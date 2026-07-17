Украински медии публикуваха разследване, свързано с брат на високопоставен служител - въпреки наложена съдебна забрана

Осем големи украински медии публикуваха днес информация от разследване за предполагаеми покупки на имоти, придобити от брат на високопоставен украински държавен служител, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Публикациите се появиха в нарушение на разпореждането на съдия, който беше забранил на авторите да публикуват информацията си, отбелязва АФП.

На 6 юли съдия от Киев забрани на разследващия медиен сайт Slidstvo.info и на Центъра за антикорупционни действия да публикуват "по какъвто и да е начин" информацията, събрана в разследване относно закупуването на 143 апартамента от брата на Олексий Сухачов, настоящ директор на Държавната служба за разследвания, важен съдебен орган в Украйна.

Според решението, публикувано от Центъра за антикорупционни действия, съдията е преценил, че публикуването на тази информация би могло да нанесе непоправима вреда на купувача, Олександър Сухачов, и на фирмата, която е продала имотите. Именно тя е завела делото в съда.

В знак на журналистическа "солидарност" осем големи украински медии публикуваха днес едновременно информация от разследването.

"Тъй като такава забрана представлява явен акт на цензура, ние, заедно с останалите участници в инициативата, смятаме, че е необходимо да публикуваме информация от разследването", се казва в увода към публикацията.

Комитетът за защита на журналистите определи решението на съдията като безпрецедентен правен ход, който може да има сериозни последствия за свободата на печата в Украйна.

През последните години, включително и след началото на пълномащабната руска инвазия, Украйна беше разтърсена от редица корупционни скандали, разкрити от разследващи медии или чрез разследвания на антикорупционните агенции. Борбата с корупцията е едно от условията за напредък на страната по пътя към присъединяването към Европейския съюз, посочва АФП.