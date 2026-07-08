Доналд Тръмп обеща в Анкара: САЩ ще останат в НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред съюзниците от НАТО, че иска страната му да остане част от Алианса, съобщи източник, запознат с разговорите, пред "Ройтерс".

По време на закритата среща на върха на лидерите на НАТО в Анкара в сряда Тръмп е казал също, че САЩ са готови да продължат да продават оръжия на своите съюзници, независимо от начина, по който те ще бъдат използвани, посочи източникът, пожелал анонимност.

Белият дом не е направил коментар относно изказванията на американския президент по време на срещата.

Според източника Тръмп не е повторил критиките си към съюзника от НАТО Испания, свързани с разходите за отбрана, нито е обсъждал решението си да прекрати временното споразумение за примирие с Иран. Американският лидер също така не е повдигнал темата за Гренландия, която преди това е създала напрежение сред съюзниците.

По-рано Тръмп разпореди прекратяване на търговските отношения с Испания заради спорове около военните разходи и позицията на страната във връзка с конфликта в Иран.