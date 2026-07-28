Филипините не могат да останат неутрални при конфликт между Тайван и Китай, заяви филипинският министър на отбраната Гилбърт Теодоро-младши в интервю, публикувано в събота.

В интервю за One News PH Теодоро заяви: „В Тайван има филипински граждани, които трябва да евакуираме“. Той допълни, че „от логическа гледна точка всякакви действия на Китай срещу Тайван ще засегнат северната част на Филипините и ще поставят под въпрос контрола ни над протока Баши“.

Теодоро заяви, че Китай ще се опита също така да блокира части от Тихия океан, за да възпрепятства корабоплаването в региона, включително в Южнокитайско море, Малакския проток и други стратегически морски теснини. По думите му това ще засегне и други държави.

Теодоро определи военните действия и действията в „сивата зона“, предприемани от Китай в Индийско-Тихоокеанския регион, като „едностранни и неразумни“.

„Това трябва да бъде ясен сигнал към нашия народ, че заплахата е реална. Намеренията изобщо не са добри“, заяви той.

Министърът на отбраната посочи, че въоръжените сили трябва да изградят повече бази в цялата страна, за да „гарантират сигурността на изключителната икономическа зона и други райони“. Той добави, че „отбраната е свързана преди всичко с предотвратяването на конфликт чрез възпиране“.

Коментарите на Теодоро идват, след като през май президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви, че страната неизбежно ще бъде въвлечена в конфликт в Тайванския проток, „защото Тайван се намира толкова близо до Филипините и там живеят и работят почти 200 000 филипински граждани“.

Маркос допълни, че Филипините призовават Тайван да търси мирно решение на напрежението между двата бряга на Тайванския проток. Въпреки опасенията си той заяви, че Филипините няма да се намесват в тайванския въпрос.