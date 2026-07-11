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Северна Корея осъди САЩ и съюзниците им в НАТО по повод срещата на върха в Анкара

Северна Корея осъди САЩ и съюзниците им в НАТО по повод срещата на върха в Анкара

11 Юли, 2026 08:48 1 087 21

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • нато-
  • южна корея-
  • корейски полуостров

НАТО се ангажира още по-силно с конфронтацията на ниво блокове чрез увеличени разходи за въоръжаване и все по-близко сътрудничество със съюзници в Индо-тихоокеанския регион, заяви севернокорейското ведомство

Северна Корея осъди САЩ и съюзниците им в НАТО по повод срещата на върха в Анкара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Северна Корея осъди САЩ и съюзниците им в НАТО за "укрепването на военни блокове" и "увеличаване на въоръжаването" във връзка със стоялата се тази седмица в турската столица Анкара среща на върха на алианса, предаде Ройтерс, като се позова на севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА, цитирана от БТА.

Пхенян ще брани своя суверенитет и интересите си в сферата на сигурността, както и регионалния мир, с отговорно упражняване на своите суверенни права, се казва в изявление на Министерството на външните работи на КНДР, цитирано от агенцията.

НАТО се ангажира още по-силно с конфронтацията на ниво блокове чрез увеличени разходи за въоръжаване и все по-близко сътрудничество със съюзници в Индо-тихоокеанския регион, заяви севернокорейското ведомство.

Президентът на Южна Корея - регионалния враг на КНДР, И Дже-мьон каза в кулоарите на срещата в Анкара, че се надява Сеул да разшири сътрудничеството си с държавите от НАТО в научноизследователската и развойна дейност, включително в областта на модерните технологии и оръжейното производство, припомня Ройтерс.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БраТ ПиТ

    11 32 Отговор
    Тоя да седи мирен, че Биби да не му оформи "прическата" с някоя ракета... 🤣

    Коментиран от #11

    08:56 11.07.2026

  • 2 Хайо

    30 9 Отговор
    Сащ ще наиграят накрая .Ще има заря във Вашингтон .

    08:56 11.07.2026

  • 3 Кимчо ракетата

    25 9 Отговор
    ще ви покаже от къде изгрява слънцето.
    Идете го нападнете, но няма смелост.

    09:04 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кимчо е пич

    23 7 Отговор
    Джендиииитата не смеят да го бааарнат.😂🤣😂🤣

    Коментиран от #15

    09:09 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Си Просあ

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ким Чен Ун":

    Прав си, жълтопаветни кривчо. НАТЮ не е бито, а направо бе разбито!

    09:29 11.07.2026

  • 11 Западните талибани

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "БраТ ПиТ":

    Само Ким ще ги оправи

    09:46 11.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пич без ким

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Кимчо е пич":

    абе ти още в България ли си?,ако си тук още заминавай за кндр!

    09:58 11.07.2026

  • 16 Голям майтап

    4 6 Отговор
    Toзи севернокорейски боклук все повече заприличва на дебела лелка... няма ли да сдава властта та и севернокорейците да видят мако живот.

    10:10 11.07.2026

  • 17 Прав е Ким Чен

    6 4 Отговор
    ИЗРАЕЛ/САЩ и НАТО ни тласкат упорито към трета световна война. Тръмп си събира войниците от Европа за да нападне Китай.

    Коментиран от #19

    10:11 11.07.2026

  • 18 Мнение

    1 3 Отговор
    "Най-мрачният и трагичен сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    10:18 11.07.2026

  • 19 Голям майтап сте това, руските орки

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Прав е Ким Чен":

    Значе не русия и идиота Путин, а НАТО ни тласкало към 3та световна война... ти да видиш. Сега остава да кажеш, че русия не е нападнала вероломно Украйна, че ислямските терористи не подаряват дронове на Путин срещу обещанието му да избива християни в Украйна... и сигурно е някаква случайност конфликта в Gaza да се разгори, точно когато на Путин му трябваше някакъв конфликт, за да пренасочат оръжейните доставки на САЩ и НАТО от Украйна към Gaza... нали така?

    10:19 11.07.2026

  • 20 Пак ще напиша истината

    3 0 Отговор
    Натювците са много бити квартални бабаити и освен от Иран ядоха много лабут в Афганистан и Африка. А другарят Чен-Ун е голям пич!

    10:20 11.07.2026

  • 21 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор
    Айде, бе"осъдил САЩ и НАТО за укрепване на блока" А, той не спира да показва новите си ракети

    10:22 11.07.2026

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