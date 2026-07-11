САЩ с ултиматум към Иран за Ормузкия проток

Вашингтон изисква от Техеран официални гаранции за свободно и безплатно корабоплаване в ключовия морски коридор.

САЩ поставиха категорично условие на Иран публично да обяви пълно прекратяване на нападенията срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

Официални американски представители заявиха, че Вашингтон очаква от Техеран изрично потвърждение, че всички морски коридори през стратегическия проток ще останат отворени за международно корабоплаване, без да се налагат каквито и да е такси за преминаване.

Искането идва непосредствено след подновяването на тежките удари между двете страни, които поставиха под въпрос сключеното през юни временно примирие.

Дипломатически източници от Ройтерс и Си Ен Ен посочват, че Вашингтон няма да започне по-широки преговори по ядреното досие на Иран, докато сигурността в протока не бъде гарантирана.

Междувременно ирански медии потвърдиха, че иранският външен министър заминава на спешни разговори в Оман за обсъждане на ситуацията в региона.