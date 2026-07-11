Северна Корея осъди САЩ и съюзниците им в НАТО по повод срещата на върха в Анкара

Северна Корея осъди САЩ и съюзниците им в НАТО за "укрепването на военни блокове" и "увеличаване на въоръжаването" във връзка със стоялата се тази седмица в турската столица Анкара среща на върха на алианса, предаде Ройтерс, като се позова на севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА, цитирана от БТА.

Пхенян ще брани своя суверенитет и интересите си в сферата на сигурността, както и регионалния мир, с отговорно упражняване на своите суверенни права, се казва в изявление на Министерството на външните работи на КНДР, цитирано от агенцията.

НАТО се ангажира още по-силно с конфронтацията на ниво блокове чрез увеличени разходи за въоръжаване и все по-близко сътрудничество със съюзници в Индо-тихоокеанския регион, заяви севернокорейското ведомство.

Президентът на Южна Корея - регионалния враг на КНДР, И Дже-мьон каза в кулоарите на срещата в Анкара, че се надява Сеул да разшири сътрудничеството си с държавите от НАТО в научноизследователската и развойна дейност, включително в областта на модерните технологии и оръжейното производство, припомня Ройтерс.