Володимир Зеленски: Лицензите за ракети „Пейтриът“ са договорени с Доналд Тръмп

Украйна и САЩ са постигнали политическо споразумение за лицензите за производство на ракети-прехващачи PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot, заяви украинският президент Володимир Зеленски след завръщането си от срещата на върха на НАТО и разговорите си с американския президент Доналд Тръмп в Турция, предава "Ройтерс".

По думите му ключови доставки на прехващачи PAC-3 се очакват през следващите дни. Ракетите са сред малкото западни оръжия, способни да прехващат балистични ракети, които Русия все по-често използва при атаките си срещу украински градове.

"Вярвам, че това беше продуктивна среща на върха за Украйна. В следващите дни ще получим пакет от Съединените щати, а имаше и някои отделни споразумения", каза Зеленски.

По отношение на производството на ракетите той заяви: "Решихме този въпрос политически". Зеленски допълни, че техническите екипи трябва незабавно да започнат работа, за да бъдат получени лицензите възможно най-бързо и производството да започне в Украйна.

Президентът съобщи още, че разговорите със САЩ за споразумение за съвместно производство на дронове продължават. По думите му окончателно споразумение все още не е подписано, но вече има документи, които позволяват на американската страна да получава от Украйна различни технологии за изпитания.

"Но вече има някои документи, които са подписани, така че американската страна може да получи от Украйна различни видове, различни, различни видове, от които Съединените щати се интересуват за тестване. И те ги получават от нас", каза Зеленски. Той уточни, че това включва въздушни и морски дронове, както и други технологични разработки.

Зеленски съобщи и за предстоящи разговори с европейските съюзници, включително Франция, за разработването на нова противоракетна система срещу балистични цели, подобна на Patriot, но по-евтина и подходяща за масово производство.

Украинският президент заяви, че отношенията му с Тръмп са се подобрили и американският лидер вече е "позитивно настроен към Украйна".

"Определено обсъдихме много различни неща. Трябва да продължим, да се подготвим за дипломация и има още няколко неща, но всичко това е в правилната посока", заяви Зеленски и добави: "По време на срещата той беше много конструктивен."

Междувременно подкрепените от САЩ усилия за постигане на мирно споразумение остават в застой, докато Вашингтон е насочил вниманието си към конфликта с Иран. Преди срещата на върха Тръмп разговаря както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин, който заяви, че Русия ще продължи войната, а Москва продължава да настоява Украйна да отстъпи останалата част от Донецка област.