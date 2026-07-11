Мощни експлозии отекнаха в Киев тази нощ

Поредица от мощни експлозии разтърсиха Киев в ранните часове на съботния ден. Взривовете са отекнали около 3:38 часа местно време, минути преди в града и околния регион да се задействат сирените за въздушна тревога.

Местната военна администрация в Киев съобщи в приложението Telegram, че врагът атакува столицата с ракетни оръжия. Началникът на администрацията Тимур Ткаченко призова гражданите незабавно да се отправят към укритията и да останат там до края на опасността.

Малко по-късно Военновъздушните сили на Украйна потвърдиха за активна заплаха от балистични ракети, като по предварителни данни на украински мониторингови канали нападението може да е извършено с комплекси „Искандер-М“ или С-300/С-400 от съседната Брянска област.

По първоначална информация от градските власти, в един от районите на столицата е нанесена щета на нежилищна сграда, а в друг е избухнал пожар в офис сграда. На места се издига гъст дим.

Към момента местните спасителни служби изясняват вида на използваните ракети и събират данни за евентуални жертви и пострадали.