизма. Остана само рева на глупака!
05:55 11.07.2026
21 Кретен
До коментар #19 от "Антирашист 13б4":Само хабиш въздуха
06:00 11.07.2026
22 Маринов
06:09 11.07.2026
23 Не е така!
До коментар #15 от "Вселенски":Защото ако е вярно написаното от теб щеше да обхване цялата статийка. Щеше да е статия пълна с разрушения и трупове. А то няма нито едното нито другото. Интересно ми е какви са тия мощни експлозии? Само шоу ли е, фойерверки?
06:14 11.07.2026