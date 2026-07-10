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Володимир Зеленски: Лицензите за ракети „Пейтриът“ са договорени с Доналд Тръмп
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Лицензите за ракети „Пейтриът“ са договорени с Доналд Тръмп

10 Юли, 2026 10:30 1 289 56

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато-
  • пейтриът

Междувременно подкрепените от САЩ усилия за постигане на мирно споразумение остават в застой, докато Вашингтон е насочил вниманието си към конфликта с Иран

Володимир Зеленски: Лицензите за ракети „Пейтриът“ са договорени с Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украйна и САЩ са постигнали политическо споразумение за лицензите за производство на ракети-прехващачи PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot, заяви украинският президент Володимир Зеленски след завръщането си от срещата на върха на НАТО и разговорите си с американския президент Доналд Тръмп в Турция, предава "Ройтерс".

По думите му ключови доставки на прехващачи PAC-3 се очакват през следващите дни. Ракетите са сред малкото западни оръжия, способни да прехващат балистични ракети, които Русия все по-често използва при атаките си срещу украински градове.

"Вярвам, че това беше продуктивна среща на върха за Украйна. В следващите дни ще получим пакет от Съединените щати, а имаше и някои отделни споразумения", каза Зеленски.

По отношение на производството на ракетите той заяви: "Решихме този въпрос политически". Зеленски допълни, че техническите екипи трябва незабавно да започнат работа, за да бъдат получени лицензите възможно най-бързо и производството да започне в Украйна.

Президентът съобщи още, че разговорите със САЩ за споразумение за съвместно производство на дронове продължават. По думите му окончателно споразумение все още не е подписано, но вече има документи, които позволяват на американската страна да получава от Украйна различни технологии за изпитания.

"Но вече има някои документи, които са подписани, така че американската страна може да получи от Украйна различни видове, различни, различни видове, от които Съединените щати се интересуват за тестване. И те ги получават от нас", каза Зеленски. Той уточни, че това включва въздушни и морски дронове, както и други технологични разработки.

Зеленски съобщи и за предстоящи разговори с европейските съюзници, включително Франция, за разработването на нова противоракетна система срещу балистични цели, подобна на Patriot, но по-евтина и подходяща за масово производство.

Украинският президент заяви, че отношенията му с Тръмп са се подобрили и американският лидер вече е "позитивно настроен към Украйна".

"Определено обсъдихме много различни неща. Трябва да продължим, да се подготвим за дипломация и има още няколко неща, но всичко това е в правилната посока", заяви Зеленски и добави: "По време на срещата той беше много конструктивен."

Междувременно подкрепените от САЩ усилия за постигане на мирно споразумение остават в застой, докато Вашингтон е насочил вниманието си към конфликта с Иран. Преди срещата на върха Тръмп разговаря както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин, който заяви, че Русия ще продължи войната, а Москва продължава да настоява Украйна да отстъпи останалата част от Донецка област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робин Хорсфол

    44 1 Отговор
    Да още утре ще почнете да ги правите с хиляди. Иска ви се ама не става. Докато почнете фронта ще се е сринал и още хиляди млади хора и от двете страни ще са мъртви. Само вампири на този свят, а можеше да покоряваме звезди.

    Коментиран от #5, #31

    10:33 10.07.2026

  • 2 Пропаганда за заблуда

    37 2 Отговор
    на горките урсолианци които очакват да настъпвате и вие го правите но в обратна посока. Няма да ви стигне време защото ще ви липсва територия за производство.

    Коментиран от #8

    10:33 10.07.2026

  • 3 име

    25 1 Отговор
    Бандерите разчитат да предизвикат недоволство в руското общество и партията на Путин да загуби изборите след 2 месеца. Зора им е да оцелеят до тогава и освен кървави контраатаки и офанзиви, трябва да си пазят и складовете с оръжия. Освен ако вече не са направили линия за производство на тези ракети, не виждам как ще се оправят за тези два месеца.

    10:36 10.07.2026

  • 4 Робор

    30 2 Отговор
    Украйна провинция на Русия , зеления сопол в болница за наркомани , избори за кмет на провинцията .....МИР..! Друг начин няма, няма и да има..!

