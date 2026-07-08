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Доналд Тръмп обеща в Анкара: САЩ ще останат в НАТО

Доналд Тръмп обеща в Анкара: САЩ ще останат в НАТО

8 Юли, 2026 18:18 766 26

  • доналд тръмп-
  • нато-
  • марк рюте-
  • иран-
  • израел-
  • русия-
  • украйна

Белият дом не е направил коментар относно изказванията на американския президент по време на срещата

Доналд Тръмп обеща в Анкара: САЩ ще останат в НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред съюзниците от НАТО, че иска страната му да остане част от Алианса, съобщи източник, запознат с разговорите, пред "Ройтерс".

По време на закритата среща на върха на лидерите на НАТО в Анкара в сряда Тръмп е казал също, че САЩ са готови да продължат да продават оръжия на своите съюзници, независимо от начина, по който те ще бъдат използвани, посочи източникът, пожелал анонимност.

Белият дом не е направил коментар относно изказванията на американския президент по време на срещата.

Според източника Тръмп не е повторил критиките си към съюзника от НАТО Испания, свързани с разходите за отбрана, нито е обсъждал решението си да прекрати временното споразумение за примирие с Иран. Американският лидер също така не е повдигнал темата за Гренландия, която преди това е създала напрежение сред съюзниците.

По-рано Тръмп разпореди прекратяване на търговските отношения с Испания заради спорове около военните разходи и позицията на страната във връзка с конфликта в Иран.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИBО MИHДЖEB

    8 5 Отговор
    Oкрайна не пабеди ли вече?!

    18:20 08.07.2026

  • 2 Сатана Z

    5 5 Отговор
    САШТ вече са изритани от Персийският залив.Започнаха война с Иран ,която не могат да спечелят.Затова Тръмп лиже подметките на Ердоган с език както е правил винаги когато е на зор.

    18:20 08.07.2026

  • 3 Сатана Z

    6 5 Отговор
    Що не пишете:
    🇺🇸🇱🇧🇮🇱⚡- Президентът Тръмп на среща със сирийската групировка Ал-Шараа на срещата на върха на НАТО в Анкара "
    Бай Дончо -Спонсор на тероризма

    18:23 08.07.2026

  • 4 Горски

    12 2 Отговор
    Без САЩ Нато не е същото, всички видяха, че САЩ искат единствено да се купуват техни оръжия и да ползват чужди територии за атаки, които не водят до мир, а защитават интересите на страни като Израел. Явно вече разбраха една стара истината - най-добрата защита е нападението. И решиха такива като нас , Унгрия , Румъния , Чехия , Словакия и Полша да ни превърнат в пушечно месо. Нали САЩ ни бяха съюзници и стратегически евроатлантически партньори? Нали щяха да ни пазят? Нали си купуваме самолети от тях, които даже могат да летят по парадите? Нали уж имаше железен купол и великите пейтриъти? Очевидно нивата на корупция и некадърност в ЕС са стигнали върхово ниво, щом продължава наливането на милиарди във въоръжение, вместо да се мисли за предотратяване на рецесията, деиндустриализацията и мигрантския тероризъм в Европа. Щом аналносаксите са инициатора значи задължително гледат да ни набутат във война. И естествено няма да мрат те, а им трябваме за пушечно месо.

    18:24 08.07.2026

  • 5 Пич

    11 3 Отговор
    Пак трябва да ви отварям очите, защото традиционно виждате само повърхността!!! Хубава схванахте, че НАТО е книжен тигър, но не си зададохте важният въпрос - Защо?!
    Това не трябва да бъде така!!! НАТО има най чудовищният бюджет за оръжия в света!!! В пъти по голям от на Русия, Китай и Иран, взети заедно!!! Тогава - къде са им оръжията?! Една Украйна ги върна в първи клас, и останаха голи като пушки!!! Или - НАТО е най чудовищната айдушка организация в света!!! ОПГ, за каквото мафията само може да си мечтае!!! Всички пари се крадат, с производство само на хартия!!! Оръжия - нема!!!

    18:26 08.07.2026

  • 6 Погалиха себелюбието на Тръмп

    3 2 Отговор
    Европейските му партньори му обещаха, че ще развържат кисиите и ще с въоръжават до зъби за сметка на данъкоплатците и той, човекът, какво да прави - поомекна като видя, че може да докара едни милиарди на американските фирми за оръжия.

    18:26 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Честито!

    11 4 Отговор
    Военновъздушните сили на Украйна потвърдиха, че украинските сили са свалили днес руски многоцелен изтребител Су-35 .

    18:28 08.07.2026

  • 9 Механик

    7 2 Отговор
    НАТО дава още 140 милиарда на ВСУ.Ще фърчи много вата.

    18:28 08.07.2026

  • 10 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.
    Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
    Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
    John, I send you a few links to get to know the Bulgarians.
    The white brotherhood

    18:30 08.07.2026

  • 11 китайски балон

    2 0 Отговор
    Обеща, защото ще търси реванш във войната с Иран, която загуби и се надява и ги изнудва да му помагат за да спечели!
    Довечера вероятно започва WAR Iran 2.0

    18:30 08.07.2026

  • 12 Българин

    2 0 Отговор
    Не става ясно, до колко часа. САЩ ще останат в НАТО.

