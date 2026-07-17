Мадяр започна разследване за връзките на Петер Сиярто с Русия

Унгарският премиер Петер Мадяр започна официално разследване на контактите на бившия външен министър Петер Сиярто с Руската федерация, съобщават унгарски източници, предава News.bg.
Преди началото на проверката Мадяр публично определи тези връзки като възможен „акт на държавна измяна“.
На този етап подробности по случая не се разкриват, тъй като разследването включва голям обем класифицирани дипломатически материали и секретни документи, свързани с външната политика на страната.
Мадяр заяви, че правителството няма да коментира хода на проверката, за да не повлияе върху работата на разследващите органи. По думите му цялата информация, която може да бъде публикувана, ще бъде представена след получаването на първите резултати.
Разследването започва на фона на информации, че Петер Сиярто е подал оставка като депутат, за да заеме висок пост в китайския автомобилен производител BYD.
Междувременно Мадяр твърди, че бизнесмени, близки до премиера Виктор Орбан, се подготвят да напуснат страната и да прехвърлят активите си в чужбина.
По-рано се появиха твърдения, че по време на мандата си като външен министър Сиярто е предоставял чувствителна информация на руския си колега Сергей Лавров в рамките на Европейския съюз. Според тези информации става дума за данни от дискусии и документи, свързани с Украйна, както и за информация относно позициите на западните държави спрямо Русия и войната.
Петер Сиярто и унгарското правителство досега не са потвърдили тези обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #8, #28
11:00 17.07.2026
2 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #29
11:03 17.07.2026
3 ЗИЛ 117
Коментиран от #18
11:03 17.07.2026
4 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:03 17.07.2026
5 ЗИЛ 117
11:03 17.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Павел Пенев
11:07 17.07.2026
8 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "име":Дали гледа за втори мандат не е никак сигурно (замо той си знае). По-важно е да изчегърта кремълската кал, която е затлачила унгарското общество възможно най-бързо и качествено. Когато настъпи новото гласуване унгарците сами ще решат на кого да подкрепят.
11:11 17.07.2026
9 ска пан народ
11:13 17.07.2026
10 Абе да
Едно време помагачите имаха същата вина, какно и истинските комунисти. Наричаха ги ятаци и жендармерията ги намираше и убиваше... В селото на баба ми, една жена беше загубила така мъжа си. Дошла държавната жандармерия. Поставили мъжа й до стената и го застреляли, понеже го обвинили, че бил помагал на партизани.
А днешните помагачи на фашистите? Какви са?
Коментиран от #30
11:16 17.07.2026
11 Българин
Коментиран от #19
11:18 17.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Един
11:19 17.07.2026
14 българин
11:22 17.07.2026
15 стоян георгиев
11:24 17.07.2026
16 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
11:32 17.07.2026
17 Монтгомъри
И да стоят без АЕЦ.
11:32 17.07.2026
18 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните
Коментиран от #20, #25
11:35 17.07.2026
19 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ
До коментар #11 от "Българин":Тогава ПРЕДАТЕЛСТВОТО ще бъде доказано много лесно и съвсем законно (не политически) ще бъде съден за това.
Коментиран от #31
11:36 17.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мадяр същият като едни у нас
Коментиран от #27
11:38 17.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Умнокрасив 🏳️🌈
11:52 17.07.2026
24 Историк
11:54 17.07.2026
25 Отговор
До коментар #18 от "Путлеристан 🤮🤮":Вашата махала винаги Мешерето си я управлява .
11:54 17.07.2026
26 Браво Унгарци
12:00 17.07.2026
27 Абе то така много
До коментар #21 от "Мадяр същият като едни у нас":Се въртят, като фурнаджийски лопати. Фашисти на власт, с тях са. Идват комунисти, веднага се пребоядисват и са "по-червени" и от Маркс. Интереса клати феса. Знам доста комсомолски и партийни активисти, които след 1989-та г. веднага почнаха да плачат, че "комунистите ги били преследвали" и били "страдали", били "унизени"! И веднага станаха "по-демократични" и от сащиянците... Противни първенюта, но е пълно с такива.
12:00 17.07.2026
28 всички мразят русия
До коментар #1 от "име":Мадяр вкарва Унгария в правия път. Радев ни дърпа към Сибир!
12:02 17.07.2026
29 Антирашист 1639
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":Няма такова изказване ! Целта е манипулация ,а и сега фашизмът е в просия !
12:08 17.07.2026
30 Антирашист 1640
До коментар #10 от "Абе да":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
12:14 17.07.2026
31 Българин
До коментар #19 от "СВО 1 604 дни РЕЗИЛ":Върховното предателство е да не служиш на Русия!
12:31 17.07.2026