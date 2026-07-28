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Филипините не могат да останат неутрални при конфликт между Тайван и Китай
  Тема: Тайван

Филипините не могат да останат неутрални при конфликт между Тайван и Китай

28 Юли, 2026 18:28 1 027 7

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  • индийско-тихоокеански регион-
  • сигурност-
  • отбрана

Министърът на отбраната Гилбърт Теодоро - младши предупреди, че евентуални действия на Пекин срещу Тайван неизбежно ще засегнат страната му

Филипините не могат да останат неутрални при конфликт между Тайван и Китай - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Филипините не могат да останат неутрални при конфликт между Тайван и Китай, заяви филипинският министър на отбраната Гилбърт Теодоро-младши в интервю, публикувано в събота.

В интервю за One News PH Теодоро заяви: „В Тайван има филипински граждани, които трябва да евакуираме“. Той допълни, че „от логическа гледна точка всякакви действия на Китай срещу Тайван ще засегнат северната част на Филипините и ще поставят под въпрос контрола ни над протока Баши“.

Теодоро заяви, че Китай ще се опита също така да блокира части от Тихия океан, за да възпрепятства корабоплаването в региона, включително в Южнокитайско море, Малакския проток и други стратегически морски теснини. По думите му това ще засегне и други държави.

Теодоро определи военните действия и действията в „сивата зона“, предприемани от Китай в Индийско-Тихоокеанския регион, като „едностранни и неразумни“.

„Това трябва да бъде ясен сигнал към нашия народ, че заплахата е реална. Намеренията изобщо не са добри“, заяви той.

Министърът на отбраната посочи, че въоръжените сили трябва да изградят повече бази в цялата страна, за да „гарантират сигурността на изключителната икономическа зона и други райони“. Той добави, че „отбраната е свързана преди всичко с предотвратяването на конфликт чрез възпиране“.

Коментарите на Теодоро идват, след като през май президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви, че страната неизбежно ще бъде въвлечена в конфликт в Тайванския проток, „защото Тайван се намира толкова близо до Филипините и там живеят и работят почти 200 000 филипински граждани“.

Маркос допълни, че Филипините призовават Тайван да търси мирно решение на напрежението между двата бряга на Тайванския проток. Въпреки опасенията си той заяви, че Филипините няма да се намесват в тайванския въпрос.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    4 10 Отговор
    Китайските милиционери и те искат да берат срам като руските ахахах....
    Като им звънне Сорос и вднага Си ще стане многоходов като бакшиша

    Коментиран от #5

    18:36 28.07.2026

  • 2 Вътю Т.Панчев

    8 2 Отговор
    Тия па де са бутат между шамарите

    18:36 28.07.2026

  • 3 Що така

    3 6 Отговор
    Всеки от БРИКС като получи обаждане от перчема, веднага става многоходов.

    18:37 28.07.2026

  • 4 Филипини

    10 5 Отговор
    Тези като България дето скочи на Иран заради Израел и Ротшилд и Епщайн и правата на "човека".

    18:38 28.07.2026

  • 5 Историк

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Прощавайте, но Вие ляво ходов ли сте и имате ли болки при сядане...???

    18:41 28.07.2026

  • 6 Горски

    12 2 Отговор
    Китайците за сега се държат умно , за разлика от краварите които сеят раздори и предизвикват войни по целия свят. Как ли ще реагират САЩ ако някой щат или остров реши да се отдели от тях и да стане "независима държава". Какво ще стане ако Хавай обяви независимост а Китай го напълни с оръжия. Според Ройтерс, валутата е част от независимостта на една държава. Тогава защо ГЕРБ, ППДБ, БСП, ИТН, ДПС, ЕС, ЕЦБ, Урсула, Макрон, Шолц и всички останали ни поздравяваха че се отказваме от националната си валута?
    -долни, мръсни продажници са всичките партии в България които ни предадоха и ни взеха валутата
    -долни и гнусни манипулатори са всичките от ЕС

    18:41 28.07.2026

  • 7 военен

    6 4 Отговор
    Бягайте от Филипините, ако искате да да живеете в случай, че се намесят в конфликта на Китай при връщането му в Китай. При по сериозна намеса на Филипините... просто няма да има филипини.

    18:48 28.07.2026