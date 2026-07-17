Украински медии публикуваха разследване, свързано с брат на високопоставен служител - въпреки наложена съдебна забрана

Осем големи украински медии публикуваха днес информация от разследване за предполагаеми покупки на имоти, придобити от брат на високопоставен украински държавен служител, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Публикациите се появиха в нарушение на разпореждането на съдия, който беше забранил на авторите да публикуват информацията си, отбелязва АФП.
На 6 юли съдия от Киев забрани на разследващия медиен сайт Slidstvo.info и на Центъра за антикорупционни действия да публикуват "по какъвто и да е начин" информацията, събрана в разследване относно закупуването на 143 апартамента от брата на Олексий Сухачов, настоящ директор на Държавната служба за разследвания, важен съдебен орган в Украйна.
Според решението, публикувано от Центъра за антикорупционни действия, съдията е преценил, че публикуването на тази информация би могло да нанесе непоправима вреда на купувача, Олександър Сухачов, и на фирмата, която е продала имотите. Именно тя е завела делото в съда.
В знак на журналистическа "солидарност" осем големи украински медии публикуваха днес едновременно информация от разследването.
"Тъй като такава забрана представлява явен акт на цензура, ние, заедно с останалите участници в инициативата, смятаме, че е необходимо да публикуваме информация от разследването", се казва в увода към публикацията.
Комитетът за защита на журналистите определи решението на съдията като безпрецедентен правен ход, който може да има сериозни последствия за свободата на печата в Украйна.
През последните години, включително и след началото на пълномащабната руска инвазия, Украйна беше разтърсена от редица корупционни скандали, разкрити от разследващи медии или чрез разследвания на антикорупционните агенции. Борбата с корупцията е едно от условията за напредък на страната по пътя към присъединяването към Европейския съюз, посочва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Язък
20:42 17.07.2026
2 Копипейс, маде ин П.софиянец
Коментиран от #36
20:43 17.07.2026
3 Ха,ха,ха
Крадливо и ИбL..иво.
Коментиран от #6
20:43 17.07.2026
4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
20:44 17.07.2026
5 Владимир Путин, президент
Тва ру3ко племе требе се затрие, с което успешно се справям 👆
Коментиран от #9, #10, #16
20:44 17.07.2026
6 Мдаааааа, крадливо
До коментар #3 от "Ха,ха,ха":И предателско.
20:44 17.07.2026
7 да питам
20:44 17.07.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #25
20:44 17.07.2026
9 Мдааа
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":така е в Украйна. Не ги жалим.
20:45 17.07.2026
10 Хихихихи
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Снимката е от 404.
Коментиран от #30
20:46 17.07.2026
11 Курабийките за нов обратен майдан
20:48 17.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Марче ,
20:50 17.07.2026
15 Бат Вальо
20:50 17.07.2026
16 Оземпиковите тролчета
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":след наченките на антизеленския майдан вече хептен объркахте посоките на света. Всъщност чидено си описал днешната €пейска покрайнина.
20:51 17.07.2026
17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Гинека Филадец Карагьоз АТИНА Засранец я ола ипархи сан Джендър Британец Карагьоз АТИНА Засранец Трагедия и Психопат
Коментиран от #19
20:51 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Абе не те знам какво нещо си
До коментар #17 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":ама защо си не пиеш торбата с розовите хапове по зелените рецепти?
Коментиран от #23, #28
20:53 17.07.2026
20 Мишел
Коментиран от #22
20:53 17.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ПсевдоМишле
До коментар #20 от "Мишел":не се хаби с фалшиви драсканици, никой не ги чете.
20:55 17.07.2026
23 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #19 от "Абе не те знам какво нещо си":Това е гръцки театър на Филадец Карагьоз АТИНА и Гинека Путана апо Вулгария и Атина
20:55 17.07.2026
24 шаа
20:58 17.07.2026
25 Дрътия Софеанец ,
До коментар #8 от "Последния Софиянец":А в розии , всё спакойна ? В 17 ресторанта нема кой да измие чиниите ..
20:58 17.07.2026
26 Тома
20:59 17.07.2026
27 Артилерист
20:59 17.07.2026
28 Мммм
До коментар #19 от "Абе не те знам какво нещо си":Остави човека. Безобиден е. Прескачай го.
Коментиран от #29
21:00 17.07.2026
29 Дааа
До коментар #28 от "Мммм":Истински луд с достъп интерент е много забавна комниация.
21:02 17.07.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Хихихихи":"..снимката е от 404.."
И где разница ?!!
В Рассия е същата гадна, гнусна, сива мизерия !!!
Мизерия от която може избягаш само на фронта и в смъртта 👆
Коментиран от #32, #33
21:02 17.07.2026
31 Тома
21:03 17.07.2026
32 Шекелджарка.
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":нали уж в окраине до вчера било очен харашо? Сега защо изведнъж почнахте да я приравнявате 404 с "руската кочина"? Зелето е пътник, а Мирчев ще преобува оцапаните проукраински гащи с антифашистки, а?
21:06 17.07.2026
33 Верчето Тодева след оставката съм
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":Кога почвате с Мирчев да възстановявате ПСА-то, че скоро Зеля не будет?
21:07 17.07.2026
34 ?????
А беше толкова просто - не пипайте общия език и общата история.
Търгувайте и с Русия и с Европа.
Хапете се сега в торбата на господарите ви.
21:11 17.07.2026
35 Мишел
Коментиран от #37
21:44 17.07.2026
36 хаха🤣
До коментар #2 от "Копипейс, маде ин П.софиянец":остави Зеленски, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
22:05 17.07.2026
37 Изгубени в превода
До коментар #35 от "Мишел":Статията е за тежката корупция в Украйна, вие пишете за някакъв пиян руснак в ареста...
22:06 17.07.2026
38 Жожоба
22:29 17.07.2026