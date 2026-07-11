Северна Корея осъди САЩ и съюзниците им в НАТО по повод срещата на върха в Анкара

Северна Корея осъди САЩ и съюзниците им в НАТО за "укрепването на военни блокове" и "увеличаване на въоръжаването" във връзка със стоялата се тази седмица в турската столица Анкара среща на върха на алианса, предаде Ройтерс, като се позова на севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА, цитирана от БТА.
Пхенян ще брани своя суверенитет и интересите си в сферата на сигурността, както и регионалния мир, с отговорно упражняване на своите суверенни права, се казва в изявление на Министерството на външните работи на КНДР, цитирано от агенцията.
НАТО се ангажира още по-силно с конфронтацията на ниво блокове чрез увеличени разходи за въоръжаване и все по-близко сътрудничество със съюзници в Индо-тихоокеанския регион, заяви севернокорейското ведомство.
Президентът на Южна Корея - регионалния враг на КНДР, И Дже-мьон каза в кулоарите на срещата в Анкара, че се надява Сеул да разшири сътрудничеството си с държавите от НАТО в научноизследователската и развойна дейност, включително в областта на модерните технологии и оръжейното производство, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БраТ ПиТ
Коментиран от #11
08:56 11.07.2026
2 Хайо
08:56 11.07.2026
3 Кимчо ракетата
Идете го нападнете, но няма смелост.
09:04 11.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кимчо е пич
Коментиран от #15
09:09 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Си Просあ
До коментар #9 от "Ким Чен Ун":Прав си, жълтопаветни кривчо. НАТЮ не е бито, а направо бе разбито!
09:29 11.07.2026
11 Западните талибани
До коментар #1 от "БраТ ПиТ":Само Ким ще ги оправи
09:46 11.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 пич без ким
До коментар #8 от "Кимчо е пич":абе ти още в България ли си?,ако си тук още заминавай за кндр!
09:58 11.07.2026
16 Голям майтап
10:10 11.07.2026
17 Прав е Ким Чен
Коментиран от #19
10:11 11.07.2026
18 Мнение
10:18 11.07.2026
19 Голям майтап сте това, руските орки
До коментар #17 от "Прав е Ким Чен":Значе не русия и идиота Путин, а НАТО ни тласкало към 3та световна война... ти да видиш. Сега остава да кажеш, че русия не е нападнала вероломно Украйна, че ислямските терористи не подаряват дронове на Путин срещу обещанието му да избива християни в Украйна... и сигурно е някаква случайност конфликта в Gaza да се разгори, точно когато на Путин му трябваше някакъв конфликт, за да пренасочат оръжейните доставки на САЩ и НАТО от Украйна към Gaza... нали така?
10:19 11.07.2026
20 Пак ще напиша истината
10:20 11.07.2026
21 ⚒️⚒️⚒️⚒️
10:22 11.07.2026