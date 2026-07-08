Доналд Тръмп обеща в Анкара: САЩ ще останат в НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред съюзниците от НАТО, че иска страната му да остане част от Алианса, съобщи източник, запознат с разговорите, пред "Ройтерс".
По време на закритата среща на върха на лидерите на НАТО в Анкара в сряда Тръмп е казал също, че САЩ са готови да продължат да продават оръжия на своите съюзници, независимо от начина, по който те ще бъдат използвани, посочи източникът, пожелал анонимност.
Белият дом не е направил коментар относно изказванията на американския президент по време на срещата.
Според източника Тръмп не е повторил критиките си към съюзника от НАТО Испания, свързани с разходите за отбрана, нито е обсъждал решението си да прекрати временното споразумение за примирие с Иран. Американският лидер също така не е повдигнал темата за Гренландия, която преди това е създала напрежение сред съюзниците.
По-рано Тръмп разпореди прекратяване на търговските отношения с Испания заради спорове около военните разходи и позицията на страната във връзка с конфликта в Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИBО MИHДЖEB
18:20 08.07.2026
2 Сатана Z
18:20 08.07.2026
3 Сатана Z
🇺🇸🇱🇧🇮🇱⚡- Президентът Тръмп на среща със сирийската групировка Ал-Шараа на срещата на върха на НАТО в Анкара "
Бай Дончо -Спонсор на тероризма
18:23 08.07.2026
4 Горски
18:24 08.07.2026
5 Пич
Това не трябва да бъде така!!! НАТО има най чудовищният бюджет за оръжия в света!!! В пъти по голям от на Русия, Китай и Иран, взети заедно!!! Тогава - къде са им оръжията?! Една Украйна ги върна в първи клас, и останаха голи като пушки!!! Или - НАТО е най чудовищната айдушка организация в света!!! ОПГ, за каквото мафията само може да си мечтае!!! Всички пари се крадат, с производство само на хартия!!! Оръжия - нема!!!
18:26 08.07.2026
6 Погалиха себелюбието на Тръмп
18:26 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Честито!
18:28 08.07.2026
9 Механик
18:28 08.07.2026
10 БУКВАТА "Ч"
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
John, I send you a few links to get to know the Bulgarians.
The white brotherhood
18:30 08.07.2026
11 китайски балон
Довечера вероятно започва WAR Iran 2.0
18:30 08.07.2026
12 Българин
Коментиран от #16
18:33 08.07.2026
13 БУКВАТА "Ч"
18:36 08.07.2026
14 БУКВАТА "Ч"
18:39 08.07.2026
15 БУКВАТА "Ч"
Отговор:
За да спаси световния геноцид над Християните!
Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ постоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти
18:41 08.07.2026
16 Така е
До коментар #12 от "Българин":За днес остават. За утре ще видим. Евалла на Путин, който изкара САЩ от НАТО.
18:46 08.07.2026
17 бай Иван
18:47 08.07.2026
18 БУКВАТА "Ч"
Къде ти е зуУмът на фотоапарата,
тоест Умът, Интерфейса за връзка
към Вселената? Вселена,Безкрайна,
Славна, Страстна и Срамна, Запита Тръмп
Световната Здравна Организация СЗО
Крачка напред.... Крачка назад,
отговаря прашкoджийката, чаровница.
Така е и с здравеопазването.
Ту при един парaзит,
ту при друг доктор...парaзит
си отваряш Чочaрката
....и така до край
докато има пари за СЗО,
на които Тръмп спря да плаща!
18:50 08.07.2026
19 Белия дом
18:50 08.07.2026
20 БУКВАТА "Ч"
18:56 08.07.2026
21 млад еврас
18:59 08.07.2026
22 БУКВАТА "Ч"
И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ
18:59 08.07.2026
23 БУКВАТА "Ч"
19:01 08.07.2026
24 БУКВАТА "Ч"
19:03 08.07.2026
25 БУКВАТА "Ч"
19:06 08.07.2026
26 КОЙ ДА ЗНАЙ
19:07 08.07.2026