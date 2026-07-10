Володимир Зеленски: Лицензите за ракети „Пейтриът“ са договорени с Доналд Тръмп

Украйна и САЩ са постигнали политическо споразумение за лицензите за производство на ракети-прехващачи PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot, заяви украинският президент Володимир Зеленски след завръщането си от срещата на върха на НАТО и разговорите си с американския президент Доналд Тръмп в Турция, предава "Ройтерс".
По думите му ключови доставки на прехващачи PAC-3 се очакват през следващите дни. Ракетите са сред малкото западни оръжия, способни да прехващат балистични ракети, които Русия все по-често използва при атаките си срещу украински градове.
"Вярвам, че това беше продуктивна среща на върха за Украйна. В следващите дни ще получим пакет от Съединените щати, а имаше и някои отделни споразумения", каза Зеленски.
По отношение на производството на ракетите той заяви: "Решихме този въпрос политически". Зеленски допълни, че техническите екипи трябва незабавно да започнат работа, за да бъдат получени лицензите възможно най-бързо и производството да започне в Украйна.
Президентът съобщи още, че разговорите със САЩ за споразумение за съвместно производство на дронове продължават. По думите му окончателно споразумение все още не е подписано, но вече има документи, които позволяват на американската страна да получава от Украйна различни технологии за изпитания.
"Но вече има някои документи, които са подписани, така че американската страна може да получи от Украйна различни видове, различни, различни видове, от които Съединените щати се интересуват за тестване. И те ги получават от нас", каза Зеленски. Той уточни, че това включва въздушни и морски дронове, както и други технологични разработки.
Зеленски съобщи и за предстоящи разговори с европейските съюзници, включително Франция, за разработването на нова противоракетна система срещу балистични цели, подобна на Patriot, но по-евтина и подходяща за масово производство.
Украинският президент заяви, че отношенията му с Тръмп са се подобрили и американският лидер вече е "позитивно настроен към Украйна".
"Определено обсъдихме много различни неща. Трябва да продължим, да се подготвим за дипломация и има още няколко неща, но всичко това е в правилната посока", заяви Зеленски и добави: "По време на срещата той беше много конструктивен."
Междувременно подкрепените от САЩ усилия за постигане на мирно споразумение остават в застой, докато Вашингтон е насочил вниманието си към конфликта с Иран. Преди срещата на върха Тръмп разговаря както със Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин, който заяви, че Русия ще продължи войната, а Москва продължава да настоява Украйна да отстъпи останалата част от Донецка област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робин Хорсфол
Коментиран от #5, #31
10:33 10.07.2026
2 Пропаганда за заблуда
Коментиран от #8
10:33 10.07.2026
3 име
10:36 10.07.2026
4 Робор
10:37 10.07.2026
5 Адрес 4000
До коментар #1 от "Робин Хорсфол":Ще ще ще ще
Още една начертана кафява линия е премината
Защо Кремълските ви господари не направят нещо?
От импотентност и злоба могат единствено да тероризират и бомбят панелки
Коментиран от #25
10:40 10.07.2026
6 Лвов
Коментиран от #13
10:41 10.07.2026
7 Дръта чанта
10:41 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Никой окраинец
Коментиран от #12
10:42 10.07.2026
10 Факти
Коментиран от #18
10:42 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наистина и тази сутрин в
До коментар #6 от "Лвов":Киев и цяла Украйна се събудиха но...в метрото
Споко .....така ще бъде още известно време и ще настане мир с края на нацизма..
Коментиран от #16
10:45 10.07.2026
14 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
Хехехехехехе
А Крим окончателно приключи
Хехехехехехе
Коментиран от #22, #24
10:46 10.07.2026
15 Пълни тъпни са това.
А даже и да направят по магически начин нясаква фабрика в Украйна, на другия ден там ще има димящи руини веднага след като прережат лентата.
10:48 10.07.2026
16 Любопитен
До коментар #13 от "Наистина и тази сутрин в":Колко време трябват на Узкоглазите монголья да влязат в КИЕВ?
