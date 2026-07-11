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Жертвите на тайфуна Бави нараснаха до 17 ВИДЕО

Жертвите на тайфуна Бави нараснаха до 17 ВИДЕО

11 Юли, 2026 06:17, обновена 11 Юли, 2026 06:20 625 0

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Свлачища и наводнения, предизвикани от мощната буря, блокираха спасителните операции в южните части на Филипините

Жертвите на тайфуна Бави нараснаха до 17 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите вследствие на проливните дъждове и разрушителните свлачища, активирани от преминаването на тайфуна Бави във Филипините, официално достигна 17 души.

Природната стихия, която е определяна като една от най-мощните в региона за последните десетилетия, предизвика огромни маси кал да затрупат населени места в южната част на страната. Според данни на регионалната дирекция за гражданска защита, най-тежко е засегнат остров Минданао, където само при едно от свлачищата в провинция Сарангани под земните маси загинаха 10 души. Поне още десет души остават в неизвестност, което поражда опасения, че черната статистика може да нарасне.

Националната метеорологична агенция на Филипините PAGASA предупреди в сутрешния си бюлетин, че макар окото на тайфуна да не преминава директно през сушата, опашката на бурята продължава да засилва сезонните мусони. Това генерира опасни количества валежи и риск от внезапни наводнения в редица региони, включително и в столицата Манила. Спасителните екипи на терен срещат сериозни затруднения поради блокирани пътища и прекъснато електрозахранване. Междувременно тайфунът Бави се насочва на север към Тайван и бреговете на Източен Китай, където властите вече започнаха масови евакуации на хиляди граждани.


Филипини
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