Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
САЩ с ултиматум към Иран за Ормузкия проток

САЩ с ултиматум към Иран за Ормузкия проток

11 Юли, 2026 05:12, обновена 11 Юли, 2026 05:14 799 4

  • сащ-
  • иран-
  • дипломация-
  • ормузки проток

Вашингтон настоява за публично спиране на атаките

САЩ с ултиматум към Иран за Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон изисква от Техеран официални гаранции за свободно и безплатно корабоплаване в ключовия морски коридор.

САЩ поставиха категорично условие на Иран публично да обяви пълно прекратяване на нападенията срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

Официални американски представители заявиха, че Вашингтон очаква от Техеран изрично потвърждение, че всички морски коридори през стратегическия проток ще останат отворени за международно корабоплаване, без да се налагат каквито и да е такси за преминаване.

Искането идва непосредствено след подновяването на тежките удари между двете страни, които поставиха под въпрос сключеното през юни временно примирие.

Дипломатически източници от Ройтерс и Си Ен Ен посочват, че Вашингтон няма да започне по-широки преговори по ядреното досие на Иран, докато сигурността в протока не бъде гарантирана.

Междувременно ирански медии потвърдиха, че иранският външен министър заминава на спешни разговори в Оман за обсъждане на ситуацията в региона.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асан

    0 0 Отговор
    И едните и другите-цигънска работа.....

    05:30 11.07.2026

  • 2 нннн

    2 0 Отговор
    Ама то си беше свободно и безплатно корабоплаването в Ормузкия проток. Що им трябваше на САЩ да забъркват тия л... Сега ще си плащат безобразията. Лошото е, че и невинни ще плащат.

    05:36 11.07.2026

  • 3 Ъъъ

    1 0 Отговор
    "САЩ поставиха категорично условие на Иран публично да обяви пълно прекратяване на нападенията срещу търговски кораби в Ормузкия проток."

    А дали преведохте онези $100 милиарда, които предложихте за отварянето на протока? Щото чувам, че нещо бавите превода на паруте.... 🤔

    05:38 11.07.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    МНОГО РУСКИ БАНИЧКИ ЩЕ ЯДАТ АМЕРИКАНЦИТЕ И БАЙ ДОНЬО
    .....
    ЩОМ ИСКАТ ДА МАЧКАТ РУСИЯ
    .....
    С ИРАНСКИ АЙРЯН :)

    05:58 11.07.2026