Коментиран от #19, #26
10:48 10.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Леле - леле ! 😜
До коментар #10 от "Факти":Това означава , че вече почти всеки ден украински граждани нападат сатрапите на Зеленски и хунтата му спонсорирана от натото !
10:51 10.07.2026
19 Колкото трябва- толкова.
До коментар #16 от "Любопитен":Въпросът е че ще влязат.
10:52 10.07.2026
20 Гориил
10:52 10.07.2026
21 9ти септември
До коментар #12 от "Последния софиянец":Аве шарен заминавай на фронта
10:52 10.07.2026
22 Мухахаха
До коментар #14 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ":Който ще се смее последен ще видим
10:53 10.07.2026
23 Аве я.....
До коментар #11 от "У ДРИ БАЦЕ":Измисли нещо друго смешен си
10:54 10.07.2026
24 Пудинг
До коментар #14 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ":Покровск где, рашките се чудят дали да прекръстят мирноград или константиновка на бандермогилино....
10:54 10.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ба бааааа
До коментар #16 от "Любопитен":Ти първи ще разбереш
10:55 10.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пейтриът
10:57 10.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дааа..
Алкаше се млатят като кочове край бензиностанциите)))
Цените в магазините..Космос, .. спец наз край мумията и кремля...
Ху Йло...утече
))))
10:59 10.07.2026
31 койдазнай
До коментар #1 от "Робин Хорсфол":Можеше, ама след като се провали с икономиката преди 15 години, Путин реши да компенсира с величие. За това заповяда захватническата война срещу Украйна, колко да се покаже велик, като Хитлер.
11:00 10.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тъпо соросоидче
11:00 10.07.2026
34 Констатация
Коментиран от #36
11:02 10.07.2026
35 Тиква
11:02 10.07.2026
36 604
До коментар #34 от "Констатация":То туй нищо не може да сбие от хиперзвуковите....ц200 е с по голям обхват от тоъ търалясник..
Коментиран от #39
11:08 10.07.2026
37 оня с коня
Коментиран от #40
11:10 10.07.2026
38 Зиганшин
Коментиран от #43
11:13 10.07.2026
39 Досадник
До коментар #36 от "604":Правилното е С 200 , а на български се произнася Съ200 , на английски (натовски) SA-5 .
11:16 10.07.2026
40 хахаха
До коментар #37 от "оня с коня":не знаех че срещата на нато в истанбул е само и единствено за проблемите на украина.... та кога ще я приемат в нато тази велика държава, без която европа ще спре да съществува
11:17 10.07.2026
41 Артилерист
11:26 10.07.2026
42 Зеленски е Герой!
Коментиран от #53, #55
11:33 10.07.2026
43 ха ха путин плаши с атом
До коментар #38 от "Зиганшин":До сега друг, освен путин не съм чул да плаши с атомни бомби?!?!?
Коментиран от #46
11:35 10.07.2026
44 Смотаняху
11:35 10.07.2026
45 бай Шиле
11:36 10.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гресирана ватенка
До коментар #46 от "Умен":А това какво ти пречи да продължиш да си го слагаш в га за 😁😁😁
Коментиран от #50, #54
11:39 10.07.2026
48 Да бе
До коментар #46 от "Умен":😁 Нека да има и говеда.Без тях не може
11:39 10.07.2026
49 Я сие би май
До коментар #46 от "Умен":ката
Коментиран от #52
11:41 10.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Умен
11:43 10.07.2026
52 Умен
До коментар #49 от "Я сие би май":Газа е за Нетаняху, а иначе мога да си сложа пак патката на жена ти в rъзa.A ти продължавай да лanаш
11:43 10.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Умен
До коментар #47 от "Гресирана ватенка":Газа е за Нетаняху, а иначе мога да си сложа пак патката на жена ти в rъзa.A ти продължавай да лanаш
11:45 10.07.2026
55 Руский Поет
До коментар #42 от "Зеленски е Герой!":Бай Зеленски е герой.Руски х-у-й ще лапа той
11:47 10.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.