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Украински медии публикуваха разследване, свързано с брат на високопоставен служител - въпреки наложена съдебна забрана
  Тема: Украйна

Украински медии публикуваха разследване, свързано с брат на високопоставен служител - въпреки наложена съдебна забрана

17 Юли, 2026 20:40 1 645 38

  • украйна-
  • олексий сухачов-
  • разследване-
  • корупция

Комитетът за защита на журналистите определи решението на съдията като безпрецедентен правен ход, който може да има сериозни последствия за свободата на печата

Украински медии публикуваха разследване, свързано с брат на високопоставен служител - въпреки наложена съдебна забрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осем големи украински медии публикуваха днес информация от разследване за предполагаеми покупки на имоти, придобити от брат на високопоставен украински държавен служител, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Публикациите се появиха в нарушение на разпореждането на съдия, който беше забранил на авторите да публикуват информацията си, отбелязва АФП.

На 6 юли съдия от Киев забрани на разследващия медиен сайт Slidstvo.info и на Центъра за антикорупционни действия да публикуват "по какъвто и да е начин" информацията, събрана в разследване относно закупуването на 143 апартамента от брата на Олексий Сухачов, настоящ директор на Държавната служба за разследвания, важен съдебен орган в Украйна.

Според решението, публикувано от Центъра за антикорупционни действия, съдията е преценил, че публикуването на тази информация би могло да нанесе непоправима вреда на купувача, Олександър Сухачов, и на фирмата, която е продала имотите. Именно тя е завела делото в съда.

В знак на журналистическа "солидарност" осем големи украински медии публикуваха днес едновременно информация от разследването.

"Тъй като такава забрана представлява явен акт на цензура, ние, заедно с останалите участници в инициативата, смятаме, че е необходимо да публикуваме информация от разследването", се казва в увода към публикацията.

Комитетът за защита на журналистите определи решението на съдията като безпрецедентен правен ход, който може да има сериозни последствия за свободата на печата в Украйна.

През последните години, включително и след началото на пълномащабната руска инвазия, Украйна беше разтърсена от редица корупционни скандали, разкрити от разследващи медии или чрез разследвания на антикорупционните агенции. Борбата с корупцията е едно от условията за напредък на страната по пътя към присъединяването към Европейския съюз, посочва АФП.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язък

    28 5 Отговор
    Не дават да се публикува снимка на златния кенеффффф.

    20:42 17.07.2026

  • 2 Копипейс, маде ин П.софиянец

    30 5 Отговор
    В Украйна втори ден протести в 12 града срещу Зеленски.

    Коментиран от #36

    20:43 17.07.2026

  • 3 Ха,ха,ха

    28 5 Отговор
    Крадливо племе наркомански.
    Крадливо и ИбL..иво.

    Коментиран от #6

    20:43 17.07.2026

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 8 Отговор
    Тук в България само три лъва от Англия и демократични млади българки който искат да ме изядат изпечен на барбекю чисто гол

    20:44 17.07.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    6 32 Отговор
    Гледам снимката и сякаш се връщам в мътните 90-те. Гладни прости хора на улиците, сива мръсотия навсякъде, нет бензина, нет интернет.
    Тва ру3ко племе требе се затрие, с което успешно се справям 👆

    Коментиран от #9, #10, #16

    20:44 17.07.2026

  • 6 Мдаааааа, крадливо

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ха,ха,ха":

    И предателско.

    20:44 17.07.2026

  • 7 да питам

    4 11 Отговор
    Тасс що мълчи ?

    20:44 17.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Вече втори ден масови протести в 12 града в Украйна срещу Зеленски.

    Коментиран от #25

    20:44 17.07.2026

  • 9 Мдааа

    20 5 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    така е в Украйна. Не ги жалим.

    20:45 17.07.2026

  • 10 Хихихихи

    16 6 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Снимката е от 404.

    Коментиран от #30

    20:46 17.07.2026

  • 11 Курабийките за нов обратен майдан

    23 4 Отговор
    Пекат ги... А Зеленски скоро ще намаже въжето.

    20:48 17.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Марче ,

    10 4 Отговор
    " Осем големи украински медии " Искаш писатели , а ?

    20:50 17.07.2026

  • 15 Бат Вальо

    24 4 Отговор
    Щом в условията на дивашка цензура, каквато се шири в България, българските медии побликуват статии с такова съдържание, значи ситуацията в УкраИна е много сериозна - представяте ли си да почнат да казват цялата истина ...

    20:50 17.07.2026

  • 16 Оземпиковите тролчета

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    след наченките на антизеленския майдан вече хептен объркахте посоките на света. Всъщност чидено си описал днешната €пейска покрайнина.

