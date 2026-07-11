Новини
Свят »
Взривът в Монако: Разследването се заплита
  Тема: Украйна

Взривът в Монако: Разследването се заплита

11 Юли, 2026 07:28, обновена 11 Юли, 2026 07:31 1 849 18

  • монако-
  • взрив-
  • разследване-
  • ермолаев

Разкриха заговори и убийство на основната заподозряна

Взривът в Монако: Разследването се заплита - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията около бомбения атентат в Монако срещу украинския мултимилионер Вадим Ермолаев придоби международен характер.

При взрива на взривно устройство, скрито в раница пред жилищна сграда в княжеството, бизнесменът и семейството му бяха тежко ранени.

Още новини от Украйна

Извършителката – 39-годишната украинка Анастасия Березовска, успя да избяга през Франция и Германия, но броени дни след като Интерпол издаде „червена бюлетина“ за издирването ѝ, тя бе открита мъртва в гора край Киев с огнестрелни рани в главата.

Органите на реда в Украйна вече задържаха двама мъже, обвинени в нейното ликвидиране, като единият от тях се оказа действащ служител на военното разузнаване.

Прокуратурата в Монако и главният прокурор на Украйна обявиха, че започват съвместни консултации за пълно сътрудничество.

Разследващите се опитват да установят дали убийството на Березовска е опит за заличаване на следите и кой в действителност е поръчал атентата в Монако.

Самият Ермолаев е обект на санкции от Киев от 2023 г. насам поради бизнес връзки в окупирания Крим.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А стига , бе !

    22 1 Отговор
    Що се правите на ...? Вече има признания на офицера от украинското разузнаване , който е екзекутирал подчинената си атентаторка , затова че взела "огромна сума" , а се издънила да я хванат . Само не се знае кой в прибрал сумата . Май последни научавате ?

    Коментиран от #4

    07:36 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 456

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "А стига , бе !":

    Еее, стига де. Виж че всичките им ст@тиики са със седмици з@късняние ,ти искаш актуалнэ еле пък обективно

    07:41 11.07.2026

  • 5 Шести

    22 1 Отговор
    Това не може да бъде те уркита са най добрите и мили хора особено зеленото дрогирано човече още помощи иска,а пък да видите какво става в хотелите където им плащаме какви мизерии създават

    Коментиран от #13

    07:43 11.07.2026

  • 6 Чисто и просто

    15 1 Отговор
    Като милиционер след баня!😅 усраиНците се избиват едни други! На по ниско ниво! А поръчителя е или президент или министър! След като е замесена полиция и военно разузнаване!

    07:44 11.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    13 1 Отговор
    ".. кой в действителност е поръчал атентата в Монако"
    Да си дойдем на думата. Сега ще намерим начин да с е окаже, че Украина и службите и нямат нищо общо. В същност, аз не съм изненадан. А вие?

    Коментиран от #14

    07:47 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не бе май-май

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Извънземните са организирали това убийство, най вероятно ще изопачат цялата история че путин е поръчал убийството чрез зеленски!😅

    07:55 11.07.2026

  • 15 Заплита се,

    8 0 Отговор
    защото е поръчка на Зеления еврей, той трябва да излезе сух и от тази мизерия, че инак как западните фашаги ще са му пак приятели.

    08:01 11.07.2026

  • 16 шаа

    4 0 Отговор
    укри, сър.

    08:02 11.07.2026

  • 17 Въртите, сучете и ....

    2 0 Отговор
    "десетилетие" след това ...Путин е виновен ..( business връзки с окупирания Крим):))))

    08:12 11.07.2026

  • 18 Урсула

    1 0 Отговор
    Убийството на Березовска е поръчано лично от Зелински и това е опит за заличаване на следите, защото той е поръчал атентата в Монако като наказание за бизнесмена, който е спрял да му плаща реката.

    08:24 11.07.2026