    Коментиран от #16

    18:33 08.07.2026

  • 13 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Браво на Тръмп: Тръмп е против танца на трансжендърството по площадите! Тръмп каза: На света има два пола - Мъж и Жена! На света има две икономики - мъжка и женска! Толкоз по дискусия в чатовете за джендърската икономика!

    18:36 08.07.2026

  • 14 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Браво на Тръмп... за Министър на Здравеопазването назначи Джон Кенеди - Младши който е против Инжекциите - Ковидови и Грипови! Браво на Мъск който подкрепя Тръмп и е за спиране на инжекциите в ръката на Климатичните Промени на Шестопръстната Ръка, за избиване на хората! Световната Инжекция в ръцете на Сатанистите се страхува от Тръмп!

    18:39 08.07.2026

  • 15 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Защо Американския народ Избрахме Тръмп?
    Отговор:
    За да спаси световния геноцид над Християните!

    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ постоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    18:41 08.07.2026

  • 16 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    За днес остават. За утре ще видим. Евалла на Путин, който изкара САЩ от НАТО.

    18:46 08.07.2026

  • 17 бай Иван

    1 1 Отговор
    САЩ обеща да остане в НАТО. И НАТО повярваха . Общо взето кратък виц

    18:47 08.07.2026

  • 18 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Игра на Рулетка
    Къде ти е зуУмът на фотоапарата,
    тоест Умът, Интерфейса за връзка
    към Вселената? Вселена,Безкрайна,
    Славна, Страстна и Срамна, Запита Тръмп
    Световната Здравна Организация СЗО
    Крачка напред.... Крачка назад,
    отговаря прашкoджийката, чаровница.
    Така е и с здравеопазването.
    Ту при един парaзит,
    ту при друг доктор...парaзит
    си отваряш Чочaрката
    ....и така до край
    докато има пари за СЗО,
    на които Тръмп спря да плаща!

    18:50 08.07.2026

  • 19 Белия дом

    1 0 Отговор
    няма коментар, защото не знае утре Тръмп ще си спомня ли какво е казал.

    18:50 08.07.2026

  • 20 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    18:56 08.07.2026

  • 21 млад еврас

    1 0 Отговор
    САЩ няма как да се откажат от НАТО, ако се откажат как точно ще контролират останалите страни в НАТОто и ще скубят пари от тях, никакъв шанс да се откажат, да не са ид...ти.

    18:59 08.07.2026

  • 22 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    КОИ СМЕ НИЕ "ХОРАТА" - наследници на загиналите "ДИНОЗАВРИ"? Това знание за УМИРАЩАТА ПРИРОДА на нас БЪЛГАРИТЕ е отредено да го предадем и на идните поколения. В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя: „О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия, Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
    И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
    Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
    Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
    ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ

    18:59 08.07.2026

  • 23 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Всички Българи сме християни и носиме в сърцата си дървени кръстове, както и Исус Христос и неговата съпруга Диана (Мария Магдалена) и техните деца - дъщеря Синтия и братя Петър и Павел, от които са всички Римски императори и род Дуло от които са всички Царски Родове по Земята, които са носели дървени кръстове! Духът на Исус е в нашите Български Сърца и като влезем по храмовете и в очите ни се появят тия попове със Златните килограмови кръстове ....духът на нас Българина отива в забвение - изчезва....

    19:01 08.07.2026

  • 24 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Аз като Българин.... Уважавам потурчените българи по българската земя приели принудително исляма по време на ислямизацията на османците. Уважавам русофилите, приели комунистическата религия по времето на комунизацията. Но имам един въпрос към двата етноса комунисти и мюзюлмани: Защо когато сте в чужбина се представяте за Българи, а като се върнете обратно в България се смятате за турци и русофили, а не за българи? То е същата работа каквото стана след терора над българите в Македония от по времето на Тито! Само че там е наобратно - като дойдат от Македония в България, казват че са Българи, а като се върнат в Македония от страх казват, че са Македонци? Каква е тази цел за унищожаване на паметта, че сме Всичките Българи? Питам? Има ли някой от пишещите форумци отговор на това? Или за по добре е да ми изтриете коментара? Ами какво да прая.... Българин съм... Майка ми е Българка, Баща ми е Българин. Дедовците и Бабите ми са Българи и всичките техни спомени са български... Даже от тях знам, че всички римски императори в така наречената Българска империя, преименувана на Римска империя! Но има едно но! Родът ми е от Българските Легионери - понеже ние Българите създадохме Градовете да вардят селата от външна инвазия на вандали. След инвазията 1944г на СССР, въведоха Крепостонот право - на Българските Ковбои - Селяни бяха иззети земите и натикани в колхозите. Тия селяни които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги натикаха по концлагерите. Избиха Българските

    19:03 08.07.2026

  • 25 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    19:06 08.07.2026

  • 26 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор
    Само КОНГРЕСА на САЩ решава за НАТО.

    19:07 08.07.2026

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