Мадяр започна разследване за връзките на Петер Сиярто с Русия

Унгарският премиер Петер Мадяр започна официално разследване на контактите на бившия външен министър Петер Сиярто с Руската федерация, съобщават унгарски източници, предава News.bg.

Преди началото на проверката Мадяр публично определи тези връзки като възможен „акт на държавна измяна“.

На този етап подробности по случая не се разкриват, тъй като разследването включва голям обем класифицирани дипломатически материали и секретни документи, свързани с външната политика на страната.

Мадяр заяви, че правителството няма да коментира хода на проверката, за да не повлияе върху работата на разследващите органи. По думите му цялата информация, която може да бъде публикувана, ще бъде представена след получаването на първите резултати.

Разследването започва на фона на информации, че Петер Сиярто е подал оставка като депутат, за да заеме висок пост в китайския автомобилен производител BYD.

Междувременно Мадяр твърди, че бизнесмени, близки до премиера Виктор Орбан, се подготвят да напуснат страната и да прехвърлят активите си в чужбина.

По-рано се появиха твърдения, че по време на мандата си като външен министър Сиярто е предоставял чувствителна информация на руския си колега Сергей Лавров в рамките на Европейския съюз. Според тези информации става дума за данни от дискусии и документи, свързани с Украйна, както и за информация относно позициите на западните държави спрямо Русия и войната.

Петер Сиярто и унгарското правителство досега не са потвърдили тези обвинения.