Взривът в Монако: Разследването се заплита

Ситуацията около бомбения атентат в Монако срещу украинския мултимилионер Вадим Ермолаев придоби международен характер.

При взрива на взривно устройство, скрито в раница пред жилищна сграда в княжеството, бизнесменът и семейството му бяха тежко ранени.

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Извършителката – 39-годишната украинка Анастасия Березовска, успя да избяга през Франция и Германия, но броени дни след като Интерпол издаде „червена бюлетина“ за издирването ѝ, тя бе открита мъртва в гора край Киев с огнестрелни рани в главата.

Органите на реда в Украйна вече задържаха двама мъже, обвинени в нейното ликвидиране, като единият от тях се оказа действащ служител на военното разузнаване.

Прокуратурата в Монако и главният прокурор на Украйна обявиха, че започват съвместни консултации за пълно сътрудничество.

Разследващите се опитват да установят дали убийството на Березовска е опит за заличаване на следите и кой в действителност е поръчал атентата в Монако.

Самият Ермолаев е обект на санкции от Киев от 2023 г. насам поради бизнес връзки в окупирания Крим.