Реджеп Ердоган: Поставихме основите на по-силно НАТО

Турският президент Режеп Тайип Ердоган коментира след срещата на върха на НАТО, че в Анкара са поставени основите на по-силно НАТО, в което европейските съюзници поемат повече отговорности, имат по-силни армии и си разпределят отговорността, пише БТА.

Според него присъствието на всички лидери на 32-те страни в Алианса показва уважението към Турция. Той каза, че за него е било изключително ценно, това че Тръмп отново е подчертал силното приятелство между тях.

Американският президент Доналд Тръмп определи срещата на върха на НАТО в Анкара като изключително успешна и благодари на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и генералния секретар на НАТО Марк Рюте за това.

"Искам да благодаря на всички за този голям успех и за тази много успешна среща на върха на НАТО тук, в Турция, и искам много да благодаря на президента Ердоган. Той наистина е голям човек и голям лидер. Голям мой приятел от дълго време. Той е много силен човек и е направил велика страна с военна мощ", каза Ердоган.

Тръмп определи Рюте също като умен и голям лидер.

"Рядко се виждат лидери с такива качества. Той свърши чудесна работа и е трудно да намерим друг такъв", каза американският президент.

По отношение на постигнатото днес той подчерта, че всички лидери разбират добре САЩ и приноса им за НАТО.

Над 700 журналисти присъстваха на пресконференцията на Тръмп в края на Срещата на върха на НАТО в Анкара.

"Колко много журналисти! Уау", възкликна американският президент.

По отношение на срещата на върха на НАТО Тръмп коментира, че никога не е виждал толкова голямо единство в залата и отново изтъкна ролята на обединител на Марк Рюте.

Американският президент каза, че ще има нови инвестиции, които да доведат до сътрудничество със съюзниците в Европа в областта на отбранителната индустрия.

Той даде висока оценка и за постигнатото в Сирия от президента Ахмед аш Шараа след падането на режима на Башар Асад.

„Свършил е фантастична работа със Сирия“, заяви американският президент.

По отношение на Иран той предупреди, че ще има още атаки, след като обяви края на примирието.

Той определи войната с Иран като успех и подчерта ситуацията, пред която е изправен Техеран – без кораби и самолети и с висока инфлация.

„Всичко си отиде, лидерите си отидоха“, каза Тръмп.

Той критикува и поведението на представителите на Иран по време на преговорите.

„Мисля, че са малко луди…Те могат да говорят, но мисля, че си губят времето“, коментира американският президент.

Тръмп обясни, че САЩ имат чудесна връзка с Турция в отговор на въпрос, свързан с възможността Турция да бъде допусната до покупка на самолети F-35.

Той добави, че отношенията на САЩ са били влошени с редица държави по времето на президента Джо Байдън и Турция също е била сред тях.

„Не съм взел решение напълно, но клоня към това да кажа: вижте, той е направил всичко, помагал ни е по толкова много начини“, заяви Тръмп по отношение на турския си колега Ердоган.

„Това е най-добрият самолет, всеки го иска“, подчерта още американският президент.

Турция беше изключена от програмата за самолетите от пето поколение F-35, след като през 2019 г. купи руски системи за противовъздушна отбрана С-400.