    10:37 10.07.2026

  • 5 Адрес 4000

    1 27 Отговор

    До коментар #1 от "Робин Хорсфол":

    Ще ще ще ще
    Още една начертана кафява линия е премината
    Защо Кремълските ви господари не направят нещо?
    От импотентност и злоба могат единствено да тероризират и бомбят панелки

    Коментиран от #25

    10:40 10.07.2026

  • 6 Лвов

    19 3 Отговор
    Окраинците се събудиха

    Коментиран от #13

    10:41 10.07.2026

  • 7 Дръта чанта

    24 2 Отговор
    И Пейтриът нема да ти помогне

    10:41 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Никой окраинец

    22 2 Отговор
    Не иска да се бие за зелю

    Коментиран от #12

    10:42 10.07.2026

  • 10 Факти

    19 2 Отговор
    Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК ...Статистиката на Интерфакс-Украйна показва драстичен скок в напрежението на вътрешния фронт: докато през първата година от войната (2022 г.) са регистрирани едва 5 нападения над служители на ТЦК, през изминалата година те са били 341, а от началото на текущата 2026 г. вече надхвърлят 100 случая.

    Коментиран от #18

    10:42 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наистина и тази сутрин в

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "Лвов":

    Киев и цяла Украйна се събудиха но...в метрото
    Споко .....така ще бъде още известно време и ще настане мир с края на нацизма..

    Коментиран от #16

    10:45 10.07.2026

  • 14 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    3 23 Отговор
    Още 3 НПЗ и 12 Ел подстанции край блатата дадоха Фира!
    Хехехехехехе
    А Крим окончателно приключи
    Хехехехехехе

    Коментиран от #22, #24

    10:46 10.07.2026

  • 15 Пълни тъпни са това.

    20 3 Отговор
    Те САЩ не могат за тях си да произвеждат достатъчно, защото нямат необходимия достъп до нужните количества редкоземни метали, а Украйна откъде ще ги вземе- загадка превелика. Отделно че няма и производствен капацитет де, ма то го нямат и САЩ.
    А даже и да направят по магически начин нясаква фабрика в Украйна, на другия ден там ще има димящи руини веднага след като прережат лентата.

    10:48 10.07.2026

  • 16 Любопитен

    1 16 Отговор

    До коментар #13 от "Наистина и тази сутрин в":

    Колко време трябват на Узкоглазите монголья да влязат в КИЕВ?

    Коментиран от #19, #26

    10:48 10.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Леле - леле ! 😜

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Това означава , че вече почти всеки ден украински граждани нападат сатрапите на Зеленски и хунтата му спонсорирана от натото !

    10:51 10.07.2026

  • 19 Колкото трябва- толкова.

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Въпросът е че ще влязат.

    10:52 10.07.2026

  • 20 Гориил

    19 2 Отговор
    Не е нужно да го вярвате. Прехвърлянето на лицензионните права за системата „Пейтриът“ в ръцете на 25 милиона руснаци изглежда като карикатура.

    10:52 10.07.2026

  • 21 9ти септември

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния софиянец":

    Аве шарен заминавай на фронта

    10:52 10.07.2026

  • 22 Мухахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ":

    Който ще се смее последен ще видим

    10:53 10.07.2026

  • 23 Аве я.....

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Измисли нещо друго смешен си

    10:54 10.07.2026

  • 24 Пудинг

    5 11 Отговор

    До коментар #14 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ":

    Покровск где, рашките се чудят дали да прекръстят мирноград или константиновка на бандермогилино....

    10:54 10.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ба бааааа

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Ти първи ще разбереш

    10:55 10.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пейтриът

    17 0 Отговор
    Бай Дончо пак прекара зелю

    10:57 10.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дааа..

    3 18 Отговор
    12 часа в колата на опашка за бензин в москалбад )))
    Алкаше се млатят като кочове край бензиностанциите)))
    Цените в магазините..Космос, .. спец наз край мумията и кремля...
    Ху Йло...утече
    ))))

    10:59 10.07.2026

  • 31 койдазнай

    1 18 Отговор

    До коментар #1 от "Робин Хорсфол":

    Можеше, ама след като се провали с икономиката преди 15 години, Путин реши да компенсира с величие. За това заповяда захватническата война срещу Украйна, колко да се покаже велик, като Хитлер.

    11:00 10.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тъпо соросоидче

    18 0 Отговор
    Снощи сънувах че Зеленски е победил.И Урсула ни разхожда в новия зелен, безполов и безкарбонов свят. Един либерален свят без нито един жив българин.

    11:00 10.07.2026

  • 34 Констатация

    15 0 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!!!! бУССР не разполага нито с технологии, нито със съвременни производственни мощности и ресурси, нито със специалисти... Как мислите: Защо дори в Щатите, въпреки желанието им, възможностите и производството на ЗРК "Пейтриът" РАС-3 е силно ограничено?????

