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Мадяр започна разследване за връзките на Петер Сиярто с Русия

Мадяр започна разследване за връзките на Петер Сиярто с Русия

17 Юли, 2026 10:56 1 012 31

  • петер сиярто-
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  • разследване-
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  • петер мадяр-
  • унгария

Манила поиска премахване на публикацията на „Чайна дейли“, която представя филипинците като маймуни и е свързана със спора за Южнокитайско море.

Мадяр започна разследване за връзките на Петер Сиярто с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Петер Мадяр започна официално разследване на контактите на бившия външен министър Петер Сиярто с Руската федерация, съобщават унгарски източници, предава News.bg.

Преди началото на проверката Мадяр публично определи тези връзки като възможен „акт на държавна измяна“.

На този етап подробности по случая не се разкриват, тъй като разследването включва голям обем класифицирани дипломатически материали и секретни документи, свързани с външната политика на страната.

Мадяр заяви, че правителството няма да коментира хода на проверката, за да не повлияе върху работата на разследващите органи. По думите му цялата информация, която може да бъде публикувана, ще бъде представена след получаването на първите резултати.

Разследването започва на фона на информации, че Петер Сиярто е подал оставка като депутат, за да заеме висок пост в китайския автомобилен производител BYD.

Междувременно Мадяр твърди, че бизнесмени, близки до премиера Виктор Орбан, се подготвят да напуснат страната и да прехвърлят активите си в чужбина.

По-рано се появиха твърдения, че по време на мандата си като външен министър Сиярто е предоставял чувствителна информация на руския си колега Сергей Лавров в рамките на Европейския съюз. Според тези информации става дума за данни от дискусии и документи, свързани с Украйна, както и за информация относно позициите на западните държави спрямо Русия и войната.

Петер Сиярто и унгарското правителство досега не са потвърдили тези обвинения.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    14 15 Отговор
    Ако си мисли Мадяр, че може цял мандат да го изкара с всяване на страх и омраза, воден от личните му фобии, доста се заблуждава. Рано или късно ще пресоли манджата и ще гледа втори мандат през крив макарон.

    Коментиран от #8, #28

    11:00 17.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    7 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #29

    11:03 17.07.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    11 12 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #18

    11:03 17.07.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    7 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:03 17.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    8 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:03 17.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Павел Пенев

    10 10 Отговор
    Какъв е този Мадяр, следовател, прокурор или обикновен ненормалния с каквито ЕС е препълнен?

    11:07 17.07.2026

  • 8 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Дали гледа за втори мандат не е никак сигурно (замо той си знае). По-важно е да изчегърта кремълската кал, която е затлачила унгарското общество възможно най-бързо и качествено. Когато настъпи новото гласуване унгарците сами ще решат на кого да подкрепят.

    11:11 17.07.2026

  • 9 ска пан народ

    2 7 Отговор
    кпсс-бкп,кпсс-бкп,кпсс-бкп,ура а а а!

    11:13 17.07.2026

  • 10 Абе да

    6 4 Отговор
    Аз съм ги виждал да пият водка... Путин по една каса носи на неделя и с този пресушаваха по 5-6 литра :)... А не му ли е интересно на този "връзката на страната му с евро-фашизма"? Полша първа в Европа (след Русия) определи, кои са фашистите... Ама освен тях, кои са "помагачите" им?
    Едно време помагачите имаха същата вина, какно и истинските комунисти. Наричаха ги ятаци и жендармерията ги намираше и убиваше... В селото на баба ми, една жена беше загубила така мъжа си. Дошла държавната жандармерия. Поставили мъжа й до стената и го застреляли, понеже го обвинили, че бил помагал на партизани.
    А днешните помагачи на фашистите? Какви са?

    Коментиран от #30

    11:16 17.07.2026

  • 11 Българин

    3 8 Отговор
    Сиярто официално е служител на Руското министерство на Инотранните дела, така че се ползва с цялата защита на Руската Федерация. Ако мадяра много иска да опита руските бомби, може да продължава с опитите си!

    Коментиран от #19

    11:18 17.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един

    8 3 Отговор
    Хаха, аматьори, външният министър имал връзки с Русия. У нас сума премиери и президенти имат такива връзки, не ги разследват, а някои даже и не крият, че имат връзки с Русия.

    11:19 17.07.2026

  • 14 българин

    5 4 Отговор
    Трябва ни български Мадяр.

    11:22 17.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Много ми харесва фамилията на Мадяр. Искам да го хвана там.

    11:24 17.07.2026

  • 16 Унгарците

    2 2 Отговор
    Са Мъдри !!!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    11:32 17.07.2026

  • 17 Монтгомъри

    2 3 Отговор
    Путин да им дръпне всички шалтери на мадярци!
    И да стоят без АЕЦ.

    11:32 17.07.2026

  • 18 Путлеристан 🤮🤮

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #20, #25

    11:35 17.07.2026

  • 19 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Тогава ПРЕДАТЕЛСТВОТО ще бъде доказано много лесно и съвсем законно (не политически) ще бъде съден за това.

    Коментиран от #31

    11:36 17.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мадяр същият като едни у нас

    4 2 Отговор
    Когато дошли комунистите на власт след Червената армия и почервенели и те. Един Кимон Георгиев. Участва в профашисткия преврат на 9-и юни 23-а, в още една профашистка власт през 34-а, накрая министър-председател на Отечествения фронт. Другарите му кой разстрелян, кой в лагер, той на почит и уважение. А Мадяр е кадър на Орбан.

    Коментиран от #27

    11:38 17.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Умнокрасив 🏳️‍🌈

    2 3 Отговор
    Ташко е новият ни идол ! Вече е забранил обществени телевизии и медии в Унгария , казал че подкрепят Орбан .

    11:52 17.07.2026

  • 24 Историк

    4 0 Отговор
    Дали ще доживеем това да се случи в България? Никой нищо не разследва, имаме прокуратура,обучена в Москва, виновните за престъпленията срещу държавата и народа трябва да са на власт, защото ако има отговорна власт трябва да са в затвора.

    11:54 17.07.2026

  • 25 Отговор

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Вашата махала винаги Мешерето си я управлява .

    11:54 17.07.2026

  • 26 Браво Унгарци

    4 0 Отговор
    Само ние избрахме руския чорап да ни дърпа към Агресора русия!

    12:00 17.07.2026

  • 27 Абе то така много

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мадяр същият като едни у нас":

    Се въртят, като фурнаджийски лопати. Фашисти на власт, с тях са. Идват комунисти, веднага се пребоядисват и са "по-червени" и от Маркс. Интереса клати феса. Знам доста комсомолски и партийни активисти, които след 1989-та г. веднага почнаха да плачат, че "комунистите ги били преследвали" и били "страдали", били "унизени"! И веднага станаха "по-демократични" и от сащиянците... Противни първенюта, но е пълно с такива.

    12:00 17.07.2026

  • 28 всички мразят русия

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Мадяр вкарва Унгария в правия път. Радев ни дърпа към Сибир!

    12:02 17.07.2026

  • 29 Антирашист 1639

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЗИЛ 117":

    Няма такова изказване ! Целта е манипулация ,а и сега фашизмът е в просия !

    12:08 17.07.2026

  • 30 Антирашист 1640

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе да":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    12:14 17.07.2026

  • 31 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "СВО 1 604 дни РЕЗИЛ":

    Върховното предателство е да не служиш на Русия!

    12:31 17.07.2026

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