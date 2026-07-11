Разследват убийството на бившата британска депутатка Ан Уидикъмб

Полицията в Обединеното кралство стартира мащабно разследване за убийство, след като бившата депутатка от Консервативната партия и говорител на „Реформирай Обединеното кралство“ Ан Уидикъмб бе намерена в безпомощно състояние в дома си в Дартмур.

На пресконференция на местната полиция на Девън и Корнуол бе потвърдено, че полицаите са открили 78-годишната жена с тежки наранявания в четвъртък сутринта. Към момента органите на реда вече са задържали 26-годишен британски гражданин по подозрение в извършване на престъплението.

Официални представители на полицията съобщиха, че разследването е в ранен етап и призоваха за избягване на спекулации в социалните мрежи. Местният помощник-главен комисар Мат Лонгман изрично уточни, че към този момент няма данни престъплението да е политически мотивирано или свързано с тероризъм. Като част от следствените действия органите на реда започнаха масови проверки на камери за видеонаблюдение и разпити по домовете в района на Хейтор.

Съседи и близки на Уидикъмб изразиха дълбокия си шок от случилото се. Сюзън Койш, която живее в съседство до отдалечения имот на бившия министър, описа в изявление пред медиите покойната като „прекрасна дама и забележителен характер“, като допълни, че все още не може да повярва на трагичната вест. Британският премиер Киър Стармър и редица политически лидери също изказаха съболезнования и призоваха случаят да бъде разкрит максимално бързо.