    20:51 17.07.2026

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 8 Отговор
    Слаб Необщителен Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз Джендър Британец Гинека Филадец Психопат Засранец Трагедия Избит Колец Изперкал Карагьоз Апо Вулгария ипархи сан Гинека Астегос Ксенос Поли Апо Атина Болен Безсилен Малакас Хазос Изсъхнала Трагедия Изфиткал Британец Жена Англичанка Гинека Карагьоз Влакас Поли Апо Вулгария ипархи сан Джендър Британец Карагьоз АТИНА Влакас Ксенос Поли Влакас Путана я Астиномията Британците и Гръцкото правителство ще ми сменят пола в Женски в Ипократос Атина
    Гинека Филадец Карагьоз АТИНА Засранец я ола ипархи сан Джендър Британец Карагьоз АТИНА Засранец Трагедия и Психопат

    Коментиран от #19

    20:51 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе не те знам какво нещо си

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    ама защо си не пиеш торбата с розовите хапове по зелените рецепти?

    Коментиран от #23, #28

    20:53 17.07.2026

  • 20 Мишел

    7 20 Отговор
    "Украинската демокрация срещу робското покорството на руснаците. Украйна за пореден път доказа, че има изградено гражданско общество, пълна противоположност на робското покорство и страх на руснаците. украинското общество за пореден път демонстрира моментална реакция на решенията на своето правителство: протести, спорове в медиите и социалните мрежи, десетки критични публикации. Именно това е белег за зрялостта на украинската демокрация."

    Коментиран от #22

    20:53 17.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ПсевдоМишле

    18 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    не се хаби с фалшиви драсканици, никой не ги чете.

    20:55 17.07.2026

  • 23 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Абе не те знам какво нещо си":

    Това е гръцки театър на Филадец Карагьоз АТИНА и Гинека Путана апо Вулгария и Атина

    20:55 17.07.2026

  • 24 шаа

    15 4 Отговор
    колко много мъже годни за военна служба се виждат на снимката...

    20:58 17.07.2026

  • 25 Дрътия Софеанец ,

    3 12 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    А в розии , всё спакойна ? В 17 ресторанта нема кой да измие чиниите ..

    20:58 17.07.2026

  • 26 Тома

    16 5 Отговор
    Веднага Украйна да се приеме в ЕС.Брата е издържал изпита за членство.

    20:59 17.07.2026

  • 27 Артилерист

    23 5 Отговор
    Поредното доказателство, след златните тоалетни, че Украйна е напълно готова за член на ЕС, НАТО и новото образование по инициатива на Макрон...

    20:59 17.07.2026

  • 28 Мммм

    15 4 Отговор

    До коментар #19 от "Абе не те знам какво нещо си":

    Остави човека. Безобиден е. Прескачай го.

    Коментиран от #29

    21:00 17.07.2026

  • 29 Дааа

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мммм":

    Истински луд с достъп интерент е много забавна комниация.

    21:02 17.07.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    5 16 Отговор

    До коментар #10 от "Хихихихи":

    "..снимката е от 404.."

    И где разница ?!!
    В Рассия е същата гадна, гнусна, сива мизерия !!!
    Мизерия от която може избягаш само на фронта и в смъртта 👆

    Коментиран от #32, #33

    21:02 17.07.2026

  • 31 Тома

    4 11 Отговор
    Ой, слава, слава, Украине слава, слава Украине, всим героям слава!

    21:03 17.07.2026

  • 32 Шекелджарка.

    16 5 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    нали уж в окраине до вчера било очен харашо? Сега защо изведнъж почнахте да я приравнявате 404 с "руската кочина"? Зелето е пътник, а Мирчев ще преобува оцапаните проукраински гащи с антифашистки, а?

    21:06 17.07.2026

  • 33 Верчето Тодева след оставката съм

    12 4 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Кога почвате с Мирчев да възстановявате ПСА-то, че скоро Зеля не будет?

    21:07 17.07.2026

  • 34 ?????

    14 4 Отговор
    Уф.
    А беше толкова просто - не пипайте общия език и общата история.
    Търгувайте и с Русия и с Европа.
    Хапете се сега в торбата на господарите ви.

    21:11 17.07.2026

  • 35 Мишел

    4 9 Отговор
    Стрелба след пререждане на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    Коментиран от #37

    21:44 17.07.2026

  • 36 хаха🤣

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Копипейс, маде ин П.софиянец":

    остави Зеленски, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    22:05 17.07.2026

  • 37 Изгубени в превода

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Статията е за тежката корупция в Украйна, вие пишете за някакъв пиян руснак в ареста...

    22:06 17.07.2026

  • 38 Жожоба

    0 0 Отговор
    Машала, 143 апартамента....това са няколко блока бре. И тоя е некъв средна летва. Готови европейци са тия укри. Кражба да има

    22:29 17.07.2026

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