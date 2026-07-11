Взривът в Монако: Разследването се заплита

Ситуацията около бомбения атентат в Монако срещу украинския мултимилионер Вадим Ермолаев придоби международен характер.
При взрива на взривно устройство, скрито в раница пред жилищна сграда в княжеството, бизнесменът и семейството му бяха тежко ранени.
Извършителката – 39-годишната украинка Анастасия Березовска, успя да избяга през Франция и Германия, но броени дни след като Интерпол издаде „червена бюлетина“ за издирването ѝ, тя бе открита мъртва в гора край Киев с огнестрелни рани в главата.
Органите на реда в Украйна вече задържаха двама мъже, обвинени в нейното ликвидиране, като единият от тях се оказа действащ служител на военното разузнаване.
Прокуратурата в Монако и главният прокурор на Украйна обявиха, че започват съвместни консултации за пълно сътрудничество.
Разследващите се опитват да установят дали убийството на Березовска е опит за заличаване на следите и кой в действителност е поръчал атентата в Монако.
Самият Ермолаев е обект на санкции от Киев от 2023 г. насам поради бизнес връзки в окупирания Крим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А стига , бе !
Коментиран от #4
07:36 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 456
До коментар #2 от "А стига , бе !":Еее, стига де. Виж че всичките им ст@тиики са със седмици з@късняние ,ти искаш актуалнэ еле пък обективно
07:41 11.07.2026
5 Шести
Коментиран от #13
07:43 11.07.2026
6 Чисто и просто
07:44 11.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Механик
Да си дойдем на думата. Сега ще намерим начин да с е окаже, че Украина и службите и нямат нищо общо. В същност, аз не съм изненадан. А вие?
Коментиран от #14
07:47 11.07.2026
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14 Не бе май-май
До коментар #8 от "Механик":Извънземните са организирали това убийство, най вероятно ще изопачат цялата история че путин е поръчал убийството чрез зеленски!😅
07:55 11.07.2026
15 Заплита се,
08:01 11.07.2026
16 шаа
08:02 11.07.2026
17 Въртите, сучете и ....
08:12 11.07.2026
18 Урсула
08:24 11.07.2026