    Коментиран от #36

    11:02 10.07.2026

  • 35 Тиква

    17 0 Отговор
    Окрахиени вън от европа нагли подли нацисти.

    11:02 10.07.2026

  • 36 604

    12 0 Отговор

    До коментар #34 от "Констатация":

    То туй нищо не може да сбие от хиперзвуковите....ц200 е с по голям обхват от тоъ търалясник..

    Коментиран от #39

    11:08 10.07.2026

  • 37 оня с коня

    2 8 Отговор
    На срещата на НАТО в Турция бе отчетена Безрезелвна ОРЪЖЕЙНА И ФИНАСОВА подкрепа за Украйна,а Предоставянето на лиценз за производство на "Патриот" е признание за високите й Технически възможности.Докато обаче Производството реално започне,бе взето Решение и СПЕШНО до Дни да бъдат предоставени определено количество Ракети от въпросната Марка от притежаващите ги Натовски държави.

    Коментиран от #40

    11:10 10.07.2026

  • 38 Зиганшин

    12 0 Отговор
    Задокеанският дядо Дони и дребното нищожество,ще запалят трета световна война,ако не се намери умен човек, да им сложи мозъците на място.Ако търпението на Вл. Путин свърши,от фашистка Украйна ще остане една пустош без жива душа.

    Коментиран от #43

    11:13 10.07.2026

  • 39 Досадник

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "604":

    Правилното е С 200 , а на български се произнася Съ200 , на английски (натовски) SA-5 .

    11:16 10.07.2026

  • 40 хахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    не знаех че срещата на нато в истанбул е само и единствено за проблемите на украина.... та кога ще я приемат в нато тази велика държава, без която европа ще спре да съществува

    11:17 10.07.2026

  • 41 Артилерист

    9 1 Отговор
    Довечера в коментара си по укротелевизията комичният артист Зеленски ще будалка нацизираното население на Украйна, че проблема с руските свръхзвукови ракети ВЕЧЕ Е РЕШЕН, щото Украйна вече има тъй нужния й лиценз за Патриоти! Да не си мислите, че хунтата от Киев ще позволи на експертите да обяснят на мразещите всичко руско, че между лиценза и готови Патриоти стоят поне 10 години. И то при положение, че Русия стои и гледа как украинците строят завод, оборудват го с необходимата техника, търсят, намират и доставят нужните им супер редки суровини за производство на съответните детайли и тн., а не го разсипват с няколко Искандера с все разгърнатия и дешифриране лиценз...

    11:26 10.07.2026

  • 42 Зеленски е Герой!

    2 2 Отговор
    путин е зла мишка Терорист!

    Коментиран от #53, #55

    11:33 10.07.2026

  • 43 ха ха путин плаши с атом

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Зиганшин":

    До сега друг, освен путин не съм чул да плаши с атомни бомби?!?!?

    Коментиран от #46

    11:35 10.07.2026

  • 44 Смотаняху

    1 0 Отговор
    А "орешншци" ще хващат ли?Не мисля

    11:35 10.07.2026

  • 45 бай Шиле

    0 0 Отговор
    На срещата в Турция всички са раздавали подаръци на Зелю като на циганска сватба: сега казваш какво подаряваш, но после ще го даваш.

    11:36 10.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Умен":

    А това какво ти пречи да продължиш да си го слагаш в га за 😁😁😁

    Коментиран от #50, #54

    11:39 10.07.2026

  • 48 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Умен":

    😁 Нека да има и говеда.Без тях не може

    11:39 10.07.2026

  • 49 Я сие би май

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Умен":

    ката

    Коментиран от #52

    11:41 10.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Умен

    1 0 Отговор
    Газа е за Нетаняху, а иначе мога да си сложа пак патката на жена ти в rъзa.A ти продължавай да лanаш

    11:43 10.07.2026

  • 52 Умен

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я сие би май":

    Газа е за Нетаняху, а иначе мога да си сложа пак патката на жена ти в rъзa.A ти продължавай да лanаш

    11:43 10.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Умен

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гресирана ватенка":

    Газа е за Нетаняху, а иначе мога да си сложа пак патката на жена ти в rъзa.A ти продължавай да лanаш

    11:45 10.07.2026

  • 55 Руский Поет

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Зеленски е Герой!":

    Бай Зеленски е герой.Руски х-у-й ще лапа той

    11:47 10.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

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