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Разследват убийството на бившата британска депутатка Ан Уидикъмб

Разследват убийството на бившата британска депутатка Ан Уидикъмб

11 Юли, 2026 06:32, обновена 11 Юли, 2026 06:34 979 6

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  • разследване

78-годишната политическа фигура бе намерена мъртва в дома си

Разследват убийството на бившата британска депутатка Ан Уидикъмб - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията в Обединеното кралство стартира мащабно разследване за убийство, след като бившата депутатка от Консервативната партия и говорител на „Реформирай Обединеното кралство“ Ан Уидикъмб бе намерена в безпомощно състояние в дома си в Дартмур.

На пресконференция на местната полиция на Девън и Корнуол бе потвърдено, че полицаите са открили 78-годишната жена с тежки наранявания в четвъртък сутринта. Към момента органите на реда вече са задържали 26-годишен британски гражданин по подозрение в извършване на престъплението.

Официални представители на полицията съобщиха, че разследването е в ранен етап и призоваха за избягване на спекулации в социалните мрежи. Местният помощник-главен комисар Мат Лонгман изрично уточни, че към този момент няма данни престъплението да е политически мотивирано или свързано с тероризъм. Като част от следствените действия органите на реда започнаха масови проверки на камери за видеонаблюдение и разпити по домовете в района на Хейтор.

Съседи и близки на Уидикъмб изразиха дълбокия си шок от случилото се. Сюзън Койш, която живее в съседство до отдалечения имот на бившия министър, описа в изявление пред медиите покойната като „прекрасна дама и забележителен характер“, като допълни, че все още не може да повярва на трагичната вест. Британският премиер Киър Стармър и редица политически лидери също изказаха съболезнования и призоваха случаят да бъде разкрит максимално бързо.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 НЯКАК СИ

    5 0 Отговор
    Ни ме е мъчно за дъртата вещица.

    Коментиран от #3

    07:17 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Беше популярен политик. Участваше в много предавания по телевизията. Сечеше ѝ пипето и беше добър оратор.

    08:16 11.07.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    И ние кво да прайм ся? Да плачкаме за дъртия вампир ли? Кво ни интересува някаква дърта пачанага, дето я е убил младият и тъпкач - ром??

    08:16 11.07.2026

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